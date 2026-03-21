हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट हुई लॉन्च,: कीमत 5.80 लाख रुपये से शुरू

191 Views

प्रकाशित: मार्च 21, 2026 04:40 pm । भानु

Write a कमेंट

हुंडई ने अपनी एक्सटर माइक्रो-एसयूवी का नया फेसलिफ्टेड वर्जन 5.80 लाख रुपये में लॉन्च किया है। 2023 में पहली बार पेश किए गए इस नए वर्जन में कई स्टाइलिंग अपग्रेड, एडवांस टेक्नोलॉजी और फीचर्स के साथ-साथ एचएक्स वेरिएंट का अपडेटेड नाम भी शामिल है। इसके बारे में डीटेल्स मिलेंगी आगे:

हुंडई एक्सटर: कीमत और वेरिएंट्स

वेरिएंट 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल एमटी 1.2- लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल एएमटी 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी एचएक्स 2 5.80 लाख रूपये — 7 लाख रूपये एचएक्स 3 6.24 लाख रूपये 6.91 लाख रूपये 7.44 लाख रूपये एचएक्स 4 7.22 लाख रूपये — 8.27 लाख रूपये एचएक्स 4 प्लस — 8.06 लाख रूपये — एचएक्स 6 7.95 लाख रूपये 8.55 लाख रूपये 8.94 लाख रूपये एचएक्स 8 8.36 लाख रूपये 9.08 लाख रूपये 9.41 लाख रूपये एचएक्स 10

हुंडई ने वेरिएंट के नामों में बदलाव किया है और नई एक्सटर सात ट्रिम्स में उपलब्ध है: एचएक्स 2, एचएक्स 3, एचएक्स 4, एचएक्स 4 प्लस, एचएक्स 6, एचएक्स 8 और एचएक्स 10।

आप अपने पसंदीदा डीलरशिप या हुंडई की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 11,000 रुपये की राशि देकर बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग की विस्तृत जानकारी और प्रक्रिया यहां देखें।

बाहर का डिजाइन

फेसलिफ्टेड एक्सटीरियर में पिछले मॉडल की तुलना में कुछ मामूली स्टाइलिंग अपग्रेड किए गए हैं, लेकिन इसका जाना-पहचाना बॉक्सी सिल्हूट बरकरार है।

सामने की ओर, ग्रिल सेक्शन को अपडेट किया गया है। एक्सटर का नाम पर अब डीआरएल क्लस्टर के बीच में लगे एक ग्लॉस ब्लैक पैनल पर है।

लाइटिंग एलिमेंट्स की बात करें तो, इसमें नीचे की ओर लगे वही हैलोजन हेडलैंप हैं। एलईडी डीआरएल में अभी भी एच का लोगो मौजूद है।

बम्पर सेक्शन को भी नए डिज़ाइन की सिल्वर स्किड प्लेट के साथ अपडेट किया गया है।

साइड्स की बात करें तो, हुंडई ने व्हील आर्क को थोड़ा और मजबूत बनाया है ताकि एक्सटीरियर का लुक और भी दमदार लगे। ऊंची रूफ रेल्स, टर्न इंडिकेटर के साथ इंटीग्रेटेड ओरिएंटल व्हील्स और ब्लैक बॉडी क्लैडिंग पहले की तरह ही हैं।

15 इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स को नए सिरे से डिजाइन किया गया है।

पीछे की तरफ, एलईडी टेललैंप्स बरकरार हैं। स्पॉइलर को अब विंग-टाइप डिज़ाइन में अपडेट किया गया है, जो देखने में आकर्षक लगता है।

बम्पर को भी अपडेट किया गया है और उस पर एक पतला सिल्वर एक्सेंट दिया गया है। साथ ही, सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड तौर पर अंडरबॉडी स्पेयर व्हील मिलता है।

कलर विकल्प

इसमें दिए गए कलर विकल्प इस प्रकार है:

टाइटेनियम ब्लैक मैट (नया)

गोल्डन ब्रॉन्ज़ (नया)

स्टारी नाइट

एटलस व्हाइट

टाइटन ग्रे

टाइटेनियम ब्लैक

रेंजर खाकी

नोट:

पहले उपलब्ध एबिस ब्लैक शेड को टाइटेनियम ब्लैक से बदल दिया गया है। यह मैट फिनिश में भी उपलब्ध है। रेंजर खाकी (ग्रीन) कलर एकमात्र ऐसा कलर है जो ड्यूल-टोन स्कीम में भी उपलब्ध है (ब्लैक रूफ के साथ)।

इंटीरियर

एक्सटीरियर फेसलिफ्ट के इंटीरियर में भी कुछ मामूली बदलाव किए गए हैं, जिनमें नया लाइट नेवी ब्लू और ग्रे केबिन थीम शामिल है। पहले के मुकाबले, डैशबोर्ड और डोर पैनल पर ब्लू कलर का बड़ा प्रभाव दिखता है।

स्टीयरिंग व्हील को अपडेट किया गया है; हालांकि, वरना में देखे गए डिज़ाइन के विपरीत, हुंडई ने मोर्स कोड डिज़ाइन के बजाय अपना 'एच' लोगो बरकरार रखा है। स्टीयरिंग व्हील पर नीले रंग की फिनिशिंग भी है।

डैशबोर्ड का लेआउट पहले जैसा ही है, जिसमें डुअल स्क्रीन सेटअप, पैसेंजर साइड पर सिल्वर ट्रिम और बीच में पतले एसी वेंट दिए गए हैं।

इस अपडेट के तहत ड्राइवर की सीट पर अलग से आर्मरेस्ट दिया गया है, जो एक उपयोगी फीचर है, खासकर लंबे सफर में ड्राइवर के आराम के लिए।

पीछे की सीट पहले की तरह ही बड़ा और कंफर्टेबल है। सीटों में सेमी-फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है।

छोटे बदलाव:

इस अपडेट के तहत पीछे बैठे पैसेंजर को अब टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट भी मिलेंगे।

फीचर्स और सेफ्टी

हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट में प्री-फेसलिफ्ट वर्जन की कई जानी-पहचानी फीचर्स बरकरार रखी गई हैं, जैसे ऑटो हेडलाइट्स, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 4-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम, सिंगल-पैनल सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जर और हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट।

एक्सटर की फीचर लिस्ट में कुछ नए फीचर्स भी जोड़ी गई हैं, जिनमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले सपोर्ट (वायर्ड-टू-वायरलेस अडेप्टर के माध्यम से) और पीछे बैठे यात्रियों के लिए यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं।

ऑनबोर्ड सेफ्टी सूट में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ईबीडी के साथ एबीएस, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), रियर व्यू कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर और हिल स्टार्ट असिस्ट (एचएसए) जैसे मौजूदा फीचर्स बरकरार रखे गई हैं।

पावरट्रेन

नई एक्सटर में पिछली मॉडल वाले ही इंजन बरकरार रखे गए है। इनका स्पेसिफिकेशन इस प्रकार से है:

इंजन 1.2-लीटर 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी पावर 83 पीएस 83 पीएस/ 69 पीएस (सीएनजी) टॉर्क 114 एनएम 114 एनएम/ 95 एनएम (सीएनजी)

मैनुअल-मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी- आॅटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट पेट्रोल और पेट्रोल+सीएनजी फ्यूल विकल्पों के साथ उपलब्ध है।

शहर में ज्यादा ड्राइविंग करने वाले और फीचर्स चाहने वाले ग्राहक एएमटी ट्रांसमिशन का विकल्प भी चुन सकते हैं।

नोट:

सीएनजी वेरिएंट में बूट स्पेस बढ़ाने के लिए डुअल-सिलेंडर टेक्नोलॉजी भी दी गई है।

कंपेरिजन

एक्सटर मुख्य रूप से टाटा पंच और सिट्रोएन सी3 जैसी कारों को टक्कर देती है। एक ही प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होने के कारण, हुंडई की लाइनअप में इसे ग्रैंड आई10 नियोस के विकल्प के रूप में भी देखा जा सकता है।