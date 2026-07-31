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    2026 मारुति ब्रेजा vs टोयोटा टाइजर: कौनसी एसयूवी कार को खरदीना है फायदे का सौदा?

    टाइजर और ब्रेजा दोनों में एक ही इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसे फ्रॉन्क्स से लिया गया है।

    सोनू
    सोनू
    Published On जुलाई 31, 2026 14:08 ist
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    published onJul 31, 2026 14:08 IST
    last updated onJul 31, 2026 14:08 IST
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    Brezza Facelift vs Toyota Taisor

    मारुति ब्रेजा को हाल ही में एक फेसलिफ्ट अपडेट मिला है, ताकि यह कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत कर सके। वहीं दूसरी ओर, टोयोटा टाइजर है, जो मारुति फ्रॉन्क्स का रीबैज्ड वर्जन है। यह अपने स्टाइलिश डिजाइन और अच्छी फीचर लिस्ट के साथ ग्राहकों को आकर्षित करती है। आइए, इस कंपेरिजन में विस्तार से जानते हैं कि नई मारुति ब्रेजा और टोयोटा टाइजर में से किसे खरीदना फायदे का सौदा है

    कीमत

    मॉडल

    मारुति ब्रेज़ा फेसलिफ्ट

    टोयोटा टाइजर

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    7.4 लाख रुपये से 13.55 लाख रुपये

    7.43 लाख रुपये से 12.78 लाख रुपये

    2026 मारुति ब्रेजा की शुरुआती कीमत 7.4 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, जबकि टोयोटा टाइजर की कीमत 7.43 लाख रुपये से शुरू होती है। यहां ब्रेजा थोड़ी सस्ती है, लेकिन यह अंतर केवल 3,000 रुपये का है। हालांकि, जब हम टॉप वेरिएंट्स की ओर बढ़ते हैं, तो तस्वीर बदल जाती है। ब्रेजा फेसलिफ्ट का टॉप मॉडल 13.71 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाता है, जबकि टाइजर का टॉप वेरिएंट 12.78 लाख रुपये में उपलब्ध है। यहां लगभग 93,000 रुपये का एक बड़ा अंतर है।

    साइज

    मॉडल

    ब्रेज़ा फेसलिफ्ट

    टोयोटा टाइजर

    अंतर

    लंबाई

    3995 मिलीमीटर

    3995 मिलीमीटर

    कोई अंतर नहीं

    चौड़ाई

    1790 मिलीमीटर

    1765 मिलीमीटर

    +25 मिलीमीटर

    ऊंचाई

    1685 मिलीमीटर

    1550 मिलीमीटर

    +135 मिलीमीटर

    व्हीलबेस

    2500 मिलीमीटर

    2520 मिलीमीटर

    (-20 मिलीमीटर)

    Maruti Brezza Facelift Vs Toyota Taisor
    Toyota Taisor

    ब्रेजा एक पारंपरिक बॉक्सी एसयूवी डिजाइन को फॉलो करती है, जबकि टाइजर का लुक क्रॉसओवर-स्टाइल का है। दोनों कार की लंबाई 3995 मिलीमीटर पर बिल्कुल एक जैसी है। असली अंतर चौड़ाई और ऊंचाई में है। ब्रेजा फेसलिफ्ट 1790 मिलीमीटर चौड़ी और 1685 मिलीमीटर ऊंची है, जो इसे टाइजर (1765 मिलीमीटर चौड़ी, 1550 मिलीमीटर ऊंची) से 25 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी और 135 मिलीमीटर ज्यादा ऊंची बनाती है। वहीं दूसरी तरफ, टाइजर का व्हीलबेस 2520 मिलीमीटर है, जो ब्रेजा के 2500 मिलीमीटर व्हीलबेस से 20 मिलीमीटर ज्यादा है।

    कलर ऑप्शन

    मारुति ब्रेज़ा फेसलिफ्ट

    टोयोटा टाइजर

    विवेशियस ऑरेंज

    ब्लूइश ब्लैक

    लस्ट्रस बेज *

    लूसेंट ऑरेंज

    आर्कटिक व्हाइट*

    स्पोर्टिन रेड*

    सिज़लिंग रेड*

    कैफे व्हाइट*

    स्प्लेंडिड सिल्वर

    एन्टाइसिंग सिल्वर*

    मैग्मा ग्रे

    गेमिंग ग्रे

    ब्लूइश ब्लैक

    -

    *ब्लैक-रूफ ड्यूल-टोन ऑप्शन में भी उपलब्ध

    मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट कुल 7 रंगों में उपलब्ध है। वहीं, टोयोटा टाइजर 6 कलर ऑप्शन में आती है। दोनों ही एसयूवी अपने कुछ चुनिंदा शेड्स के साथ एक ड्यूल-टोन ब्लैक रूफ का ऑप्शन भी देती हैं।

