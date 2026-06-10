2026 टाटा टियागो vs टाटा पंच: कौनसी कार खरीदें?

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प्रकाशित: जून 10, 2026 01:18 pm । सोनू

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हाल ही में टाटा टियागो को नया फेसलिफ्ट अपडेट मिला है, इससे पहले इसे 2020 की शुरुआत में अपडेट किया गया था। नए अपडेट के तहत इस कॉम्पैक्ट हैचबैक कार को ज्यादा स्टाइलिश, ज्यादा प्रीमियम और पहले से ज्यादा फीचर के साथ पेश किया गया है। इन सभी अपडेट से इसकी कीमत बढ़ गई है, जिससे कुछ वेरिएंट की कीमत टाटा पंच माइक्रो एसयूवी कार के बराबर पहुंच गई है। अगर आप टाटा हैचबैक कार और एसयूवी कार में से किसी एक को चुनने को लेकर कंफ्यूज हैं, तो यहां इन दोनों का विस्तृत कंपेरिजन देखें:

कीमत

मॉडल 2026 टाटा टियागो टाटा पंच कीमत (एक्स-शोरूम नई दिल्ली) 4.70 लाख रुपये से 8.55 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री) 5.65 लाख रुपये से 10.60 लाख रुपये

टाटा टियागो एक छोटी हैचबैक कार है, जिसकी शुरुआती कीमत पंच माइक्रो एसयूवी के नजदीकी वेरिएंट से करीब एक लाख रुपये कम है।

वहीं टॉप वेरिएंट की प्राइस में 2 लाख रुपये से ज्यादा का अंतर है।

साइज

2026 टाटा टियागो टाटा पंच अंतर लंबाई 3,813 मिलीमीटर 3,876 मिलीमीटर (- 63 मिलीमीटर) चौड़ाई 1,684 मिलीमीटर 1,742 मिलीमीटर (- 58 मिलीमीटर) ऊंचाई 1,535 मिलीमीटर 1,615 मिलीमीटर (- 80 मिलीमीटर) व्हीलबेस 2,400 मिलीमीटर 2,445 मिलीमीटर (- 45 मिलीमीटर) बूट स्पेस 242 लीटर 319 लीटर (- 77 लीटर)

पंच एक माइक्रो एसयूवी कार है, और यह हर मामले में टियागो से बड़ी कार है।

टाटा की माइक्रो एसयूवी 63 मिलीमीटर ज्यादा लंबी, 58 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी और 80 मिलीमीटर ज्यादा ऊंची है। इसका व्हीलबेस 45 मिलीमीटर ज्यादा लंबा है, जिससे केबिन में ज्यादा जगह मिलती है।

यहां तक कि पंच का बूट स्पेस भी 77 लीटर ज्यादा बड़ा है, जिससे आप दोस्तों के साथ विकंड ट्रिप पर इसमें ज्यादा ट्रैवल बैग रख सकते हैं।

हालांकि, टियागो अपनी प्रतिद्वंदी वैगनआर से थोड़ी बड़ी है। यहां आप टाटा टियागो और मारुति वैगनआर का कंपेरिजन देख सकते हैं।

कलर ऑप्शन

2026 टाटा टियागो टाटा पंच प्योर ग्रे सायंटिफिक ब्लू प्रीस्टीन व्हाइट कूर्ग क्लाउड डेटोना ग्रे बंगाल रूज पैंगोंग पल्स कारमेल सोबो सर्ज डेटोना ग्रे वाराणसी वाइब्रेंस प्रीस्टीन व्हाइट

दोनों टाटा कार 6 मोनोटोन कलर में उपलब्ध है, जिनमें ग्रे और सफेद जैसे रंग कॉमन हैं।

दोनों गाड़ी में ड्यूल-टोन कलर का विकल्प भी मिलता है। नई टियागो में केवल ब्लैक रूफ दी गई है, जबकि पंच गाड़ी में एक्सटीरियर कलर के हिसाब से सफेद और काली छत दोनों ऑप्शन दिए गए हैं।

हम 2026 टाटा टियागो के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन के बारे में पहले ही बता चुके हैं, जिससे आपको अपने लिए सही रंग चुनने में मदद मिलेगी।

