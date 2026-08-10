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    किआ सिरोस ईवी एचटीएक्स प्लस vs एक्स-लाइन: कौनसा वेरिएंट खरीदें?

    इस एसयूवी कार के टॉप एक्स-लाइन वेरिएंट में दो सेफ्टी फीचर एक्सक्लूसिव दिए गए हैं

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    Published On अगस्त 10, 2026 17:18 ist
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    published onAug 10, 2026 17:18 IST
    last updated onAug 10, 2026 17:18 IST
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    सिरोस ईवी

    अगर आप 20 लाख रुपये से कम बजट वाली कोई बेहतरीन फीचर लोडेड इलेक्ट्रिक एसयूवी ढूंढ रहे हैं, तो यह एकदम सही समय है! हाल ही में किआ ने सिरोस ईवी को भारत में सभी शानदार फीचर्स के साथ लॉन्च किया है। यह गाड़ी पांच वेरिएंट : एचटीके, एचटीके प्लस, एचटीएक्स, एचटीएक्स प्लस और एक्स-लाइन में आती है। यदि आप कोई शानदार पैकेज ढूंढ रहे हैं तो इसका एचटीएक्स प्लस वेरिएंट आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है। क्या आपको ज्यादा फीचर्स वाली और शानदार दिखने वाली कोई एसयूवी कार चाहिए? अगर हां, तो आपको इसके एक्स-लाइन वेरिएंट पर एक नजर डालनी चाहिए। यहां हमनें इन दोनों वेरिएंट के बीच कंपेरिजन किया है तो चलिए जानते हैं एक्स-लाइन वेरिएंट में ज्यादा कीमत पर क्या कुछ खास मिलता है :- 

    कीमत 

    मॉडल 

    सिरोस ईवी 

    सिरोस ईवी एक्स-लाइन ईआर

    कीमत 

    19.50 लाख रुपये 

    20 लाख रुपये 

    दोनों वेरिएंट की कीमत के बीच अंतर 50,000 का है। अब सवाल यह उठता है कि क्या एक्स-लाइन वेरिएंट में मिलने वाले अतिरिक्त फीचर्स इसकी ज्यादा कीमत को वाजिब ठहराते हैं? आगे देखते हैं एक्स-लाइन वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास। यहां देखें किआ सिरोस ईवी की वेरिएंट-वाइज कीमत की जानकारी

    एक्सटीरियर

    सिरोस ईवी कार सिरोस आईसीई मॉडल पर बेस्ड है, ऐसे में इसकी डिजाइन लेंग्वेज और प्रोपोर्शन भी रेगुलर मॉडल जैसे ही हैं। एचटीएक्स प्लस वेरिएंट में सभी कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि एक्स-लाइन वेरिएंट में केवल दो कलर ऑप्शन : एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट और ऑरोरा ब्लैक पर्ल शेड मिलते हैं। एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट कलर केवल एक्स-लाइन वेरिएंट में दिया गया है, जो इसे लाइनअप में सबसे खास ऑप्शन बनाता है। 

    यहां देखें सिरोस ईवी के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी। 

    आगे की डिजाइन 

     

    2026 किआ सिरोस ईवी एचटीएक्स प्लस

    आगे से देखें तो दोनों वेरिएंट में कोई खास फर्क नजर नहीं आता। आगे की तरफ इनमें पतले वर्टिकल एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं जो साइड क्लैडिंग पर जाकर मिलते हैं। इनके बंपर की डिजाइन भी एक जैसी है, जिसमें अंदर की तरफ बॉडी कलर्ड डिजाइन एलिमेंट मिलते हैं और फॉग लैंप्स को हॉरिजोंटल लेआउट में साफ सुथरे तरीके से इंटीग्रेट किया हुआ है। इसका लोअर एयर डैम काफी बड़ा है, जैसा कि हमने आईसीई वर्जन में देखा था, लेकिन अब ईवी होने के कारण रजिस्ट्रेशन प्लेट के ठीक ऊपर वाले एयर डैम को स्लीक बनाया गया है।

    साइड 

     

    2026 किआ सिरोस ईवी एचटीएक्स प्लस

    किआ ईवी ईवी एक्स-लाइन वेरिएंट

    साइड से देखें तो ज्यादातर चीजें दोनों वेरिएंट में एक जैसी मिलती हैं। एचटीके वेरिएंट से इसमें फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं, लेकिन एचटीएक्स प्लस और एक्स-लाइन वेरिएंट में ऑटोमैटिक पॉप-अप डोर हैंडल्स दिए गए हैं। चौड़ी व्हील क्लैडिंग इस एसयूवी कार को ज्यादा स्पोर्टी फील देती है। एक्स-लाइन वेरिएंट में साइड पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, जो तंग जगहों पर या ट्रैफिक में पार्किंग के दौरान काफी काम आते हैं। एचटीएक्स प्लस वेरिएंट में यह फीचर नहीं मिलता है। इसमें रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना और इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल्स के साथ ओआरवीएम्स (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर) भी दिए गए हैं।

    पीछे की डिजाइन 

    2026 किआ सिरोस ईवी एचटीएक्स प्लस

    किआ सिरोस ईवी एक्स-लाइन वेरिएंट

    पीछे की तरफ दोनों वेरिएंट में लो-सेट टेललैंप्स सेटअप और फ्लेट टेलगेट दिया गया है। ऊपर की तरफ इसमें इंटीग्रेटेड स्पॉइलर भी दिया गया है। 

