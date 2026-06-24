2026 किआ सेल्टोस एक्स-लाइन ए: क्या एसयूवी कार के टॉप मॉडल के लिए ज्यादा पैसे खर्च करना सही है?

किआ मोटर्स ने 2026 सेल्टोस फेसलिफ्ट को नए डिजाइन, बड़े साइज, ज्यादा फीचर और नए वेरिएंट लाइनअप के साथ पेश किया है। एक्स-लाइन ए इसका टॉप मॉडल है, और इसमें एक्स-लाइन वाले स्पोर्टी स्टाइल के साथ अतिरिक्त प्रीमियम और सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

एक्स-लाइन ए को जीटीएक्स ए वेरिएंट पर तैयार किया गया है, इसे सेल्टोस के सबसे ज्यादा फीचर वाले और सबसे स्पोर्टी वेरिएंट के तौर पर पेश किया गया है। इसमें रेगुलर एक्स-लाइन वाले ही खास स्टाइल एलिमेंट्स हैं, साथ ही अतिरिक्त सेफ्टी और सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं जो इसे ज्यादा बेहतर पैकेज बनाते हैं।

इस रिपोर्ट में हम किआ सेल्टोस एक्स-लाइन ए वेरिएंट में मिलने वाली सभी चीजों के बारे में विस्तार से जानेंगे:

किआ सेल्टोस एक्स-लाइन ए: एक्सटीरियर

इसका ओवरऑल डिजाइन निचला वेरिएंट जैसा ही है, लेकिन एक्स-लाइन ए में कई एक्सक्लूसिव डिजाइन टच दिए गए हैं जो इसे सेल्टोस लाइनअप में दूसरे वेरिएंट से अलग बनाते हैं। आगे की तरफ इसमें ग्लास फिनिश स्किड प्लेट दी गई है, जबकि नीचे वाले वेरिएंट्स में सिल्वर फिनिश देखने को मिलती है। डार्क ट्रीटमेंट एसयूवी को ज्यादा स्पोर्टी और दमदार लुक देता है। इसमें वेलकम फंक्शन के साथ ऑटोमैटिक एलईडी हेडलैंप्स भी दिए गए हैं, जो इसे आगे से प्रीमियम बनाते हैं।

साइड में इसकी सबसे बड़ी खासियत 18-इंच ब्लैक अलॉय व्हील हैं, जबकि जीटीएक्स वेरिएंट में ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं। एसयूवी कार में डार्क फिनिश साइड डोर गार्निश और ओआरवीएम माउंटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं। प्रीमियम इफेक्ट के लिए इसमें फ्लश फिटिंग डोर हैंडल्स भी दिए गए हैं।

एक्स-लाइन ए खास एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट कलर में उपलब्ध है, जो सिर्फ इसी स्पोर्टी वेरिएंट के लिए है। ग्राहकों को अरोरा ब्लैक पर्ल कलर ऑप्शन भी मिलता है। पीछे का डिजाइन एक्स-लाइन वेरिएंट जैसा ही है, जिसमें कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स, एक रूफ माउंटेड स्पॉइलर, एक शार्क फिन एंटीना और ग्लॉस फिनिश स्किड प्लेट दी गई है।

नोट: हालांकि मैट कलर शेड यूनिक और प्रीमियम लगता है, लेकिन इसे मेंटेन रखने में ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि रेगुलर पेंट की तुलना में इस पर डस्ट और खरोंच साफ दिखाई देते हैं।

हालांकि, रेगुलर एक्स-लाइन की तुलना में इसके डिजाइन में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक्स-लाइन ए की स्टाइल दूसरे वेरिएंट्स से अलग है। आप इस रिपोर्ट में जीटीएक्स ए और एक्स-लाइन ए वेरिएंट का कंपेरिजन देख सकते हैं।

किआ सेल्टोस एक्स-लाइन ए: केबिन

एक्स-लाइन ए के केबिन में भी एक्सटीरियर की तरह स्पोर्टी थीम है और इसे अच्छा कॉम्प्लिमेंट दे रही है।

जहां जीटीएक्स वेरिएंट में ब्लैक-एंड-व्हाइट केबिन थीम दी गई है, वहीं एक्स-लाइन ए में एक्सक्लूसिव ब्लैक और ग्रीन ड्यूल-टोन केबिन दिया गया है। डार्क लेआउट इसे ज्यादा प्रीमियम और ड्राइवर फोकस फील देता है, जबकि ब्लैक स्टीयरिंग व्हील और डार्क फिनिश इसके स्पोर्टी लुक को और बढ़ाते हैं।

एक्स-लाइन की तुलना में मुख्य अंतर डिस्प्ले लेआउट का है। एक्स-लाइन में एक बड़ी 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दी गई है जो एसयूवी को ज्यादा प्रीमियम लुक देती है। डैशबोर्ड लेआउट जीटीएक्स वेरिएंट जैसा ही है और आपको सॉफ्ट-टच मैटेरियल, प्रीमियम टच, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और लेदर चढ़ा स्टीयरिंग व्हील मिलता है। पैनोरमिक सनरूफ केबिन को हवादार और ज्यादा प्रीमियम बनाता है।

प्रैक्टिकैलिटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसमें एक्स-लाइन वेरिएंट की तरह कई स्टोरेज स्पेस, आगे और पीछे आर्मरेस्ट, कप होल्डर, चार्जिंग पोर्ट्स और अच्छी तरह से ऑर्गनाइज्ड केबिन लेआउट मिलता है। हमें यह बात अच्छी लगी कि किआ ने इसमें अक्सर इस्तेमाल होने वाले फंक्शन के लिए फिजिकल बटन दिए हैं, जिससे इसे रोजाना इस्तेमाल करना ज्यादा आसान हो जाता है।

कुल मिलाकर, एक्स-लाइन ए में जीटीएक्स ए वाला ही प्रीमियम केबिन अनुभव मिलता है, साथ ही एक खास कलर थीम और स्पोर्टी टच भी जोड़ा गया है।

किआ सेल्टोस एक्स-लाइन ए: फीचर

एक्स-लाइन ए टॉप मॉडल है, इसलिए यह सेल्टोस का सबसे ज्यादा फीचर वाला वेरिएंट भी है और इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा फीचर वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार में से भी एक है। टॉप मॉडल में एक 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, एक बोस 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, 5-इंच क्लाइमेट कंट्रोल डिस्प्ले और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर दिए गए हैं।

फील-गुड फीचर और सुविधाओं की बात करें तो इसमें आपको एक पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, आगे वेंटिलेटेड सीटें, 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग, क्रूज कंट्रोल और पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप मिलता है। एक्स-लाइन ए में पावर्ड ड्राइवर सीट के साथ मेमोरी फंक्शन, ओआरवीएम के लिए मेमोरी फंक्शन, ड्राइवर साइड वेलकम रिट्रेक्ट फंक्शन, और ऑटो-रिवर्स ओआरवीएम दिए गए हैं। जैसा कि ऊपर बताया, इसमें एक्स-लाइन वेरिएंट की तुलना में एक 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलती है।

यहां आप किआ सेल्टोस के वेरिएंट अनुसार फीचर देख सकते हैं।

किआ सेल्टोस एक्स-लाइन ए: सेफ्टी

एक्स-लाइन ए का सेफ्टी पैकेज एक्स-लाइन वेरिएंट से थोड़ा अलग है। इसमें छह एयरबैग, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

एक्स-लाइन की तुलना में इसमें लेवल-2 एडीएएस, 360 डिग्री कैमरा, और साइड पार्किंग सेंसर जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं। बेस मॉडल में कई स्टैंडर्ड सेफ्टी हैं। यहां आप बेस मॉडल के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। और अगर आप कुछ अतिरिक्त फीचर चाहते हैं तो यहां बेस मॉडल से ऊपर वाले एचटीई (ओ) के बारे में विस्तार से जान सकते हैं।

किआ सेल्टोस एक्स-लाइन ए: इंजन

एक्स-लाइन ए में सेल्टोस के सभी इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन सभी गियरबॉक्स का विकल्प नहीं दिया गया है। इसमें केवल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है। यहां देखिए इसके इंजन स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल गियरबॉक्स सीवीटी 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एटी पावर 115 पीएस 160 पीएस 116 पीएस टॉर्क 144 एनएम 253 एनएम 250 एनएम

डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन

एचटीके वेरिएंट सबसे बेहतरीन वेरिएंट में से एक है जिसमें सभी तीनों इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, और यहां इस वेरिएंट के बारे में विस्तार से बताया गया है। एचटीके (ओ) इस लाइनअप में दूसरा बढ़िया वेरिएंट है।

किआ सेल्टोस एक्स-लाइन ए: कीमत और कंपेरिजन

किआ सेल्टोस एक्स-लाइन ए न केवल जीटीएक्स ए वेरिएंट पर बेस्ड है, बल्कि कीमत भी लगभग उसी के बराबर है। इंजन-गियरबॉक्स के आधार पर एक्स-लाइन ए की कीमत 19.49 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। क्या आप इसकी वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट जानना चाहते हैं? तो यह रिपोर्ट देखें।

किआ सेल्टोस का मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, फोक्सवैगन टाइगन, टाटा सिएरा, टोयोटा हाइराइडर, स्कोडा कुशाक, होंडा एलिवेट और रेनो डस्टर से है। अगर आपका बजट कम है तो यहां एचटीएक्स वेरिएंट की डिटेल्स देखें। एचटीएक्स ए में एटीएक्स की तुलना में कुछ अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं और यहां एचटीएक्स ए वेरिएंट के बारे में सबकुछ बताया गया है।

कारदेखो का क्या है कहना

किआ सेल्टोस एक्स-लाइन ए सेल्टोस गाड़ी का सबसे बेहतरीन वर्जन है। इसमें एक्सक्लूसिव स्टाइल, प्रीमियम केबिन थीम, फुल फीचर लिस्ट और अतिरिक्त सेफ्टी टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसकी उम्मीद कई ग्राहक एसयूवी कार के टॉप मॉडल से करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो इस कीमत में आपको जो कुछ चाहिए वह सबकुछ इसमें है।

रेगुलर एक्स-लाइन के मुकाबले एक्स-लाइन ए को लेने की बड़ी वजह इसमें मिलने वाले अतिरिक्त फीचर हैं, खासकर लेवल-2 एडीएएस और 360 डिग्री कैमरा। ये फीचर उन लोगों के लिए अच्छे हैं जो ज्यादा हाईवे पर कार चलाते हैं। हालांकि, अगर आप सेल्टोस को इसके लुक और प्रीमियम फील के लिए लेना चाहते हैं तो रेगुलर एक्स-लाइन में भी यह अनुभव मिल जाएगा। एक्स-लाइन ए उन लोगों के लिए सही है जो सेल्टोस का सबसे बेहतरीन वर्जन लेना चाहते हैं। यहां आप एक्स-लाइन वेरिएंट के बारे में विस्तार से जान सकते हैं।