2026 मारुति ब्रेजा vs टोयोटा टाइजर: कौनसी एसयूवी कार को खरदीना है फायदे का सौदा?
टाइजर और ब्रेजा दोनों में एक ही इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसे फ्रॉन्क्स से लिया गया है।
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मारुति ब्रेजा को हाल ही में एक फेसलिफ्ट अपडेट मिला है, ताकि यह कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत कर सके। वहीं दूसरी ओर, टोयोटा टाइजर है, जो मारुति फ्रॉन्क्स का रीबैज्ड वर्जन है। यह अपने स्टाइलिश डिजाइन और अच्छी फीचर लिस्ट के साथ ग्राहकों को आकर्षित करती है। आइए, इस कंपेरिजन में विस्तार से जानते हैं कि नई मारुति ब्रेजा और टोयोटा टाइजर में से किसे खरीदना फायदे का सौदा है
कीमत
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मॉडल
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मारुति ब्रेज़ा फेसलिफ्ट
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टोयोटा टाइजर
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कीमत (एक्स-शोरूम)
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7.4 लाख रुपये से 13.55 लाख रुपये
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7.43 लाख रुपये से 12.78 लाख रुपये
2026 मारुति ब्रेजा की शुरुआती कीमत 7.4 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, जबकि टोयोटा टाइजर की कीमत 7.43 लाख रुपये से शुरू होती है। यहां ब्रेजा थोड़ी सस्ती है, लेकिन यह अंतर केवल 3,000 रुपये का है। हालांकि, जब हम टॉप वेरिएंट्स की ओर बढ़ते हैं, तो तस्वीर बदल जाती है। ब्रेजा फेसलिफ्ट का टॉप मॉडल 13.71 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाता है, जबकि टाइजर का टॉप वेरिएंट 12.78 लाख रुपये में उपलब्ध है। यहां लगभग 93,000 रुपये का एक बड़ा अंतर है।
साइज
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मॉडल
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ब्रेज़ा फेसलिफ्ट
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टोयोटा टाइजर
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अंतर
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लंबाई
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3995 मिलीमीटर
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3995 मिलीमीटर
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कोई अंतर नहीं
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चौड़ाई
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1790 मिलीमीटर
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1765 मिलीमीटर
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+25 मिलीमीटर
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ऊंचाई
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1685 मिलीमीटर
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1550 मिलीमीटर
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+135 मिलीमीटर
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व्हीलबेस
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2500 मिलीमीटर
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2520 मिलीमीटर
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(-20 मिलीमीटर)
ब्रेजा एक पारंपरिक बॉक्सी एसयूवी डिजाइन को फॉलो करती है, जबकि टाइजर का लुक क्रॉसओवर-स्टाइल का है। दोनों कार की लंबाई 3995 मिलीमीटर पर बिल्कुल एक जैसी है। असली अंतर चौड़ाई और ऊंचाई में है। ब्रेजा फेसलिफ्ट 1790 मिलीमीटर चौड़ी और 1685 मिलीमीटर ऊंची है, जो इसे टाइजर (1765 मिलीमीटर चौड़ी, 1550 मिलीमीटर ऊंची) से 25 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी और 135 मिलीमीटर ज्यादा ऊंची बनाती है। वहीं दूसरी तरफ, टाइजर का व्हीलबेस 2520 मिलीमीटर है, जो ब्रेजा के 2500 मिलीमीटर व्हीलबेस से 20 मिलीमीटर ज्यादा है।
कलर ऑप्शन
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मारुति ब्रेज़ा फेसलिफ्ट
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टोयोटा टाइजर
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विवेशियस ऑरेंज
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ब्लूइश ब्लैक
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लस्ट्रस बेज *
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लूसेंट ऑरेंज
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आर्कटिक व्हाइट*
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स्पोर्टिन रेड*
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सिज़लिंग रेड*
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कैफे व्हाइट*
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स्प्लेंडिड सिल्वर
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एन्टाइसिंग सिल्वर*
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मैग्मा ग्रे
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गेमिंग ग्रे
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ब्लूइश ब्लैक
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*ब्लैक-रूफ ड्यूल-टोन ऑप्शन में भी उपलब्ध
मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट कुल 7 रंगों में उपलब्ध है। वहीं, टोयोटा टाइजर 6 कलर ऑप्शन में आती है। दोनों ही एसयूवी अपने कुछ चुनिंदा शेड्स के साथ एक ड्यूल-टोन ब्लैक रूफ का ऑप्शन भी देती हैं।
इंजन
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मॉडल
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मारुति ब्रेज़ा फेसलिफ्ट
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टोयोटा टाइजर
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इंजन
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1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ माइल्ड-हाइब्रिड
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1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी
