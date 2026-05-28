नई टाटा टियागो फेसलिफ्ट हुई लॉन्च: कीमत 4.69 लाख रुपये से शुरू, यहां देखिए इससे जुड़ी हर जानकारी

प्रकाशित: मई 28, 2026 02:12 pm । भानु

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टाटा मोटर्स ने भारत में 2026 टियागो फेसलिफ्ट को 4.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। फेसलिफ्टेड वर्जन में पहले से कहीं ज्यादा अपडेटेड डिज़ाइन, नया केबिन और पहले से कहीं ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, आपको एक प्रीमियम केबिन और एक्सट्रा सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं, जिससे टियागो अपने पुराने मॉडल की तुलना में कहीं अधिक प्रीमियम और अपमार्केट लगती है।

यदि आप एक किफायती हैचबैक की तलाश में हैं जो अब ज्यादा स्टाइलिश और टेक्नोलॉजी से भरपूर हो, तो नई टियागो फेसलिफ्ट आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। यहां जानिए इसके बारे में सब कुछ:

टाटा टियागो फेसलिफ्ट: वेरिएंट और कीमत

टाटा मोटर्स ने टियागो फेसलिफ्ट को छह वेरिएंट में लॉन्च किया है, जिनकी कीमतें 4.69 लाख रुपये से लेकर x लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक हैं। इसकी वेरिएंट अनुसार कीमतें इस प्रकार है:

वेरिएंट पेट्रोल एमटी पेट्रोल एएमटी पेट्रोल+सीएनजी एमटी पेट्रोल+सीएनजी एएमटी स्मार्ट 4.69 लाख रुपये — 5.79 लाख रुपये — प्योर 5.49 लाख रुपये लाख रुपये 6.49 लाख रुपये लाख रुपये प्योर+ 5.99 लाख रुपये लाख रुपये 6.99 लाख रुपये लाख रुपये प्योर+ ए 6.49 लाख रुपये लाख रुपये 7.49 लाख रुपये लाख रुपये क्रिएटिव 6.99 लाख रुपये लाख रुपये 7.99 लाख रुपये लाख रुपये क्रिएटिव+ 7.29 लाख रुपये लाख रुपये — —

*कीमत एक्सशोरूम इंट्रोडक्ट्री

टाटा टियागो फेसलिफ्ट: एक्सटीरियर डिज़ाइन

2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट के बाहरी डिज़ाइन में काफी बदलाव किए गए हैं। मौजूदा मॉडल की राउंडेड डिज़ाइन को छोड़कर, अब इसे ज़्यादा शार्प लुक दिया गया है।

फेसलिफ्टेड टियागो के फ्रंट में अब आइब्रो स्टाइल एलईडी डीआरएल्स के साथ स्लीक रेक्टेंगुलर एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं, जो इस हैचबैक को और भी प्रीमियम और मॉडर्न लुक देते हैं।

ग्रिल पर लगी पुरानी क्रोम स्ट्रिप को हटा दिया गया है, जिससे फ्रंट का डिज़ाइन पहले से कहीं ज्यादा साफ-सुथरा और मैनेजेबल दिखता है।

फ्रंट बंपर को पूरी तरह से नया रूप दिया गया है और अब इसमें बड़े एयर इनटेक्स के साथ-साथ ब्लैक सराउंड्स में पिक्सल-स्टाइल एलईडी फॉग लैंप लगाए गए हैं।

ग्रिल एरिया को भी ग्लॉस-ब्लैक फिनिश दिया गया है, जो टाटा लोगो को घेरे हुए है और हैचबैक को स्पोर्टी लुक देता है।

छोटी डीटेल्स:

इसमें एक बड़ा अपग्रेड 360-डिग्री कैमरा सेटअप का जुड़ना है, जिसमें कैमरे ओआरवीएम और फ्रंट बंपर पर लगे हैं। यह सेगमेंट में पहली बार दिया गया फीचर है और इससे टियागो पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम लगती है।

साइड से देखने पर, पुराने मॉडल का सिल्हूट बरकरार रखा गया है, लेकिन कुछ बदलाव इसे साइड से अलग लुक देते हैं।

अब आपको 15-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो पुराने मॉडल की तुलना में कहीं ज्यादा मॉर्डन दिखते हैं।

व्हील आर्क पर ब्लैक क्लैडिंग भी दी गई है, जो ओवरऑल डिजाइन को थोड़ा रफ लुक देती है।

ब्लैक आउट बी-पिलर्स और बॉडी कलर के डोर हैंडल्स जैसे अन्य डिटेल्स पुराने मॉडल के समान ही हैं।

पीछे की बात करें तो, अब आपको कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स मिलते हैं जिनमें ट्रिपल वर्टिकल लाइट सिग्नेचर एक लाइट बार से जुड़े हुए हैं।

रियर बंपर को भी नया रूप दिया गया है और अब इसमें रिवर्स लाइट और रिवर्स कैमरा नीचे की ओर लगे हैं।

आपको रूफ स्पॉयलर और शार्क-फिन एंटीना भी मिलते हैं जो हैचबैक के स्पोर्टी लुक को और बढ़ाते हैं।

बंपर अब थोड़ा ज्यादा चौड़ा दिखता है, जिससे पीछे का लुक और भी भव्य हो जाता है।

इसमें पहले की तरह ही टियागो का लोगो लगा हुआ है, जो अब पहले से थोड़ा नीचे स्थित है।

साइज:

नई टियागो की लंबाई 3813 मिलीमीटर, चौड़ाई 1684 मिलीमीटर और ऊंचाई 1535 मिलीमीटर है, जबकि व्हीलबेस 2400 मिलीमीटर है। इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 170 मिलीमीटर है।

