2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट बेस स्मार्ट वेरिएंट एक्सप्लेनेशन: क्या ये है सबसे समझदारी वाली चॉइस? जानिए यहां

टाटा ने भारत में 2026 टियागो फेसलिफ्ट लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआती कीमत 4.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। फेसलिफ्टेड वर्जन में नए स्टाइल, अपडेटेड इंटीरियर और मौजूदा मॉडल के कंपेरिजन में कहीं ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं। टियागो फेसलिफ्ट 6 वेरिएंट : स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, प्योर प्लस ए, क्रिएटिव और क्रिएटिव प्लस में उपलब्ध है। ज्यादातर नए फीचर्स टॉप वेरिएंट में ही उपलब्ध हैं, लेकिन स्मार्ट वेरिएंट सबसे किफायती विकल्प है।

इस रिपोर्ट में, हम बेस-स्पेक स्मार्ट वेरिएंट पर करीब से नज़र डालेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या-क्या खूबियां हैं और क्या नहीं। जो लोग एंट्री-लेवल कीमत पर एक किफायती, सुरक्षित और आकर्षक हैचबैक चाहते हैं, उनके लिए स्मार्ट वेरिएंट एक अच्छा विकल्प हो सकता है। क्या आपको इसे खरीदने पर विचार करना चाहिए? आइए जानते हैं:

शुरू करने से पहले, ध्यान दें कि टियागो फेसलिफ्ट 4.69 लाख रुपये से 5.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत में उपलब्ध है। आइए देखते हैं कि इस कीमत में आपको क्या मिलता है:

2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट स्मार्ट: बाहर का डिज़ाइन

बेस वेरिएंट में भी पिछले मॉडल के मुकाबले कई स्टाइलिंग अपडेट किए गए हैं। नए ब्लैक ग्रिल और बड़े एयर इनटेक के साथ इसका फ्रंट डिज़ाइन स्पोर्टी लुक देता है। हालांकि, लाइटिंग एलिमेंट्स प्रीमियम नहीं हैं और बेसिक ही हैं। इसमें हेलोजन हेडलाइट्स मिलती हैं, जबकि टॉप वेरिएंट में एलईडी डीआरएल, एलईडी फ्रंट फॉगलैंप और एलईडी हेडलाइट्स दी गई हैं।

साइड से देखने पर, स्मार्ट वेरिएंट में बिना कवर वाले 13 इंच के स्टील व्हील्स दिए गए हैं, जो टॉप वेरिएंट में मिलने वाले 15 इंच के अलॉय व्हील्स के मुकाबले एक कमी है। इसमें ओआरवीएम पर लगे टर्न इंडिकेटर्स और क्रोम डोर हैंडल्स भी नहीं दिए गए हैं।

स्मार्ट ट्रिम से ही एलईडी टेललैंप एक शानदार फीचर है, लेकिन इसमें फॉक्स-कॉन्टिनेंटल लाइट बार नहीं दी गई है, जो हैचबैक को चौड़ा लुक देता है। इसमें वॉशर के साथ रियर वाइपर और रियर डिफॉगर भी नहीं है।

कलर के सीमित विकल्प: स्मार्ट वेरिएंट में कुछ एक्सटीरियर शेड्स और डुअल-टोन कलर विकल्प नहीं दिए गए हैं, जो केवल टॉप-स्पेक क्रिएटिव प्लस वेरिएंट के लिए उपलब्ध हैं। वेरिएंट के अनुसार सटीक कलर ऑप्शन जानने के लिए हमारी स्टोरी देखें।

2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट स्मार्ट: इंटीरियर

टियागो फेसलिफ्ट का इंटीरियर काफी साधारण लगता है। इसमें ब्लैक और ग्रे कलर की थीम के साथ फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है, जो इस लाइनअप के अन्य सभी वेरिएंट्स में समान है। डैशबोर्ड के ऊपरी हिस्से में फैब्रिक ट्रिम दी गई है, जो इसे प्रीमियम लुक देता है। इसमें स्टैंडर्ड तौर पर टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और क्रोम फिनिश वाले इनसाइड डोर हैंडल्स भी मिलते हैं।

इसके अलावा, फ्री-स्टैंडिंग डिजिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी ध्यान खींचता है, जो इस कीमत पर मिलने वाले स्टैंडर्ड से कहीं बेहतर है। टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील और 12 वोल्ट पावर सॉकेट भी दिए गए हैं।

