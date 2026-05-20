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    2026 टाटा टियागो और टियागो ईवी फेसलिफ्ट से भारत में उठा पर्दा, यहां देखें टीजर में क्या कुछ आया है नजर

    टियागो के एक्सटीरियर में अब कर्व नहीं मिलते, बल्कि इसमें अब शार्प डिजाइन अपनाई गई है 

    प्रकाशित: मई 21, 2026 11:05 am । स्तुति

    105 Views
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    Tata Tiago & Tiago EV Facelift

    टाटा मोटर्स ने अपनी नई टियागो और टियागो ईवी फेसलिफ्ट की एक्सटीरियर डिजाइन से टीजर वीडियो के जरिए पर्दा उठा दिया है। हालांकि, इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर और फीचर से जुड़ी जानकारी फिलहाल सामने आनी बाकी है। सामने आए टीजर में दोनों गाड़ियों की डिजाइन में हुए काफी कुछ बदलाव नजर आए हैं और इनमें एक खास सेफ्टी फीचर का मिलना भी कंफर्म हो गया है। टियागो और टियागो ईवी कार में क्या कुछ हुए हैं बदलाव, आइए जानते हैं आगे:

    क्या कुछ आया है नजर? 

    जारी हुई तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि टाटा ने टियागो हैचबैक के एक्सटीरियर को मॉडर्न ट्रेंड के अनुसार अपडेट किया है, जिससे यह गाड़ी अब पहले से ज्यादा आकर्षक नजर आती है। आगे की तरफ इसमें ब्लेंक-आउट ग्लॉस ब्लैक ग्रिल, पतले रेक्टेंगुलर एलईडी हेडलैंप्स और बड़ा लोअर एयर डैम दिया गया है। बेहतर एरोडायनामिक्स के लिए इसमें बंपर के दोनों साइड पर वर्टिकल एयर वेंट्स दिए गए हैं। आगे की साइड पर इसमें ब्लैक सराउंड के साथ एलईडी फॉग लैंप्स भी मिलते हैं। 

    Tata Tiago Facelift

    Tata Tiago Facelift

    जबकि, टियागो ईवी में बॉडी-कलर्ड बंपर और ग्रिल दी गई है जो इसे रोड पर सबसे अलग दिखाने में मदद करेगी। यहां एयर डैम भी काफी छोटे हैं और इन पर वर्टिकल स्लेट्स दिए गए हैं। 

    ईवी में कोई फॉग लैंप नहीं! 

    टियागो ईवी फेसलिफ्ट कार में फॉग लैंप्स की कमी है, जो कि इसके आईसीई पावर्ड वर्जन में दिए गए हैं। 

    साइड प्रोफाइल की बात करें तो टाटा ने टियागो हैचबैक के साइज को बरकरार रखा है, हालांकि इसमें नए डिजाइन के आकर्षक डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इस हैचबैक कार में व्हील आर्क पर क्लैडिंग भी दी गई है। जबकि, इसके इलेक्ट्रिक वर्जन में अलॉय व्हील्स पर एरो इंसर्ट दिए गए हैं जो एयरफ्लो को बेहतर बनाते हैं। 

    पीछे की तरफ इसमें नया कनेक्टेड एलईडी टेललैंप क्लस्टर दिया गया है, जबकि इसका टेलगेट भी एकदम नया है। नीचे की तरफ इसमें ब्लैक एप्लीक के साथ नया बंपर दिया गया है जिस पर नंबर प्लेट पोजिशन की गई है और इसमें बड़े वर्टिकल रिफ्लेक्टर भी दिए गए हैं। इस गाड़ी में शार्कफिन एंटीना और ब्लैक रूफ स्पॉइलर भी दिया गया है।

    Tata Tiago Facelift

    Tata Tiago Facelift

    जबकि, टियागो ईवी के पीछे का लुक आईसीई पावर्ड वर्जन जैसा लगता है, और इन दोनों कारों में अंतर केवल बैजिंग का है और इसमें एग्ज़हॉस्ट पाइप की भी कमी है। 

    इस हैचबैक कार को नए रेड और लाइट ग्रीन कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा। 

    अन्य जानकारियां 

    टाटा ने टियागो फेसलिफ्ट कार के इंटीरियर की जानकारी फिलहाल साझा नहीं की है, लेकिन टीजर से पता चला है कि इसमें नया फ्री-स्टैंडिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट के साथ चौड़ी सीटें दी जाएंगी। 

    Tata Tiago EV Facelift

    इस अपकमिंग कार के फीचर्स के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी सामने नहीं आई है, सिवाय इसके कि इसमें 360-डिग्री कैमरा मिलेगा जैसा कि ऊपर दी गई तस्वीरों में देखा जा सकता है। अनुमान है कि इसमें वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया जा सकता है।

    Tata Tiago Facelift

    Tata Tiago EV Facelift

    सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), रियर पार्किंग सेंसर, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, हिल होल्ड कंट्रोल (एचएचसी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और ऊपर बताया गया 360-डिग्री कैमरा दिया जा सकता है। 

    इंजन ऑप्शन 

    2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट कार में मौजूद मॉडल वाला 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जिसके साथ फ़ैक्ट्री फिटेड डुअल-सिलेंडर सीएनजी किट ऑप्शनल मिलती है। यहां देखें मौजूदा टाटा टियागो के स्पेसिफिकेशन :-

    इंजन 

    1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 

    1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी

    पावर 

    86 पीएस

    86 पीएस/ 73.4 पीएस (सीएनजी) 

    टॉर्क 

    113 एनएम

    113 एनएम/ 95 एनएम (सीएनजी)

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

    वहीं, टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट कार में बड़ा बैटरी पैक और पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर दी जा सकती है जिसके जरिए यह गाड़ी बेहतर रेंज देगी। यह इलेक्ट्रिक हैचबैक कार डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकती है। यहां देखें मौजूदा टियागो ईवी के स्पेसिफिकेशन :-

    बैटरी पैक 

    19.2 केडब्ल्यूएच (मीडियम रेंज) 

    24 केडब्लूएच (लॉन्ग रेंज) 

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2)

    223 किलोमीटर 

    293 किलोमीटर 

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 

    1

    1

    पावर 

    62 पीएस

    75 पीएस 

    टॉर्क 

    110 एनएम 

    114 एनएम 

    लॉन्च डेट, संभावित कीमत और मुकाबला 

    टाटा मोटर्स ने खुलासा किया है कि नई टियागो और टियागो ईवी को भारत में 28 मई को लॉन्च किया जाएगा। टियागो हैचबैक कार की कीमत 4.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है, जबकि इसके इलेक्ट्रिक वर्जन की शुरूआती कीमत 8 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है। 

    नई टियागो फेसलिफ्ट कार का मुकाबला हुंडई ग्रैंड आई10 निओस, मारुति वैगन आर और मारुति स्विफ्ट से रहेगा। वहीं, टियागो ईवी के मुकाबले में सीधे तौर पर फिलहाल कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन यह गाड़ी एमजी कॉमेट ईवी, सिट्रोएन ईसी3 और पंच ईवी के मुकाबले में एक अच्छा ऑप्शन साबित होगी।

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    टाटा टियागो ईवी पर अपना कमेंट लिखें

    1 कमेंट
    1
    P
    prabhash ranjan
    May 20, 2026, 11:51:31 PM

    I want 7 Setter SUV Electric Vehicle

    और देखें...
      जवाब
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