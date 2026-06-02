2026 टाटा टियागो प्योर वेरिएंट: क्या बेस मॉडल से ऊपर वाला वेरिएंट लेना है फायदे का सौदा?

प्रकाशित: जून 02, 2026 04:49 pm । सोनू

नए अपडेट के साथ टाटा टियागो हैचबैक कार पहले से ज्यादा मॉडर्न हो गई है और इसमें अंदर व बाहर काफी सारे बदलाव किए गए हैं। यह छह वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें प्योर वेरिएंट को लाइनअप में बेस मॉडल के ऊपर पोजिशन किया गया है। अगर आप टियागो कार लेने की सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या कीमत के हिसाब से प्योर वेरिएंट में पर्याप्त फीचर मिलते हैं, तो यहां इसके बारे में विस्तार से बताया गया है।

टाटा टियागो प्योर: एक्सटीरियर

आगे का डिजाइन

प्योर वेरिएंट में आगे की तरफ ज्यादा शार्प और मॉडर्न स्टाइल दी गई है। ब्लैक ग्रिल इसे ज्यादा स्पोर्टी लुक देती है, जबकि नया बंपर इसे पहले से ज्यादा मॉडर्न दिखाता है।

प्योर वेरिएंट में हेलोजन हेडलैंप्स के साथ फॉलो-मी-होम हेडलैंप दिए गए हैं। प्योर वेरिएंट में एलईडी डीआरएल के साथ एलईडी हेडलैंप का अभाव है, जो आपको टॉप मॉडल्स में मिल सकते हैं।

साइड प्रोफाइल

साइड से देखने पर टियागो प्योर में हैचबैक का जाना-पहचाना डिजाइन नजर आता है। इसमें राइडिंग के लिए 14-इंच स्टील व्हील दिए गए हैं, जबकि प्योर वेरिएंट में व्हील कवर भी मिलते हैं। व्हील आर्क में ब्लैक क्लेडिंग दी गई है जो इसके डिजाइन को थोड़ा दमदार बनाती है।

प्योर वेरिएंट में इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर के साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम भी दिए गए हैं, जिससे सुविधा थोड़ी बढ़ जाती है। बॉडी कलर डोर हैंडल जैसी चीजें टाटा हैचबैक कार को साफ-सुथरा लुक देती है।

पीछे का डिजाइन

पीछे की तरफ, टियागो प्योर में एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं, जबकि पीछे का नया बंपर इसके दमदार लुक को और बढ़ा देता है। टेलगेट पर टियागो नाम की ब्रांडिंग दी गई है, जबकि पीछे का ओवरऑल डिजाइन काफी साफ-सुथरा लगता है। इसके अलावा, अगर आप एक कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप सेटअप चाहते हैं तो आपको ऊपर वाले वेरिएंट्स में अपग्रेड करना होगा।

कलर ऑप्शन

2026 टाटा टियागो प्योर पांच कलर: पैंगोंग पल्स, सोबो सर्ज, प्रीस्टीन व्हाइट, प्योर ग्रे, और डेटोना ग्रे में उपलब्ध है। अगर आप टियागो के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो यह रिपोर्ट देखें।

टाटा टियागो प्योर: केबिन

टियागो प्योर के केबिन में नई ड्यूल-टोन ग्रे और ब्लैक थीम दी गई है, जिससे केबिन पहले से काफी ज्यादा चमकदार लगता है। डैशबोर्ड डिजाइन काफी साफ-सुथरी है, जबकि डैशबोर्ड, सेंटर कंसोल और स्टीयरिंग पर दिए गए पियानो ब्लैक इनसर्ट इसमें कुछ कंट्रास्ट जोड़ते हैं। टाटा ने एसी वेंट्स और क्लाइमेट कंट्रोल स्विच को भी फिर से डिजाइन किया है, जिससे केबिन ज्यादा मॉडर्न दिखता है।

प्योर वेरिएंट में एक फ्री-स्टेंडिंग डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दी गई है, जबकि पुराने मॉडल में एनालॉग सेटअप दिया गया था। आगे वाले पैसेंजर को बेहतर अंडर-थाई सपोर्ट भी मिलता है, साथ ही टियागो में अपने साइज की हैचबैक के हिसाब से एक बड़ा केबिन और पीछे बैठने के लिए काफी जगह भी मिलती है।

टाटा टियागो प्योर: फीचर और सेफ्टी

टियागो प्योर में 2-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, पीछे एसी वेंट्स, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल, एक 12वॉट पावर सॉकेट, सभी पावर विंडो, और डे/नाइट आईआरवीएम जैसे फीचर दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए टाटा ने प्योर वेरिएंट में 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, पीछे डिफॉगर, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, पीछे पार्किंग सेंसर, और सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट जैसे सेफ्टी फीचर दिए हैं।

टाटा टियागो प्योर: इंजन और गियरबॉक्स

टाटा टियागो प्योर वेरिएंट को पेट्रोल और सीएनजी पावरट्रेन दोनों ऑप्शन में पेश किया गया है। इसके स्पेसिफिकेशन नीचे दिए गए हैं:

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी पावर 86 पीएस 86 पीएस/ 73.4 पीएस (सीएनजी) टॉर्क 113 एनएम 113 एनएम/ 95 एनएम (सीएनजी) गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

टियागो प्योर में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो इस हैचबैक कार का एकमात्र पेट्रोल इंजन है।

ग्राहक पेट्रोल और सीएनजी दोनों वर्जन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स का विकल्प चुन सकते हैं।

टाटा ने एक फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी का विकल्प भी दिया है, जिससे टियागो उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो रनिंग कॉस्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं।

टाटा टियागो प्योर: प्राइस और कंपेरिजन

2026 टियागो प्योर की कीमत 5.49 लाख रुपये से 7.05 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। टियागो कार का मुकाबला मारुति सुजुकी स्विफ्ट, हुंडई ग्रैंड आई10 निओस, मारुति सुजुकी सेलेरियो और मारुति वैगनआर से है। अगर आप ज्यादा सस्ती कार लेना चाहते हैं तो यहां बेस मॉडल स्मार्ट के बारे में भी जान सकते हैं।