    इंजन

    मॉडल

    मारुति ब्रेज़ा फेसलिफ्ट

    टोयोटा टाइजर

    इंजन

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ माइल्ड-हाइब्रिड

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड

    1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड

    1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी

    पावर

    103 पीएस

    88 पीएस

    110 पीएस

    90 पीएस

    100 पीएस

    77.5 पीएस

    टॉर्क

    139 एनएम

    121.5 एनएम

    170 एनएम

    113 एनएम

    148 एनएम

    98.5 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी

    5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी^

    5-स्पीड एमटी

    ड्राइवट्रेन

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    Brezza Facelift vs Toyota Taisor
    Brezza Facelift vs Toyota Taisor

    मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट में तीन पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसका बेस 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो 103 पीएस की पावर और 139 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा, ब्रेजा में एक 1.5-लीटर पेट्रोल-सीएनजी ऑप्शन (88 पीएस/121.5 एनएम) और एक नया 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (110 पीएस/170 एनएम) भी है, हालांकि ये दोनों सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आते हैं। टोयोटा टाइजर में भी तीन इंजन विकल्प हैं, लेकिन ये ब्रेजा से अलग हैं। इसका बेस 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 90 पीएस की पावर और 113 एनएम का टॉर्क देता है, जिसे 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी के साथ खरीदा जा सकता है। इसका टर्बो-पेट्रोल इंजन 1.0-लीटर का है जो 100 पीएस की पावर और 148 एनएम का टॉर्क देताहै। खास बात यह है कि टाइजर का टर्बो इंजन 5-स्पीड मैनुअल के साथ-साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ भी उपलब्ध है, जो परफॉर्मेंस चाहने वाले ऑटोमैटिक खरीदारों के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। टाइजर में 1.2-लीटर पेट्रोल-सीएनजी ऑप्शन (77.5 पीएस/98.5 एनएम) भी है, जो सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल के साथ आता है।

    फीचर और सेफ्टी

    फीचर

    मारुति ब्रेज़ा फेसलिफ्ट

    टोयोटा टाइजर

    ऑटो एलईडी हेडलैंप

    एलईडी फॉग लैंप

    एलईडी टेल लैंप

    ✅ (कनेक्टेड)

    पहिये

    16-इंच अलॉय व्हील

    16-इंच अलॉय व्हील

    रूफ रेल्स

    हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    एम्बिएंट लाइटिंग

    हेड्स-अप डिस्प्ले

    इंफोटेनमेंट सेटअप

    10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    वायरलेस एप्पल कारप्ले / एंड्रॉइड ऑटो

    वायरलेस फोन चार्जर

    साउंड सिस्टम

    6-स्पीकर आर्कमी साउंड सिस्टम

    6-स्पीकर आर्कमी साउंड सिस्टम

    पीएम 2.5 केबिन एयर फिल्टर

    ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    क्रूज कंट्रोल

    ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री

    आगे वेंटिलेटेड सीटें

    सनरूफ

    सिंगल-पेन सनरूफ

    रियर सेंटर आर्मरेस्ट

    पैडल शिफ्टर

    कूल्ड ग्लवबॉक्स

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    एयरबैग

    6

    6

    360-डिग्री कैमरा

    पार्किंग सेंसर

    ✅ (आगे और पीछे)

    ✅ (पीछे)

    ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)

    हिल होल्ड असिस्ट

    रियर डिफॉगर

    टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)

    ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग

    रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट

    एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम)

    ✅ (लेवल-1)

    Maruti Brezza Facelift Vs Toyota Taisor
    Brezza Facelift vs Toyota Taisor

    दोनों कार में ऑटो एलईडी हेडलैंप्स, हेड्स-अप डिस्प्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, क्रूज़ कंट्रोल और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे मॉडर्न फीचर कॉमन हैं। हालांकि, ब्रेजा फेसलिफ्ट में टाइजर के 9-इंच स्क्रीन के मुकाबले एक बड़ी 10.1-इंच की टचस्क्रीन मिलती है। इसके अलावा, ब्रेजा में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, कूल्ड ग्लवबॉक्स, एंबिएंट लाइटिंग और पीएम 2.5 केबिन एयर फिल्टर जैसे एक्सक्लूसिव प्रीमियम फीचर भी हैं, जो टाइजर में नहीं मिलते हैं। यही फीचर्स ब्रेजा के टॉप वेरिएंट की ऊंची कीमत को सही ठहराते हैं।

    Maruti Brezza Facelift Vs Fronx
    Brezza Facelift vs Toyota Taisor

    सेफ्टी के मोर्चे पर, दोनों एसयूवी में 6 एयरबैग, एक 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए) जैसे फीचर मिलते हैं। लेकिन यहां भी ब्रेजा कुछ अतिरिक्त सेफ्टी फीचर के साथ आगे है, जिसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और लेवल-1 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) के तहत ब्लाइंड स्पॉट वॉर्निंग और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं।

    Brezza Facelift vs Toyota Taisor

    अन्य कारें जिन पर विचार किया जा सकता है

    कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ब्रेजा और टाइजर के अलावा भी कई दमदार विकल्प मौजूद हैं:

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