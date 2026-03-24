2026 हुंडई एक्सटर माइक्रो एसयूवी कार के किस वेरिएंट में कौनसा इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है, जानिए यहां

प्रकाशित: मार्च 24, 2026 11:18 am । सोनू

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हुंडई ने नई एक्सटर को अपडेट वेरिएंट लाइनअप और कई कॉस्मेटिक बदलावों के साथ पेश किया है। हालांकि एक्सटर कार में अभी भी पुराने वर्जन वाले ही इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। यहां हम 2026 एक्सटर के वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स विकल्प के बारे में जानेंगे:

2026 हुंर्ड एक्सटर: इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी पावर 83 पीएस 69 पीएस टॉर्क 114 एनएम 95 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी* 5-स्पीड एमटी

*एएमटी - ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

2026 हुंडई एक्सटर के सीएनजी वेरिएंट में पहले की तरह ड्यूल-सिलेंडर टैंक सेटअप दिया गया है। हालांकि अभी भी एक्सटर सीएनजी में केवल मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है।

2026 हुंडई एक्सटर वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स

वेरिएंट 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल एमटी 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल एएमटी 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी एमटी एचएक्स 2 ✅ ❌ ✅ एचएक्स 3 ✅ ✅ ✅ एचएक्स 4 ✅ ❌ ✅ एचएक्स 4 प्लस ❌ ✅ ❌ एचएक्स 6 ✅ ✅ ✅ एचएक्स 8 ✅ ✅ ✅ एचएक्स 10 ❌ ✅ ❌

एक्सटर को ‘एचएक्स’ वेरिएंट लाइनअप में पेश किया गया है, यही वेरिएंट नाम दूसरी जनरेशन वेन्यू और हाल ही में लॉन्च हुई फेसलिफ्ट वरना में भी दिए गए हैं।

इसके बेस मॉडल एचएक्स 2 में स्टैंडर्ड और सीएनजी पावरट्रेन दोनों का विकल्प मिलता है, हालांकि केवल मैनुअल गियरबॉस दिया गया है। इससे ऊपर वाले एचएक्स 3 वेरिएंट से नई एक्सटर में ऑटोमैटिक (एएमटी) की चॉइस मिलती है।

केवल तीन वेरिएंट एचएक्स 3, एचएक्स 6 और एचएक्स 8 में सभी तीनों इंजन ऑप्शन उपलब्ध हैं।

हालांकि मिड वेरिएंट एचएक्स 4 प्लस और टॉप मॉडल एचएक्स 10 में केवल पेट्रोल-एएमटी कॉम्बिनेशन दिया गया है।

2026 हुंडई एक्सटर: फीचर और सेफ्टी

हुंडई एक्सटर की फीचर लिस्ट में पुराने मॉडल की तुलना में ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं। इसके टॉप फीचर में क्रूज कंट्रोल, 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (अब वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो), एक सिंगल-पैन सनरूफ, एक वायरलेस फोन चार्जर, और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल शामिल है। इसमें हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एक डैशकैम, और पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

हुंडई ने माइक्रो एसयूवी कार में सुरक्षा के लिए छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, और पीछे पार्किंग कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

2026 हुंडई एक्सटर: बुकिंग, डिलीवरी और प्राइस

नई हुंडई एसयूवी कार की बुकिंग कंपनी की वेबसाइट और पैन-इंडिया डीलरशिप पर पहले ही शुरू हो चुकी है।

2026 हुंडई एक्सटर की कीमत 5.80 लाख रुपये से 9.42 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला टाटा पंच और सिट्रोएन सी3 से है। इसकी टक्कर रेनो काइगर, निसान मैग्नाइट, हुंडई वेन्यू, स्कोडा कायलाक, मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट और टाटा नेक्सन से भी है।

यह भी देखें: हुंडई एक्सटर ऑन रोड प्राइस