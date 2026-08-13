2026 MG Hector Hawk EV और Hector Hawk PHEV का टीजर जारी, जानिए नई एसयूवी कार में क्या खास मिलेगा

Published On अगस्त 13, 2026 15:07 ist

last updated on Aug 13, 2026 15:07 IST

published on Aug 13, 2026 15:07 IST

JSW MG Motor India ने अपनी आने वाली Hector Hawk और Hector Hawk EV SUV का एक टीजर वीडियो जारी किया है, इनसे 26 अगस्त को पर्दा उठाया जाएगा।

डिजाइन

टीजर इस बात की पुष्टि करता है कि यह SUV Wuling Starlight 560 पर बेस्ड होने के बावजूद, भारतीय बाजार के लिए इसमें कई खास बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले नजर इसके आगे वाले हिस्से पर जाती है, जहां एक नई ग्रिल दी गई है जो नर्ल्ड टेक्सचर के साथ आती है। इसके अलावा, बंपर को भी री-डिजाइन किया गया है। LED हेडलैंप्स के ठीक नीचे स्क्वेयर्ड-ऑफ एलिमेंट्स जोड़े गए हैं, जो इसे एक ज्यादा अग्रेसिव और दमदार स्टांस देते हैं। ये बदलाव सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं हैं, बल्कि ये Hector Hawk को इसके इंटरनेशनल मॉडल से अपनी एक अलग पहचान देने की कोशिश है।

साइड से देखने पर MG Hector Hawk एक क्लासिक और बॉक्सी SUV का फील देती है। टीजर में ब्लैक रूफ रेल्स और एक शार्क-फिन एंटीना दिखाई दे रहा है। एक और ध्यान खींचने वाला एलिमेंट है ब्लैक्ड-आउट A, B और C-पिलर, जो फ्लोटिंग रूफ का इफेक्ट देते हैं। C-पिलर पर एक यूनिक स्टीकर भी है, जो इसके स्टाइल को और निखारता है। भारत में इसमें नए स्नैजी फाइव-स्पोक ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे। इन व्हील्स के पीछे छिपे रेड ब्रेक कैलिपर्स इसे एक स्पोर्टी टच देते हैं, जो परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड ग्राहकों को पसंद आ सकता है। यह बॉक्सी डिजाइन और स्पोर्टी डिटेल्स का मिश्रण Hector Hawk को सड़क पर एक अलग पहचान देगा।

MG Hector Hawk पीछे से अपने इंटरनेशनल मॉडल Wuling Starlight 560 से पूरी तरह से अलग है। टीजर में बड़े और बॉक्सी LED टेललैंप्स साफ नजर आते हैं जो इसे एक मॉडर्न और बोल्ड लुक देते हैं। बंपर पर एक पतली रेड स्ट्रिप भी दी गई है, जो स्पोर्टी फील देती है। यह भी संभव है कि कंपनी प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) और फुली-इलेक्ट्रिक (EV) वेरिएंट्स में स्टाइलिंग के मामले में थोड़ा अंतर रखे, ताकि दोनों मॉडल्स को आसानी से पहचाना जा सके।

केबिन

टीजर से यह कन्फर्म हो गया है कि यह एक थ्री-रो SUV होगी, जो इसे बड़ी फैमिलीज के लिए एक आकर्षक ऑप्शन बनाती है। केबिन को ब्राइट और हवादार महसूस कराने के लिए, कंपनी ने इसमें बेज कलर की सीट अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया है। हालांकि डैशबोर्ड का पूरा लेआउट अभी सामने नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि MG इसमें सॉफ्ट-टच मटीरियल्स और एक क्लीन व मॉडर्न डिजाइन देगी।

फीचर और सेफ्टी

हालांकि भारत में मिलने वाले फीचर की जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन हेक्टर हॉक के इंटरनेशनल वर्जन में 12.8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 8.8-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर मिलते हैं।

Starlight 560 में कई एयरबैग, लेवल 2 ADAS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर और हिल होल्ड असिस्ट (HHA) जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।

पावरट्रेन ऑप्शन

MG Hector Hawk को नए ADAPT (एडवांस्ड डाइनामिक आर्किटेक्चर फॉर प्लग-इन एंड ट्रांसमिशन) प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा, जो पेट्रोल (ICE), प्लग-इन हाइब्रिड, रेंज-एक्सटेंडर हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और फुली-इलेक्ट्रिक (EV) पावरट्रेन को सपोर्ट कर सकता है। लॉन्च के समय, हमें पेट्रोल, प्लग-इन हाइब्रिड और EV वेरिएंट्स मिलने की उम्मीद है। ग्लोबल मॉडल के स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

टर्बो पेट्रोल प्लग-इन हाइब्रिड ईवी इंजन 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+प्लग-इन हाइब्रिड बैटरी पैक 69.2 केडब्ल्यूएच पावर 177 पीएस बैटरी पैक 20.5 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 टॉर्क 260 एनएम पावर 197 पीएस पावर 204 पीएस गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/ सीवीटी* टॉर्क 230 एनएम टॉर्क 310 एनएम गियरबॉक्स डीएचटी* सर्टिफाइड रेंज 530 किलोमीटर

एमटी: मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी- कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), डीएचटी- डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन

संभावित कीमत और मुकाबला

MG Hector Hawk की कीमत 15 लाख रुपये से 25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है। इसका हाइब्रिड Toyota Urban Cruiser Hyryder, Maruti Suzuki Grand Vitara और Maruti Suzuki Victoris (Grand Vitara का 7-सीटर वर्जन) जैसी स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड SUV को टक्कर देगा। इसके अलावा, यह Mahindra XUV 7XO, Jeep Meridian, और Tata Harrier का विकल्प भी बन सकती है। वहीं, Hector Hawk EV का मुकाबला Tata Harrier EV, Mahindra XEV 9S, और आने वाली Tata Safari EV जैसी इलेक्ट्रिक SUV से होगा।

कारदेखो का क्या है कहना

JSW MG Motor India ने हमेशा अपने सेगमेंट में नई टेक्नोलॉजी लाने में पहल की है, और Hector Hawk के साथ भी कंपनी यही कर रही है। मास-मार्केट कारों में प्लग-इन हाइब्रिड और EV जैसे कई पावरट्रेन ऑप्शन एक साथ पेश करना एक साहसिक कदम है जो मिड-साइज SUV सेगमेंट में हलचल मचा सकता है। यह टीजर इस बात का भी सबूत है कि MG ने भारतीय बाजार को गंभीरता से लिया है और सिर्फ एक री-बैज्ड प्रोडक्ट लॉन्च करने के बजाय, यहां के ग्राहकों की पसंद के अनुसार महत्वपूर्ण डिजाइन बदलाव किए हैं। यह भारतीय ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि इससे उन्हें बेहतर और ज्यादा विकल्प मिलेंगे। इस महीने के अंत में इससे पर्दा उठने का इंतजार है, जिसके बाद इसकी पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी।