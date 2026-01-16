सभी
नई
पुरानी कार
    2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट Vs हुंडई एक्सटर : कौनसी माइक्रो एसयूवी कार को लाएं घर? जानिए यहां

    प्रकाशित: जनवरी 16, 2026 02:31 pm । स्तुति

    81 Views
    भारत की सबसे सुरक्षित माइक्रो एसयूवी कार पंच को नया फेसलिफ्ट अपडेट मिला है और इसका मुकाबला हुंडई एक्सटर से है

    Punch vs Exter

    टाटा पंच फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च हो चुकी है। इस गाड़ी की डिजाइन एकदम नई है और इसमें कई सारे नए फीचर और इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, साथ ही इसमें कई एडवांस सेफ्टी फीचर भी शामिल किए गए हैं। इसका मुकाबला हुंडई एक्सटर से है जो अपने यूनीक डिजाइन, लंबी फीचर लिस्ट और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के साथ माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनी हुई है।

    यह दोनों एसयूवी कार ऐसे खरीदारों को टारगेट करती हैं जो कॉम्पैक्ट साइज, एसयूवी जैसी स्टाइलिंग और कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं, साथ ही अपनी गाड़ी में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मजबूत सेफ्टी फीचर्स की भी चाहत रखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यह दोनों गाड़ियां एक-दूसरे से कितनी अलग हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :- 

    कीमत 

    मॉडल 

    2026 टाटा पंच 

    हुंडई एक्सटर

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    5.59 लाख रुपये से 10.54 लाख रुपये

    5.64 लाख रुपये से 9.61 लाख रुपये

    • टाटा पंच एसयूवी का बेस वेरिएंट हुंडई एक्सटर से लगभग 50,000 रुपये सस्ता है।

    • पंच के टॉप वेरिएंट की कीमत हुंडई एक्सटर से थोड़ी ज्यादा है और ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें अतिरिक्त इंजन ऑप्शन दिया गया है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे।

    साइज 

    पैरामीटर 

    2026 टाटा पंच

    हुंडई एक्सटर

    अंतर 

    लंबाई 

    3876 मिलीमीटर 

    3815 मिलीमीटर 

    +61 मिलीमीटर 

    चौड़ाई 

    1742 मिलीमीटर 

    1710 मिलीमीटर 

    +32 मिलीमीटर 

    ऊंचाई 

    1615 मिलीमीटर 

    1631 मिलीमीटर 

    -16 मिलीमीटर 

    व्हीलबेस

    2445 मिलीमीटर 

    2450 मिलीमीटर 

    -5 मिलीमीटर 

    • जैसा की आप टेबल में देख सकते हैं, पंच एसयूवी की लंबाई और चौड़ाई एक्सटर से ज्यादा है। 

    Tata Punch Facelift side

    Hyundai Exter side profile

    • जबकि, एक्सटर की ऊंचाई और व्हीलबेस का साइज टाटा पंच गाड़ी से ज्यादा है। 

    इंजन ऑप्शन  

     

    2026 टाटा पंच 

    हुंडई एक्सटर 

    इंजन 

    1.2-लीटर पेट्रोल 

    1.2-लीटर पेट्रोल के साथ सीएनजी 

    1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल (नया)

    1.2-लीटर पेट्रोल 

    1.2-लीटर पेट्रोल के साथ सीएनजी

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड मैनुअल/5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड मैनुअल/5-स्पीड एएमटी (नया) 

    6-स्पीड मैनुअल

    5-स्पीड मैनुअल / 5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड मैनुअल

    पावर

    88 पीएस

    73.5 पीएस

    120 पीएस

    83 पीएस

    69 पीएस

    टॉर्क

    115 एनएम 

    103  एनएम 

    170  एनएम 

    114 एनएम 

    95.2 एनएम 

    • इन दोनों एसयूवी कार में पेट्रोल और सीएनजी ऑप्शन दिए गए हैं। टाटा पंच कार में सीएनजी-एएमटी ऑप्शन भी मिलता है, जो कि एक्सटर में नहीं दिया गया है। इससे पंच उन खरीदारों के लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन साबित होती है जो कम रनिंग कॉस्ट के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प चाहते हैं। 

