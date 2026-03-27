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    2026 हुंडई एक्सटर vs हुंडई ग्रैंड आई10 निओस: हैचबैक कार खरीदें या एसयूवी कार?

    दोनों कार में कई चीजें कॉमन हैं लेकिन ये अलग-अलग सेगमेंट की गाड़ी हैं। आपको इनमें से कौनसी कार लेनी चाहिए?

    प्रकाशित: मार्च 27, 2026 06:25 pm । सोनू

    227 Views
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    Exter vs Grand i10 Nios

    10 लाख रुपये से कम कीमत वाली कार लेने वालों के लिए इस समय काफी सारे विकल्प मौजूद हैं, जिनमें छोटी हैचबैक कार से लेकर एंट्री लेवल एसयूवी कार तक शामिल है। हुंडई एक्सटर में इस कीमत पर सब कुछ देने की कोशिश की गई है।

    हाल ही में मिले फेसलिफ्ट अपडेट के बाद 2026 एक्सटर पहले से थोड़ी ज्यादा महंगी हो गई है और यह हुंडई ग्रैंड आई10 निओस का एक विकल्प है जिस पर इसे तैयार किया गया है। तो नए अवतार में एक्सटर ग्रैंड आई10 निओस से कितनी अलग है? इसके बारे में जानेंगे आगे:

    हुंडई एक्सटर vs हुंडई ग्रैंड आई10 निओस: प्राइस

    एक्स-शोरूम कीमत

    हुंडई एक्सटर

    हुंडई ग्रैंड आई10 निओस

    5.80 लाख रुपये से 9.57 लाख रुपये

    5.55 लाख रुपये से 7.92 लाख रुपये

    क्या एक्सटर अपने साइज और फीचर के आधार पर ज्यादा कीमत को वाजिब ठहराती है।

    हुंडई एक्सटर vs हुंडई ग्रैंड आई10 निओस: साइज

    स्पेसिफिकेशन

    हुंडई एक्सटर

    हुंडई ग्रैंड आई10 निओस

    अंतर

    लंबाई

    3,830 मिलीमीटर

    3,815 मिलीमीटर

    +15 मिलीमीटर

    चौड़ाई

    1,723 मिलीमीटर

    1,680 मिलीमीटर

    +43  मिलीमीटर

    ऊंचाई

    1,643 मिलीमीटर*

    1,520 मिलीमीटर

    +123 मिलीमीटर

    व्हीलबेस

    2,450 मिलीमीटर

    2,450 मिलीमीटर

    अंतर नहीं

    बूट स्पेस

    391 लीटर तक

    -

    -

    *रूफ रेल्स के साथ

    • एक्सटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के मामले में आई10 निओस से बड़ी है।

    • इससे यह सड़क पर बड़ी नजर आती है और अतिरिक्त चौड़ाई और ऊंचाई के कारण इसमें खासकर पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर को बेहतर हेडरूम और शोल्डररूम मिलता है।

    Hyundai Exter Facelift

    • हालांकि व्हीलबेस एक जैसा है, इसलिए लेगरूम, नीरूम और फुटरूम एक जैसा रहना चाहिए।

    Hyundai Grand i10 Nios

    • हुंडई ने ग्रैंड आई10 निओस के बूट स्पेस का आंकड़ा जारी नहीं किया है, हालांकि एक्सटर में 391 लीटर का बूट स्पेस है।

    • इन कार के सीएनजी विकल्प चुनने में आपको बूट स्पेस से कोई समझौता नहीं करना होगा, क्योंकि दोनों में ड्यूल-सिलेंडर सीएनजी टैंक सेटअप दिया गया है।

    हुंडई एक्सटर vs हुंडई ग्रैंड आई10 निओस: इंजन

    स्पेसिफिकेशन

    हुंडई एक्सटर और हुंडई ग्रैंड आई10 निओस

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी

    पावर

    83 पीएस

    69 पीएस

    टॉर्क

    114 एनएम

    95.2 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी

    • एक्सटर और ग्रैंड आई10 निओस दोनों में एक समान इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं।

    • इनमें ड्यूल-सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट भी दी गई है।

    • अगर आपको ज्यादा पावरफुल इंजन चाहिए तो आप इस कीमत में टाटा पंच (एक्सटर और पंच का कंपेरिजन) देख सकते हैं, जो 120 पीएस टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आती है।

    हुंडई एक्सटर vs हुंडई ग्रैंड आई10 निओस: फीचर

    फीचर

    हुंडई एक्सटर

    हुंडई ग्रैंड आई10 निओस

    ऑटो प्रोजेक्टर हेडलैंप्स

    एलईडी टेललैंप्स

    व्हील

    15iइंच अलॉय व्हील

    15-इंच अलॉय व्हील

    रूफ रेल्स

    हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    इंफोटेनमेंट सिस्टम

    8-इंच टचस्क्रीन

    8-इंच टचस्क्रीन

    वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो

    ✅ (वायर्ड से वायरलेस एडेप्टर के साथ)

    ✅ (वायर्ड से वायरलेस एडेप्टर के साथ)

    इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

    एमआईडी के साथ सेमी-डिजिटल

    एमआईडी के साथ एनालॉग डायल्स

    वायरलेस फोन चार्जर

    साउंड सिस्टम

    4-स्पीकर साउंड सिस्टम

    4-स्पीकर साउंड सिस्टम

    क्रूज कंट्रोल

    क्लाइमेट कंट्रोल

    ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री

    पीछे टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट

    सनरूफ

    सिंगल पैन

    कूल्ड ग्लवबॉक्स

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    एयरबैग

    6

    6

    ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)

    हिल स्टार्ट असिस्ट

    पीछे डिफॉगर

    टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)

    डैशकैम

    • ज्यादातर मामलों में एक्सटर और ग्रैंड आई10 निओस दोनों की फीचर लिस्ट एक जैसी है।

    Hyundai Exter Facelift
    Hyundai Grand i10 Nios

    • इनमें एक जैसा ही इंफोटेनमेंट पैकेज मिलता है, एक जैसे ही फीचर दिए गए हैं और सेफ्टी फीचर भी मिलते-जुलते हैं।

    • एक्सटर में ग्रैंड आई10 निओस की तुलना में एक सनरूफ, अतिरिक्त टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट, और एक डैशकैम जैसे अतिरिक्त फीचर हैं।

    कारदेखो का क्या है कहना

    हुंडई ग्रैंड आई10 निओस उन लोगों के लिए एक अच्छी कार है जो रोजाना इस्तेमाल वाले फीचर के साथ एक छोटी सिटी कम्यूटर लेना चाहते हैं। यह अपने इंजन से तो ज्यादा इंप्रेस नहीं करती है, लेकिन यह किसी भी मामले में आपको निराश भी नहीं करती है। आई10 बिना किसी बड़े समझौते के अपना काम पूरा करती है।

    Hyundai Exter Facelift
    Hyundai Grand i10 Nios

    हालांकि जो लोग अपनी कार में एसयूवी जैसा स्टाइल चाहते हैं और जिन्हें केबिन में थोड़ा ज्यादा स्पेस भी चाहिए, उनके लिए हुंडई एक्सटर एक अच्छा ऑप्शन है। यह काफी हद तक ग्रैंड आई10 निओस जैसी है लेकिन ज्यादा मॉडर्न दिखती है, और ज्यादा फीचर भी हैं जो इसकी ज्यादा कीमत को सही ठहराते हैं।

    यह भी देखें: हुंडई एक्सटर ऑन रोड प्राइस

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