हालांकि, इसमें कई कमियां हैं। इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग व्हील पर ऑडियो कंट्रोल और सेंट्रल लॉकिंग नहीं दिए गए है। बेस वेरिएंट में 4 पावर विंडो, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम, रियर एसी वेंट और किसी भी तरह के यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी नहीं दिए गए हैं। यहां तक ​​कि इस वेरिएंट में रियर पार्सल ट्रे और आर्मरेस्ट भी नहीं हैं।

अगर आप बेस वेरिएंट खरीदने की सोच रहे हैं, तो ध्यान रखें कि इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए आपको अलग से पैसे खर्च करने पड़ेंगे।

2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट स्मार्ट: फीचर्स और सेफ्टी

स्मार्ट वेरिएंट में फीचर्स की लिस्ट बहुत छोटी है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग और मैनुअल एसी कंट्रोल ही मुख्य फीचर्स हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, इसमें टचस्क्रीन, स्पीकर या स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल नहीं दिए गए हैं।

इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, डुअल वायरलेस फोन चार्जर, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, क्रूज कंट्रोल, 4 स्पीकर और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स भी नहीं दिए गए हैं।

हालांकि, स्मार्ट वेरिएंट उन मामलों में बिल्कुल भी साधारण नहीं लगता जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जी हां, हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं। टाटा ने एंट्री-लेवल ट्रिम में 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, सभी यात्रियों के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट और रियर पार्किंग सेंसर सहित एक मजबूत सेफ्टी पैकेज दिया गया है। इस कीमत पर यह चीजें सराहनीय है।

ये सेफ्टी फीचर्स नहीं है मौजूद:

स्मार्ट वेरिएंट में कुछ सेफ्टी फीचर्स नहीं दिए गए हैं जो टॉप सेगमेंट के मॉडलों में मिलती हैं, जिनमें रियर पार्किंग कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल-होल्ड कंट्रोल, टीपीएमएस, डे/नाइट आईआरवीएम और रियर डिफॉगर शामिल है। ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा केवल टॉप-स्पेक वेरिएंट में ही उपलब्ध है।

इस रिपोर्ट में आप वेरिएंट-अनुसार फीचर्स देख सकते हैं।

टाटा टियागो स्मार्ट 2026: इंजन विकल्प

टियागो स्मार्ट केवल 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में उपलब्ध है, जिसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। इसके अलावा, इसमें मैनुअल गियरबॉक्स वाला सीएनजी इंजन विकल्प भी उपलब्ध है। स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड सीएनजी पावर 86 पीएस 86 पीएस/ 75 पीएस (सीएनजी) टॉर्क 113 एनएम 113 एनएम/ 95 एनएम (सीएनजी) ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी माइलेज 19.01 किमी/लीटर 19.01 किमी/लीटर / 28.06 किलोमीटर/किलोग्राम (सीएनजी)

2026 टाटा टियागो स्मार्ट: कीमत और कंपेरिजन

टाटा टियागो फेसलिफ्ट स्मार्ट वेरिएंट की कीमत 4.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। टियागो फेसलिफ्ट लाइनअप की कुल कीमत 4.69 लाख रुपये से लेकर 7.85 लाख रुपये के बीच है।

टाटा टियागो कार का मुकाबला हुंडई ग्रैंड आई10 निओस, मारुति वैगन आर और मारुति स्विफ्ट से रहेगा।

कारदेखो ओपिनियन…

टाटा टियागो फेसलिफ्ट का स्मार्ट वेरिएंट 2026 मॉडल उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो टाटा की भरोसेमंद सुरक्षा के साथ एक किफायती सिटी कार चाहते हैं। 4.69 लाख रुपये की कीमत पर, यह मुकाबले में मौजूद दूसरी कारों से सस्ती है और इसमें छह एयरबैग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं। इस सेगमेंट में जहां मुख्य रूप से 1-लीटर और 3-सिलेंडर इंजन ही मिलते हैं, वहीं इसमें 1.2-लीटर 4-सिलेंडर इंजन का मिलना सराहनीय है।



हालांकि, स्मार्ट वेरिएंट में फीचर्स और कंफर्ट की कमी साफतौर पर महसूस होती है, और इन कमियों को नजरअंदाज करना मुश्किल है। जो ग्राहक थोड़ा बजट बढ़ा सकते हैं, उनके लिए प्योर प्लस वेरिएंट भी बेहतर सुविधा देता है, जिसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर पार्किंग कैमरा, ईएससी और पुश-बटन स्टार्ट शामिल हैं। लेकिन अगर बजट ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है, तो स्मार्ट वेरिएंट में सुरक्षा संबंधी सभी जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम फेसलिफ्टेड टियागो के हर वेरिएंट का विस्तार से विश्लेषण करेंगे।