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1-लीटर टर्बो-पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड
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1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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1-लीटर टर्बो-पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड
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1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी
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पावर
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103 पीएस
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88 पीएस
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110 पीएस
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90 पीएस
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100 पीएस
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77.5 पीएस
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टॉर्क
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139 एनएम
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121.5 एनएम
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170 एनएम
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113 एनएम
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148 एनएम
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98.5 एनएम
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गियरबॉक्स
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6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी
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6-स्पीड एमटी
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6-स्पीड एमटी
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5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी
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5-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी^
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5-स्पीड एमटी
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ड्राइवट्रेन
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फ्रंट-व्हील ड्राइव
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फ्रंट-व्हील ड्राइव
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फ्रंट-व्हील ड्राइव
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फ्रंट-व्हील ड्राइव
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फ्रंट-व्हील ड्राइव
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फ्रंट-व्हील ड्राइव
मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट में तीन पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसका बेस 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो 103 पीएस की पावर और 139 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा, ब्रेजा में एक 1.5-लीटर पेट्रोल-सीएनजी ऑप्शन (88 पीएस/121.5 एनएम) और एक नया 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (110 पीएस/170 एनएम) भी है, हालांकि ये दोनों सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आते हैं। टोयोटा टाइजर में भी तीन इंजन विकल्प हैं, लेकिन ये ब्रेजा से अलग हैं। इसका बेस 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 90 पीएस की पावर और 113 एनएम का टॉर्क देता है, जिसे 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी के साथ खरीदा जा सकता है। इसका टर्बो-पेट्रोल इंजन 1.0-लीटर का है जो 100 पीएस की पावर और 148 एनएम का टॉर्क देताहै। खास बात यह है कि टाइजर का टर्बो इंजन 5-स्पीड मैनुअल के साथ-साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ भी उपलब्ध है, जो परफॉर्मेंस चाहने वाले ऑटोमैटिक खरीदारों के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। टाइजर में 1.2-लीटर पेट्रोल-सीएनजी ऑप्शन (77.5 पीएस/98.5 एनएम) भी है, जो सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल के साथ आता है।
फीचर और सेफ्टी
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फीचर
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मारुति ब्रेज़ा फेसलिफ्ट
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टोयोटा टाइजर
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ऑटो एलईडी हेडलैंप
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एलईडी फॉग लैंप
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एलईडी टेल लैंप
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✅ (कनेक्टेड)
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पहिये
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16-इंच अलॉय व्हील
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16-इंच अलॉय व्हील
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रूफ रेल्स
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हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
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एम्बिएंट लाइटिंग
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हेड्स-अप डिस्प्ले
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इंफोटेनमेंट सेटअप
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10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
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9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
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वायरलेस एप्पल कारप्ले / एंड्रॉइड ऑटो
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वायरलेस फोन चार्जर
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साउंड सिस्टम
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6-स्पीकर आर्कमी साउंड सिस्टम