टाटा टियागो फेसलिफ्ट कलर विकल्प

टाटा टियागो फेसलिफ्ट छह कलर में उपलब्ध है, जिनमें टाटा की नई और दिलचस्प कलर नॉमनक्लेचर शामिल है:

वाराणसी वाइब्रेंस

पैंगोंग पल्स

सोबो सर्ज

प्रिस्टीन व्हाइट

प्योर ग्रे

डेटोना ग्रे

टाटा टियागो फेसलिफ्ट इंटीरियर

टाटा टियागो के इंटीरियर में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं और अब यह पहले से कहीं ज्यादा मॉर्डन और प्रीमियम दिखता है।

अंदर का सबसे बड़ा बदलाव नया ड्यूल-टोन लाइट ग्रे और ब्लैक इंटीरियर थीम है, जिसने पुराने ऑल-ब्लैक केबिन की जगह ले ली है।

डैशबोर्ड अब अधिक साफ-सुथरा और स्पेशियस दिखता है। प्रीमियम लुक के लिए सेंटर कंसोल, स्टीयरिंग व्हील और डोर ट्रिम्स पर ग्लॉस-ब्लैक डिटेलिंग दी गई है।

एसी वेंट्स को भी नया रूप दिया गया है और अपडेटेड क्लाइमेट कंट्रोल स्विच दिए गए हैं, जो पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक दिखते हैं।

टियागो 2026 मॉडल के केबिन के अंदर एक प्रमुख आकर्षण नया स्टैंडअलोन डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है, जिसने पुराने एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जगह ले ली है।

इसमें अब एक स्टैंडअलोन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया गया है, जो पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम दिखता है।

स्टीयरिंग व्हील अब ज्यादा मजबूत दिखता है और इसमें ग्लॉस-ब्लैक इंसर्ट के साथ-साथ ऑडियो और क्रूज़ कंट्रोल भी लगे हैं।

सेंटर कंसोल पहले की तरह ही प्रैक्टिकल है और इसमें अब ड्युअल वायरलेस फोन चार्जर, टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और बेहतर स्टोरेज स्पेस शामिल हैं।

हमें यह बात पसंद आई कि टाटा ने फिजिकल एसी कंट्रोल देना जारी रखा है, जिससे ड्राइविंग के दौरान इसका इस्तेमाल आसान हो जाता है।

अपने स्पेशियस केबिन, चौड़ी सीटों और उपयोगी रियर-सीट स्पेस के कारण टियागो इस सेगमेंट की सबसे प्रैक्टिकल हैचबैक में से एक बनी हुई है।

टाटा टियागो फेसलिफ्ट के फीचर्स और सेफ्टी

टियागो फेसलिफ्ट पहले से कहीं ज्यादा फीचर्स से लैस है।

इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और पूरी तरह से डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है।

इस हैचबैक में ड्युअल वायरलेस फोन चार्जर भी दिए गए हैं, जिससे यह इस सेगमेंट की एकमात्र हैचबैक बन गई है जिसमें यह फीचर मौजूद है।

इसमें 4-स्पीकर ऑडियो सिस्टम और स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल दिए गए हैं।

आपको ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग (रियर एयर कंडीशनिंग वेंट के साथ), रियर यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, क्रूज़ कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, ऑटो-फोल्डिंग ओरिएंटल रिम्स और पैडल शिफ्टर्स (एएमटी के साथ) जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

अन्य कंफर्ट फीचर्स में कीलेस एंट्री, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप शामिल हैं।

टियागो फेसलिफ्ट में अब 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), ईएससी, हिल होल्ड कंट्रोल, ईबीडी के साथ एबीएस, टीपीएमएस, रियर पार्किंग सेंसर, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ नया 360-डिग्री कैमरा दिया गया है।

टॉप वेरिएंट में ऑटोमैटिक हेडलाइट्स और रेन-सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं।

इन फीचर्स की है कमी:

हालांकि ये कोई बड़ी खामी नहीं हैं, लेकिन टियागो फेसलिफ्ट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, सनरूफ और कुछ अन्य फीचर्स नहीं दिए गए हैं।

टाटा टियागो फेसलिफ्ट बूट स्पेस

टाटा टियागो फेसलिफ्ट में x लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो इसे शहर में रोज़ाना इस्तेमाल के साथ-साथ वीकेंड ट्रिप के लिए भी काफी सुविधाजनक बनाता है।

टाटा टियागो फेसलिफ्ट पावरट्रेन

इंजन 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड सीएनजी आउटपुट 86 पीएस / 113 एनएम 75.5 पीएस / 96.5 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी

एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

टियागो फेसलिफ्ट में वही आजमाया हुआ 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन बरकरार है।

इसमें आपको 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है।

टाटा इस हैचबैक में फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी का विकल्प भी देती है, जो इसे अधिक उपयोग की आवश्यकता वाले ग्राहकों के लिए एक प्रैक्टिकल और किफायती विकल्प बनाता है।

जो लोग ज्यादा रोमांचक ड्राइविंग अनुभव चाहते हैं, उन्हें मैनुअल गियरबॉक्स चुनना चाहिए, जबकि एएमटी उन ग्राहकों के लिए उपयुक्त है जो शहर में अधिक सुविधाजनक ड्राइविंग का अनुभव चाहते हैं।

कंपेरिजन

नई टियागो फेसलिफ्ट कार का मुकाबला हुंडई ग्रैंड आई10 निओस, मारुति वैगन आर और मारुति स्विफ्ट से रहेगा।