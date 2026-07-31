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    2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट vs निसान मैग्नाइट: कौनसी एसयूवी कार खरीदें?

    नए अपडेट के साथ ब्रेजा कई सारे फीचर लेकर आई है, लेकिन क्या होगा अगर हम इसकी तुलना इस सेगमेंट की सबसे सस्ती गाड़ी से करें? आइए जानते हैं!

    सोनू
    सोनू
    Published On जुलाई 31, 2026 11:07 ist
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    published onJul 31, 2026 11:06 IST
    last updated onJul 31, 2026 11:07 IST
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    Brezza Vs Magnite

    मारुति ने 2026 ब्रेजा फेसलिफ्ट को नए कॉस्मेटिक बदलावों और अपडेटेड इंटीरियर के साथ पेश कर दिया है। ब्रेजा हमेशा से ही सबकॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक सुरक्षित विकल्प रही है, जो अच्छे फीचर्स और पर्याप्त सेफ्टी के साथ आती है। वहीं दूसरी तरफ, निसान मैग्नाइट इस सेगमेंट में एक बेहद किफायती विकल्प के तौर पर मौजूद है, जिसमें आकर्षक कीमत के बावजूद प्रीमियम केबिन, अच्छी फीचर लिस्ट और सेफ्टी मिलती है। आइए, इन दोनों एसयूवी की विस्तार से तुलना करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए कौनसी कार बेहतर है।

    कीमत

    मॉडल

    मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट

    निसान मैग्नाइट

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    7.4 लाख रुपये से 13.71 लाख रुपये

    5.65 लाख रुपये से 10.96 लाख रुपये

    मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के एंट्री-लेवल वेरिएंट की कीमत 7.4 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि निसान मैग्नाइट की शुरुआती कीमत 5.65 लाख रुपये है। यह लगभग 1.75 लाख रुपये का सीधा अंतर है, जो इस सेगमेंट में काफी मायने रखता है। टॉप वेरिएंट्स में यह अंतर और भी बढ़ जाता है। ब्रेजा का टॉप वेरिएंट 13.71 लाख रुपये का है, वहीं मैग्नाइट का टॉप मॉडल 10.96 लाख रुपये में आता है, जिससे यहां 2.75 लाख रुपये का एक बड़ा फासला है। फेसलिफ्ट ब्रेजा में फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट दी गई है, जबकि मैग्नाइट में डीलर फिटेड सीएनजी किट मिलती है।

    साइज

    मॉडल

    ब्रेजा फेसलिफ्ट

    निसान मैग्नाइट

    अंतर

    लंबाई

    3995 मिलीमीटर

    3994 मिलीमीटर

    +1 मिलीमीटर

    चौड़ाई

    1790 मिलीमीटर

    1758 मिलीमीटर

    +32 मिलीमीटर

    ऊंचाई

    1685 मिलीमीटर

    1572 मिलीमीटर

    +113 मिलीमीटर

    व्हीलबेस

    2500 मिलीमीटर

    2500 मिलीमीटर

    कोई अंतर नहीं

    Maruti Brezza Facelift Vs Nissan Magnite
    Maruti Brezza Facelift vs Nissan Magnite

    साइज के मामले में मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट, निसान मैग्नाइट से थोड़ी बड़ी है। ब्रेजा की लंबाई 3995 मिलीमीटर, चौड़ाई 1790 मिलीमीटर और ऊंचाई 1685 मिलीमीटर है। इसकी तुलना में, मैग्नाइट 3994 मिलीमीटर लंबी, 1758 मिलीमीटर चौड़ी और 1572 मिलीमीटर ऊंची है। इसका मतलब है कि ब्रेजा, मैग्नाइट से 1 मिलीमीटर लंबी, 32 मिलीमीटर चौड़ी और 113 मिलीमीटर ऊंची है। हालांकि, यह ध्यान देना जरूरी है कि दोनों एसयूवी का व्हीलबेस 2500 मिलीमीटर है।

    कलर ऑप्शन

    मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट

    निसान मैग्नाइट

    विवेशियस ऑरेंज

    ब्लेड सिल्वर*

    लस्ट्रस बेज *

    स्टॉर्म व्हाइट

    आर्कटिक व्हाइट*

    पर्ल व्हाइट*

    सिजलिंग रेड*

    ओनिक्स ब्लैक

    स्प्लेंडिड सिल्वर

    फ्लेयर गार्नेट रेड*

    मैग्मा ग्रे

    ओलिव ब्रॉन्ज

    ब्लूइश ब्लैक

    मेटालिक ग्रे

    -

    सनराइज कॉपर ऑरेंज*

    *ब्लैक-रूफ डुअल-टोन ऑप्शन में भी उपलब्ध

    निसान मैग्नाइट 8 कलर ऑप्शन के साथ थोड़ी ज्यादा वैरायटी देती है, जबकि मारुति ब्रेजा 7 रंगों में उपलब्ध है। दोनों ही कंपनियां चुनिंदा शेड्स में ब्लैक रूफ के साथ डुअल-टोन का विकल्प भी देती हैं।

    इंजन ऑप्शन

    इंजन

    मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट

    निसान मैग्नाइट

    ट्रांसमिशन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ माइल्ड हाइब्रिड

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड

    1-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी (डीलर फिटमेंट)

