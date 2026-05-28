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    2026 टाटा टियागो के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन, जानिए यहां

    नई टाटा टियागो फेसलिफ्ट कार में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी फ्यूल ऑप्शन दिया गया है, जिसके साथ मैनुअल और एएमटी दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं

    प्रकाशित: मई 28, 2026 04:59 pm । स्तुति

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    2026 Tiago

    2026 टाटा टियागो अपने फेसलिफ्ट अवतार में भारत में लॉन्च हो गई है। इस हैचबैक कार के एक्सटीरियर और इंटीरियर को अपडेट किया गया है। हालांकि, इसमें पहले वाले पेट्रोल और सीएनजी इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। 

    नई टाटा टियागो फेसलिफ्ट कार छह वेरिएंट : स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, प्योर प्लस ए, क्रिएटिव और क्रिएटिव प्लस में आती है। यदि आप जानना चाहते हैं कि नई टियागो फेसलिफ्ट कार के किस वेरिएंट में कौनसे इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं तो नीचे दी गई रिपोर्ट देख सकते हैं। सबसे पहले इसके इंजन ऑप्शन पर डालते हैं एक नजर :-

    2026 Tiago

    2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट : इंजन ऑप्शन 

    इंजन 

    1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड सीएनजी 

    पावर

    86 पीएस

    86 पीएस/ 73.4 पीएस (सीएनजी) 

    टॉर्क 

    113 एनएम

    113 एनएम/ 95 एनएम (सीएनजी)   

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी

    माइलेज 

    19.01 किमी/लीटर 

    19.01 किमी/लीटर / 28.06 किलोमीटर/किलोग्राम (सीएनजी) 

    एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन  

    2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट : इंजन ऑप्शन 

    वेरिएंट 

    पेट्रोल एमटी 

    पेट्रोल एएमटी

    सीएनजी एमटी 

    सीएनजी एएमटी

    स्मार्ट 

    प्योर 

    प्योर प्लस 

    +✅

    प्योर प्लस ए

    क्रिएटिव 

    क्रिएटिव प्लस 

    • टाटा टियागो फेसलिफ्ट गाड़ी में पेट्रोल-मैनुअल (एमटी) का ऑप्शन सभी छह वेरिएंट में दिया गया है। 

    • इस हैचबैक कार के बेस वेरिएंट स्मार्ट के साथ ऑटोमेटिक (एएमटी) गियरबॉक्स (पेट्रोल और सीएनजी दोनों वर्जन में) का ऑप्शन नहीं दिया गया है।

    • प्योर, प्योर प्लस, प्योर प्लस ए और क्रिएटिव वेरिएंट में सभी चारों पावरट्रेन ऑप्शन दिए गए हैं। 

    • टॉप क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में सीएनजी पावरट्रेन ऑप्शन की कमी है और इसमें केवल पेट्रोल इंजन दिया गया है।

    सीएनजी ऑटोमेटिक!

    टाटा अपनी टियागो फेसलिफ्ट वर्जन के मिड-वेरिएंट में सीएनजी एएमटी ऑप्शन भी दे रही है, जिससे यह सेगमेंट की उन चुनिंदा हैचबैक कारों में से एक बन गई है जिसमें फ़ैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट के साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया है। सीएनजी एएमटी कॉम्बिनेशन के साथ पैडल शिफ्टर भी दिए गए हैं।  

    2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट : फीचर और सेफ्टी   

    टाटा टियागो न्यू मॉडल में बड़ा फ्रीस्टैंडिंग 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटो एसी के साथ रियर एसी वेंट्स, रियर यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, डुअल वायरलेस फोन चार्जर, क्रूज कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री और ऑटो फोल्डिंग ओआरवीएम्स (आउटसाइड रियर व्यू मिरर) जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड कंट्रोल (एचएचसी), एबीएस के साथ ईबीडी, आइएसोफिक्स चाइल्ड-सीट माउंट, ऑटोमैटिक हेडलैंप और रेन-सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    2026 Tiago

    2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट : कीमत और मुकाबला    

    नई टाटा टियागो फेसलिफ्ट कार को 4.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कीमत पर लॉन्च किया गया है। इसका मुकाबला हुंडई ग्रैंड आई10 निओस, मारुति वैगन आर और मारुति स्विफ्ट से रहेगा। 

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