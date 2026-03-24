सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2026 हुंडई एक्सटर : इस माइक्रो एसयूवी कार के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे कलर ऑप्शन, जानिए यहां

    गोल्डन ब्रॉन्ज और टाइटेनियम ब्लैक मैट जैसे कलर ऑप्शन नए हैं, जबकि एक्सटर के साथ अब रेड और ब्लू कलर शेड नहीं मिलते हैं  

    प्रकाशित: मार्च 24, 2026 06:53 pm । स्तुति

    69 Views
    • Write a कमेंट

    Hyundai Exter

    हुंडई एक्सटर को लॉन्चिंग के तीन साल बाद अब पहला फेसलिफ्ट अपडेट मिला है। इस माइक्रो एसयूवी कार की डिजाइन में कई बदलाव किए गए है और इसमें नई केबिन थीम भी दी गई है। इस गाड़ी में कई नए फीचर जोड़े गए हैं और इसमें पहले वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। 

    हुंडई ने एक्सटर के वेरिएंट लाइनअप में भी बदलाव किया है और इसमें कई नए कलर ऑप्शन भी दिए गए हैं। यदि आप नई हुंडई एक्सटर को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां इसके वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन देख सकते हैं :-

    2026 हुंडई एक्सटर : वेरिएंट-वाइज कलर 

    कलर 

    एचएक्स 2

    एचएक्स 3

    एचएक्स 4

    एचएक्स 4+

    एचएक्स 6

    एचएक्स 8

    एचएक्स 10

    गोल्डन ब्रॉन्ज

    एबिस ब्लैक पर्ल 

    एबिस ब्लैक मैट

    स्टैरी नाइट

    टाइटन ग्रे 

    टाइटन ग्रे मैट

    एटलस व्हाइट

    रेंजर खाकी

    रेंजर खाकी के साथ ब्लैक रूफ 

    • नई हुंडई एक्सटर गाड़ी के बेस वेरिएंट एचएक्स2 में तीन एक्सटीरियर शेड : एटलस व्हाइट, टाइटन ग्रे और स्टैरी नाइट दिए गए हैं।  

    • इस एसयूवी कार के बेस से ऊपर वाले एचएक्स4 वेरिएंट से सभी मोनोटोन शेड दिए गए हैं।

    • यदि आप नई हुंडई एक्सटर को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां इसकी बुकिंग और डिलीवरी से जुड़ी जानकारियां देख सकते हैं। 

    • इस गाड़ी में इकलौता डुअल-टोन कलर ऑप्शन (रेंजर खाकी के साथ ब्लैक रूफ) केवल एचएक्स 6 और एचएक्स 10 वेरिएंट के साथ मिलता है। 

    2026 हुंडई एक्सटर : कलर ऑप्शन

    • एटलस व्हाइट

    Hyundai Exter Atlas White

    • टाइटन ग्रे (मैट शेड के साथ उपलब्ध) 

    Hyundai Exter Facelift

    • स्टैरी नाइट 

    Hyundai Exter Facelift

    • टाइटेनियम ब्लैक 

    Hyundai Exter Facelift

    • टाइटन ब्लैक मैट 

    Hyundai Exter Facelift

    • गोल्डन ब्रॉन्ज 

    Hyundai Exter Facelift

    • रेंजर खाकी (ब्लैक रूफ के साथ उपलब्ध) 

    Hyundai Exter Facelift

    Hyundai Exter Facelift

    2026 हुंडई एक्सटर से जुड़ी जानकारी

    हुंडई एक्सटर भारतीय बाजार में मौजूद दो माइक्रो एसयूवी कारों में से एक है, जो उन लोगों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जो किफायती दाम में एसयूवी जैसी स्टाइलिंग और मजबूती चाहते हैं। हाल ही में इस गाड़ी को पहला फेसलिफ्ट अपडेट मिला है, और इसकी डिजाइन, केबिन और फीचर लिस्ट में भी कई बदलाव किए गए हैं।

    इस गाड़ी में आगे की तरफ चौड़ी ग्रिल दी गई है और इसके फ्रंट बंपर को भी अपडेट किया गया है। आगे की साइड पर इसमें ब्लैक स्ट्रिप पर 'एक्सटर' लेटरिंग भी दी गई है। साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसका व्हील आर्क अब ज्यादा मस्कुलर लगता है और इसके अलॉय व्हील्स की डिजाइन में भी बदलाव किए गए हैं। पीछे की तरफ इसमें नए डिजाइन का बंपर, नया विंग-टाइप स्पॉइलर और सभी वेरिएंट में अंडरबॉडी स्पेयर व्हील (स्टैंडर्ड) दिया गया है। 

    केबिन के अंदर इसमें नेवी ब्लू और ग्रे कलर थीम दी गई है और इसके डैशबोर्ड में भी कई हल्के फुल्के बदलाव हुए हैं। इस गाड़ी में नया फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील और ग्रे सेमी-लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है। इसमें ड्राइवर सीट पर आर्मरेस्ट भी जुड़ा हुआ है। 

    Hyundai Exter Facelift

    इस माइक्रो एसयूवी कार में पुराने मॉडल वाले फीचर दिए गए हैं, जिसमें पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सिंगल-पेन सनरूफ, सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस फ़ोन चार्जर, क्रूज़ कंट्रोल और ऑटो हेडलैंप शामिल हैं। 

    यहां देखें 2026 हुंडई एक्सटर के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी। 

    इसमें पहले की तरह 8-इंच टचस्क्रीन यूजर इंटरफेस दिया गया है, लेकिन अब यह वायर्ड-2-वायरलेस अडेप्टर के जरिए वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इस सिस्टम के साथ 4-स्पीकर साउंड सिस्टम दिया गया है। फोन चार्ज करने के लिए इसमें पीछे वाले पैसेंजर के लिए यूएसबी टाइप-सी पोर्ट दिया गया है।

    सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हिल स्टार्ट असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर्स, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और एक रियरव्यू कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं। इस गाड़ी में डैशकैम फीचर भी मिलता है। 

    नई हुंडई एक्सटर गाड़ी में पुराने मॉडल वाले पेट्रोल और सीएनजी इंजन ऑप्शन मिलने जारी हैं। 

    इंजन

    1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी

    पावर

    83 पीएस

    69 पीएस

    टॉर्क

    114 एनएम

    95 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी

    2026 हुंडई एक्सटर: कीमत और मुकाबला  

    हुंडई एक्सटर न्यू मॉडल की कीमत 5.80 लाख रुपये से 9.57 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यहां देखें इसकी वेरिएंट-वाइज कीमत की जानकारी। 

    Hyundai Exter Facelift

    इस माइक्रो एसयूवी कार का मुकाबला टाटा पंच ईवी और सिट्रोएन सी3 से है। यह गाड़ी मारुति स्विफ्ट और हुंडई ग्रैंड आई10 निओस के मुकाबले में ज्यादा बेहतर विकल्प है।

    was this article helpful ?

    हुंडई एक्सटर पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग हैचबैक कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2026 हुंडई एक्सटर : इस माइक्रो एसयूवी कार के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे कलर ऑप्शन, जानिए यहां
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है