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6-स्पीकर आर्कमी साउंड सिस्टम
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पीएम 2.5 केबिन एयर फिल्टर
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ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम
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क्रूज कंट्रोल
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ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
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पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री
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आगे वेंटिलेटेड सीटें
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सनरूफ
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सिंगल-पेन सनरूफ
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रियर सेंटर आर्मरेस्ट
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पैडल शिफ्टर
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कूल्ड ग्लवबॉक्स
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कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
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एयरबैग
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6
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6
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360-डिग्री कैमरा
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पार्किंग सेंसर
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✅ (आगे और पीछे)
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✅ (पीछे)
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ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)
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हिल होल्ड असिस्ट
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रियर डिफॉगर
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टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)
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ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग
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रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट
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एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम)
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✅ (लेवल-1)
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दोनों कार में ऑटो एलईडी हेडलैंप्स, हेड्स-अप डिस्प्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, क्रूज़ कंट्रोल और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे मॉडर्न फीचर कॉमन हैं। हालांकि, ब्रेजा फेसलिफ्ट में टाइजर के 9-इंच स्क्रीन के मुकाबले एक बड़ी 10.1-इंच की टचस्क्रीन मिलती है। इसके अलावा, ब्रेजा में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, कूल्ड ग्लवबॉक्स, एंबिएंट लाइटिंग और पीएम 2.5 केबिन एयर फिल्टर जैसे एक्सक्लूसिव प्रीमियम फीचर भी हैं, जो टाइजर में नहीं मिलते हैं। यही फीचर्स ब्रेजा के टॉप वेरिएंट की ऊंची कीमत को सही ठहराते हैं।
सेफ्टी के मोर्चे पर, दोनों एसयूवी में 6 एयरबैग, एक 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए) जैसे फीचर मिलते हैं। लेकिन यहां भी ब्रेजा कुछ अतिरिक्त सेफ्टी फीचर के साथ आगे है, जिसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और लेवल-1 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) के तहत ब्लाइंड स्पॉट वॉर्निंग और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं।
अन्य कारें जिन पर विचार किया जा सकता है
कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ब्रेजा और टाइजर के अलावा भी कई दमदार विकल्प मौजूद हैं:
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टाटा नेक्सन: यह एक ऑल-राउंडर एसयूवी है, जो अपनी 5-स्टार भारत एनकैप सेफ्टी रेटिंग और कई पावरट्रेन ऑप्शन के लिए जानी जाती है। यहां नई मारुति ब्रेजा और टाटा नेक्सन का कंपेरिजन देखें।
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हुंडई वेन्यू: एक फीचर-पैक्ड एसयूवी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एक आरामदायक केबिन के साथ एक शानदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है। यहां नई मारुति ब्रेजा और हुंडई वेन्यू का कंपेरिजन देखें।
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किआ सिरोस: यह एक प्रैक्टिकल फैमिली एसयूवी है जिसमें स्पेशियस केबिन, प्रीमियम फीचर और वेंटिलेशन के साथ आरामदायक रियर सीटें मिलती हैं।
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महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ: एक्सयूवी 3एक्सओ में सेगमेंट के सबसे पावरफुल इंजन और एडीएएस जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। यहां नई मारुति ब्रेजा और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ का कंपेरिजन देखें।
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किआ सोनेट: यह एक टेक-लोडेड कॉम्पैक्ट एसयूवी है जिसमें प्रीमियम केबिन, ढेर सारे फीचर और कई इंजन विकल्प हैं। यहां नई मारुति ब्रेजा और किआ सोनेट का कंपेरिजन देखें।
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स्कोडा कायलाक: एक फीचर-रिच एसयूवी, जो मुख्य रूप से ड्राइवर फोकस कार है लेकिन लंबे सफर में परिवार भी कंफर्टेबल रहेगा।
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रेनो काइगर: बजट-कॉन्शियस खरीदारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प, जो जरूरी फीचर्स और स्पेशियस केबिन के साथ आती है।
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मारुति फ्रॉन्क्स/टोयोटा टाइजर: क्रॉसओवर-स्टाइल वाली एसयूवी जो शानदार फ्यूल एफिशिएंसी और परेशानी-मुक्त ओनरशिप का वादा करती हैं। यहां नई मारुति ब्रेजा और मारुति फ्रॉन्क्स का कंपेरिजन देखें।