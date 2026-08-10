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    बीएमडब्ल्यू एक्स1 लॉन्ग व्हीलबेस 21 अगस्त को लॉन्च होगी, जानिए इससे जुड़ी कुछ खास बातें

    बीएमडब्ल्यू का इंटीरियर अब और भी शानदार हो गया है!

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 10, 2026 19:36 ist
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    published onAug 10, 2026 19:36 IST
    last updated onAug 10, 2026 19:36 IST
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    2026 BMW X1 LWB

    बीएमडब्ल्यू इंडिया ने पुष्टि कर दी है कि वह अपनी सबसे सफल एसयूवी में से एक एक्स1 का लॉन्ग-व्हीलबेस वर्जन 21 अगस्त 2026 को भारत में लॉन्च करेगी। इस नए मॉडल के लिए प्री-बुकिंग अब देश भर के डीलरशिप और बीएमडब्ल्यू इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो चुकी हैं। यह कदम एंट्री-लेवल लग्जरी एसयूवी सेगमेंट में एक नया स्टैंडर्ड सेट कर सकता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर उन भारतीय ग्राहकों को टारगेट करता है जो रियर सीट पर ज्यादा स्पेस और कंफर्ट को प्राथमिकता देते हैं।

    बुकिंग शुरू

    लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही, कंपनी ने बीएमडब्ल्यू एक्स1 लॉन्ग व्हीलबेस वर्जन के लिए आधिकारिक तौर पर बुकिंग लेना शुरू कर दिया है। इच्छुक ग्राहक अपनी नजदीकी बीएमडब्ल्यू डीलरशिप पर जाकर या बीएमडब्ल्यू इंडिया की वेबसाइट के माध्यम से इस एसयूवी को बुक कर सकते हैं। लॉन्च से पहले बुकिंग शुरू करने का यह कदम बाजार में इस कार को लेकर बन रहे उत्साह को दर्शाता है। यह कंपनी को शुरुआती डिमांड का अंदाजा लगाने और प्रोडक्शन को उसी के अनुसार प्लान करने में भी मदद करता है। एडवांस बुकिंग करने वाले ग्राहकों को आमतौर पर डिलीवरी में प्राथमिकता दी जाती है, जिससे उन्हें अपनी नई कार के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता।

    पीछे वाली सीट पर मिलेगा ज्यादा स्पेस

    2026 BMW X1 LWB

    बीएमडब्ल्यू एक्स1 लॉन्ग व्हीलबेस वर्जन का सबसे बड़ा आकर्षण इसका बढ़ा हुआ व्हीलबेस है, जिसे खास तौर पर भारतीय बाजार की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। भारत में, लग्जरी कार के मालिक अक्सर ड्राइवर रखते हैं और खुद रियर सीट पर बैठना पसंद करते हैं। इसके अलावा, परिवार के साथ लंबी यात्राओं के दौरान भी पिछली सीट पर ज्यादा लेगरूम और कंफर्ट की उम्मीद की जाती है। इस जरूरत को समझते हुए, बीएमडब्ल्यू ने स्टैंडर्ड एक्स1 के फ्रेम को स्ट्रेच किया है। यह बदलाव सीधे तौर पर रियर पैसेंजर्स के लिए लेगरूम को बढ़ाता है, जिससे यात्रा ज्यादा आरामदायक हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि व्हीलबेस बढ़ाने के बावजूद, बीएमडब्ल्यू ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि कार की ड्राइविंग डायनामिक्स और ओवरऑल फुटप्रिंट काफी हद तक स्टैंडर्ड एक्स1 जैसा ही रहे। 

    भारत में होगी असेंबल

    2026 BMW X1 LWB

    बीएमडब्ल्यू एक्स1 लॉन्ग व्हीलबेस वर्जन की कीमत को प्रतिस्पर्धी रखने के लिए, कंपनी इसे भारत में ही असेंबल करेगी। इसका प्रोडक्शन चेन्नई स्थित बीएमडब्ल्यू ग्रुप प्लांट में किया जाएगा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि भारत में पूरी तरह से बनी हुई कार इम्पोर्ट करने पर भारी टैक्स लगता है, जिससे उनकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। लोकली असेंबल करने से कंपनी इन टैक्सों से बच जाती है और उस बचत का फायदा ग्राहकों को कम कीमत के रूप में दे सकती है। बीएमडब्ल्यू ने यह स्ट्रैटेजी स्टैंडर्ड एक्स1 के साथ भी अपनाई है, जो इसकी सफलता का एक बड़ा कारण रही है। 

    लॉन्च डेट, संभावित कीमत और कंपेरिजन

    2026 BMW X1 LWB

    बीएमडब्ल्यू एक्स1 लॉन्ग व्हीलबेस वर्जन भारत में 21 अगस्त 2026 को लॉन्च होगी। इसकी आधिकारिक कीमतों की घोषणा भी उसी दिन की जाएगी। हालांकि, यह उम्मीद की जा रही है कि इसकी कीमत स्टैंडर्ड एक्स1 से थोड़ी ज्यादा होगी। वर्तमान में, स्टैंडर्ड बीएमडब्ल्यू एक्स1 की कीमत 49.50 लाख रुपये से 52.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। लॉन्ग व्हीलबेस वर्जन के लिए खरीदारों को कुछ लाख रुपये का प्रीमियम देना पड़ सकता है। इसका सीधा मुकाबला मर्सिडीज-बेंज जीएलए और ऑडी क्यू3 जैसी लोकप्रिय लग्जरी एसयूवी से होगा। 

    कारदेखो का क्या है कहना

    कारदेखो का मानना है कि बीएमडब्ल्यू एक्स1 लॉन्ग व्हीलबेस वर्जन उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरेगी जो एक प्रीमियम और आरामदायक रियर-सीट अनुभव चाहते हैं, लेकिन बीएमडब्ल्यू एक्स3 जैसी बड़ी और महंगी एसयूवी पर खर्च नहीं करना चाहते। कम कीमत वाले लॉन्ग व्हीलबेस मॉडल के साथ, बीएमडब्ल्यू कम कीमत पर पिछली सीट पर ज्यादा जगह वाली लग्जरी कार की जरूरत को पूरा करती है।

    जो ग्राहक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मॉडल होने के कारण बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 लेने के लिए तैयार नहीं हैं, उनके लिए लॉन्ग व्हीलबेस मॉडल एक बढ़िया विकल्प है। एक्स1 की लोकल असेंबली होने की वजह से इसकी कीमत प्रतिस्पर्धी रखी जा सकती है, और इसी वजह से एक्स1 अपनी तरह की एक खास कार बन सकती है। एक्स1 लॉन्ग व्हीलबेस मॉडल उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो बीएमडब्ल्यू जैसे लग्जरी ब्रांड को पसंद करते हैं और जिनका ध्यान परिवार पर होता है।

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    सोनू
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