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    2026 टाटा टियागो प्योर प्लस ए वेरिएंट : क्या इस वेरिएंट को लेना है पैसा वसूल डील?

    प्योर प्लस ए वेरिएंट कई जरूरी फीचर और बजट-फ्रेंडली कीमत के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाता है

    प्रकाशित: जून 11, 2026 02:23 pm । स्तुति

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    2026 Tata Tiago Pure Plus A

    2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट कार छह वेरिएंट स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, प्योर प्लस ए, क्रिएटिव और क्रिएटिव प्लस में आती है। इसमें पेट्रोल और सीएनजी का ऑप्शन दिया गया है। नई टियागो फेसलिफ्ट के प्योर प्लस ए वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास जानेंगे आगे :- 

    टाटा टियागो प्योर प्लस ए : एक्सटीरियर 

    आगे की डिजाइन 

    Tata Tiago Pure Plus A

    टियागो प्योर प्लस ए वेरिएंट के आगे का लुक एकदम साफ-सुथरा लगता है और ऐसा बिलकुल नहीं लगता कि आप इसका कोई लोअर वरिएंट खरीद रहे हों। आगे की तरफ इसमें ट्विन-पॉड हैलोजन हेडलैंप्स दिए गए हैं जिसे ग्लॉस ब्लैक ट्रिम से कनेक्ट किया गया है और इसके ऊपर की तरफ टाटा लोगो पोजिशन किया गया है, जबकि इसके इलेक्ट्रिक वर्जन में बॉडी कलर्ड ट्रिम दी गई है। आगे वाले बंपर में कुछ खास डिजाइन एलिमेंट मौजूद हैं, जिसमें बीच में एक बड़ा एयर डैम और बेहतर एयरोडायनामिक्स के लिए दोनों तरफ दो वर्टिकल एयर वेंट्स दिए गए हैं। इस वेरिएंट में फ्रंट कैमरा, एलईडी हेडलैंप्स और फॉग लैंप्स की कमी है, जो कि इसके टॉप वेरिएंट में मिलते हैं। 

    साइड 

    साइड प्रोफाइल की बात करें तो प्योर प्लस ए वेरिएंट का लुक दूसरे वेरिएंट जैसा लगता है। राइडिंग के लिए इसमें 14-इंच स्टाइलिश स्टील व्हील्स दिए गए हैं जो इसे लोअर वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा स्पोर्टी लुक देते हैं। 

    Tata Tiago Pure Plus A

    इसमें ओआरवीएम्स माउंटेड एलईडी इंडिकेटर और ब्लैक आउट बी-पिलर दिए गए हैं, जो कि लोअर वेरिएंट में बॉडी कलर में मिलते हैं। इस वेरिएंट में शार्क फिन एंटीना, ग्लॉस ब्लैक ओआरवीएम्स और बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स भी दिए गए हैं। 

    पीछे की डिजाइन  

    टियागो प्योर प्लस ए वेरिएंट में पीछे की तरफ डिफॉगर, कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स, पार्किंग सेंसर और वाइपर के साथ रियर वॉशर दिया गया है। इस गाड़ी के पीछे का हिस्सा बंपर के कॉर्नर पर लगे पतले वर्टिकल रिफ्लेक्टर के साथ काफी साफ-सुथरा और स्पोर्टी लगता है। इस वेरिएंट में ब्लैक आउट रूफ की कमी है जो कि इसके टॉप वेरिएंट किएटिव प्लस में मिलता है। 

    Tata Tiago Pure Plus A

    कलर ऑप्शन 

    टियागो पयो प्लस ए वेरिएंट में छह कलर ऑप्शन : प्रीस्टाइन व्हाइट, डेटोना ग्रे, प्योर ग्रे, पैनगोंग प्लस, सोबो सर्ज, और वाराणसी वाइब्रेंस दिए गए हैं। यहां देखें नई टाटा टियागो के कलर ऑप्शन की जानकारी

    टाटा टियागो प्योर प्लस ए : इंटीरियर 

    फेसलिफ्ट टाटा टियागो कार में ग्रे एक्सेंट के साथ स्लीक दिखने वाला लेयर्ड डैशबोर्ड, 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और डे/नाइट आईआरवीएम दिया गया है। टियागो लाइनअप के केबिन में डुअल-टोन ग्रे और ब्लैक कलर थीम के साथ डैशबोर्ड पर फैब्रिक इंसर्ट, और सेंटर कंसोल और डोर पैड पर पियानो ब्लैक ट्रिम दी गई है।

    Tata Tiago Pure Plus A Interior

    प्योर प्लस ए वेरिएंट में अतिरिक्त कंफर्ट के लिए रियर एसी वेंट्स और बूट पर पार्सल शेल्फ (केवल पेट्रोल) दिया गया है। 

    टाटा टियागो प्योर प्लस ए : सेफ्टी और फीचर 

    इस वेरिएंट में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो हेडलैंप, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और रेन-सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, 65वाट यूएसबी टाइप-सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट, क्रूज कंट्रोल और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर भी मिलते हैं।

    Tata Tiago Pure Plus A Interior

    फीचर की कमी :  

    टॉप वेरिएंट के मुकाबले प्योर प्लस ए वेरिएंट में 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ऑटो-फोल्डिंग ओआरवीएम्स और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर की कमी है। 

    टियागो प्योर प्लस ए वेरिएंट में 6 एयरबैग्स, रियर सीटों के लिए आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, रियर वाइपर और वॉशर, हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), ट्रेक्शन कंट्रोल, और रिवर्स कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    टाटा टियागो प्योर प्लस ए : इंजन ऑप्शन 

    टाटा टियागो प्योर प्लस ए वेरिएंट में 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और इसी इंजन के साथ फ़ैक्ट्री फिटेड सिलेंडर सीएनजी ऑप्शन दिया गया है। इन दोनों इंजन के साथ मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन

    1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ सीएनजी 

    पावर 

    86 पीएस

    75.5 पीएस

    टॉर्क 

    113 एनएम

    96.5 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी

    एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी-ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    Tata Tiago Pure Plus A

    टाटा टियागो प्योर प्लस ए : कीमत और मुकाबला 

    टाटा टियागो प्योर प्लस ए वेरिएंट की कीमत 6.50 लाख रुपये से 8.04 लाख रुपये (पावरट्रेन अनुसार) के बीच है। 

    Tata Tiago Pure Plus A

    कॉम्पेक्ट हैचबैक सेगमेंट में टाटा टियागो का मुकाबला मारुति सुजुकी स्विफ्ट, हुंडई ग्रैंड आई10 निओस, मारुति सुजुकी सेलेरियो और मारुति वैगन आर से है। 

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