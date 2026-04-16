2026 हुंडई एक्सटर की भारत के टॉप 5 शहरों में कितनी है ऑन रोड कीमत? जानिए यहां

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प्रकाशित: अप्रैल 16, 2026 05:22 pm । स्तुति

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हुंडई ने एक्सटर एसयूवी को नया फेसलिफ्ट अपडेट 2026 के शुरूआत में दिया था। इस गाड़ी की कीमत 5.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। नया फेसलिफ्ट अपडेट मिलने से इसमें काफी कुछ बदलाव हुए हैं, जिसमें नया एक्सटीरियर और इंटीरियर लुक, कई सारे नए फीचर का जुड़ना और वेरिएंट लाइनअप में बदलाव शामिल है। यदि आप इसे खरीदने की योजना बना रहे हैं तो भारत के टॉप पांच शहरों में इसकी ऑन-रोड कीमतें यहां देख सकते हैं :-

कैसे कैलकुलेट की जाती है ऑन रोड कीमत?

जब आप कोई कार खरीदते हैं तो एक्स-शोरूम कीमत वह रकम होती है जो आप सिर्फ कार के लिए चुकाते हैं, लेकिन अपनी नई कार घर ले जाने से पहले आपको कुछ और शुल्क और टैक्स भी चुकाने होते हैं। जब आप इस फीस और टैक्स को एक्स-शोरूम कीमत में जोड़ देते हैं, तब आपको कार की ऑन-रोड कीमत पता चलती है। यहां हमनें अतिरिक्त शुल्क बताए हैं जिन्हें ऑन-रोड कीमत तय करते समय शामिल किया जाता है :-

इंश्योरेंस प्रीमियम

रोड टैक्स (जो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है)

रजिस्ट्रेशन फीस

फास्टैग फीस

10 लाख रुपये से ज्यादा एक्स-शोरूम कीमत वाली कारों के लिए टीसीएस (सोर्स पर टैक्स)

एक्सेसरीज (ऑप्शनल)

नोट: एक्सटर के सभी वेरिएंट की कीमत 10 लाख रुपये से कम है, इसलिए इस पर 1% टीसीएस (टेक्निकल सर्विस चार्ज) लागू नहीं होता है।

नोट:

इंश्योरेंस प्रीमियम कई सारे फैक्टर्स के आधार पर अलग-अल हो सकते हैं। हमारा सुझाव है कि आप इसके बारे में अपने लोकल डीलर से संपर्क करें और बेहतर डील के लिए मोलभाव करें।

हुंडई एक्सटर ऑन-रोड कीमत : दिल्ली

शुल्क हुंडई एक्सटर एचएक्स 2 एमटी (बेस) हुंडई एक्सटर एचएक्स 10 एएमटी (टॉप) एक्स-शोरूम 5.80 लाख रुपये 9.42 लाख रुपये इंश्योरेंस 32,993 रुपये 44,801 रुपये रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन फीस 28,026 रुपये 70,763 रुपये फास्टैग 600 रुपये 600 रुपये ऑन-रोड कीमत 6,41,519 लाख रुपये 10,58,064 लाख रुपये

नई दिल्ली में हुंडई एक्सटर एसयूवी की ऑन-रोड कीमत 6.42 लाख रुपये से 10.58 लाख रुपये के बीच है।

यहां देखें दिल्ली में हुंडई एक्सटर के सभी वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत

हुंडई एक्सटर ऑन-रोड कीमत : मुंबई

शुल्क हुंडई एक्सटर एचएक्स 2 एमटी (बेस) हुंडई एक्सटर एचएक्स 10 एएमटी (टॉप) एक्स-शोरूम 5.80 लाख रुपये 9.42 लाख रुपये इंश्योरेंस 37,758 रुपये 51,080 रुपये रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन फीस 68,765 रुपये 1,09,381 रुपये फास्टैग 600 रुपये 600 रुपये ऑन-रोड कीमत 6,87,023 लाख रुपये 11,02,961 लाख रुपये

मुंबई में हुंडई एक्सटर कार थोड़ी महंगी है और इसकी ऑन-रोड कीमत 6.87 लाख रुपये से 11.03 लाख रुपये के बीच हैं।

यहां देखें मुंबई में एक्सटर की वेरिएंट-वाइज ऑन-रोड कीमत।

हुंडई एक्सटर ऑन-रोड कीमत : बेंगलुरु

शुल्क हुंडई एक्सटर एचएक्स 2 एमटी (बेस) हुंडई एक्सटर एचएक्स 10 एएमटी (टॉप) एक्स-शोरूम 5.80 लाख रुपये 9.42 लाख रुपये इंश्योरेंस 37,879 रुपये 51,202 रुपये रोड टैक्स 91,118 रुपये 1,47,373 लाख रुपये रजिस्ट्रेशन फीस 1,862 रुपये 1,862 रुपये फास्टैग 650 रुपये 650 रुपये ऑन-रोड कीमत 7,11,409 लाख रुपये 11,42,987 लाख रुपये

