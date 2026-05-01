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    2026 हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट में क्या कुछ मिलता है खास, तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

    एक्सटर का यह अपडेट लुक्स और फीचर्स के मामले में पूरी तरह से नया डिजाइन होने की बजाय एक मिड-लाइफ अपडेट जैसा ज्यादा लगता है

    प्रकाशित: मई 01, 2026 11:13 am । स्तुति

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    Hyundai Exter Facelift

    हाल ही में हुंडई एक्सटर माइक्रो एसयूवी को नया फेसलिफ्ट अपडेट मिला है। इस गाड़ी की नई कीमत 5.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। 2026 हुंडई एक्सटर में कई नए डिजाइन अपडेट दिए गए हैं, साथ ही इसमें नए कलर ऑप्शन और कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि नई हुंडई एक्सटर असल दुनिया में कैसी दिखती है तो यह फोटो गैलरी देख सकते हैं :-  

    एक्सटीरियर 

    आगे की डिजाइन 

    • फेसलिफ्ट हुंडई एक्सटर की डिजाइन में कई हल्के-फुल्के बदलाव किए गए हैं। आगे की तरफ इसमें नया ग्रिल ट्रीटमेंट दिया गया है, जहां एक्सटर लेटरिंग कनेक्टेड ग्लॉस ब्लैक पैनल में दी गई है जो डीआरएल्स क्लस्टर को आपस में जोड़ रही है। 

    Hyundai Exter Facelift

    Hyundai Exter Facelift

    • इसका लाइटिंग सेटअप काफी हद तक पहले जैसा ही है, इसमें हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप्स और सिग्नेचर एच-शेप्ड एलईडी डीआरएल्स दी गई है। 

    • नई एक्सटर फेसलिफ्ट कार में आगे की तरफ नए डिजाइन के बंपर के साथ नए स्टाइल का सिल्वर एप्लीक दिया गया है, जो इसमें यूनीक टच जोड़ता है। 

    साइड 

    • 2026 हुंडई एक्सटर की साइड प्रोफाइल जानी पहचानी लगती है। यह गाड़ी अपराइट और बॉक्सी है, जिससे इसे प्रॉपर एसयूवी लुक मिलता है। 

    Hyundai Exter Facelift

    • साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें व्हील आर्क के आसपास और निचले हिस्से पर चौड़ी ब्लैक क्लैडिंग दी गई है जो इसे काफी दमदार लुक देती है। 

    Hyundai Exter Facelift

    Hyundai Exter Facelift

    • राइडिंग के लिए इसमें नए डिजाइन के 15-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसमें ऊपर की तरफ ब्लैक रूफ रेल्स, बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स और आउटसाइड रियर व्यू मिरर (ओआरवीएम्स) भी दिए गए हैं। 

    Hyundai Exter Facelift

    • नई हुंडई एक्सटर गाड़ी में स्टेरी नाइट, एटलस व्हाइट, टाइटन ग्रे, टाइटेनियम ब्लैक और रेंजर खाकी के अलावा टाइटेनियम ब्लैक मैट और ग्लोडन ब्रॉन्ज जैसे नए कलर ऑप्शन भी दिए गए हैं। 

    पीछे की डिजाइन  

    • पीछे की तरफ इसमें सिग्नेचर 'एच-शेप्ड' एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं।

    Hyundai Exter Facelift

    • हुंडई ने इसमें नई विंग-टाइप डिजाइन वाला रूफ स्पॉइलर दिया है, जो इसे काफी स्पोर्टी लुक दे रहा है। 

    Hyundai Exter Facelift

    • इस एसयूवी कार में नए डिजाइन के रियर बंपर के साथ सिल्वर एक्सेंट और फॉक्स डिफ्यूजर दिया गया है, जो इसमें अच्छा कॉन्ट्रास्ट जोड़ रहा है। एक्सटर फेसलिफ्ट गाड़ी में अच्छी बूट स्पेस मिलती है जो कि लंबी दूरी के सफर में कुछ केबिन बैग्स और हैंडबैग को रखने में काफी प्रेक्टिकल साबित होती है। 

