2026 टोयोटा हाइलक्स भारत में हुई लॉन्च, क्या नई टोयोटा फॉर्च्यूनर ऐसी दिखेगी?

टोयोटा का हाइलक्स पिकअप हमेशा से ही सबसे आइकॉनिक मॉडल्स में से एक रहा है। हाल ही में इसका न्यू जनरेशन वर्जन भारत में पेश हुआ है, जिसमें बेहतर स्टाइलिंग, कुछ नए फीचर्स और नए कलर ऑप्शन शामिल किए गए हैं, साथ ही इसकी ऑफ-रोडिंग क्षमता को और भी बेहतर बनाया गया है। वहीं, कंपनी की फॉर्च्यूनर भी मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध है, जो उसी आईएमवी प्लेटफॉर्म पर बनी है और अब तक अपने दो जनरेशन वर्जन में लगातार बिक्री के रिकॉर्ड तोड़ रही है।

हालांकि, मौजूदा फॉर्च्यूनर लगभग 9 साल पुरानी हो चुकी है और यह डिजाइन के मामले में अब यह थोड़ी पुरानी लगने लगी है। ऐसे में माना जा रहा है कि कंपनी अगले एक-दो साल में इसका तीसरा जनरेशन वर्जन पेश कर सकती है, जिसमें हाइलक्स जैसे कुछ डिजाइन एलिमेंट देखने को मिल सकते हैं। न्यू जनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर की डिजाइन कैसी दिख सकती है, इस पर आगे डालेंगे एक नजर:-

नई फॉर्च्यूनर का लुक: कुछ ऐसी दिख सकती है!

मौजूदा टोयोटा फॉर्च्यूनर की सबसे बड़ी खासियत उसकी दमदार व आकर्षक एक्सटीरियर डिजाइन रही है। उम्मीद है कि न्यू जेनरेशन फॉर्च्यूनर का लुक ज्यादा शार्प हो सकता है। नई टोयोटा फॉर्च्यूनर के जो रेंडर्स सामने आए हैं, वह मौजूदा मॉडल के मुकाबले एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हैं। आगे की तरफ इसमें मौजूदा मॉडल वाली हॉरिजॉन्टल स्लैट्स ग्रिल की बजाए एक बड़ी, फ्लैट हनीकॉम्ब ग्रिल देखने को मिल सकती है। इसमें पतले एलईडी हेडलैंप्स और बंपर पर शार्प कट्स और क्रीज लाइंस दी जा सकती है जो इसे काफी दमदार लुक देंगी। एक चौड़ी सिल्वर स्किड प्लेट इसके ऑफ-रोड कैरेक्टर को और मजबूत कर सकती है।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो, इसमें ऊंची विंडो लाइन के साथ एक ज्यादा उभरी हुई शोल्डर लाइन दी जा सकती है जो इसे अच्छी रोड प्रेजेंस देगी। ब्लैक-आउट डी-पिलर, जो फ्लोटिंग-रूफ इफेक्ट बनाता है उसे इसमें बरकरार रखा जा सकता है। इस एसयूवी कार की पीछे की डिजाइन ज्यादा शार्प हो सकती है, जिसमें कई सारे कट्स वाला बंपर और एक स्किड प्लेट शामिल हो सकती है। नया कनेक्टेड एलईडी टेललैंप सेटअप इसे एक मॉडर्न लुक दे सकता है, जो इसकी मजबूत और रग्ड पर्सनैलिटी के साथ अच्छी तरह मेल खाएगा।

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कब होगी लॉन्च और क्या होगा इंजन में खास?

नई टोयोटा फॉर्च्यूनर की लॉन्चिंग को लेकर कंपनी ने आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन अटकलें हैं कि इसे अगले 1 से 2 साल के अंदर पेश किया जा सकता है। भारत में उत्सर्जन नियम लगातार सख्त होते जा रहे हैं, और डीजल इंजन का भविष्य अनिश्चित है, ऐसे में नई टोयोटा फॉर्च्यूनर कार में स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड या प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन देखने को मिल सकती है, जो विदेश में पहले से ही उपलब्ध है। यह ना केवल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएगी, बल्कि गाड़ी की माइलेज को भी बढ़ाएगी।

इसके अलावा, एक और संभावना इसमें इलेक्ट्रिक पावरट्रेन मिलने की है। चूंकि नई टोयोटा हाइलक्स का इलेक्ट्रिक वर्जन अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पेश हो चुका है, ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि टोयोटा अपनी नई फॉर्च्यूनर में इसे शामिल करती है या नहीं। यह कदम फॉर्च्यूनर को अपने सेगमेंट में टेक्नोलॉजी के मामले में और भी आगे ले जाएगा और इसे भविष्य के लिए तैयार करेगा।

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