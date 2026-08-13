Mahindra BE 6 Formula E एडिशन का नया टीजर जारी, 15 अगस्त को होगी लॉन्च!

Mahindra BE 6 Formula E एडिशन को एक नए मैट ऑरेंज पेंट स्कीम में टीज किया गया है।

यह स्पेशल एडिशन टॉप वेरिएंट पर बेस्ड होगा, जिसमें फुल LED लाइटिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे।

इसके फ्रंट बंपर पर भारतीय तिरंगे से प्रेरित कलर स्ट्रिप्स भी देखी गई हैं।

Mahindra इस वीकेंड एक बड़े इवेंट की तैयारी कर रही है, जिसमें BE 6 लाइनअप में बड़े अपडेट्स की उम्मीद है।

Mahindra ने अपनी आने वाली BE 6 इलेक्ट्रिक SUV के एक नए स्पेशल एडिशन का टीजर जारी किया है। यह नया मॉडल, जिसे Formula E एडिशन कहा जा रहा है, एक नए मैट ऑरेंज कलर में नजर आया है और इसे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पेश किए जाने की उम्मीद है। यहां देखें कि इस टीजर से क्या-क्या जानकारी सामने आई है:

टीजर में क्या दिखा?

Mahindra द्वारा जारी किए गए नए टीजर में BE 6 Formula E एडिशन का एक आकर्षक अवतार देखने को मिला है। सबसे बड़ा बदलाव नया मैट ऑरेंज फिनिश है, जो कार को एक बेहद स्पोर्टी और मॉडर्न लुक देता है। इस ऑरेंज कलर के साथ कंट्रास्ट के लिए ब्लैक एक्सेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो इसके एजी डिजाइन को और निखारता है। कार का ओवरऑल सिल्हूट स्टैंडर्ड BE 6 जैसा ही कूपे-SUV स्टाइल का है, लेकिन कुछ खास एलिमेंट्स इसे अलग बनाते हैं। फ्रंट फेंडर और C-पिलर पर 'Formula E' की बैजिंग दी गई है, जो इसके स्पेशल एडिशन होने की पहचान है। एक और दिलचस्प डिटेल इसके फ्रंट बंपर पर दी गई कलर्ड स्ट्रिप्स हैं, जो पहली नजर में भारतीय झंडे के रंगों से प्रेरित लगती हैं।

साइड प्रोफाइल को टीजर में पूरी तरह से नहीं दिखाया गया है, लेकिन जो एक्शन शॉट्स नजर आए हैं, उनसे पता चलता है कि यह स्टैंडर्ड मॉडल जैसी ही है। हालांकि, यह उम्मीद की जा रही है कि Mahindra इस Formula E एडिशन के लिए नए डिजाइन के व्हील कवर या अलॉय व्हील्स पेश कर सकती है ताकि इसे एक फ्रेश लुक दिया जा सके।

पीछे की तरफ, कार का स्पोर्टी कूपे जैसा डिजाइन बरकरार है, जिसमें रैपअराउंड LED टेल लैंप्स और बूटलिड का डिजाइन पहले जैसा ही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नया Formula E एडिशन अब BE 6 के टॉप-एंड Pack Three वेरिएंट पर आधारित लगता है। पहले वाला एडिशन केवल बेस Pack One और Pack Two वेरिएंट में उपलब्ध था, जिस वजह से इसमें फुल C-शेप्ड LED DRLs और टेल लैंप्स नहीं मिलते थे। अब टॉप वेरिएंट पर बेस्डहोने का मतलब है कि ग्राहकों को फुल LED लाइटिंग सेटअप के साथ इस स्पेशल एडिशन का अनुभव मिलेगा।

Mahindra BE 6: एक ओवरव्यू

Mahindra BE 6 भारतीय बाजार में मौजूद सबसे यूनिक दिखने वाली कारों में से एक है। इसका डिजाइन भविष्य की कारों से प्रेरित लगता है, जो इसे सड़क पर चल रही दूसरी SUV से बिल्कुल अलग पहचान देता है। इसका आगे का लुक बेहद आक्रामक है, जिसमें बड़े C-शेप्ड DRLs दिए गए हैं, जो इसकी पहचान बन गए हैं। किसी भी एंगल से देखने पर यह तुरंत पहचानी जा सकती है। साइड से देखने पर इसका कूपे जैसा सिल्हूट और फास्टबैक डिजाइन नजर आता है, जो इसे एक स्पोर्टी कैरेक्टर देता है। इसकी झुकी हुई विंडस्क्रीन, शार्प बॉडी लाइन्स और 18-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स मिलकर इसे एक यूथफुल और डायनामिक प्रेजेंस देते हैं।

कार का पीछे का डिजाइन भी काफी आकर्षक है। इसमें एक बड़ा कनेक्टेड LED टेल लैंप बार है जो पूरी चौड़ाई में फैला हुआ है, और ऊपर की तरफ एक स्पोर्टी स्पॉइलर दिया गया है। बूटलिड का डिजाइन थोड़ा बॉक्सी है, जो इसके ओवरऑल लुक को संतुलित करता है।

