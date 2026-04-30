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    2026 हुंडई एक्सटर ईएमआई गाइड: फाइनेंस कराने का पूरा लेखा जोखा देखिए यहां

    ये कीमतें एक्सटर के टॉप-एंड एचएक्स 10 पेट्रोल एएमटी वेरिएंट पर लागू होती हैं।

    प्रकाशित: अप्रैल 30, 2026 07:52 pm । भानु

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    Hyundai Exter EMI Buying Guide

    हुंडई की एक्सटर को हाल ही में अपना पहला बड़ा अपडेट मिला है, जिसमें बेहतर स्टाइल, नया इंटीरियर डिज़ाइन और अपडेटेड वेरिएंट शामिल हैं, जिससे यह अपने मुकाबले में मौजूद दूसरी नई कारों के सामने ज्यादा मॉर्डन महसूस होती है। यदि आप नई एक्सटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो हमने आपके लिए यह ईएमआई गाइड तैयार की है, जिसमें आपको इससे जुड़ी सभी ज़रूरी जानकारी मिलेगी।

    इस रिपोर्ट के लिए, हमने संदर्भ के तौर पर नई दिल्ली में टॉप-स्पेक एक्सटर एचएक्स 10 एएमटी वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत और निम्नलिखित पैरामीटर लिए हैं:

    वेरिएंट 

    हुंडई एक्सटर एचएक्स 10 एएमटी

    ऑन रोड कीमत

    10,55,232

    डाउन पेमेंट (लगभग ऑन-रोड कीमत का 20%)

    2,10,000

    लोन राशि

    8,45,252

    ब्याज दर

    9.5%

    हमने यहां टॉप 5 शहरों के लिए एक्सटर की ऑन-रोड कीमत भी उपलब्ध कराई है। आप ईएमआई भुगतान की विस्तृत जानकारी के लिए यह सेक्शन और बुकिंग डीटेल्स देख सकते हैं।

    डिस्क्लेमर:

    ये आंकड़े सांकेतिक हैं, और वास्तविक ईएमआई राशि आपके सिबिल स्कोर, ब्याज दर, फाइनेंस ऑफर्स, डाउन पेमेंट और अन्य फैक्टर्स के आधार पर अलग हो सकती है। अधिक सटीक अनुमान के लिए हम आपको अपने स्थानीय डीलरशिप और पसंदीदा बैंक या फाइनेंसर से संपर्क करने का सुझाव देते हैं।

    नीचे देखिए ईएमआई डीटेल्स:

    2026 हुंडई एक्सटर: 3 साल की ईएमआई स्कीम

    डाउन पेमेंट: 2,10,000 रुपये

    ईएमआई राशि: 27,076 रुपये

    3 वर्षों में कुल लागत: 11,84,736 रुपये (ब्याज सहित)

    Hyundai Exter

    2026 हुंडई एक्सटर: 4 साल की ईएमआई स्कीम

    डाउन पेमेंट: 2,10,000 रुपये

    ईएमआई राशि: 21,235 रुपये

    4 वर्षों में कुल लागत: 12,29,280 रुपये (ब्याज सहित)

    Hyundai Exter

    2026 हुंडई एक्सटर: 5 साल की ईएमआई स्कीम

    डाउन पेमेंट: 2,10,000 रुपये

    ईएमआई राशि: 17,752 रुपये

    5 वर्षों में कुल लागत: 12,75,120 रुपये (ब्याज सहित)

    Hyundai Exter

    2026 हुंडई एक्सटर: 7 साल की ईएमआई स्कीम

    डाउन पेमेंट: 2,10,000 रुपये

    ईएमआई राशि: 13,815 रुपये

    7 वर्षों में कुल लागत: 11,60,460 रुपये (ब्याज सहित)

    Hyundai Exter

    2026 हुंडई एक्सटर: ओवरव्यू

    हुंडई ने अपने नए एक्सटीरियर को स्टाइलिंग अपग्रेड, नए इंटीरियर कलर स्कीम और कुछ अतिरिक्त फीचर्स के साथ लॉन्च किया है। डिज़ाइन की बात करें तो, इसमें सामने की तरफ एक नई ग्लॉस ब्लैक रेडिएटर ग्रिल और सिल्वर एप्लिक के साथ एक अपडेटेड बंपर दिया गया है।

    Hyundai Exter

    साइड से देखने पर, इसका बॉक्सी सिल्हूट बरकरार है, लेकिन इसमें नए 15-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स और मोटी बॉडी क्लैडिंग जोड़ी गई है। पीछे का हिस्सा नए रूफ स्पॉयलर, नए बंपर पर फॉक्स डिफ्यूज़र और सामने की तरह ही एक बड़े सिल्वर एप्लिक के साथ ज्यादा स्पोर्टी दिखता है।

    Hyundai Exter

    इंटीरियर में, नए नेवी ब्लू और ग्रे कलर की थीम, अपडेटेड फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील और ड्राइवर के लिए फोल्डिंग आर्मरेस्ट जैसे प्रमुख बदलाव किए गए हैं। फीचर्स की बात करें तो, हुंडई ने अब पीछे बैठे यात्रियों के लिए यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले (अडैप्टर के माध्यम से) जोड़े हैं।

    Hyundai Exter

    इसमें 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जर, इलेक्ट्रिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रियर एसी वेंट, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसी मौजूदा टेक्नोलॉजी बरकरार हैं।

    Hyundai Exter
    Hyundai Exter

    वेरिएंट के अनुसार फीचर डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए यहां क्लिक करें।

    इसमें 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इनबिल्ट डैशकैम, हिल स्टार्ट असिस्ट (एचएसए), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), रियर व्यू कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं।

    2026 हुंडई एक्सटर: इंजन

    नई एक्सटर में पुराने मॉडल के समान ही मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन्स हैं, जिसमें 1.2 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों के साथ आता है। इसमें वैकल्पिक रूप से बायो-फ्यूल सीएनजी सेटअप भी उपलब्ध है। इनके स्पेसिफिकेशंस इस प्रकार से है:

    इंजन 

    1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी 

    पावर

    83 पीएस

    83 पीएस/ 69 पीएस (सीएनजी)

    टॉर्क

    114 एनएम

    114 एनएम / 95 एनएम (सीएनजी)

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड एमटी /5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

    Hyundai Exter

    एक्सटर के वेरिएंट अनुसार पावरट्रेन डीटेल्स देखने के लिए यहां क्लिक करें

    2026 हुंडई एक्सटर: कीमत एवं कंपेरिजन

    नई एक्सटर कार की कीमत 5.80 लाख रुपये से 9.42 लाख रुपये (एक्स-शोरूम,पैन इंडिया) के बीच है। इसकी पूरी प्राइस लिस्ट यहां देखें

    सेगमेंट में हुंडई एक्सटर कार का मुकाबला टाटा पंच ईवी और सिट्रोएन सी3 से है। इसकी टक्कर निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर, हुंडई वेन्यू, मारुति ब्रेजा, स्कोडा कायलाक और किआ सोनेट जैसी ज्यादा प्रीमियम सब-4 मीटर एसयूवी कार से भी है।

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