2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट प्योर प्लस ए Vs क्रिएटिव: क्या इस हैचबैक कार के टॉप से नीचे वाले वेरिएंट पर अपग्रेड करना सही रहेगा?

प्रकाशित: जून 15, 2026 11:08 am । स्तुति

टाटा टियागो भारत की सबसे पसंदीदा एंट्री-लेवल हैचबैक कारों में से एक है और अब टाटा ने इसे फेसलिफ्ट अपडेट देकर और भी बेहतर पैकेज बना दिया है। इसमें नई एक्सटीरियर स्टाइलिंग, नया इंटीरियर और अपग्रेडेड फीचर लिस्ट दी गई है, जबकि इसमें प्री-फेसलिफ्ट वर्जन वाला पेट्रोल और सीएनजी इंजन ऑप्शन मिलना जारी है। फेसलिफ्ट टाटा टियागो कार छह वेरिएंट : स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, प्योर प्लस ए, क्रिएटिव और क्रिएटिव प्लस में आती है।

प्योर प्लस ए वेरिएंट को टियागो के लाइनअप में बीच में पोजिशन किया गया है और यह इसके सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट में से एक है क्योंकि इसमें कई सारे फीचर और रोजाना काम आने वाली जरूरी किट दी गई है। जबकि, क्रिएटिव वेरिएंट टॉप से नीचे वाला वेरिएंट है जिसमें कई अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं जो गाड़ी को ज्यादा अपमार्केट और मॉडर्न लुक देते हैं। क्रिएटिव वेरिएंट सीएनजी वेरिएंट के लिए भी टॉप वर्जन है। अब सवाल यह उठता है कि क्या आपको इसका फीचर लोडेड प्योर प्लस ए वेरिएंट खरीदना चाहिए या फिर अपना थोड़ा बजट बढ़ाकर क्रिएटिव वेरिएंट लेना चाहिए? आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट प्योर प्लस ए Vs क्रिएटिव : कीमत

वेरिएंट मैनुअल एएमटी पेट्रोल सीएनजी पेट्रोल सीएनजी टाटा टियागो प्योर प्लस ए 6.50 लाख रुपये 7.50 लाख रुपये 7.05 लाख रुपये 8.05 लाख रुपये टाटा टियागो क्रिएटिव 7 लाख रुपये 8 लाख रुपये 7.55 लाख रुपये 8.55 लाख रुपये

सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार हैं।

टियागो फेसलिफ्ट कार के प्योर प्लस ए और क्रिएटिव वेरिएंट में 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी का ऑप्शन दिया गया है। जैसा की ऊपर दी गई टेबल में देखा जा सकता है, इन दोनों वेरिएंट के सभी वर्जन के बीच अंतर 50,000 रुपये का है। हालांकि, इन वेरिएंट की कीमत के बीच अंतर इतना ज्यादा नहीं है, जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा है कि इस कीमत पर क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है और क्या टॉप वेरिएंट पर अपग्रेड करना ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि प्योर प्लस ए वेरिएंट में पहले से ही अच्छे फीचर्स मिलते हैं और यह टियागो लाइनअप के सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन में से एक है। क्रिएटिव वेरिएंट में अतिरिक्त कीमत पर क्या कुछ मिलता है खास जानेंगे इसके बारे में आगे :-

यहां देखें टाटा टियागो के सभी वेरिएंट की कीमतें।

2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट प्योर प्लस ए Vs क्रिएटिव : एक्सटीरियर

टाटा ने फेसलिफ्ट टियागो में नई एक्सटीरियर स्टाइलिंग दी है जिससे यह पहले के मुकाबले एकदम अलग और फंकी लगती है। इन दोनों वेरिएंट का लुक लगभग एक जैसा है, लेकिन इनके एस्थेटिक्स एक दूसरे से अलग है। चूंकि क्रिएटिव वेरिएंट टॉप वेरिएंट के काफी करीब है, ऐसे में इसमें प्योर प्लस ए वेरिएंट के मुकाबले कई एस्थेटिक अपडेट मिलते हैं।

आगे की डिजाइन

2026 टाटा टियागो गाड़ी में नए डिजाइन का बंपर और नई फ्रंट प्रोफाइल दी गई है। इसमें आगे की तरफ नई ब्लैक ग्रिल और बड़ी एयर इंटेक ग्रिल मिलती है। प्योर प्लस ए वेरिएंट में सिंपल हैलोजन बेस्ड हेडलाइट दी गई हैं, लेकिन यह फॉलो-मी-होम फीचर के साथ आती हैं। जबकि, क्रिएटिव वेरिएंट में एलईडी डीआरएल्स और एलईडी हेडलाइट दी गई हैं जो कार को ज्यादा अपमार्केट और प्रीमियम लुक देती हैं।

