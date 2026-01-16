2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट Vs हुंडई एक्सटर : कौनसी माइक्रो एसयूवी कार को लाएं घर? जानिए यहां
प्रकाशित: जनवरी 16, 2026 02:31 pm । स्तुति
-
भारत की सबसे सुरक्षित माइक्रो एसयूवी कार पंच को नया फेसलिफ्ट अपडेट मिला है और इसका मुकाबला हुंडई एक्सटर से है
टाटा पंच फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च हो चुकी है। इस गाड़ी की डिजाइन एकदम नई है और इसमें कई सारे नए फीचर और इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, साथ ही इसमें कई एडवांस सेफ्टी फीचर भी शामिल किए गए हैं। इसका मुकाबला हुंडई एक्सटर से है जो अपने यूनीक डिजाइन, लंबी फीचर लिस्ट और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के साथ माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनी हुई है।
यह दोनों एसयूवी कार ऐसे खरीदारों को टारगेट करती हैं जो कॉम्पैक्ट साइज, एसयूवी जैसी स्टाइलिंग और कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं, साथ ही अपनी गाड़ी में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मजबूत सेफ्टी फीचर्स की भी चाहत रखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यह दोनों गाड़ियां एक-दूसरे से कितनी अलग हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-
कीमत
|
मॉडल
|
2026 टाटा पंच
|
हुंडई एक्सटर
|
कीमत (एक्स-शोरूम)
|
5.59 लाख रुपये से 10.54 लाख रुपये
|
5.64 लाख रुपये से 9.61 लाख रुपये
-
टाटा पंच एसयूवी का बेस वेरिएंट हुंडई एक्सटर से लगभग 50,000 रुपये सस्ता है।
-
पंच के टॉप वेरिएंट की कीमत हुंडई एक्सटर से थोड़ी ज्यादा है और ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें अतिरिक्त इंजन ऑप्शन दिया गया है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे।
साइज
|
पैरामीटर
|
2026 टाटा पंच
|
हुंडई एक्सटर
|
अंतर
|
लंबाई
|
3876 मिलीमीटर
|
3815 मिलीमीटर
|
+61 मिलीमीटर
|
चौड़ाई
|
1742 मिलीमीटर
|
1710 मिलीमीटर
|
+32 मिलीमीटर
|
ऊंचाई
|
1615 मिलीमीटर
|
1631 मिलीमीटर
|
-16 मिलीमीटर
|
व्हीलबेस
|
2445 मिलीमीटर
|
2450 मिलीमीटर
|
-5 मिलीमीटर
-
जैसा की आप टेबल में देख सकते हैं, पंच एसयूवी की लंबाई और चौड़ाई एक्सटर से ज्यादा है।
-
जबकि, एक्सटर की ऊंचाई और व्हीलबेस का साइज टाटा पंच गाड़ी से ज्यादा है।
इंजन ऑप्शन
|
|
2026 टाटा पंच
|
हुंडई एक्सटर
|
इंजन
|
1.2-लीटर पेट्रोल
|
1.2-लीटर पेट्रोल के साथ सीएनजी
|
1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल (नया)
|
1.2-लीटर पेट्रोल
|
1.2-लीटर पेट्रोल के साथ सीएनजी
|
ट्रांसमिशन
|
5-स्पीड मैनुअल/5-स्पीड एएमटी
|
5-स्पीड मैनुअल/5-स्पीड एएमटी (नया)
|
6-स्पीड मैनुअल
|
5-स्पीड मैनुअल / 5-स्पीड एएमटी
|
5-स्पीड मैनुअल
|
पावर
|
88 पीएस
|
73.5 पीएस
|
120 पीएस
|
83 पीएस
|
69 पीएस
|
टॉर्क
|
115 एनएम
|
103 एनएम
|
170 एनएम
|
114 एनएम
|
95.2 एनएम
-
इन दोनों एसयूवी कार में पेट्रोल और सीएनजी ऑप्शन दिए गए हैं। टाटा पंच कार में सीएनजी-एएमटी ऑप्शन भी मिलता है, जो कि एक्सटर में नहीं दिया गया है। इससे पंच उन खरीदारों के लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन साबित होती है जो कम रनिंग कॉस्ट के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प चाहते हैं।
-
