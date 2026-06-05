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    2026 टाटा टियागो क्रिएटिव: क्या हैचबैक कार के इस वेरिएंट में जरूरत की सभी चीजें मिलती हैं?

    टाटा टियागो क्रिएटिव में एलईडी हेडलैंप्स, नकली कनेक्टेड बार और 360 डिग्री कैमरा दिया गया है जो इसे मॉडर्न लुक देते हैं

    प्रकाशित: जून 05, 2026 12:06 pm । सोनू

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    Tata Tiago Creative Explained

    नए अपडेट के साथ टाटा टियागो पहले से ज्यादा मॉडर्न हो गई है, और इसमें अंदर व बाहर कई बदलाव किए गए हैं। यह छह वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें क्रिएटिव वेरिएंट लाइनअप में दूसरा टॉप मॉडल है। अगर आप टाटा टियागो कार को खरीदने की सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या क्रिएटिव वेरिएंट में कीमत के हिसाब से सबकुछ मिलता है, तो आइए जानते हैं इसमें क्या कुछ खास दिया गया है।

    एक्सटीरियर

    आगे का डिजाइन

    टियागो क्रिएटिव का आगे का लुक काफी शार्प है। इसमें ब्लैक ग्रिल और अपडेट बंपर डिजाइन दिया गया है, वहीं डीआरएल को एलईडी एलईडी हेडलैंप्स में इंटीग्रेट किया गया है, जो इसे प्रीमियम लुक देते हैं। टाटा लोगो के नीचे एक 360 डिग्री कैमरा सिस्टम दिया गया है, जो इसे मॉडर्न टच देता है। नीचे वाली ग्रिल में भी ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है, और बंपर के दोनों कोनों पर एयर कर्टेन भी देखे जा सकते हैं, जो इसे स्पोर्टी फील देते हैं।

    Tata Tiago Front

    साइड प्रोफाइल

    क्रिएटिव वेरिएंट में ब्लैक बी पिलर, और ऑटो-फोल्ड फंक्शन वाले ब्लैक ओआरवीएम के साथ टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। इसमें आप पुल-टाइप डोर हैंडल और व्हील आर्क क्लेडिंग पर सिल्वर गार्निश भी देख सकते हैं।

    साथ ही, क्रिएटिव वेरिएंट में 15-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील भी मिलते हैं, जो इसे नीचे वाले वेरिएंट से अलग दिखाते हैं।

    Tata Tiago Creative Side

    पीछे का डिजाइन

    टियागो कार के क्रिएटिव वेरिएंट के पीछे वाले हिस्से में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है, वह है कनेक्टेड टेललैंप लुक, इसमें नकली कनेक्टेड बार दी गई है, जो आजकल की कारों के कनेक्टेड लैंप्स वाले ट्रेंड को फॉलो करती है। क्रिएटिव वेरिएंट में डिफॉगर के साथ पीछे वाइपर और नंबर प्लेट के पास 360 डिग्री कैमरा भी दिया गया है। नया बंपर डिजाइन क्रिएटिव वेरिएंट को अपमार्केट और स्पोर्टी टच देता है।

    Tata Tiago Creative Rear

    केबिन

    टियागो क्रिएटिव के केबिन में नई ड्यूल-टोन ग्रे और ब्लैक थीम दी गई है, जिससे अंदर खुला-खुला महसूस होता है। डैशबोर्ड पर इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों के लिए फ्री-स्टेंडिंग स्क्रीन दी गई है। नीचे वाले वेरिएंट की तुलना में इस वेरिएंट में इंफोटेनमेंट स्क्रीन के लिए एक बड़ी डिस्प्ले दी गई है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी सपोर्ट करती है। इसके अलावा, क्रिएटिव वेरिएंट में एक ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, आगे सेंटर आर्मरेस्ट और कूल्ड ग्लवबॉक्स भी दिया गया है।

    Tata Tiago Creative Dashboard
    Tata Tiago Creative Interior Rear

    कलर

    क्रिएटिव में सभी 6 कलर: सोबो सर्ज, पैंगोंग पल्स, वाराणसी वाइब्रेंस, प्योर ग्रे, प्रीस्टीन व्हाइट और डेटोना ग्रे दिए गए हैं।

    फीचर और सेफ्टी

    क्रिएटिव वेरिएंट में 4-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, पीछे एसी वेंट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एक 12वॉट पावर सॉकेट, ड्राइवर साइड वन-टच डाउन के साथ सभी पावर विंडो, ऑटोमैटिक हेडलैंप्स, रेन-सेंसिंग वाइपर और डे/नाइट आईआरवीएम जैसे फीचर दिए गए हैं।

    फीचर का अभाव:

    टॉप मॉडल क्रिएटिव प्लस की तुलना में, टियागो के इस वेरिएंट में वायरलेस फोन चार्जिंग, पीछे यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स, एलईडी फॉग लैंप्स, और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर नहीं दिए गए हैं।

    सुरक्षा के लिए, टाटा ने टियागो क्रिएटिव में 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, पीछे डिफॉगर, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, पीछे पार्किंग सेंसर, और सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट जैसे सेफ्टी फीचर दिए हैं।

    इंजन

    टाटा टियागो क्रिएटिव वेरिएंट में दोनों इंजन: 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल-सीएनजी दिए गए हैं। दोनों इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। यहां इंजन के स्पेसिफिकेशन देखिए:

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    पावर

    86 पीएस/ 75.5 पीएस (सीएनजी) 

    86 पीएस

    टॉर्क

    113 एनएम/ 96.5 एनएम (सीएनजी) 

    113 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी*

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी* 

    *एएमटी - ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    प्राइस और कंपेरिजन

    क्रिएटिव वेरिएंट की कीमत 7 लाख रुपये से शुरू होती है और 8.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इसका मुकाबला हुंडई ग्रैंड आई10 निओस, मारुति सुजुकी वैगनआर और मारुति स्विफ्ट जैसी हैचबैक कार से है।

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