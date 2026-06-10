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    2026 टाटा टियागो प्योर vs प्योर प्लस: हैचबैक कार का कौनसा वेरिएंट खरीदें?

    क्या आपको प्योर प्लस वेरिएंट के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने चाहिए या प्योर वेरिएंट लेना चाहिए? आइए जानते हैं

    प्रकाशित: जून 10, 2026 08:06 pm । सोनू

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    Tata Tiago

    टाटा ने टियागो कार को नए डिजाइन, नए केबिन और नए फीचर के साथ लॉन्च किया है। यह एंट्री लेवल हैचबैक कार 6 वेरिएंट: स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, प्योर प्लस ए, क्रिएटिव और क्रिएटिव प्लस में उपलब्ध है। यहां हमने टियागो प्योर और प्योर प्लस वेरिएंट का कंपेरिजन किया है और जानेंगे कि इनमें क्या मिलता है और आपके लिए कौनसा वेरिएंट सही है:

    एक्सटीरियर

    आगे का डिजाइन

    डिजाइन की बात करें तो प्योर और प्योर प्लस वेरिएंट काफी प्रीमियम दिखते हैं। दोनों वेरिएंट आगे से एक जैसे हैं जिनमें पतली ग्लॉस ब्लैक ग्रिल और बड़ा एयरडैम दिया गया है जो इसे स्पोर्टी फील देते हैं। दोनों वेरिएंट में फॉग लैंप्स नहीं हैं और दोनों में हेलोजन हेडलैंप्स दिए गए हैं।

    Tata Tiago

    साइड

    प्योर प्लस वेरिएंट में एक शार्कफिन एंटीना दिया गया है जो इसके लुक में सबसे बड़ा बदलाव है और इसे प्रीमियम लुक देता है। प्योर और प्योर प्लस दोनों वेरिएंट में बॉडी कलर बी-पिलर दिया गया है, जबकि ऊपर वाले वेरिएंट्स में ब्लैक कलर बी-पिलर है। हालांकि, प्योर और प्योर प्लस दोनों वेरिएंट में ग्लॉस ब्लैक ओआरवीएम (आउटसाइड रियर व्यू मिरर) के साथ इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। दोनों वेरिएंट में ब्लैक व्हील कवर के साथ 13-इंच स्टील रिम भी दी गई है।

    Tata Tiago
    2026 Tata Tiago

    पीछे का डिजाइन

    पीछे से भी दोनों वेरिएंट एक जैसे हैं और इनमें कनेक्टेड स्टाइल में फुल एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं। दोनों वेरिएंट में पीछे पार्किंग सेंसर और पीछे डिफॉगर भी दिया गया है। अन्य डिजाइन हाइलाइट्स में दोनों तरफ वर्टिकल स्टेक्ड रिफ्लेक्टर और बंपर के निचले हिस्से में एक रिवर्स लाइट दी गई है।

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    Tata Tiago

    कलर ऑप्शन:

    प्योर वेरिएंट पांच कलर: प्रस्टीन व्हाइट, डेटोना ग्रे, प्योर ग्रे, पैंगोंग पल्स, और सोबो सर्ज में उपलब्ध है। प्योर प्लस में आपको अतिरिक्त वाराणसी वाइब्रेंस (लाल) रंग भी मिलता है। यहां वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन देखें

    केबिन

    केबिन को ग्रे और ब्लैक कलर स्कीम वाले लेयर्ड डैशबोर्ड के साथ अपडेट किया गया है। कंफर्ट को बेहतर करने के लिए नई सीटें दी गई हैं जिनमें एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा, दोनों वेरिएंट के सेंटर कंसोल में कपहोल्डर और स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है, हालांकि दोनों में सेंटर आर्मरेस्ट का अभाव है, जो टॉप मॉडल्स में उपलब्ध है।

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    फीचर और सेफ्टी

    दोनों वेरिएंट में कई फीचर कॉमन हैं, जिनमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, क्रूज कंट्रोल और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम शामिल हैं। इसके अलावा इनमें डे/नाइट आईआरवीएम (इनसाइड रियर व्यू मिरर) और मोबाइल चार्जिंग ऑप्शन: प्योर वेरिएंट में ए + सी टाइप चार्जर और प्योर प्लस वेरिएंट में 65 वॉट यूएसबी टाइप-सी चार्जर दिया गया है। दोनों वेरिएंट में पीछे वाले पैसेंजर के लिए एक 12वोल्ट सॉकेट दिया गया है। इसके अलावा, प्योर प्लस में 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी और 4-स्पीकर ऑडियो सिस्टम दिया गया है। हालांकि, प्योर वेरिएंट में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है और स्क्रीन के लिए इसमें खाली जगह छोड़ दी गई है।

    ज्यादा किफायती वेरिएंट

    अगर आप टियागो का ऐसा वेरिएंट लेना चाहते हैं जो सस्ता हो और केवल बेसिक फीचर दिए गए हों, तो आप स्मार्ट वेरिएंट के बारे में विस्तार से जान सकते हैं।

    सुरक्षा के लिए टियागो कार में 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, पीछे पार्किंग सेंसर, ईबीडी के साथ एबीएस, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, और सभी पैसेंजर के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

    प्योर प्लस वेरिएंट में अतिरिक्त फीचर के तौर पर एक रिवर्स कैमरा, टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम), ईबीडी के साथ एबीएस, ईएसपी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम) के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल और एचएचए (हिल होल्ड असिस्ट) दिया गया है।

    इंजन

    प्योर और प्योर प्लस दोनों वेरिएंट में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है। प्योर और प्योर प्लस दोनों वेरिएंट में ड्यूल-सिलेंडर फैक्ट्री फिटेड सीएनजी ऑप्शन भी दिया गया है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी

    पावर

    86 पीएस

    75.5 पीएस

    टॉर्क

    113 एनएम

    96.5 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी - ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    प्राइस और कंपेरिजन

    Tata Tiago
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    टाटा टियागो प्योर की कीमत 5.50 लाख रुपये से 6.50 लाख रुपये के बीच है, जबकि प्योर प्लस वेरिएंट की प्राइस 6 लाख रुपये से 7.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है।

    न्यू टाटा टियागो का मुकाबला मारुति स्विफ्ट, हुंडई ग्रैंड आई10 निओस और मारुति वैगन आर से है।

    यह भी देखें: टाटा टियागो ऑन रोड प्राइस

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