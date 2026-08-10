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    एमजी हेक्टर हॉक जल्द आ रही है: यहां देखें इसमें मिलने वाले टॉप 5 फीचर्स की जानकारी

    एक नई 1000 किलोमीटर की रेंज वाली प्रीमियम प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी भी बड़े सनरूफ और स्क्रीन के साथ आपको शानदार अनुभव देने के लिए तैयार है

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    Published On अगस्त 10, 2026 18:49 ist
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    published onAug 10, 2026 18:49 IST
    last updated onAug 10, 2026 18:49 IST
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    एमजी हेक्टर हॉक

    एमजी की पॉपुलर एसयूवी कार हेक्टर का नया वर्जन जल्द पेश किया जाने वाला है, जिसे हेक्टर हॉक नाम दिया जाएगा। यह गाड़ी अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकने वाले वुलिंग स्टारलाइट 560 मॉडल पर आधारित होगी। नई एमजी हेक्टर हॉक में प्लग-इन-हाइब्रिड पावरट्रेन दी जाएगी जो कि भारत के मास मार्किट सेगमेंट के लिए बिलकुल नई होगी। नई एमजी हेक्टर हॉक में कौनसे टॉप 5 फीचर्स मिलेंगे, डालेंगे इस पर एक नजर :-

    बड़ा पैनोरमिक सनरूफ 

    एमजी हेक्टर हॉक फीचर

    एमजी हेक्टर हॉक गाड़ी में बड़ा पैनोरमिक सनरूफ दिया जा सकता है। इस फीचर के जरिए केबिन में अच्छी नेचुरल लाइट आती है और स्पेस भी खुला-खुला लगता है, खासकर पीछे की सीट वाले पैसेंजर्स को। शहर की ड्राइविंग हो या लंबा सफर, पैनोरमिक सनरूफ पूरे केबिन का माहौल बदल देता है। आजकल भारतीय खरीदारों के बीच इस फीचर की डिमांड काफी बढ़ गई है।

    12.8-इंच टचस्क्रीन 

    एमजी हेक्टर हॉक फीचर

    हेक्टर हॉक गाड़ी में डैशबोर्ड के बीच में 12.8-इंच की बड़ी वर्टिकल टचस्क्रीन मिल सकती है जो मीडिया, नेविगेशन और फोन पेयरिंग को कंट्रोल करेगी। यह कार के दूसरे कंट्रोल्स भी संभाल सकती है, जिसका मतलब है कि आपको कम फिजिकल स्विच इस्तेमाल करने होंगे। एक बड़ी फ्लोटिंग टचस्क्रीन डैशबोर्ड को साफ-सुथरा और व्यवस्थित लुक देती है, जो आजकल दुनिया भर में नई इलेक्ट्रिक एसयूवी में आम बात हो गई है। अगर एमजी अपने जाने-पहचाने सॉफ्टवेयर का इसमें इस्तेमाल करती है, तो यह इस सेगमेंट के बेहतरीन इंफोटेनमेंट सिस्टम में से एक बन सकता है।

    8.8-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    एमजी हेक्टर हॉक फीचर्स

    नई हेक्टर हॉक कार में पारंपरिक एनालॉग डायल्स की जगह 8.8-इंच का फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया जाएगा। यह स्पीड, ट्रिप डेटा, फ्यूल लेवल और इंजन टेम्परेचर जैसी जानकारियां स्क्रीन पर दिखा सकता है। एडीएएस अलर्ट और नेविगेशन डायरेक्शन जैसे फीचर भी इसी डिस्प्ले के जरिए देखने को मिलेंगे, तो ड्राइवर की नजर सड़क पर ही टिकी रहेगी।

    पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें 

    कंफर्ट का भी इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। इस कार के अंतरराष्ट्रीय वर्जन में पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीटें दी गई हैं जो वेंटिलेटेड हैं, ऐसी खूबियां जो आमतौर पर महंगी कारों में ही देखने को मिलती हैं।

    एमजी हेक्टर हॉक फीचर्स

    पावर्ड सीटों से ड्राइवर और को-पैसेंजर दोनों अपनी पोजिशन आसानी से सेट कर सकते हैं। वेंटिलेटेड सीटें भारत में गर्मियों के दिनों में सच में काफी काम आती हैं। सीट के अंदर से ठंडी हवा सर्कुलेट होती है। वैसे यह फीचर आमतौर पर काफी महंगी और लग्जरी कारों में ही देखने को मिलता है।

    लेवल 2 एडीएएस 

    एमजी विंडसर फीचर

    सेफ्टी की बात करें तो एमजी हेक्टर हॉक गाड़ी में लेवल 2 एडीएएस दिया जा सकता है, जिसके तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, हाई बीम असिस्ट और ट्रैफिक साइन रिकग्निशन जैसे कई एडवांस्ड फीचर्स मिल सकते हैं। इसमें 6 एयरबैग्स, ईएससी, एबीएस के साथ ईबीडी और 360-डिग्री पार्किंग कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए जा सकते हैं। 

    बोनस : इसकी प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन सबसे बड़ा आकर्षक हो सकती है 

    एमजी हेक्टर हॉक की सबसे बड़ी खासियत इसका प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकने वाली स्टारलाइट 560 गाड़ी में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर और 20.5 केडब्लूएच की बैटरी मिलती है, जो मिलकर 197 पीएस की पावर और 230 एनएम का टॉर्क देती हैं। चीन के सीएलटीसी साइकल के हिसाब से इसकी कंबाइंड रेंज 1,100 किलोमीटर से ज्यादा है, और सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर पर यह लगभग 100 किमी तक चल सकती है। 

    एमजी विंडसर फीचर

    ऐसा सेटअप भारतीय कंडीशन के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। रोजाना की ज्यादातर ड्राइविंग इलेक्ट्रिक पावर से हो सकती है, और पेट्रोल इंजन बैकअप के तौर पर मौजूद रहेगा, जिससे रेंज की चिंता नहीं होगी। उम्मीद है कि एमजी अपनी हेक्टर हॉक को 2026 तक भारत में पेश कर सकती है। इस गाड़ी की कीमत लगभग 25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला महिंद्रा एक्सयूवी700 और टाटा हैरियर से रहेगा।   

    कारदेखो का क्या है कहना.. 

    एमजी हेक्टर और विंडसर ईवी की अच्छी सफलता के बाद अब एमजी प्लग-इन-हाइब्रिड (पीएचईवी) व्हीकल के साथ एक और बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। नए पावरट्रेन ऑप्शन के साथ - जो भारत के मास मार्केट में किसी और कार में नहीं मिलता - यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑल-राउंडर विकल्प साबित हो सकता है जो शहर में चलाने और लंबी दूरी के सफर के लिए कार ढूंढ रहे हैं। ढेर सारे फीचर्स के साथ आने वाली यह कार भारतीय ग्राहकों की पसंद के हिसाब से अच्छी साबित होगी। इसमें बेहतरीन टेक्नोलॉजी और फीचर्स मिलेंगे, जिससे यह दिखने और चलाने में एकदम फ्यूचरिस्टिक कार जैसी लगेगी।

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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