2026 हुंडई एक्सटर: जानिए माइक्रो एसयूवी कार के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे फीचर

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प्रकाशित: मार्च 23, 2026 06:53 pm । भानु

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हुंडई ने भारत में अपनी माइक्रो-एसयूवी, एक्सटर का पहला मिड-लाइफ फेसलिफ्ट लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 5.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। नए मॉडल में भले ही बहुत ज्यादा बदलाव न हों, लेकिन हुंडई ने एक्सटर के एक्सटर डिजाइन में थोड़ा बदलाव किया है, जिसमें फ्रंट और रियर को अपडेट किया गया है। इसके अलावा, नए वेरिएंट्स में भी कुछ बदलाव किए गए हैं और इंटीरियर व फीचर्स में भी मामूली अपडेट किए गए हैं।

हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट कुल 7 वेरिएंट्स: एचएक्स 2, एचएक्स 3, एचएक्स 4, एचएक्स 4+, एचएक्स 6, एचएक्स 8 और एचएक्स 10 में उपलब्ध है। अगर आप हर वेरिएंट और उसके फीचर्स के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो यहां दी गई जानकारी देखें:

2026 हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट: एक्सटीरियर

फीचर्स एचएक्स 2 एचएक्स 3 एचएक्स 4 एचएक्स 4+ एचएक्स 6 एचएक्स 8 एचएक्स 10 ब्लैक रेडिएटर ग्रिल ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ हेडलाइट्स हैलोजन हैलोजन हैलोजन हैलोजन प्रोजेक्टर (बाय-फंक्शनल) प्रोजेक्टर (बाय-फंक्शनल) प्रोजेक्टर (बाय-फंक्शनल) एलईडी डीआरएल ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ओआरवीएम पर एलईडी टर्न इंडिकेटर ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ व्हील आर्क क्लैडिंग ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ व्हील्स 14 इंच के स्टील रिम 14 इंच के स्टील रिम 15 इंच के डुअल-टोन स्टाइल वाले स्टील व्हील्स 15 इंच के डुअल-टोन स्टाइल वाले स्टील व्हील्स 15 इंच के डुअल-टोन स्टाइल वाले स्टील व्हील्स 15 इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स 15 इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स रूफ रेल ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ शार्क फिन एंटीना ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ एलईडी टेललाइट्स ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ रियर स्पॉइलर ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ (केवल पेट्रोल) ✅ (केवल पेट्रोल) ✅

नई एक्सटर के बेस दो वेरिएंट में कम फीचर्स होने के कारण स्टाइलिंग की काफी कमी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी वेरिएंट में एलईडी टेललाइट्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

टॉप तीन वेरिएंट में भी लगभग वही शानदार एक्सटर है, जिसमें नया रियर स्पॉइलर भी शामिल है। ग्राहक बिना बजट बढ़ाए टॉप-एंड लुक का आनंद ले सकते हैं।

हुंडई नई एक्सटर को कुल 6 कलर्स में पेश कर रही है, जिनमें से दो नए कलर शामिल हैं। लेकिन डुअल-टोन पेंट स्कीम केवल एक ही कलर में उपलब्ध है।

2026 हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट: इंटीरियर

फीचर्स एचएक्स 2 एचएक्स 3 एचएक्स 4 एचएक्स 4+ एचएक्स 6 एचएक्स 8 एचएक्स 10 केबिन थीम ब्लैक ड्युअल टोन नेवी और ग्रे ड्युअल टोन नेवी और ग्रे ड्युअल टोन नेवी और ग्रे ड्युअल टोन नेवी और ग्रे ड्युअल टोन नेवी और ग्रे ड्युअल टोन नेवी और ग्रे सीट अपहोल्स्ट्री फैब्रिक सेमी फैब्रिक सेमी फैब्रिक सेमी फैब्रिक सेमी फैब्रिक सेमी फैब्रिक सेमी फैब्रिक लैदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ लैदर रैप्ड गियर नॉब ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ फुटवेल लाइटिंग ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ एल्युमिनियम पैडल ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ पार्सल ट्रे ❌ ❌ ✅ (केवल पेट्रोल) ✅ (केवल पेट्रोल) ✅ (केवल पेट्रोल) ✅ (केवल पेट्रोल) ✅

नई एक्सटर के बेस वेरिएंट में फैब्रिक सीटों के साथ ऑल-ब्लैक केबिन थीम दी गई है। यह बहुत प्रीमियम नहीं दिखता, लेकिन अच्छी बात यह है कि लंबे समय तक इसकी देखभाल करना आसान है।

बेस वेरिएंट को छोड़कर सभी वेरिएंट में सेमी-फैब्रिक सीटों के साथ डुअल-टोन इंटीरियर थीम मिलती है, जो देखने में आकर्षक लगती है। हालांकि, टॉप 2 वेरिएंट में लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं।

टॉप-ऑफ-द-लाइन एचएक्स 10 वेरिएंट में स्पोर्टी फील देने के लिए मेटल पैडल दिए गए हैं।

