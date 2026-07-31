2026 मारुति ब्रेजा vs किआ सिरोस: कौनसी एसयूवी कार खरीदें?

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Published On जुलाई 31, 2026 17:17 ist

Jul 31, 2026 17:17 IST

last updated on Jul 31, 2026 17:17 IST

Jul 31, 2026 17:17 IST

published on Jul 31, 2026 17:17 IST

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मारुति ने ब्रेजा फेसलिफ्ट लॉन्च कर दी है, जो अपडेट एक्सटीरियर और फीचर के साथ आती है। सबकॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ब्रेजा अपनी मजबूत मौजूदगी, फीचर्स, सेफ्टी और टेक्नोलॉजी के कारण एक पसंदीदा ऑप्शन रही है। वहीं दूसरी ओर, किआ सिरोस एक वैल्यू-फॉर-मनी पेशकश है, जो लंबी फीचर लिस्ट और एक प्रीमियम इंटीरियर लेआउट के साथ आती है। यहां हमने कई मोर्चो पर 2026 मारुति ब्रेजा और किआ सिरोस का कंपेरिजन किया है, जिससे आपको अपने लिए सही कार लेने में मदद मिलेगी।

कीमत

मॉडल मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट किआ सिरोस कीमत (एक्स-शोरूम) 7.4 लाख रुपये से 13.55 लाख रुपये 8.42 लाख रुपये से 13.55 लाख रुपये

ब्रेजा फेसलिफ्ट की शुरुआती कीमत 7.4 लाख रुपये है, जबकि किआ सिरोस की शुरुआती कीमत 8.42 लाख रुपये है, और इनकी प्राइस में 1.02 लाख रुपये का अंतर है। दोनों एसयूवी के टॉप मॉडल्स की कीमत 13.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

साइज

मॉडल ब्रेजा फेसलिफ्ट किआ सिरोस अंतर लंबाई 3995 मिलीमीटर 3995 मिलीमीटर कोई अंतर नहीं चौड़ाई 1790 मिलीमीटर 1805 मिलीमीटर (-15 मिलीमीटर) ऊंचाई 1685 मिलीमीटर 1680 मिलीमीटर +5 मिलीमीटर व्हीलबेस 2500 मिलीमीटर 2550 मिलीमीटर +50 मिलीमीटर

दोनों एसयूवी की लंबाई 3995 मिलीमीटर है। हालांकि, किआ सिरोस, ब्रेजा से 15 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी है, जिसका मतलब है कि इसके केबिन में थोड़ा बेहतर शोल्डर रूम मिल सकता है। सबसे बड़ा अंतर व्हीलबेस में है, जहां सिरोस का व्हीलबेस 2550 मिलीमीटर है, जो ब्रेजा के 2500 मिलीमीटर व्हीलबेस से 50 मिलीमीटर ज्यादा है। वहीं, ब्रेजा की ऊंचाई सिरोस से 5 मिलीमीटर ज्यादा है।

कलर ऑप्शन

मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट किआ सिरोस विवेशियस ऑरेंज ग्रेविटी ग्रे लस्ट्रस बेज* आइवरी सिल्वर मैट आर्कटिक व्हाइट* मैग्मा रेड सिजलिंग रेड* फ्रॉस्ट ब्लू स्प्लेंडिड सिल्वर आइवरी सिल्वर ग्लॉस मैग्मा ग्रे प्यूटर ऑलिव ब्लूइश ब्लैक इंपीरियल ब्लू - अरोरा ब्लैक पर्ल - ग्लेशियर व्हाइट पर्ल

*ब्लैक-रूफ डुअल-टोन विकल्प में भी उपलब्ध

सिरोस कुल 9 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जो ब्रेजा के 7 ऑप्शन से ज्यादा है।

ब्रेजा फेसलिफ्ट में चुनिंदा कलर में ब्लैक रूफ के साथ ड्यूल-टोन शेड का विकल्प भी मिलता है।

वहीं, सिरोस में मैट कलर ऑप्शन भी मिलते हैं।

इंजन

मॉडल मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट किआ सिरोस इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ माइल्ड-हाइब्रिड 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल के साथ माइल्ड-हाइब्रिड 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल पावर 103 पीएस 88 पीएस 110 पीएस 120 पीएस 116 पीएस टॉर्क 139 एनएम 121.5 एनएम 170 एनएम 172 एनएम 250 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव

