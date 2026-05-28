2026 टाटा टियागो के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे कलर ऑप्शन, जानिए यहां
टाटा ने टियागो फेसलिफ्ट में सिएरा और पंच जैसा कलर नॉमनक्लेचर अपनाया है
प्रकाशित: मई 28, 2026 06:55 pm । स्तुति
-
- Write a कमेंट
2026 टाटा टियागो नई डिजाइन लेंग्वेज और नए कलर ऑप्शन के साथ भारत में लॉन्च हो गई है, जिससे यह गाड़ी अब ज्यादा प्रीमियम नजर आती है। नए स्टाइलिंग एलिमेंट के अलावा टाटा मोटर्स ने इसमें वेरिएंट अनुसार अलग-अलग एक्सटीरियर कलर ऑप्शन भी शामिल किए हैं। यहां देखें इसके वेरिएंट और कलर ऑप्शन की जानकारी :-
|
वेरिएंट
|
प्योर ग्रे
|
प्रिस्टाइन व्हाइट
|
डेटोना ग्रे
|
पैंगगोंग पल्स
|
सोबो सर्ज
|
वाराणसी वाइब्रेंस
|
स्मार्ट
|
✅
|
✅
|
❌
|
❌
|
❌
|
❌
|
प्योर
|
✅
|
✅
|
✅
|
❌
|
❌
|
❌
|
प्योर प्लस
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
❌
|
❌
|
प्योर प्लस ए
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
❌
|
❌
|
क्रिएटिव
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
❌
|
क्रिएटिव प्लस
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
-
नई टियागो फेसलिफ्ट कार के बेस वेरिएंट स्मार्ट में केवल दो कलर ऑप्शन : प्योर ग्रे और प्रिस्टाइन व्हाइट दिए गए हैं।
-
डेटोना ग्रे कलर ऑप्शन इसमें प्योर वेरिएंट से मिलता है।
-
इसमें पैंगगोंग पल्स कलर प्योर प्लस और उससे वाले वेरिएंट में ही दिया गया है।
-
सोबो सर्ज कलर केवल टॉप वेरिएंट क्रिएटिव और क्रिएटिव प्लस में ही दिया गया है।
-
टॉप क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में वाराणसी वाइब्रेंस शेड समेत सभी कलर ऑप्शन दिए गए हैं।
|
टाटा मोटर्स ने 2026 टियागो फेसलिफ्ट में तीन नए कलर ऑप्शन शामिल किए हैं :-
2026 टाटा टियागो आईसीई : कलर ऑप्शन की जानकारी
-
वाराणसी वाइब्रेंस
-
पैंगोंग पल्स
-
सोबो सर्ज
-
डेटोना ग्रे
-
प्रिस्टाइन व्हाइट
-
प्योर ग्रे
2026 टाटा टियागो आईसीई : फीचर और सेफ्टी
-
2026 टाटा टियागो हैचबैक कार का केबिन एकदम नया है। इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डुअल वायरलेस फोन चार्जर, रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी, क्रूज कंट्रोल और एएमटी वेरिएंट के लिए पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं।
-
सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, एबीएस के साथ ईबीडी, और कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल (सीएससी) जैसे फीचर मिलते हैं। इसके अलावा इसके टॉप वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, ऑटो हेडलैंप और रेन-सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर भी दिए गए हैं।
2026 टाटा टियागो आईसीई : इंजन ऑप्शन
|
इंजन
|
1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|
1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड सीएनजी
|
पावर
|
86 पीएस
|
86 पीएस/ 73.4 पीएस (सीएनजी)
|
टॉर्क
|
113 एनएम
|
113 एनएम/ 95 एनएम (सीएनजी)
|
ट्रांसमिशन
|
5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी
|
5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी
|
माइलेज
|
19.01 किमी/लीटर
|
19.01 किमी/लीटर / 28.06 किलोमीटर/किलोग्राम (सीएनजी)
एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन
2026 टाटा टियागो आईसीई : कीमत और मुकाबला
नई टाटा टियागो फेसलिफ्ट कार को 4.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कीमत पर लॉन्च किया गया है। इसका मुकाबला हुंडई ग्रैंड आई10 निओस, मारुति वैगन आर और मारुति स्विफ्ट से रहेगा।