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    पावर

    103 पीएस

    88 पीएस

    110 पीएस

    72 पीएस

    -

    100 पीएस

    टॉर्क

    139 एनएम

    121.5 एनएम

    170 एनएम

    96 एनएम

    -

    160 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी

    5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी, सीवीटी

    ड्राइवट्रेन

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    Maruti Brezza Engine
    Nissan Magnite

    मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट में तीन पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। पहला 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है जो माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आता है और 103 पीएस की पावर व 139 एनएम का टॉर्क देता है। दूसरा ऑप्शन फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट के साथ आता है, जो 88 पीएस की पावर और 121.5 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। ब्रेजा सीएनजी में अंडरबॉडी सीएनजी किट है, जिससे बूट स्पेस में काफी स्पेस मिलता है। हाल ही में, ब्रेजा में फ्रॉन्क्स वाला 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी शामिल किया गया है, जो 110 पीएस की पावर और 170 एनएम का टॉर्क देता है।

    निसान मैग्नाइट में भी तीन पावरट्रेन विकल्प हैं। पहला 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है जो 72 पीएस की पावर और 96 एनएम का टॉर्क देता है। दूसरा ऑप्शन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है जो 100 पीएस की पावर और 160 एनएम का टॉर्क देता है। मैग्नाइट में भी सीएनजी का विकल्प है, लेकिन यह डीलर लेवल पर फिट किया जाता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो ब्रेजा में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक का ऑप्शन है। वहीं, मैग्नाइट में 5-स्पीड मैनुअल, 5-स्पीड एएमटी और एक स्मूथ सीवीटी ऑटोमैटिक का विकल्प मिलता है। दोनों एसयूवी केवल फ्रंट-व्हील ड्राइव कॉन्फिगरेशन में आती हैं।

    फीचर और सेफ्टी

    फीचर

    मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट

    निसान मैग्नाइट

    ऑटो एलईडी हेडलैम्प्स

    एलईडी फॉग लैम्प्स

    एलईडी टेललैम्प्स

    व्हील

    16-इंच अलॉय व्हील्स

    16-इंच अलॉय व्हील्स

    रूफ रेल्स

    हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    एम्बिएंट लाइटिंग

    हेड्स-अप डिस्प्ले

    इंफोटेनमेंट सेटअप

    10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो

    डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    ✅ (7-इंच, फुल डिजिटल)

    वायरलेस फोन चार्जर

    साउंड सिस्टम

    6-स्पीकर आर्कमी साउंड सिस्टम

    6-स्पीकर आर्कमी साउंड सिस्टम

    पीएम 2.5 केबिन एयर फिल्टर

    ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    क्रूज कंट्रोल

    ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री

    वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें

    सनरूफ

    सिंगल-पेन सनरूफ

    रियर-सेंटर आर्मरेस्ट

    पैडल शिफ्टर

    ✅ (केवल एटी)

    कूल्ड ग्लवबॉक्स

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    एयरबैग

    6

    6

    360-डिग्री कैमरा

    पार्किंग सेंसर

    ✅ (आगे और पीछे)

    ✅ (केवल पीछे)

    ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)

    हिल डिसेंट कंट्रोल

    रेन सेंसिंग वाइपर्स

    रियर डिफॉगर

    टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)

    ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग

    रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट

    एडीएएस

    लेवल-1 एडीएएस

    Maruti Brezza Facelift Vs Fronx
    Nissan Magnite

    फीचर्स के मामले में दोनों एसयूवी अच्छी तरह से लैस हैं। ऑटो एलईडी हेडलैंप्स, एलईडी फॉग लैंप्स, 16-इंच अलॉय व्हील्स, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एंबिएंट लाइटिंग, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कीलेस एंट्री और कूल्ड ग्लवबॉक्स जैसे फीचर दोनों में कॉमन हैं। हालांकि, ब्रेजा में 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जबकि मैग्नाइट में 8-इंच की स्क्रीन है। दोनों ही वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले सपोर्ट करते हैं।

    Maruti Brezza Facelift Vs Fronx
    Brezza Facelift vs Nissan Magnite

    कुछ फीचर्स मैग्नाइट में मिलते हैं जो ब्रेजा में नहीं हैं, जैसे 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और रेन-सेंसिंग वाइपर्स। वहीं, ब्रेजा कई प्रीमियम फीचर्स के साथ आती है जो मैग्नाइट में नहीं मिलते, जैसे पैडल शिफ्टर्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, सिंगल-पेन सनरूफ और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी।

    Brezza Facelift

    सुरक्षा के लिए दोनों एसयूवी कार में 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और रियर डीफॉगर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। ब्रेजा यहां कुछ एडवांस सेफ्टी फीचर्स के साथ थोड़ी आगे निकल जाती है। इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, हिल डिसेंट कंट्रोल (एचडीसी) और एडीएएस लेवल-1 के कुछ सिलेक्टेड फीचर्स जैसे ब्लाइंड-स्पॉट वॉर्निंग और रियर क्रॉस ट्रैफिक वॉर्निंग भी मिलते हैं।

    अन्य कारें जिन पर विचार किया जा सकता है

    अगर आप मारुति ब्रेजा और निसान मैग्नाइट के अलावा अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं, तो सबकॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कई और दमदार गाड़ियां मौजूद हैं:

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