ब्रेजा को सीएनजी पावरट्रेन का फायदा मिलता है, जबकि किआ सिरोस डीजल इंजन का एक मजबूत विकल्प प्रदान करती है।

मारुति ब्रेजा तीन पावरट्रेन विकल्पों के साथ आती है। इसका 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (103 पीएस/139 एनएम) माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसके अलावा, ब्रेजा में फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट का ऑप्शन भी है। हाल ही में, मारुति ने इसमें एक 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (110 पीएस/170 एनएम) भी जोड़ा है, जो परफॉर्मेंस पसंद करने वालों को आकर्षित करेगा। वहीं किआ सिरोस में दो इंजन विकल्प: एक पावरफुल 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल (120 पीएस/172 एनएम) और एक 1.5-लीटर डीजल इंजन (116 पीएस/250 एनएम) दिया गया है।

फीचर और सेफ्टी

फीचर मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट किआ सिरोस ऑटो एलईडी हेडलैम्प्स ✅ ✅ एलईडी फॉग लैम्प्स ✅ ✅ एलईडी टेल लैम्प्स ✅ ✅ पहिये 16-इंच अलॉय व्हील्स 17-इंच अलॉय व्हील्स रूफ रेल्स ✅ ✅ हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ पावर्ड सीट्स ❌ ✅(केवल 4-तरह पावर्ड ड्राइवर) एम्बिएंट लाइटिंग ✅ ❌ हेड्स-अप डिस्प्ले ✅ ❌ इंफोटेनमेंट सेटअप 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 6-स्पीकर अरकामिस साउंड सिस्टम 8-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम पीएम 2.5 केबिन एयर फिल्टर ✅ ❌ ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅ ✅ पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री ✅ ✅ वेंटिलेटेड सीट्स ✅(आगे) ✅(आगे और पीछे) सनरूफ सिंगल-पेन सनरूफ पैनोरमिक सनरूफ रियर सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ पैडल शिफ्टर ✅ ✅ कूल्ड ग्लवबॉक्स ✅ ❌ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ एयरबैग 6 6 360-डिग्री कैमरा ✅ ❌ (केवल रियर व्यू कैमरा) पार्किंग सेंसर ✅ (आगे और पीछे) ✅ (केवल पीछे) ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ हिल होल्ड असिस्ट ✅ ✅ रियर डिफॉगर ✅ ✅ रियर वाइपर और वॉशर ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅ ✅ ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग ✅ ❌ रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट ✅ ❌ एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) ✅ (लेवल-1 एडीएएस) ❌

दोनों में ऑटोमैटिक एलईडी हेडलैंप्स, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर, और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं। हालांकि, कुछ खास फीचर्स हैं जो इन्हें एक-दूसरे से अलग करते हैं। किआ सिरोस में 12.3-इंच की बड़ी टचस्क्रीन, 4 एपल कारप्ले पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, आगे और पीछे वेंटिलेटेड सीट, और एक पैनोरमिक सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, जो केबिन एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं। वहीं, मारुति ब्रेजा में हेड-अप डिस्प्ले, एंबिएंट लाइटिंग, और कूल्ड ग्लवबॉक्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

सेफ्टी की बात करें तो दोनों ही कारें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए) जैसे सेफ्टी फीचर के साथ आती हैं। दोनों को भारत एनकैप से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। ब्रेजा में 360-डिग्री कैमरा और फ्रंट-रियर पार्किंग सेंसर मिलते हैं, जबकि सिरोस में सिर्फ रियर कैमरा और सेंसर हैं। ब्रेजा में ब्लाइंड-स्पॉट वॉर्निंग और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसे लेवल-1 एडीएएस फीचर भी मिलते हैं, जो सिरोस में नहीं हैं।

अन्य कारें जिन पर विचार किया जा सकता है

मारुति ब्रेजा और किआ सिरोस के अलावा भी सबकॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कई दमदार विकल्प मौजूद हैं। अगर आप इन दोनों के अलावा अन्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, तो नीचे दी गई लिस्ट आपके काम आ सकती है: