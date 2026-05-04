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    2026 हुंडई एक्सटर को खरीदने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानिए यहां

    एक्सटर सबसे ज्यादा फीचर्स से लैस माइक्रो एसयूवी में से एक है, जो कई वेरिएंट और पावरट्रेन विकल्पों के साथ एक स्टाइलिश एसयूवी की तलाश करने वाले ग्राहकों के लिए आदर्श है।

    प्रकाशित: मई 04, 2026 11:44 am । भानु

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    Hyundai Exter Facelift

    हुंडई इंडिया ने हाल ही में एक्टर फेसलिफ्ट को लॉन्च किया है, और यह माइक्रो एसयूवी एंट्री-लेवल एसयूवी सेगमेंट में सबसे आकर्षक विकल्पों में से एक बनी हुई है। यह एसयूवी जैसी स्टाइलिंग, फीचर से भरपूर केबिन और कई इंजन विकल्पों को किफायती कीमत पर उपलब्ध है। हुंडई की एंट्री-लेवल एसयूवी के रूप में पेश की गई एक्सटर उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो हैचबैक की व्रैक्टिकेलिटी के साथ-साथ एसयूवी का लुक और आकर्षण चाहते हैं। फेसलिफ्ट के साथ, इसके एक्सटीरियर में कुछ बदलाव और इंटीरियर में कुछ अपग्रेड किए गए हैं।

    एक्सटर पहली बार कार खरीदने वालों और छोटे परिवारों के बीच एक लोकप्रिय विकल्प बन गया है, और संभवतः आपने भी 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली इस एसयूवी को शॉर्टलिस्ट किया होगा। हालांकि, खरीदारी का निर्णय लेने से पहले, इस माइक्रो एसयूवी के बारे में सब कुछ समझना महत्वपूर्ण है। इसलिए, आपकी रिसर्च और निर्णय लेने की प्रक्रिया में मदद करने के लिए, विभिन्न रिपोर्टों को एकत्रित करने के बाद यहां एक खरीदारी गाइड दी गई है।

    हुंडई एक्सटर लॉन्च रिपोर्ट

    हाल ही में भारत में हुंडई की 2026 एक्सटीरियर फेसलिफ्ट को 5.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया है। इसमें कुछ मामूली स्टाइलिंग बदलाव, नए कलर विकल्प, अपडेटेड फीचर्स और अपडेटेड वेरिएंट लाइनअप शामिल हैं। हुंडई की एंट्री-लेवल माइक्रो एसयूवी को अब नया एक्सटीरियर स्टाइल, इंटीरियर के लिए एक नई थीम और कुछ नए फीचर्स मिले हैं।

    Hyundai Exter Facelift

    हुंडई ने वेरिएंट के नामों में भी बदलाव किया है, और एक्सटर अब सात ट्रिम्स: एचएक्स 2, एचएक्स 3, एचएक्स 4, एचएक्स 4 प्लस, एचएक्स 6, एचएक्स 8 और एचएक्स 10 में उपलब्ध है। यदि आप इसके वेरिएंट के अनुसार कीमतों, वेरिएंट और मुख्य फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे दी गई डीटेल्ड रिपोर्ट देखें:

    हुंडई ने 5.80 लाख रुपये मेंमें लॉन्च की एक्सटर फेसलिफ्ट; अब इसमें नए वेरिएंट, नए एक्सटीरियर और इंटीरियर कलर और भी बहुत कुछ शामिल हैं।

    हुंडई एक्सटर बुकिंग डीटेल्स

    क्या आप एक्सटर को घर लाना चाहते हैं? हुंडई ने पूरे भारत में 2026 एक्सटर फेसलिफ्ट के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। ग्राहक इस माइक्रो एसयूवी को हुंडई की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन या अपने नजदीकी अधिकृत डीलरशिप पर जाकर बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग शुल्क 11,000 रुपये है, जहां ग्राहक अपनी पसंद का इंजन और ट्रांसमिशन विकल्प चुन सकते हैं और इस छोटी एसयूवी की अन्य सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

    Hyundai Exter Facelift

    जो लोग ऑफलाइन बुकिंग करना चाहते हैं, वे सीधे हुंडई डीलरशिप पर भी बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग फीस, प्रक्रिया और अनुमानित डिलीवरी समय के बारे में अधिक जानने के लिए, नीचे दी गई पूरी रिपोर्ट देखें:

    हुंडई एक्सटर की ऑन-रोड कीमत

    संभवतः अब तक आपको एक्सटर के फीचर्स पसंद आ गए होंगे और आप इससे जुड़ी सबसे जरूरी बात, यानी कीमत के बारे में जानना चाहते होंगे।

    Hyundai Exter On-road Pricing

    यदि आप पॉपुलर शहरों में एक्सटर की सटीक ऑन-रोड कीमत जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पर जाएं। हमने एक्सटर के बेस और टॉप वेरिएंट की विस्तृत कीमत दी है, जिससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि इसकी कीमत कैसे तय की गई है और आपके शहर में इसकी सटीक ऑन-रोड कीमत क्या है।

    हुंडई एक्सटर: कौन सा वेरिएंट किस इंजन विकल्प के साथ आता है?

