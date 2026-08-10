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    जल्द ऑडी लॉन्च करेगी ये 3 नई कार, जानिए क्या कुछ मिलेगा खास

    इससे ऑडी अपनी फ्लैगशिप क्यू9 एसयूवी के साथ टॉप लग्जरी कार की श्रेणी में फिर से शीर्ष पर पहुंच सकती है।

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 10, 2026 17:51 ist
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    published onAug 10, 2026 17:51 IST
    last updated onAug 10, 2026 17:51 IST
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    2026 Audi India

    ऑडी इंडिया एक दशक पहले भारत के टॉप लग्जरी ब्रांड में गिनी जाती थी, लेकिन हाल के सालों में ये थोड़ी पीछे छूट गई। वजह साफ है, पोर्टफोलियो में अपडेट्स नहीं आए और मौजूदा मॉडल्स पुराने लगने लगे। अब 2026 में तस्वीर बदल सकती है। ऑडी अपना अपडेटेड ग्लोबल लाइनअप भारत में लाने की तैयारी में है, और इसकी शुरुआत होगी नई जनरेशन क्यू3 से। उसके बाद जल्द ही नई ए5 और बिल्कुल नई फ्लैगशिप एसयूवी क्यू9 भी आएगी। इन तीन कारों के दम पर ऑडी भारत के लग्जरी कार बाजार में फिर से मजबूत दावेदार बनने की कोशिश करेगी।

    नई क्यू3: ज्यादा ग्राहकों पर नजर

    आने वाली थर्ड-जनरेशन ऑडी क्यू3 महज एक फेसलिफ्ट नहीं, बल्कि पूरी तरह नई कार है। नया डिजाइन, नया केबिन और नया इंजन, तीनों एक साथ। एंट्री-लग्जरी एसयूवी सेगमेंट के खरीदारों को सीधे टारगेट किया गया है। एक्सटीरियर में ऑडी ने स्प्लिट लाइटिंग डिजाइन अपनाया है, जिसमें पतले डीआरएल बोनट के पास ऊपर की तरफ हैं और असली हेडलैंप्स बंपर में नीचे फिट किए गए हैं। यह लुक आजकल मॉडर्न एसयूवी में खूब दिखता है, और क्यू3 को एक फ्रेश, अग्रेसिव स्टांस देता है।

    2026 Audi Q3

    फ्रंट ग्रिल पहले से चौड़ी हो गई है। पीछे भी यही डिजाइन लैंग्वेज है, जहाँ मैचिंग स्प्लिट-टेल लाइट सेटअप दिया गया है। नई क्यू3 पुरानी कार से करीब 40 मिलीमीटर लंबी हो गई है। यह फर्क सबसे साफ इसके थोड़े लंबे नोज में दिखता है, जो पूरी कार के प्रोपोर्शन को बेहतर करता है। कुल मिलाकर नई क्यू3 का लुक पुराने मॉडल से काफी ज्यादा शार्प और मॉडर्न है।

    नई क्यू3 का इंटीरियर पूरी तरह बदल गया है। पुराना डैशबोर्ड गया, उसकी जगह एक बेहद मॉडर्न और मिनिमलिस्टिक लेआउट आ गया है। सेंटर में 12.8-इंच की बड़ी टचस्क्रीन है, जो कार के लगभग सभी फंक्शंस कंट्रोल करती है। ड्राइवर के सामने 11.9-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसे ऑडी 'वर्चुअल कॉकपिट' कहती है। यह कस्टमाइजेबल डिस्प्ले ड्राइविंग से जुड़ी हर जानकारी बिल्कुल साफ दिखाता है।

    2026 Audi Q3

    हेड-अप डिस्प्ले भी ऑप्शनल मिलेगा, जो जरूरी जानकारी सीधे विंडस्क्रीन पर ड्राइवर की आंखों के सामने दिखाता है। केबिन का पूरा फील स्क्रीन-ड्रिवन है। फिजिकल बटन काफी कम कर दिए गए हैं। बाहर से बढ़ी हुई लंबाई का असर अंदर भी दिखता है, यानी लेगरूम और शोल्डर रूम में थोड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है।