इस लिस्ट में हुंडई एक्सटर गाड़ी बेंगलुरु में सबसे महंगी है, और इसकी ऑन-रोड कीमत 7.11 लाख रुपये से लेकर 11.43 लाख रुपये तक है।

बेंगलुरु में एक्सटर की ऑन-रोड कीमत जानने के लिए यहां क्लिक करें।

हुंडई एक्सटर ऑन-रोड कीमत: चेन्नई

शुल्क हुंडई एक्सटर एचएक्स 2 एमटी (बेस) हुंडई एक्सटर एचएक्स 10 एएमटी (टॉप) एक्स-शोरूम 5.80 लाख रुपये 9.42 लाख रुपये इंश्योरेंस 40,112 रुपये 56,170 रुपये रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन फीस 78,887 रुपये 1,25,947 लाख रुपये फास्टैग 500 रुपये 500 रुपये ऑन-रोड कीमत 6,99,399 लाख रुपये 11,24,517 लाख रुपये

चेन्नई में हुंडई एक्सटर की ऑन-रोड कीमत 6.99 लाख रुपये से 11.25 लाख रुपये के बीच है।

यहां देखें चेन्नई में एक्सटर की वेरिएंट-वाइज ऑन-रोड कीमत।

हुंडई एक्सटर ऑन-रोड कीमत: कोलकाता

शुल्क हुंडई एक्सटर एचएक्स 2 एमटी (बेस) हुंडई एक्सटर एचएक्स 10 एएमटी (टॉप) एक्स-शोरूम 5.80 लाख रुपये 9.42 लाख रुपये इंश्योरेंस 37,689 रुपये 51,796 रुपये रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन फीस 60,690 रुपये 96,890 रुपये फास्टैग 800 रुपये 800 रुपये ऑन-रोड कीमत 6,79,079 लाख रुपये 10,91,386 लाख रुपये

कोलकाता में हुंडई एक्सटर एसयूवी की ऑन-रोड कीमत 6.79 लाख रुपये से 10.91 लाख रुपये के बीच है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 15 वर्षों का आजीवन रोड टैक्स शामिल है। पश्चिम बंगाल में आपको 5 वर्षों के लिए रोड टैक्स चुकाने का विकल्प भी मिलता है, जिससे कुल राशि कम हो जाएगी।

यहां देखें कोलकाता में एक्सटर की ऑन-रोड कीमत।

नोट : यहां बताई गई ऑन-रोड कीमतें सांकेतिक हैं। वास्तविक कीमतें इंश्योरेंस फीस, उपलब्ध डिस्काउंट या ऑफर, एक्सेसरीज और अन्य लागू लागतों जैसे फैक्टर्स के आधार पर अलग हो सकती हैं। सही ऑन-रोड कीमतें जानने के लिए हम आपको नजदीकी हुंडई डीलरशिप पर जाकर संपर्क करने की सलाह देंगे।

हुंडई एक्सटर से जुड़ी जानकारी

हुंडई एक्सटर कंपनी की पॉपुलर एंट्री-लेवल कार है जिसे हाल ही में पहला फेसलिफ्ट अपडेट मिला है। इस एसयूवी कार में अब नई स्टाइलिंग मिलती है और इसमें कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं। इस गाड़ी के वेरिएंट लाइनअप में भी बदलाव किया गया है।

आगे की तरफ इसमें ब्लैक रेडिएटर ग्रिल, एच-शेप्ड डीआरएल्स और बंपर पर सिल्वर एक्सेंट दिए गए हैं। इसकी साइड प्रोफाइल प्री-फेसलिफ्ट वर्जन की तरह बॉक्सी है, लेकिन इसमें अब नए 15-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। पीछे की तरफ इसमें एलईडी टेललैंप्स, रूफ स्पॉइलर और फॉक्स डिफ्यूजर के साथ सीधा टेलगेट दिया गया है।

हुंडई एक्सटर न्यू मॉडल की फीचर लिस्ट काफी लंबी है। इसमें 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले (अडैप्टर के जरिए), क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रिक सनरूफ, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और ऑटो हेडलाइट जैसे फीचर दिए गए हैं। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।

सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), रियर पार्किंग सेंसर, रियर व्यू कैमरा और हिल स्टार्ट असिस्ट (एचएसए) जैसे फीचर दिए गए हैं।

इस माइक्रो एसयूवी कार में 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके साथ मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है। इसमें फैक्ट्री फिटेड ऑप्शनल बाय-फ्यूल सीएनजी किट भी दी गई है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी पावर 83 पीएस 83 पीएस/ 69 पीएस (सीएनजी) टॉर्क 114 एनएम 114 एनएम / 95 एनएम (सीएनजी) ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी /5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

हुंडई एक्सटर : मुकाबला

सेगमेंट में हुंडई एक्सटर कार का मुकाबला टाटा पंच ईवी और सिट्रोएन सी3 से है। इसकी टक्कर निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर, हुंडई वेन्यू, मारुति ब्रेजा, स्कोडा कायलाक और किआ सोनेट जैसी ज्यादा प्रीमियम सब-4 मीटर एसयूवी कार से भी है।