पंच फेसलिफ्ट कार में नेक्सन वाला 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जो ज्यादा पावर के कारण फन-2-ड्राइव एक्सपीरिएंस देता है।
-
टाटा पंच गाड़ी का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन एक्सटर के मुकाबले 5 पीएस की ज्यादा पावर देता है। पंच सीएनजी वर्जन भी एक्सटर के मुकाबले ज्यादा पावर और टॉर्क देता है।
|
सीएनजी-एएमटी कॉम्बिनेशन पंच को ज्यादा महंगी कार बनाता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह ऑप्शन इसमें केवल टॉप वेरिएंट में ही दिया गया है। यहां
देखें पंच के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी। अब आगे बात करेंगे इन दोनों गाड़ियों के फीचर की।
फीचर
|
|
2026 टाटा पंच
|
हुंडई एक्सटर
|
एक्सटीरियर
|
|
|
इंटीरियर
|
|
|
कंफर्ट
|
|
|
इंफोटेनमेंट
|
|
|
सेफ्टी
|
|
-
2026 टाटा पंच और हुंडई एक्सटर कार में कई सारे काम के फीचर दिए गए हैं, लेकिन नई टाटा पंच में हुंडई की एसयूवी कार के मुकाबले कई अतिरिक्त फीचर मिलते हैं।
-
पंच फेसलिफ्ट कार में बड़ा इंफोटेनमेंट, अतिरिक्त स्पीकर, एम्बिएंट लाइटिंग, एयर प्यूरीफायर और फास्ट यूएसबी चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं।
-
एक्सटर के मुकाबले टाटा पंच गाड़ी में फ्रंट आर्मरेस्ट दिया गया है, जबकि एक्सटर में सेमी-लेदरेट सीटें मिलती हैं।
-
एक्सटर में अतिरिक्त सेफ्टी फीचर के तौर पर डैशकैम दिया गया है, जबकि टाटा पंच में 360-डिग्री कैमरा और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर दिया गया है।
-
यदि आप नई टाटा पंच गाड़ी को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां इसके वेरिएंट-वाइज फीचर देख सकते हैं।
|
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि टाटा पंच को भारत एनकैप से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है, जबकि एक्सटर का क्रैश टेस्ट फिलहाल होना बाकी है।
कारदेखो का क्या है कहना
2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट और हुंडई एक्सटर लगभग एक जैसी कारें हैं, लेकिन वह माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में अलग-अलग तरह के खरीदारों को टारगेट करती हैं। नई टाटा पंच गाड़ी पुरानी कार की खूबियों को और बेहतर बनाती है, जिसमें शार्प डिजाइन, बेहतर फीचर्स और ज्यादा पावरट्रेन फ्लेक्सिबिलिटी शामिल है। इसमें टर्बो-पेट्रोल और सीएनजी-एएमटी कॉम्बिनेशन भी शामिल किया गया है जिससे इसे परफॉर्मेंस और वर्सेटिलिटी के मामले में साफ बढ़त मिलती है, जबकि इसकी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, और 360-डिग्री कैमरा और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जैसी अतिरिक्त टेक्नोलॉजी इसे सेगमेंट में सबसे सुरक्षित और सबसे बेहतरीन ऑप्शन बनाती है।
वहीं, हुंडई एक्सटर अपनी यूनीक स्टाइलिंग, कंफर्टेबल राइड क्वालिटी और कई आकर्षक फीचर्स के कारण लोगों को काफी पसंद आ रही है। इसके पेट्रोल और सीएनजी इंजन ऑप्शन की रनिंग कॉस्ट काफी कम है और बिल्ट-इन डैशकैम जैसा कंफर्ट फीचर और स्ट्रेटफॉरवर्ड केबिन लेआउट उन खरीदारों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो शहर में चलाने के हिसाब से एक सुविधाजनक गाड़ी चाहते हैं।
यदि गाड़ी को ऑन-रोड चलाने की बात हो तो हम यहां टाटा पंच को चुनेंगे जो कि एक बेहतर पैकेज है। यदि आप नई टाटा पंच को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां इसकी वेरिएंट-वाइज कीमत देख सकते हैं।