    • पंच फेसलिफ्ट कार में नेक्सन वाला 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जो ज्यादा पावर के कारण फन-2-ड्राइव एक्सपीरिएंस देता है। 

    • टाटा पंच गाड़ी का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन एक्सटर के मुकाबले 5 पीएस की ज्यादा पावर देता है। पंच सीएनजी वर्जन भी एक्सटर के मुकाबले ज्यादा पावर और टॉर्क देता है। 

    सीएनजी-एएमटी कॉम्बिनेशन पंच को ज्यादा महंगी कार बनाता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह ऑप्शन इसमें केवल टॉप वेरिएंट में ही दिया गया है। यहां

     देखें पंच के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी। अब आगे बात करेंगे इन दोनों गाड़ियों के फीचर की। 

    फीचर 

     

    2026 टाटा पंच 

    हुंडई एक्सटर

    एक्सटीरियर 

     

    • एलईडी डीआरएल्स

    • एलईडी हेडलैंप और टेललैंप

    • कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ एलईडी फॉग लैंप

    • कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स

    • 16-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स

    • रूफ रेल्स

    • स्पॉइलर

    • शार्क फिन एंटीना

    • स्किड प्लेट

    • एलईडी डीआरएल्स

    • एलईडी हेडलैंप और टेललाइट

    • 15-इंच अलॉय व्हील्स

    • एलईडी फॉग लैंप

    • फ्रंट और रियर स्किड प्लेट

    • स्पॉइलर

    • रूफ रेल्स

    • शार्क फिन एंटीना

    • स्पेशल डेकल्स और एम्बलम के साथ नाइट एडिशन (डार्क थीम) 

    इंटीरियर 

     

    • ब्लैक/व्हाइट डैशबोर्ड

    • ब्लैक/ग्रे सीट अपहोल्स्ट्री (फैब्रिक)

    • डोर हैंडल पर सिल्वर फिनिश

    • लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

    • एम्बिएंट लाइटिंग

    • पैसेंजर वैनिटी मिरर

    • एडजस्टेबल हेडरेस्ट

    • स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट

    • फ्रंट सीट बैक पॉकेट

    • कपहोल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट

    • इल्यूमिनेटेड टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील

    • लाइट सेज इंसर्ट के साथ ब्लैक इंटीरियर, ऑल-ब्लैक थीम के साथ   एक्सटर नाइट एडिशन

    • सेमी-लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री

    • गियरनॉब पर क्रोम फिनिश

    • लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और लेदर गियर नॉब

    • दोनों फ्रंट पैसेंजर के लिए वैनिटी मिरर लैंप

    • फ्रंट फुटवेल इल्यूमिनेशन

    • फ्रंट सीट बैक पॉकेट

    • एडजस्टेबल हेडरेस्ट

    • फुटवेल लाइटिंग

    • मेटल पैडल

    कंफर्ट 

    • 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    • रियर वेंट के साथ ऑटो एसी

    • सिंगल-पेन सनरूफ

    • वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर

    • क्रूज कंट्रोल

    • पैडल शिफ्टर्स (केवल एएमटी)

    • कूल्ड ग्लवबॉक्स

    • ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    • इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ओआरवीएम्स

    • एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट

    • मल्टी-ड्राइव मोड

    • 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीटें

    • टाइप-सी यूएसबी पोर्ट (आगे और पीछे)

    • पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री

    • पडल लैंप्स

    • टिल्ट स्टीयरिंग व्हील

    • एयर प्यूरीफायर

    • सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    • रियर वेंट के साथ ऑटो एसी

    • सिंगल-पेन सनरूफ

    • वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर (अडेप्टर के जरिए)

    • क्रूज कंट्रोल

    • पैडल शिफ्टर्स (केवल एएमटी)

    • कूल्ड ग्लवबॉक्स

    • ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    • इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ओआरवीएम्स

    • टाइप-सी यूएसबी पोर्ट (केवल आगे)

    • पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री

    • टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील

    इंफोटेनमेंट

     

    • 10.25-इंच टचस्क्रीन

    • 8-स्पीकर साउंड सिस्टम

    • वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो 

    • कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    • स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स

    • ओटीए अपडेट

    • 8-इंच टचस्क्रीन

    • 6 स्पीकर

    • वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

    • कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    • ओटीए अपडेट

    • स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स

    सेफ्टी 

     

