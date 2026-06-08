शहर में ड्राइव करने वालों के लिए बेस्ट हैं ये टॉप 5 छोटी कार, देखिए पूरी लिस्ट

शहर में गाड़ी चलाना एक मुश्किल काम हो सकता है। रोजाना लंबा सफर, तंग पार्किंग स्पेस और लगातार बढ़ती रनिंग कॉस्ट को देखते हुए, एक सही कार चुनना जरूरी हो जाता है। अगर आप भी ऐसी स्थिति में है और रोजाना आने-जाने के लिए एक छोटी कार लेना चाहते हैं, तो इन टॉप 5 कार पर विचार कर सकते हैं। ये कारें किफायती होने के साथ-साथ कंफर्ट और बेहतरीन परफॉर्मेंस देती हैं।

टाटा टियागो सीएनजी एएमटी

कीमतः 5.80 लाख रुपये से 8.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

टाटा ने हाल ही में अपनी एंट्री-लेवल कार टियागो को फेसलिफ्ट अपडेट दिया है, इसे नए डिजाइन, अपडेट केबिन व कुछ नए फीचर के साथ पेश किया गया है। हालांकि इसके इंजन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसमें पहले की तरह स्मूद और रिफाइंड अनुभव मिलता है, यूनिक एएमटी कॉम्बिनेशन सुविधा को बेहतर करता है और इसकी रनिंग कॉस्ट भी कम आती है।

इसमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 86 पीएस की पावर और 114 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। टियागो सीएनजी का पावर आउटपुट 76 पीएस और 96 एनएम है। फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट में ड्यूल-सिलेंडर लेआउट है जिससे बूट में स्पेस बचता है और प्रैक्टिकैलिटी से कोई समझौता नहीं करना पड़ता है।

टियागो सीएनजी के प्रमुख फीचर में एक 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लइमेट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा और 6 एयरबैग शामिल हैं।

टाटा टियागो ईवी

कीमतः 7 लाख रुपये से 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

जो लोग अच्छी रेंज वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने की सोच रहे हैं वे टाटा टियागो ईवी पर विचार कर सकते हैं। यह अच्छी रेंज और अच्छे फीचर पैकेज के साथ आती है। आईसीई पावर्ड टियागो कार की तरह, हाल ही में इसका फेसलिफ्ट मॉडल भी पेश किया गया है, इसमें आगे नए डिजाइन के साथ शार्प लुक, कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स और स्पोर्टी लुक के लिए नए बंपर दिए गए हैं।

टियागो ईवी में 19.2 केडब्ल्यूएच और 24 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक का विकल्प दिया गया है और इसकी फुल चार्ज में रेंज 285 किलोमीटर तक बताई गई है।

टाटा टियागो ईवी की फीचर लिस्ट में एक 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, पीछे एसी वेंट्स, आगे और पीछे यूएसबी, टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एक वायरलेस फोन चार्जर शामिल है। सुरक्षा के लिए इसमें सेगमेंट फर्स्ट 360 डिग्री कैमरा सिस्टम के साथ ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, 6 एयरबैग, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, और पीछे पार्किंग सेंसर दिया गया है।

मारुति स्विफ्ट

कीमतः 5.79 लाख रुपये से 8.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

अधिकांश लोगों के लिए मारुति स्विफ्ट एक बढ़िया विकल्प है, जो भरोसेमंद होने के साथ-साथ मॉडर्न और स्टाइलिश डिजाइन के साथ आती है। इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है और इसमें माइलेज व स्मूदनेश पर फोकस किया गया है। इसमें आपको फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट और मैनुअल गियरबॉक्स का कॉम्बिनेशन भी मिलता है।

इसके मुख्य फीचर में 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, पीछे एसी वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एक वायरलेस फोन चार्जर, कीलेस एंट्री, और क्रूज कंट्रोल शामिल हैं। सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, पार्किंग सेंसर के साथ रियर व्यू कैमरा, ईएससी और हिल होल्ड असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

हुंडई ग्रैंड आई10 निओस

कीमतः 5.60 लाख रुपये से 8.04 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

हुंडई ग्रैंड आई 10 निओस इस लिस्ट में एक प्रैक्टिकल प्रीमियम हैचबैक कार है, जिसमें पैसेंजर का शानदार अनुभव मिलता है।

ग्रैंड आई10 निओस में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। लाइटवेट क्लच और स्मूद गियर शिफ्ट के साथ शहर में गाड़ी चलाने वालों के लिए ग्रैंड आई10 निओस एक अच्छा विकल्प है।

इसमें एक 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, 6 एयरबैग, पीछे पार्किंग सेंसर, एक वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पीछे एसी वेंट्स, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, क्रूज कंट्रोल और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम जैसे फीचर दिए गए हैं।

एमजी कॉमेट ईवी

कीमतः 7.50 लाख रुपये से 9.56 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

क्या आप एक सुपर कॉम्पैक्ट कार लेने की सोच रहे हैं? एमजी कॉमेट ईवी अपने छोटे साइज और शानदार परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस के साथ आपको निश्चित रूप से प्रभावित करेगी। इसमें 17.3 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है, जिसकी फुल चार्ज में रेंज 230 किलोमीटर तक बताई गई है और यह शहर में गाड़ी चलाने के लिए काफी है।

इसकी फीचर लिस्ट में एक 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, मैनुअल एसी, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक कीलेस एंट्री सिस्टम दिया गया है। सुरक्षा के लिए इसमें एक रियर व्यू कैमरा, दो एयरबैग, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, पीछे पार्किंग सेंसर, ईएससी, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक, और सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक शामिल हैं।