साइड

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो दोनों ही वेरिएंट का लुक प्री-फेसलिफ्ट मॉडल जैसा लगता है। इनमें कॉस्मो ग्रेन टेक्सचर वाली व्हील आर्क क्लैडिंग, डोर हैंडल्स पर क्रोम लाइन, शार्क फिन एंटीना और ओआरवीएम्स पर साइड टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। इन दोनों वेरिएंट के बीच इकलौता अंतर यह है कि प्योर प्लस ए वेरिएंट में 14-इंच हाइपरस्टाइल व्हील्स दिए गए हैं, जबकि क्रिएटिव वेरिएंट में राइडिंग के लिए 15-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स (केवल पेट्रोल वर्जन में) दिए गए हैं।

पीछे की डिजाइन

इन दोनों ही वेरिएंट के पीछे का लुक लगभग एक जैसा है। इनमें अपडेटेड रियर बंपर और टियागो लेटरिंग के साथ सिंपल टेलगेट डिजाइन दी गई है। दोनों ही वेरिएंट में एलईडी टेललाइट के साथ कनेक्टेड हैलो एलईडी लाइटबार और वॉशर के साथ रियर वाइपर दिया गया है जिससे इसे ज्यादा मॉडर्न लुक मिलता है।

फेसलिफ्ट टाटा टियागो कार में छह कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से सभी कलर ऑप्शन प्योर प्लस ए और क्रिएटिव वेरिएंट के साथ मिलते हैं। यहां देखें टाटा टियागो के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी।

2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट प्योर प्लस ए Vs क्रिएटिव : इंटीरियर

टियागो फेसलिफ्ट के प्योर प्लस ए और क्रिएटिव वेरिएंट के केबिन में नए डिजाइन के डैशबोर्ड के साथ ब्लैक और ग्रे कलर केबिन थीम दी गई है। दोनों ही वेरिएंट में फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है। इन दोनों वेरिएंट में लगभग एक जैसे फीचर दिए गए हैं, फर्क केवल इतना है कि क्रिएटिव वेरिएंट में प्योर प्लस वेरिएंट के मुकाबले कुछ अतिरिक्त फीचर मिलते हैं।

प्योर प्लस ए और क्रिएटिव वेरिएंट में नए डिजाइन का डैशबोर्ड दिया गया है जिसके ऊपरी हिस्से पर फैब्रिक ट्रिम मिलती है, जो इसे ज्यादा प्रीमियम फील देती है। आगे वाली सीटों पर प्रीमियम फैब्रिक के साथ अच्छा अंडर थाई सपोर्ट मिलता है जो इसे बैठने के लिए काफी आरामदायक बनाता है, जबकि अतिरिक्त कंफर्ट के लिए इसमें ड्राइवर सीट पर हाइट एडजस्टमेंट फीचर दिया गया है। इन दोनों वेरिएंट में फ्रंट आर्मरेस्ट और रियर एसी वेंट्स दिए गए हैं। इस हैचबैक कार के सभी वेरिएंट में साटिन क्रोम फिनिश्ड इनर डोर हैंडल्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

प्योर प्लस ए वेरिएंट में डैशबोर्ड के बीच में 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसके पास में फ्री-स्टैंडिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्क्रीन लगी हुई है। नीचे वाले हिस्से में फुली ऑटोमैटिक एयर कंडीशनिंग के लिए कंट्रोल दिए गए हैं। इन दोनों वेरिएंट में टाटा का 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है।

क्रिएटिव वेरिएंट में यह सभी फीचर तो मिलते ही हैं, साथ ही इसमें बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कूल्ड ग्लवबॉक्स, और आगे वाली सीट के पीछे मैगजीन पॉकेट भी दिए गए हैं जो इसे चुनने के लिए बेहतर ऑप्शन बनाते हैं।

2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट प्योर प्लस ए Vs क्रिएटिव : फीचर