    Hyundai Exter Facelift

    इंटीरियर 

    • फेसलिफ्ट हुंडई एक्सटर में नए डिजाइन के केबिन के साथ नई नेवी ब्लू और ग्रे कलर थीम दी गई है, जो कि इसे पहले से ज्यादा प्रीमियम लुक दे रही है। इसमें डैशबोर्ड और डोर पैड पर ब्लू इंसर्ट दिए गए हैं।  

    Hyundai Exter Facelift

    • इस गाड़ी में डैशबोर्ड पर कार्बन फाइबर टेक्सचर्ड पैटर्न भी दिया गया है जो इसके लुक में अच्छा कॉन्ट्रास्ट जोड़ रहा है। 

    Hyundai Exter Facelift

    • इसमें सेमी-फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री के साथ ग्रेज कलर थीम और टेक्सचर्ड पैटर्न दिया गया है। 

    Hyundai Exter Facelift

    • नई एक्सटर फेसलिफ्ट कार में अपडेटेड फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिस पर अब नेवी ब्लू कलर थीम मिलती है जो इसके डैशबोर्ड के साथ काफी जचती है। 

    Hyundai Exter Facelift

    • इसमें सेंटर कंसोल पर कई सारे फिजिकल कंट्रोल बटन और डायल्स दिए गए हैं, जो कि इस्तेमाल करने में काफी आसान है।  

    नोट : 

    नई हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट कार में स्टीयरिंग व्हील पर हुंडई वरना में देखे गए नए मोर्स कोड डिजाइन की बजाए हुंडई का पारंपरिक ‘एच’ लोगो ही बरकरार रखा गया है।

    Hyundai Exter Facelift

    • नई हुंडई एक्सटर कार में ड्राइवर आर्मरेस्ट भी दिया गया है जो लंबी दूरी के सफर में अच्छा कंफर्ट देता है।

    Hyundai Exter Facelift

    • एक्स्टर फेसलिफ्ट कार में उठा हुआ डैशबोर्ड लेआउट और डुअल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है। 

    • केबिन के अंदर इसमें पतले सेंट्रल एसी वेंट्स और पैसेंजर साइड पर सिल्वर ट्रिम दी गई है जो इसे मॉडर्न टच देती है। 

    Hyundai Exter Facelift

    • पीछे की तरफ इसमें पैसेंजर को अच्छी-खासी स्पेस और कंफर्ट मिलता है। इसमें अलग से एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिए गए हैं।

    Hyundai Exter Facelift

    • हालांकि, इसमें रियर सेंटर आर्मरेस्ट की कमी है, जो कि इस नए मॉडल में एक अच्छा फीचर एडिशन होता। हालांकि, इस गाड़ी में पीछे वाले पैसेंजर के लिए एसी वेंट्स और टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट की सुविधा जरूर दी गई है। 

    Hyundai Exter Facelift

    फीचर और सेफ्टी 

    हुंडई एक्सटर न्यू मॉडल में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले (वायर्ड-2-वायरलेस अडेप्टर के जरिए) और रियर पैसेंजर के लिए यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं। 

    Hyundai Exter Facelift

    इस माइक्रो एसयूवी कार में ऑटो हेडलाइट, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, 4-स्पीकर म्यूज़िक सिस्टम, सिंगल-पेन सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जर और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर भी दिए गए हैं। 

    Hyundai Exter Facelift

    सुरक्षा के लिए इसमें डैशकैम को छोड़कर प्री-फेसलिफ्ट मॉडल वाले सभी फीचर दिए गए हैं, जिसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एबीएस के साथ ईबीडी, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), रियर व्यू कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर, हिल स्टार्ट असिस्ट और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट शामिल हैं। 

    Hyundai Exter Facelift

    इंजन ऑप्शन 

    हुंडई एक्सटर 2026 मॉडल के इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन

    1.2-लीटर 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी

    ट्रांसमिशन

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी

    पावर

    83 पीएस

    83 पीएस/ 69 पीएस (सीएनजी)

    टॉर्क 

    114 एनएम

    114 एनएम/ 95 एनएम (सीएनजी)

    एमटी-मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    Hyundai Exter Facelift

    कीमत और मुकाबला 

    नई हुंडई एक्सटर की कीमत 5.80 लाख रुपये से 9.42 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मुकाबला टाटा पंच और सिट्रोएन सी3 से है। 

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