    बोनट के नीचे भी नई क्यू3 में बड़े बदलाव की उम्मीद है। भारत में आने वाले मॉडल को 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो करीब 204पीएस पावर देता है। शहर हो या हाईवे, यह इंजन हर जगह परफॉर्मेंस में कमी नहीं छोड़ता। साथ में 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स होगा, जो तेज और स्मूथ गियर शिफ्ट्स के लिए जाना जाता है।

    नई क्यू3 में ऑडी का मशहूर क्वाट्रो ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम स्टैंडर्ड मिल सकता है। भारत में इसके 2026 के अंत तक आने की उम्मीद है।

    नई ए5: ए4 से ज्यादा दमदार

    नई ऑडी ए5 को मौजूदा ए4 का रिप्लेसमेंट समझ सकते हैं, मगर यह आएगी ज्यादा स्पोर्टी और स्टाइलिश रूप में। नाम का यह बदलाव ऑडी की नई नेमिंग स्ट्रैटेजी से जुड़ा है, जिसमें कंबस्शन इंजन वाली कारों को ऑड नंबर्स (ए3, ए5, ए7) दिए जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक कारों को ईवन नंबर (क्यू4 ई-ट्रोन, क्यू8 ई-ट्रोन)। सिर्फ नाम नहीं बदला। ए5 एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर तैयार हुई है, इसलिए ड्राइविंग एक्सपीरियंस में यह ए4 से काफी अलग है।

    2026 Audi A5

    ए5 में लाइन्स ज्यादा राउंडेड और एथलेटिक हैं, और सिल्हूट देखते ही कूपे जैसा फील आता है जो इसे एक डायनामिक स्टांस देता है। आगे और पीछे, दोनों तरफ की लाइटिंग पूरी तरह रीडिजाइन की गई है ताकि यह ऑडी की नई जनरेशन की बाकी कारों के साथ मेल खाए। ऑडी खुद इसे "स्पोर्टी" और "सोफिस्टिकेटेड" कहती है, और प्रोपोर्शन देखें तो यह बात गलत भी नहीं लगती।

    नई ए5 का केबिन ऑडी के नए "डिजिटल स्टेज" कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जहां टेक्नोलॉजी और डिजाइन एक साथ मिलते हैं। डैशबोर्ड पर स्क्रीन ही स्क्रीन हैं। ड्राइवर के सामने 11.9-इंच की इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन है, और उसके बगल में 14.5-इंच की कर्व्ड ओएलईडी टचस्क्रीन। यह कर्व्ड डिस्प्ले देखने में फ्चूचरिस्टिक तो लगता ही है, साथ ही ड्राइवर को ऑपरेट करना भी आसान रहता है।

    2026 Audi A5

    फ्रंट पैसेंजर के लिए अलग से 10.9-इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिससे वे एंटरटेनमेंट और नेविगेशन खुद कंट्रोल कर सकते हैं। केबिन में फिजिकल बटन लगभग खत्म हो गए हैं। इससे पूरा इंटीरियर काफी क्लीन और अनक्लटर लगता है। जिन ग्राहकों को कार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एक प्रीमियम, मॉडर्न फील चाहिए, उनके लिए यह सेटअप सच में अच्छा है।

    अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई ए5 में कई इंजन ऑप्शन मिलते हैं। खरीदार 2.0-लीटर टीएफएसआई पेट्रोल और 2.0-लीटर टीडीआई डीजल, दोनों में से अपनी पसंद चुन सकते हैं। कुछ वेरिएंट्स में 48वी माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिलती है, जो परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों सुधारती है।