टाटा टियागो प्योर प्लस ए वेरिएंट में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 8-इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है। प्योर प्लस ए और क्रिएटिव दोनों ही वेरिएंट में ब्लूटूथ (बीवाईओडी) के साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, 4 स्पीकर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, ऑटोमैटिक हेडलाइट, टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, रेन-सेंसिंग वाइपर, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रोटरी गियर नॉब (केवल एएमटी में), पैडल शिफ्टर्स (केवल एएमटी में), को-ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर, कीलेस एंट्री और पुश-बटन स्टार्ट, और आगे की तरफ 65वाट का फास्ट टाइप-सी यूएसबी चार्जर पोर्ट जैसे फीचर दिए गए हैं।

क्रिएटिव वेरिएंट में अतिरिक्त फीचर के तौर पर बड़ी 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन और ड्राइवर-साइड विंडो के लिए वन-टच डाउन ऑपरेशन दिए गए हैं।

यहां देखें टाटा टियागो फेसलिफ्ट के किस वेरिएंट में कौनसे फीचर दिए गए हैं।

2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट प्योर प्लस ए Vs क्रिएटिव : सेफ्टी

प्योर प्लस ए और क्रिएटिव वेरिएंट में 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, एचडी रिवर्स कैमरा और रियर पार्किंग सेंसर, ऑटोमैटिक हेडलाइट, रेन-सेंसिंग वाइपर, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), वॉशर और डिफॉगर के साथ रियर वाइपर, स्पीड-सेंसिटिव ऑटो डोर लॉकिंग, आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और सभी सीटों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

जबकि, क्रिएटिव वेरिएंट में कई 3डी/2डी व्यू वाला 360-डिग्री एचडी कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और ऑटो-फोल्ड ओआरवीएम्स जैसे अतिरिक्त सेफ्टी फीचर भी मिलते हैं। यह सभी फीचर गाड़ी को ज्यादा अपमार्केट और मॉडर्न लुक देते हैं।

2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट प्योर प्लस ए Vs क्रिएटिव : इंजन ऑप्शन

2026 टाटा टियागो गाड़ी में 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ फ़ैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट का ऑप्शन भी दिया गया है। इन दोनों पावरट्रेन के साथ ग्राहक 5-स्पीड मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स का ऑप्शन चुन सकते हैं। प्योर प्लस ए और क्रिएटिव दोनों वेरिएंट में यह पावरट्रेन ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें इसके पूरे स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ सीएनजी पावर 86 पीएस 75.5 पीएस टॉर्क 113 एनएम 96.5 एनएम ट्रांसमिशन 5--स्पीड एमटी / एएमटी 5-स्पीड एमटी / एएमटी

एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन; एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

यहां देखें 2026 टाटा टियागो के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी।

कारदेखो का क्या है कहना…

नई टाटा टियागो के प्योर प्लस ए वेरिएंट में कई सारे फीचर दिए गए जिसकी उम्मीद इस कीमत में आने वाली एंट्री-लेवल हैचबैक कार से की जाती है। जो खरीदार लोअर वेरिएंट से अपना बजट थोड़ा बढ़ा सकते हैं, उनके लिए प्योर प्लस ए सबसे अच्छे वैल्यू-फॉर-मनी वेरिएंट्स में से एक है, जिसमें फीचर से ज्यादा कोई समझौता नहीं करना पड़ता है।

50,000 रुपये अतिरिक्त कीमत पर आप इसका क्रिएटिव वेरिएंट भी चुन सकते हैं जिसमें कई मॉडर्न फीचर दिए गए हैं जो इसकी कीमत को वाजिब ठहराते हैं। बड़ी टचस्क्रीन और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर हर किसी के लिए इतने काम के साबित ना हो, मगर यह रोजाना की उपयोगिता को बेहतर बनाते हैं। वहीं, एलईडी डीआरएल्स, हेडलाइट और अलॉय व्हील्स जैसे एक्सटीरियर फीचर कार को ज्यादा मॉडर्न और आकर्षक लुक देते हैं।

यदि आप कोई बजट फ्रेंडली कार की तलाश में है जो रोजाना चलाने के हिसाब से अच्छी हो और जिसमें कई सारे फीचर मिले तो टियागो का प्योर प्लस ए वेरिएंट आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन, अगर आप अपना बजट थोड़ा बढ़ा सकते हैं, तो आपके लिए क्रिएटिव वेरिएंट अच्छा साबित हो सकता है, जिसमें सभी नए मॉडर्न फीचर और बेहतर एक्सटीरियर हाइलाइट्स मिलते हैं। अगर आप इन फीचर के बिना भी काम चला सकते हैं, तो प्योर प्लस ए वेरिएंट आपके लिए सबसे अच्छा वेरिएंट साबित हो सकता है।