    • छह एयरबैग

    • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी)

    • ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम

    • हिल-स्टार्ट असिस्ट

    • हिल-डिसेंट कंट्रोल

    • रियर पार्किंग सेंसर

    • रेन-सेंसिंग वाइपर

    • रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट

    • 360-डिग्री कैमरा

    • ब्लाइंड व्यू मॉनिटर

    • रियर वाइपर और वॉशर

    • रियर डिफॉगर

    • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

    • आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

    • छह एयरबैग

    • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी)

    • हिल-स्टार्ट असिस्ट

    • सभी सीटों के लिए रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट

    • रिवर्स पार्किंग कैमरा

    • रियर पार्किंग सेंसर

    • रियर वाइपर और वॉशर

    • रियर डिफॉगर

    • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

    • आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

    • डैशकैम

    • 2026 टाटा पंच और हुंडई एक्सटर कार में कई सारे काम के फीचर दिए गए हैं, लेकिन नई टाटा पंच में हुंडई की एसयूवी कार के मुकाबले कई अतिरिक्त फीचर मिलते हैं। 

    • पंच फेसलिफ्ट कार में बड़ा इंफोटेनमेंट, अतिरिक्त स्पीकर, एम्बिएंट लाइटिंग, एयर प्यूरीफायर और फास्ट यूएसबी चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं।

    • एक्सटर के मुकाबले टाटा पंच गाड़ी में फ्रंट आर्मरेस्ट दिया गया है, जबकि एक्सटर में सेमी-लेदरेट सीटें मिलती हैं।

    • एक्सटर में अतिरिक्त सेफ्टी फीचर के तौर पर डैशकैम दिया गया है, जबकि टाटा पंच में 360-डिग्री कैमरा और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर दिया गया है। 

    • यदि आप नई टाटा पंच गाड़ी को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां इसके वेरिएंट-वाइज फीचर देख सकते हैं। 

    Tata Punch Facelift dashboard

    Hyundai Exter interior

    यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि टाटा पंच को भारत एनकैप से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है, जबकि एक्सटर का क्रैश टेस्ट फिलहाल होना बाकी है। 

    कारदेखो का क्या है कहना

    2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट और हुंडई एक्सटर लगभग एक जैसी कारें हैं, लेकिन वह माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में अलग-अलग तरह के खरीदारों को टारगेट करती हैं। नई टाटा पंच गाड़ी पुरानी कार की खूबियों को और बेहतर बनाती है, जिसमें शार्प डिजाइन, बेहतर फीचर्स और ज्यादा पावरट्रेन फ्लेक्सिबिलिटी शामिल है। इसमें टर्बो-पेट्रोल और सीएनजी-एएमटी कॉम्बिनेशन भी शामिल किया गया है जिससे इसे परफॉर्मेंस और वर्सेटिलिटी के मामले में साफ बढ़त मिलती है, जबकि इसकी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, और 360-डिग्री कैमरा और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जैसी अतिरिक्त टेक्नोलॉजी इसे सेगमेंट में सबसे सुरक्षित और सबसे बेहतरीन ऑप्शन बनाती है। 

    Tata Punch Facelift

    Hyundai Exter front three quarters

    वहीं, हुंडई एक्सटर अपनी यूनीक स्टाइलिंग, कंफर्टेबल राइड क्वालिटी और कई आकर्षक फीचर्स के कारण लोगों को काफी पसंद आ रही है। इसके पेट्रोल और सीएनजी इंजन ऑप्शन की रनिंग कॉस्ट काफी कम है और बिल्ट-इन डैशकैम जैसा कंफर्ट फीचर और स्ट्रेटफॉरवर्ड केबिन लेआउट उन खरीदारों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो शहर में चलाने के हिसाब से एक सुविधाजनक गाड़ी चाहते हैं। 

    यदि गाड़ी को ऑन-रोड चलाने की बात हो तो हम यहां टाटा पंच को चुनेंगे जो कि एक बेहतर पैकेज है। यदि आप नई टाटा पंच को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां इसकी वेरिएंट-वाइज कीमत देख सकते हैं। 

    टाटा पंच पर अपना कमेंट लिखें