जब आप कार के अंदर कदम रखते हैं, तो आपको एक खास और प्रीमियम एहसास होता है। इसका बॉक्सी डिजाइन वाला स्टीयरिंग व्हील, सेंटर कंसोल पर दिए गए स्लीक LED एलिमेंट्स और ड्राइवर-पैसेंजर के बीच मौजूद बड़ा सेंटर बार, सब मिलकर एक अल्ट्रा-फ्यूचरिस्टिक केबिन बनाते हैं। हालांकि BE 6 को बहुत ज्यादा स्पेस या प्रैक्टिकैलिटी के लिए नहीं जाना जाता है, फिर भी यह एक छोटी फैमिली के लिए अंदर से काफी स्पेशियस है। इसकी ग्लास रूफ, जिसमें LED लाइट एलिमेंट्स भी हैं, केबिन के अंदर के माहौल को और भी खास बना देती है।

फीचर और सेफ्टी

इसमें आज के जमाने के लगभग सभी जरूरी और लग्जरी फीचर्स दिए गए हैं। इसमें ऑटोमैटिक हेडलैंप्स, रेन-सेंसिंग वाइपर्स, और एक डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम शामिल है, जो ड्राइवर और को-पैसेंजर को अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट करने की सुविधा देता है। ड्राइवर के कम्फर्ट के लिए इसमें 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीट दी गई है। फ्रंट की दोनों सीटों में वेंटिलेशन का फंक्शन भी मिलता है, जो गर्मी के मौसम में काफी आरामदायक होता है।

BE 6 के डैशबोर्ड पर दो बड़ी स्क्रीन दी गई हैं। एक 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है जो ड्राइविंग से जुड़ी सारी जानकारी दिखाता है, और दूसरा 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। यह सिस्टम वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट करता है, जिससे आप बिना किसी केबल के अपने फोन को कनेक्ट कर सकते हैं। बेहतरीन साउंड एक्सपीरियंस के लिए, इसमें 16-स्पीकर वाला Harman Kardon का प्रीमियम साउंड सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा, यह कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ भी आती है, जिससे आप अपने स्मार्टफोन के जरिए कार के कई फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं।

इस इलेक्ट्रिक SUV को हाल ही में भारत NCAP क्रैश टेस्ट में वयस्क पैसेंजर और बच्चों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है, जो इसे भारत की सबसे सुरक्षित कार में से एक बनाती है। इसके सेफ्टी फीचर में 7 एयरबैग, EBD के साथ ABS, और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स शामिल हैं।

इसके अलावा BE 6 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) लेवल-2 टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, और ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं जो ड्राइविंग को न केवल सुरक्षित बल्कि आसान भी बनाते हैं। पार्किंग के लिए, इसमें 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। अन्य सेफ्टी फीचर्स में एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB) शामिल है।

ड्राइवट्रेन ऑप्शन

Mahindra BE 6 दो बैटरी पैक: 59 kWh और 79 kWh में उपलब्ध है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

बैटरी 59 केडब्ल्यूएच 79 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 पावर 230 पीएस 285 पीएस टॉर्क 380 एनएम 380 एनएम सर्टिफाइड रेंज 557 किलोमीटर 683 किलोमीटर

कीमत और मुकाबला

Mahindra BE 6 की कीमत 18.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसके Formula E एडिशन की कीमत 23.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसका मुकाबला MG ZS EV, Tata Curvv EV, Hyundai Creta Electric, Maruti e Vitara, VinFast VF6 और VF7 से है।

कारदेखो का क्या है कहना

Mahindra ने पिछले साल BE 6 Formula E एडिशन को केवल दो बेस वेरिएंट्स के साथ लॉन्च किया था। उस लिमिटेड एडिशन को मिली अच्छी प्रतिक्रिया को देखते हुए, कंपनी अब इसका एक अपडेटेड वर्जन ला रही है, और इस बार इसे टॉप Pack Three वेरिएंट में भी शामिल किया गया है। यह कदम उन ग्राहकों को आकर्षित करेगा जो स्पेशल एडिशन के यूनिक लुक के साथ-साथ टॉप-एंड फीचर्स भी चाहते हैं।

यह इस हफ्ते होने वाले Mahindra के बड़े इवेंट से पहले BE 6 का दूसरा टीजर है। कुछ दिन पहले ही कंपनी ने BE 6 Sporteq एडिशन का टीजर जारी किया था, जिसमें नया ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड दिखाया गया था। इन लगातार टीजर से यह साफ संकेत मिलता है कि Mahindra अपनी BE 6 लाइनअप को एक बड़ा ओवरहॉल देने की तैयारी में है। उम्मीद है कि कंपनी वेरिएंट्स, एडिशंस और फीचर्स के मामले में कई नए अपडेट्स पेश करेगी ताकि इसे आने वाले कॉम्पिटिशन के लिए तैयार किया जा सके।