2026 हुंडई एक्सटर: नई माइक्रो एसयूवी कार कैसे बुक करें? बुकिंग राशि कितनी है? डिलीवरी कब तक मिलेगी? जानिए ऐसे तमाम सवालों के जवाब

प्रकाशित: मार्च 23, 2026 11:39 am । सोनू

फेसलिफ्ट हुंडई एक्सटर भारत के कार बाजार में लॉन्च हो चुकी है, इसकी कीमत 5.80 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) से शुरू होती है। ग्राहक एक्सटर न्यू मॉडल को हुंडई की वेबसाइट या नजदीकी डीलरशिप से 11,000 रुपये की टोकन राशि देकर बुक करवा सकते हैं। अगर आप नई माइक्रो एसयूवी कार को घर लाने की सोच रहे हैं तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए:

2026 हुंडई एक्सटर को बुक कैसे करें?

नई एक्सटर एसयूवी कार को दो तरह से बुक किया जा सकता है:

हुंडई की आधिकारिक वेबसाइट से बुकिंग

हुंडई एक्सटर 2026 मॉडल को हुंडई की वेबसाइट से सीधे बुक किया जा सकता है। वेबसाइट पर बुकिंग राशि का भुगतान करने से पहले आपको नीचे दी गई जानकारी चुननी होगी:

पसंद का इंजन और गियरबॉक्स

वेरिएंट

एक्सटीरियर कलर

इसके बाद आपको नजदीकी डीलर चुनने को कहा जाएगा। नई हुंडई एक्सटर के लिए बुकिंग राशि 11000 रुपये है। भुगतान करने के लिए अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी दर्ज करके लॉग इन करें। पैसों का भुगतान करें और आपकी बुकिंग हो जाएगी।

डीलरशिप

अगर आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं करना चाहते हैं, तो आप नजदीकी हुंडई डीलरशिप पर जाकर भी नई एसयूवी कार को बुक कर सकते हैं।

शोरूम वाले आमतौर पर कार बुकिंग के लिए 25,000 रुपये से 50,000 रुपये लेते हैं।

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि नई गाड़ी की बुकिंग कैंसिल करने की शर्तों और डिलीवरी टाइमलाइन के बारे में सेल्स रिप्रेजेटेटिव से जरूर पता करें।

डिलीवरी टाइमलाइन

चूंकि 2026 हुंडई एक्सटर की बिक्री अभी शुरू हुई है, ऐसे में इसकी तुरंत डिलीवरी मिलने की संभावना काफी कम है। फिर भी, हम इच्छुक ग्राहकों को सलाह देंगे कि वे नई एक्सटर गाड़ी को जल्द से जल्द बुक करवा लें, क्योंकि इस सेगमेंट में एसयूवी की लोकप्रिय को देखते हुए जल्द इसका वेटिंग पीरियड बढ़ सकता है।

2026 हुंडई एक्सटर: ओवरव्यू

हुंडई एक्सटर को भारत में 2023 के मध्य में लॉन्च किया गया था और इसे टाटा पंच की टक्कर में उतारा गया। हाल ही में इसे पहला बड़ा फेसलिफ्ट अपडेट मिला है और इसमें अंदर व बाहर कई अहम बदलाव किए गए हैं।

एक्सटीरियर अपडेट में एक नई ग्रिल, नए 15-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील और एक कनेक्टेड टेललाइट सेटअप शामिल है। एच-शेप एलईडी डीआरएल और हेलोजन हेडलाइटों को पहले की तरह बरकरार रखा गया है।

केबिन की बात करें तो नई हुंडई एक्सटर कार में नेवी ब्लू और ग्रे-टोन केबिन थीम दी गई है। डैशबोर्ड लेआउट और स्टीयरिंग व्हील को भी अपडेट किया गया है।

फीचर लिस्ट की बात करें तो हुंडई एक्सटर 2026 मॉडल में 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, क्रूज कंट्रोल और एक सिंगल-पैन सनरूफ दिया गया है।

हुंडई ने एक्सटर न्यू मॉडल में छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), पीछे पार्किंग कैमरा, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

2026 हुंडई एक्सटर: इंजन

नई हुंडई एक्सटर में पहले वाले ही इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी पावर 84 पीएस 69 पीएस (सीएनजी मोड में) टॉर्क 113 एनएम 95 एनएम (सीएनजी मोड में) गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी* 5-स्पीड एमटी

*एएमटी - ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

2026 हुंडई एक्सटर: प्राइस और कंपेरिजन

2026 हुंडई एक्सटर की कीमत 5.80 लाख रुपये से 9.42 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। यहां आप इसकी वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट देख सकते हैं।

इसका मुकाबला टाटा पंच ईवी और सिट्रोएन सी3 से है। इसकी टक्कर निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर, हुंडई वेन्यू, मारुति ब्रेजा, स्कोडा कायलाक और किआ सोनेट जैसी ज्यादा प्रीमियम सब-4 मीटर एसयूवी कार से भी है।

यह भी देखें: हुंडई एक्सटर ऑन रोड प्राइस