फीचर

फीचर 2026 टाटा टियागो टाटा पंच हेडलाइट ✅(फॉलो-मी-होम फंक्शन के साथ ऑटो मल्टी रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलाइट) ✅(फॉलो-मी-होम फंक्शन के साथ ऑटो मल्टी रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलाइट) एलईडी डीआरएल ✅ ✅ व्हील आर्क क्लेडिंग ✅ ✅ आगे एलईडी फॉग लैंप ✅ ✅(कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ) व्हील 15-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील 16-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील डोर हैंडल क्रोम गार्निश के साथ बॉडी कलर बॉडी कलर ओआरवीएम हाउसिंग ब्लैक ब्लैक ओआरवीएम माउंटेड टर्न इंडिकेटर ✅ ✅ रूफ रेल्स ❌ ✅ शार्क फिन एंटीना ✅ ✅ एलईडी टेल लाइट ✅(बीच में कनेक्टिंग लाइटबार के साथ) ✅(बीच में कनेक्टिंग लाइटबार के साथ) ड्यूल-टोन कलर ✅ ✅ केबिन थीम ब्लैक और ग्रे केबिन ब्लैक और व्हाइट केबिन सीट अपहोल्स्ट्री फैब्रिक फैब्रिक सीटों के लिए अंडरथाई सपोर्ट ✅(आगे) ✅(पीछे) डैशबोर्ड पर फैब्रिक रैपिंग ✅ ❌ 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील ✅ ✅ क्रोम फिनिश इनसाइड डोर हैंडल ✅ ✅ फुटवेल इल्लुमिनेशन ❌ ✅ स्टोरेज के साथ आगे सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ कूल्ड ग्लवबॉक्स ✅ ✅ टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील ✅ ✅ पीछे सेंट आर्मरेस्ट ❌ ✅ पेडल लैंप्स ❌ ✅ क्लाइमेट कंट्रोल ✅(ऑटो) ✅(ऑटो) पीछे एसी वेंट्स ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटाइज्ड ✅(7-इंच) हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅(6 तरह से एडजस्ट) ✅ सभी पावर विंडो ✅ ✅ पेडल शिफ्टर ✅ ✅ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम ✅ ✅ पावर फोल्डिंग ओआरवीएम ✅ ✅ आगे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स (1 x टाइप-ए और 1 टाइप-सी) ✅ ✅ 65वॉट फास्ट चार्जिंग यूएसबी टाइप-सी पोर्ट (आगे और पीछे) ✅ ✅ सेंट्रल लॉकिंग ✅ ✅ कीलेस एंट्री ✅ ✅ सिंगल-पैन सनरूफ ❌ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप ✅ ✅ वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट ✅(10.25-इंच) ✅(10.25-इंच) वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ स्पीकर 4 8 (चार ट्विटर सहित) स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स ✅ ✅ एयरबैग 6 6 इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) ✅ ✅ हिल होल्ड कंट्रोल ✅ ✅ हिल डिसेंट कंट्रोल ❌ ✅ पीछे पार्किंग सेंसर ✅ ✅ ईबीडी के साथ एबीएस ✅ ✅ गाइडलाइन के साथ पीछे पार्किंग कैमरा ✅ ✅ 360-डिग्री कैमरा ✅ ✅ कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल ✅ ❌ आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर ✅ ✅ सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट ✅ ✅ ट्रैक्शन कंट्रोल ✅ ❌ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) ✅ ✅ वाशर के पीछे वाइपर ✅ ✅ पीछे डिफॉगर ✅ ✅ रेन-सेंसिंग वाइपर ✅ ✅

दोनों कार में काफी सारे फीचर दिए गए हैं, इनके कॉमन फीचर में ऑल-एलईडी लाइटिंग, एक बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और एक 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स शामिल हैं।

पंच की तुलना में न्यू टियागो में कुछ अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं, जिनमें 6 तरह से एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल शामिल हैं।

पंच में भी कुछ यूनिक फीचर दिए गए हैं, जिनमें कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ आगे एलईडी फॉग लैंप्स, एक सिंगल-पेन सनरूफ, एक 7-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, और एक 8-स्पीकर साउंड सिस्टम शामिल है।

इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन

स्पेसिफिकेशन 2026 टाटा टियागो टाटा पंच इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी पावर 86 पीएस 73.4 पीएस (सीएनजी मोड) 88 पीएस 120 पीएस 73.4 पीएस (सीएनजी मोड) टॉर्क 113 एनएम 95 एनएम (सीएनजी मोड) 115 एनएम 170 एनएम 103 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी* 5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी* 5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी* 6-स्पीड एमटी 5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी*

*एएमटी - ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

हैचबैक कार एक नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आती है, वहीं पंच एसयूवी में दो इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें एक टर्बो-पेट्रोल इंजन है।

इसके अलावा, दोनों में फैक्ट्री फिटेड ड्यूल-सिलेंडर सीएनजी सेटअप भी दिया गया है, जिसके साथ मैनुअल और एएमटी दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

दोनों मॉडल अलग-अलग ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करते हैं। टियागो की बात करें तो यह उन लोगों के लिए है जो रोजाना शहर में ड्राइव करने के लिए एक छोटी कार लेना चाहते हैं। इसका नया डिजाइन, अतिरिक्त फीचर और अलग-अलग इंजन-गियरबॉक्स ऑप्शन इसे एक अच्छा विकल्प बनाते हैं।

वहीं, पंच अपनी एसयूवी जैसे बॉडीस्टाइल की वजह से ज्यादा लोगों को पसंद आ सकती है। टाटा ने 2026 की शुरूआत में फेसलिफ्ट पंच को लॉन्च किया था। पंच थोड़ी महंगी है लेकिन इसके अपने कुछ फायदे भी हैं, जिनमें अतिरिक्त केबिन स्पेस, एक बड़ा बूट स्पेस, एक सिंगल-पैन सनरूफ और एक टर्बो-पेट्रोल ऑप्शन शामिल हैं।