2026 टाटा टियागो और टियागो ईवी फेसलिफ्ट से भारत में उठा पर्दा, यहां देखें टीजर में क्या कुछ आया है नजर

प्रकाशित: मई 21, 2026 11:05 am । स्तुति

टाटा मोटर्स ने अपनी नई टियागो और टियागो ईवी फेसलिफ्ट की एक्सटीरियर डिजाइन से टीजर वीडियो के जरिए पर्दा उठा दिया है। हालांकि, इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर और फीचर से जुड़ी जानकारी फिलहाल सामने आनी बाकी है। सामने आए टीजर में दोनों गाड़ियों की डिजाइन में हुए काफी कुछ बदलाव नजर आए हैं और इनमें एक खास सेफ्टी फीचर का मिलना भी कंफर्म हो गया है। टियागो और टियागो ईवी कार में क्या कुछ हुए हैं बदलाव, आइए जानते हैं आगे:

क्या कुछ आया है नजर?

जारी हुई तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि टाटा ने टियागो हैचबैक के एक्सटीरियर को मॉडर्न ट्रेंड के अनुसार अपडेट किया है, जिससे यह गाड़ी अब पहले से ज्यादा आकर्षक नजर आती है। आगे की तरफ इसमें ब्लेंक-आउट ग्लॉस ब्लैक ग्रिल, पतले रेक्टेंगुलर एलईडी हेडलैंप्स और बड़ा लोअर एयर डैम दिया गया है। बेहतर एरोडायनामिक्स के लिए इसमें बंपर के दोनों साइड पर वर्टिकल एयर वेंट्स दिए गए हैं। आगे की साइड पर इसमें ब्लैक सराउंड के साथ एलईडी फॉग लैंप्स भी मिलते हैं।

जबकि, टियागो ईवी में बॉडी-कलर्ड बंपर और ग्रिल दी गई है जो इसे रोड पर सबसे अलग दिखाने में मदद करेगी। यहां एयर डैम भी काफी छोटे हैं और इन पर वर्टिकल स्लेट्स दिए गए हैं।

ईवी में कोई फॉग लैंप नहीं! टियागो ईवी फेसलिफ्ट कार में फॉग लैंप्स की कमी है, जो कि इसके आईसीई पावर्ड वर्जन में दिए गए हैं।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो टाटा ने टियागो हैचबैक के साइज को बरकरार रखा है, हालांकि इसमें नए डिजाइन के आकर्षक डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इस हैचबैक कार में व्हील आर्क पर क्लैडिंग भी दी गई है। जबकि, इसके इलेक्ट्रिक वर्जन में अलॉय व्हील्स पर एरो इंसर्ट दिए गए हैं जो एयरफ्लो को बेहतर बनाते हैं।

पीछे की तरफ इसमें नया कनेक्टेड एलईडी टेललैंप क्लस्टर दिया गया है, जबकि इसका टेलगेट भी एकदम नया है। नीचे की तरफ इसमें ब्लैक एप्लीक के साथ नया बंपर दिया गया है जिस पर नंबर प्लेट पोजिशन की गई है और इसमें बड़े वर्टिकल रिफ्लेक्टर भी दिए गए हैं। इस गाड़ी में शार्कफिन एंटीना और ब्लैक रूफ स्पॉइलर भी दिया गया है।

जबकि, टियागो ईवी के पीछे का लुक आईसीई पावर्ड वर्जन जैसा लगता है, और इन दोनों कारों में अंतर केवल बैजिंग का है और इसमें एग्ज़हॉस्ट पाइप की भी कमी है।

इस हैचबैक कार को नए रेड और लाइट ग्रीन कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा।

अन्य जानकारियां

टाटा ने टियागो फेसलिफ्ट कार के इंटीरियर की जानकारी फिलहाल साझा नहीं की है, लेकिन टीजर से पता चला है कि इसमें नया फ्री-स्टैंडिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट के साथ चौड़ी सीटें दी जाएंगी।

इस अपकमिंग कार के फीचर्स के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी सामने नहीं आई है, सिवाय इसके कि इसमें 360-डिग्री कैमरा मिलेगा जैसा कि ऊपर दी गई तस्वीरों में देखा जा सकता है। अनुमान है कि इसमें वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया जा सकता है।

सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), रियर पार्किंग सेंसर, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, हिल होल्ड कंट्रोल (एचएचसी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और ऊपर बताया गया 360-डिग्री कैमरा दिया जा सकता है।

इंजन ऑप्शन

2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट कार में मौजूद मॉडल वाला 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जिसके साथ फ़ैक्ट्री फिटेड डुअल-सिलेंडर सीएनजी किट ऑप्शनल मिलती है। यहां देखें मौजूदा टाटा टियागो के स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी पावर 86 पीएस 86 पीएस/ 73.4 पीएस (सीएनजी) टॉर्क 113 एनएम 113 एनएम/ 95 एनएम (सीएनजी) ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

वहीं, टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट कार में बड़ा बैटरी पैक और पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर दी जा सकती है जिसके जरिए यह गाड़ी बेहतर रेंज देगी। यह इलेक्ट्रिक हैचबैक कार डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकती है। यहां देखें मौजूदा टियागो ईवी के स्पेसिफिकेशन :-

बैटरी पैक 19.2 केडब्ल्यूएच (मीडियम रेंज) 24 केडब्लूएच (लॉन्ग रेंज) सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2) 223 किलोमीटर 293 किलोमीटर इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 पावर 62 पीएस 75 पीएस टॉर्क 110 एनएम 114 एनएम

लॉन्च डेट, संभावित कीमत और मुकाबला

टाटा मोटर्स ने खुलासा किया है कि नई टियागो और टियागो ईवी को भारत में 28 मई को लॉन्च किया जाएगा। टियागो हैचबैक कार की कीमत 4.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है, जबकि इसके इलेक्ट्रिक वर्जन की शुरूआती कीमत 8 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है।

नई टियागो फेसलिफ्ट कार का मुकाबला हुंडई ग्रैंड आई10 निओस, मारुति वैगन आर और मारुति स्विफ्ट से रहेगा। वहीं, टियागो ईवी के मुकाबले में सीधे तौर पर फिलहाल कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन यह गाड़ी एमजी कॉमेट ईवी, सिट्रोएन ईसी3 और पंच ईवी के मुकाबले में एक अच्छा ऑप्शन साबित होगी।