    2026 हुंडई एक्सटर में प्री-फेसलिफ्ट मॉडल के समान ही इंजन विकल्प मौजूद हैं, जिसमें ग्राहकों को 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.2 लीटर पेट्रोल+सीएनजी सेटअप में से चुनने का विकल्प मिलता है। पेट्रोल इंजन 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी दोनों विकल्पों के साथ आता है, जबकि सीएनजी वर्जन केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। इन गियरबॉक्स और फ्यूल विकल्पों की उपलब्धता वेरिएंट के अनुसार अलग होती है, इसलिए वेरिएंट के अनुसार इंजन विकल्पों को समझना आपको सही कॉन्फ़िगरेशन चुनने में मदद कर सकता है।

    Hyundai Exter

    नीचे दी गई हमारी डीटेल्ड गाइड में हर चीज़ को विस्तार से समझाया गया है:

    हुंडई एक्सटर: वेरिएंट के अनुसार कलर विकल्प

    2026 हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट कई एक्सटीरियर कलर्स में उपलब्ध है, जिनमें गोल्डन ब्रॉन्ज़ और टाइटेनियम ब्लैक मैट जैसे नए कलर शामिल हैं, जबकि रेड और ब्लू जैसे कुछ पुराने कलर्स को बंद कर दिया गया है। ग्राहक मोनोटोन और ड्यूल-टोन कलर के मिश्रण में से चुन सकते हैं, लेकिन सभी वेरिएंट में हर कलर उपलब्ध नहीं है।

    Hyundai Exter

    अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपके पसंदीदा ट्रिम के साथ कौन-कौन से कलर उपलब्ध हैं, तो नीचे दी गई हमारी रिपोर्ट में वेरिएंट के अनुसार कलर विकल्पों की डीटेल्ड रिपोर्ट दी गई है:

    हुंडई एक्सटर के अलग अलग वेरिएंट में दिए गए फीचर्स 

    2026 हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट सात वेरिएंट: एचएक्स 2, एचएक्स 3, एचएक्स 4, एचएक्स 4 प्लस, एचएक्स 6, एचएक्स 8 और एचएक्स 10 में उपलब्ध है। हर वेरिएंट में कंफर्ट, फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स का अलग-अलग कॉम्बिनेशन मिलता है। बेस-वेरिएंट एचएक्स 2 से लेकर फुल लोडेड एचएक्स 10 तक, फीचर्स की लिस्ट में काफी विस्तार हुआ है। टॉप-वेरिएंट में लोअर वेरिएंट की तुलना में कई प्रीमियम फीचर्स जोड़े गए हैं, जबकि कुछ मिड-स्पेक वेरिएंट सबसे उपयुक्त विकल्प प्रदान करते हैं।

    Hyundai Exter

    हर वेरिएंट में क्या-क्या फीचर्स दिए गए हैं और आपके लिए कौन सा वेरिएंट सबसे उपयुक्त हो सकता है, यह जानने के लिए नीचे दी गई रिपोर्ट में दी गई फीचर डीटेल्स देखें:

    हुंडई एक्सटर इमेज गैलरी

    यदि आप 2026 हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट को व्यक्तिगत रूप से देखने से पहले इसे करीब से और विस्तार से देखना चाहते हैं, तो हमारी डीटेल्ड इमेज गैलरी में इस माइक्रो एसयूवी को कई एंगल से दिखाया गया है। फेसलिफ्ट में डिजाइन में मामूली बदलाव किए गए हैं, न कि पूरी तरह से नया रूप दिया गया है।

    Hyundai Exter Facelift

    इंटीरियर को भी नया कलर थीम और कुछ महत्वपूर्ण नए फीचर्स मिले हैं।

    हुंडई एक्सटर की ईएमआई गाइड

    क्या आप 2026 हुंडई एक्सटर खरीदने की सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि इसकी मासिक किश्त कितनी होगी? हमारी ईएमआई गाइड आपको टॉप-स्पेक एचएक्स 10 पेट्रोल एएएमटी वेरिएंट की अनुमानित मासिक किश्त समझने में मदद करेगी।

    Hyundai Exter EMI Buying Guide

    इस कैलकुलेशन के लिए, हमने उदाहरण के तौर पर इसकी नई दिल्ली स्थित ऑन-रोड कीमत को ध्यान में रखा है, जिससे आपको कुल लागत, डाउन पेमेंट, लोन राशि और ब्याज दर का अंदाजा लग सके।

    इस रिपोर्ट को हम लगातार नई डीटेल्स के साथ अपडेट करते रहेंगे ताकि कार खरीदने में आपकी मदद हो सके। ऐसी अधिक जानकारियों के लिए कारदेखो को फॉलो करें।

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