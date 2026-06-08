2026 टाटा टियागो क्रिएटिव प्लस: क्या हैचबैक कार का ये वेरिएंट लेना चाहिए?

टाटा मोटर्स ने अपनी हैचबैक कार टाटा टियागो को नए अवतार में लॉन्च किया है। यह 6 वेरिएंट: स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, प्योर प्लस ए, क्रिएटिव और क्रिएटिव प्लस में उपलब्ध है। टियागो में फेसलिफ्ट अपडेट के साथ कई डिजाइन बदलाव किए गए हैं। यह शार्प ऐज और हल्के डिजाइन एलिमेंट्स के साथ अब स्पोर्टी और मैच्योर नजर आती है।

क्रिएटिव प्लस इसका टॉप मॉडल है जिसमें टियागो कार के सभी फीचर दिए गए हैं। क्या आप इस वेरिएंट को खरीदना चाहते हैं? आइए जानते हैं इसमें क्या कुछ खास मिलता है:

2026 टियागो क्रिएटिव प्लस: एक्सटीरियर

टियागो क्रिएटिव प्लस का आगे का डिजाइन पूरी तरह से नया है। हैचबैक कार में नया बंपर, फंक्शनल एयर स्कूप और बंपर में अच्छे से इंटीग्रेटेड फॉग लैंप्स दिए गए हैं। डीआरएल के साथ नए एलईडी हेडलैंप यूनिट गाड़ी को आगे से शानदार दिखाते हैं। ब्लैक ग्रिल की वजह से आगे का हिस्सा स्पोर्टी दिखता है। बंपर के निचले हिस्से और एयर डैम पर भी डार्क थीम दी गई है, जिसमें हॉरिजोंटल डिजाइन एलिमेंट्स हैं जो एयर डैम को खूबसूरत बनाते हैं और इसे अग्रेसिव लुक देती है।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां टियागो में पहले वाला डिजाइन और बॉडी शेप दिया गया है। ब्लैक व्हील आर्क, ब्लैक बी-पिलर, ओआरवीएम (आउटसाइड रियर व्यू मिरर) और नए अलॉय व्हील इसे स्पोर्टी लुक देते हैं।

पीछे वाला हिस्से पूरा अपडेट किया गया है, यहां नई टेललाइट दी गई है जिन्हें कनेक्टेड इफेक्ट दिया गया है। इसे और खास बनाने के लिए एक ब्लैक रूफ और एक शार्क फिन एंटीना दिया गया है। पीछे वाली विंडशील्ड में एक डिफॉगर, वाइपर और एक वाशर भी दिया गया है।

केबिन

टाटा टियागो के केबिन में भी कई अहम बदलाव किए गए हैं। इसके डैशबोर्ड को अब नया डिजाइन दिया गया है, जिसमें ड्यूल-टोन ग्रे और ब्लैक एक्सेंट दिए गए हैं। इसमें नया 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। हैचबैक कार की कलर थीम वैसी ही है जैसी सीटों के फैब्रिक की है। सीटों में अब एक इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट और बेहतर कंफर्ट के लिए एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट दिया गया है।

इसके अलावा, क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में इंटीग्रेटेड कप होल्डर के साथ आगे आर्मरेस्ट और एक स्टोरेज कंपोर्टमेंट भी दिया गया है। अब टियागो गाड़ी में पीछे वाली सीटों पर कूलिंग के लिए पीछे एसी वेंट्स भी मिलते हैं।

फीचर और सेफ्टी

टॉप मॉडल होने की वजह से टियागो क्रिएटिव प्लस में सभी फीचर दिए गए हैं। टियागो क्रिएटिव प्लस में पेडल शिफ्टर और एक 360 डिग्री कैमरा दिया गया है, जो इसे अपने सेगमेंट में खास बनाते हैं। 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी दी गई है। आगे और पीछे टाइप-सी यूएसबी चार्जर साथ-साथ एक वायरलेस चार्जर दिया गया है। इसके अलावा, क्रिएटिव प्लस में 6 तरह से एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, वाशर के साथ पीछे वाइर, कूल्ड ग्लव बॉक्स, रेन-सेसिंग वाइपर, ऑटोमैटिक हेडलैंप्स और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

सुरक्षा की बात करें तो 2026 टियागो कार के सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं। अन्य सेफ्टी फीचर में ईबीडी के साथ एबीएस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), पीछे पार्किंग सेंसर, आईएसओफिक्स सीट माउंट, ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ ईएसपी, और हिल होल्ड असिस्ट शामिल है। इसके अलावा, क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में एक 360 डिग्री कैमरा और एक ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम दिया गया है।

इंजन

टियागो क्रिएटिव प्लस एक 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में उपलब्ध है, जिसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी (ऑटोमैटिक) का विकल्प दिया गया है।

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 86 पीएस टॉर्क 113 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

प्राइस और कंपेरिजन

2026 टाटा टियागो के क्रिएटिव प्लस वेरिएंट की कीमत 7.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) है।

यहां नई टाटा टियागो की वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट देखें। टाटा टियागो न्यू मॉडल का मुकाबला मारुति स्विफ्ट, हुंडई ग्रैंड आई10 निओस, मारुति सेलेरियो और सिट्रोएन सी3 से है।

यह भी देखें: टाटा टियागो ऑन रोड प्राइस