2026 हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट: कंफर्ट और फीचर्स

फीचर्स एचएक्स 2 एचएक्स 3 एचएक्स 4 एचएक्स 4+ एचएक्स 6 एचएक्स 8 एचएक्स 10 कीलेस एंट्री ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ पुश बटन स्टार्ट ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ऑटोमैटिक हेडलाइट्स ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ इलेक्ट्रिक सनरूफ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ पावर विंडोज ✅ (केवल आगे) ✅ (केवल आगे) ✅ (आगे और पीछे) ✅ (आगे और पीछे) ✅ (आगे और पीछे) ✅ (आगे और पीछे) ✅ (आगे और पीछे) इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम ❌ ❌ ✅ (केवल एडजस्टेबल) ✅ ✅ ✅ ✅ क्लाइमेट कंट्रोल मैनुअल मैनुअल मैनुअल मैनुअल ऑटोमैटिक ऑटोमैटिक ऑटोमैटिक पीछे के एसी वेंट ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ (केवल पेट्रोल) ✅ (केवल पेट्रोल) ✅ पैडल शिफ्टर ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ (केवल एएमटी) ✅ (केवल एएमटी) ✅ वायरलेस फ़ोन चार्जर ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ कूल्ड ग्लवबॉक्स ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ फोल्डिंग ड्राइवर आर्मरेस्ट ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ टाइप-सी यूएसबी पोर्ट ❌ ✅ (केवल आगे) ✅ (आगे और पीछे) ✅ (आगे और पीछे) ✅ (आगे और पीछे) ✅ (आगे और पीछे) ✅ (आगे और पीछे)

कंफर्ट और फीचर्स के मामले में भी नई एक्सटर निराश नहीं करती। इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, क्रूज़ कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स और वायरलेस फोन चार्जर जैसी कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं।

लोअर वेरिएंट में कई टेक्नोलॉजी बेस्ड फीचर्स की कमी है, लेकिन ऊपर के वेरिएंट्स में एचएक्स6 सबसे किफायती विकल्प है।

ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, वायरलेस फोन चार्जर और कूल्ड ग्लव बॉक्स जैसे फीचर्स केवल टॉप 2 वेरिएंट्स (एचएक्स 8 और एचएक्स 10) में ही उपलब्ध हैं।

2026 हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट: इंफोटेनमेंट

फीचर्स एचएक्स 2 एचएक्स 3 एचएक्स 4 एचएक्स 4+ एचएक्स 6 एचएक्स 8 एचएक्स 10 इंफोटेनमेंट सिस्टम ❌ 8 इंच की टचस्क्रीन 8 इंच की टचस्क्रीन 8 इंच की टचस्क्रीन 8 इंच की टचस्क्रीन 8 इंच की टचस्क्रीन 8 इंच का टचस्क्रीन एचडी ऑडियो वीडियो नेविगेशन सिस्टम एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले ❌ ✅ (वायरलेस) ✅ (वायरलेस) ✅ (वायरलेस) ✅ (वायरलेस) ✅ (वायरलेस) ✅ (वायर्ड से वायरलेस अडेप्टर) मैप्स और एंटरटेनमेंट के लिए ओटीए अपडेट ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी (हुंडई ब्लूलिंक) ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ कलर टीएफटी एमआईडी के साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ आगे और पीछे के स्पीकर ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ स्टीयरिंग व्हील पर लगे कंट्रोल ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

बेस एचएक्स 2 को छोड़कर, नई एक्सटर के सभी वेरिएंट में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फ्रंट और रियर स्पीकर और स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल मिलते हैं। साथ ही, कलर टीएफटी एमआईडी वाला डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

टॉप-एंड वेरिएंट में केवल 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसमें एचडी ऑडियो, वीडियो और नेविगेशन सिस्टम के साथ-साथ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी (हुंडई ब्लूलिंक) भी शामिल है।

2026 हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट: सेफ्टी

फीचर्स एचएक्स 2 एचएक्स 3 एचएक्स 4 एचएक्स 4+ एचएक्स 6 एचएक्स 8 एचएक्स 10 6 एयरबैग ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ एबीएस के साथ ईबीडी ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ हिल होल्ड कंट्रोल (एचएचसी) ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ डैशकैम ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ रियर पार्किंग सेंसर ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ रियर पार्किंग कैमरा ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ड्राइवर रियर-व्यू मॉनिटर ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ रियर वाइपर और वॉशर ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ रियर डीफॉगर ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ सेंट्रल लॉकिन्ग-सिस्टम ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ बर्गलर अलार्म ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

जैसा कि ऊपर देखा गया है, नई एक्सटर में ज्यादातर सेफ्टी फीचर्स सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड रूप से उपलब्ध हैं। बेस वेरिएंट भी काफी अच्छी तरह से फीचर्स से लैस है।

एक्सटर के टॉप वेरिएंट में डैशकैम, रियर वाइपर, वॉशर और डिफॉगर भी दिए गए हैं।

2026 हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट: इंजन डिस्ट्रीब्यूशन

एक्सटर फेसलिफ्ट के इंजन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसमें मौजूदा मॉडल का 1.2-लीटर इंजन बरकरार है, जो पेट्रोल और पेट्रोल+सीएनजी फ्यूल ऑप्शंस के साथ उपलब्ध है। इनका स्पेसिफिकेशन इस प्रकार है:

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी पावर 84 पीएस 69 पीएस (सीएनजी मोड में) टॉर्क 113 एनएम 95 एनएम (सीएनजी मोड में) गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी* 5-स्पीड एमटी

*एएमटी - ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

एक्सटर इस सेगमेंट की एकमात्र कार है जिसमें 4-सिलेंडर इंजन का विकल्प मिलता है।

सुविधा को और बढ़ाने के लिए, एक्सटर का पेट्रोल इंजन 5-स्पीड एएमटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ भी उपलब्ध है, जो एफिशिएंटी सिटी ड्राइविंग चाहने वाले ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करता है।

कंपेरिजन

सेगमेंट में हुंडई एक्सटर कार का मुकाबला टाटा पंच ईवी और सिट्रोएन सी3 से है। इसकी टक्कर निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर, हुंडई वेन्यू, मारुति ब्रेजा, स्कोडा कायलाक और किआ सोनेट जैसी ज्यादा प्रीमियम सब-4 मीटर एसयूवी कार से भी है।

यह भी देखें: हुंडई एक्सटर ऑन रोड प्राइस