    इंटीरियर 

    किआ सिरोस ईवी इंटीरियर

    किआ सिरोस ईवी एक्स-लाइन

    कार में बैठते ही दोनों वेरिएंट के बीच फर्क समझ आ जाता है। एचटीएक्स प्लस और एक्स-लाइन दोनों वेरिएंट में अलग-अलग एक्सपीरिएंस मिलता है। इन दोनों वेरिएंट में एक जैसा ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप मिलता है जिसके तहत 12.3-इंच इंफोटेनमेंट, 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 5-इंच क्लाइमेट कंट्रोल डिस्प्ले शामिल है। इनका केबिन लेआउट भी एक जैसा है, बस इंटीरियर थीम और फील में काफी फर्क है।

    • एचटीएक्स प्लस : ओनिक्स ब्लैक और ऑफ-व्हाइट कलर थीम के साथ एचटीएक्स प्लस वेरिएंट हवादार, प्रीमियम और लग्जरी फील देता है।

    • एक्स-लाइन : इसमें ओनिक्स ब्लैक के साथ हंटर ग्रीन एक्सेंट्स मिलते हैं, जो केबिन को स्पोर्टी और मॉडर्न टच देते हैं।

    एक्स-लाइन वेरिएंट में 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और फुटवेल लैंप भी मिलते हैं, जो केबिन एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाते हैं। 

    फीचर और सेफ्टी 

    किआ सिरोस ईवी का एचटीएक्स प्लस और एक्स-लाइन वेरिएंट फीचर और सेफ्टी के मामले में काफी अच्छा है। इन दोनों वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट और रियर वेंटिलेटेड सीटें, ऑटोमैटिक पॉप-अप डोर हैंडल (जो केवल एचटीएक्स प्लस और एक्स-लाइन वेरिएंट में मिलते हैं), वायरलेस फोन चार्जर, 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, हार्मन कार्डन का 8-स्पीकर साउंड सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    किआ सिरोस ईवी ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप

    एक्स-लाइन वेरिएंट में अतिरिक्त फीचर के तौर पर पडल लैंप्स, फुटवेल लैंप, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और व्हीकल-2-लोड (वी2एल) रिवर्स चार्जिंग केपेबिलिटी दिए गए हैं। 

    सुरक्षा के लिए दोनों वेरिएंट में बिल्ट-इन डैश कैम, 360-डिग्री कैमरा, ऑटो-डिमिंग रियर-व्यू मिरर), 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और फ्रंट व रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं। एक्स-लाइन वेरिएंट में साइड पार्किंग सेंसर और लेवल-2 एडीएएस के साथ 16 फीचर दिए गए हैं। 

    इलेक्ट्रिक वर्जन के लिए एडीएएस एक्सक्लूसिव! 

    सिरोस आईसीई वर्जन को सबसे पहले एडीएएस के साथ लॉन्च किया गया था, लेकिन मॉडल ईयर अपडेट के साथ इसे इसमें से हटा दिया गया था। अब यह फीचर केवल सिरोस इलेक्ट्रिक वर्जन के साथ मिलता है। 

    क्या आप एचटीएक्स, एचटीएक्स ईआर और एचटीएक्स प्लस ईआर को लेकर कंफ्यूज है? यहां देखें कंपेरिजन। 

    ड्राइवट्रेन ऑप्शन

    किआ सिरोस ईवी के एचटीएक्स प्लस और एक्स-लाइन वेरिएंट में सिंगल बैटरी पैक के साथ 51.4 केडब्ल्यूएच एक्सटेंडेड रेंज बैटरी ऑप्शन दिया गया है। यहां देखें इसके ड्राइवट्रेन स्पेसिफिकेशन :-

    बैटरी 

    51.4 केडब्ल्यूएच (एक्सटेंडेड रेंज) 

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 

    1

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2)  

    526 किलोमीटर

    पावर

    171 पीएस

    टॉर्क 

    255 एनएम

    यदि आप किआ सिरोस ईवी के पावरट्रेन ऑप्शन को लेकर कंफ्यूज है तो यहां इसकी वेरिएंट-वाइज ड्राइवट्रेन देख सकते हैं। 

    मुकाबला 

    किआ सिरोस ईवी का मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी, विनफास्ट वीएफ6, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी और एमजी विंडसर ईवी से है। 

    कारदेखो का क्या है कहना 

    किआ सिरोस ईवी का एचटीएक्स प्लस और एक्स-लाइन वेरिएंट फीचर लोडेड है और यह उन लोगों के लिए एकदम सही है जो ऐसी इलेक्ट्रिक एसयूवी चाहते हैं जिसमें मजेदार फीचर्स मौजूद हों। 50,000 रुपये अतिरिक्त खर्च करने पर आपको एक्स-लाइन वेरिएंट में लेवल-2 एडीएएस सूट, एम्बिएंट लाइटिंग, फुटवेल लैंप और पडल लैंप जैसे फीचर्स मिलते हैं, जिससे एक्स-लाइन वेरिएंट एचटीएक्स प्लस वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम लगता है। इसलिए, इसकी ज्यादा कीमत बिलकुल वाजिब लगती है। 

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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