    भारत के लिए ऑडी सिर्फ पेट्रोल इंजन लाएगी, ऐसी उम्मीद है। इंजन संभवत: 2.0 टीएफएसआई होगा, जो पावर और एफिशिएंसी का अच्छा बैलेंस देता है। हालांकि भारत के लिए स्पेसिफिक इंजन स्पेक्स और पावर फिगर्स अभी ऑडी ने कन्फर्म नहीं किए हैं।

    क्यू9: फ्लैगशिप कार

    ऑडी की लाइनअप में क्यू7 और क्यू8 के ऊपर अब क्यू9 आ रही है। यह बीएमडब्ल्यू एक्स7 और मर्सिडीज-बेंज जीएलएस को टक्कर देगी। इसकी लंबाई 5.31 मीटर है। मकसद साफ़ है: ऑडी बैज वाली किसी भी कार से ज्यादा स्पेस, ज्यादा लग्जरी और ज्यादा टेक्नोलॉजी देना।

    2026 Audi A5

    क्यू9 के डिजाइन में सबसे पहले नजर जाती है इसके कर्व्ड, थ्री-डायमेंशनल (3डी) ओएलईडी टेल-लाइट सेटअप पर। ऑडी का दावा है कि किसी भी प्रोडक्शन कार में यह पहली बार आया है। देखने में तो यह धांसू है ही, साथ में कस्टमाइजेबल लाइट सिग्नेचर्स भी मिलते हैं, यानी ओनर अपनी मनपसंद पैटर्न सेट कर सकता है। फ्रंट भी कम नहीं है। डिजिटल मैट्रिक्स एलईडी हेडलैंप्स और टर्न सिग्नल्स सड़क पर सीधे एनिमेशन प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जो इसे भीड़ में अलग खड़ा करते हैं।

    क्यू9 का असली फ्लैगशिप दर्जा उसके इंटीरियर में नजर आता है। खरीदारों के पास छह या सात सीटों का ऑप्शन है। छह-सीटर वेरिएंट में सेकंड-रो में दो कैप्टन चेयर्स मिलती हैं, जो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल हैं और कंफर्ट के मामले में कोई कमी नहीं छोड़तीं। साथ में पावर-ऑपरेटेड डोर भी हैं। इनसे एंट्री-एग्जिट काफी आसान हो जाती है।

    2026 Audi A5

    केबिन में बड़ा पैनोरमिक सनरूफ है, और खास बात यह है कि इसमें स्विचेबल ट्रांसपेरेंसी टेक्नोलॉजी मिलती है। एक बटन दबाइए, ग्लास ट्रांसपेरेंट से ओपेक (अपारदर्शी) हो जाता है। साउंड के लिए बैंग एंड ओल्फसन का प्रीमियम सिस्टम दिया गया है। क्यू9 का केबिन हर डिटेल में प्राइवेट जेट वाला माहौल देता है, यही इसकी खासियत है।

    यूरोपियन मार्केट में क्यू9 एक 3.0-लीटर वी6 डीजल इंजन के साथ आई है। यह इंजन 299पीएस पावर और 630एनएम टॉर्क देता है। साथ में 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स है, जो काफी स्मूथ और रिस्पॉन्सिव है। इसमें क्वाट्रो ऑल-व्हील ड्राइव भी मिलता है। साथ में एक माइल्ड-हाइब्रिड सेटअप भी है, जो जरूरत पड़ने पर 24पीएस तक की एक्स्ट्रा पावर देता है और एक्सेलरेशन को बेहतर बनाता है। इंडियन वर्जन में भी यही पावरट्रेन कॉम्बिनेशन आने की उम्मीद है, जो परफॉर्मेंस और लग्जरी दोनों एक साथ देगा।

    कारदेखो का क्या है कहना

    ऑडी के लिए ये नई कारें काफी वक्त बाद आई हैं, और ब्रांड को इनकी सख्त जरूरत थी। ऑडी की पहचान हमेशा से अंडरस्टेटेड लग्जरी, दमदार बिल्ड क्वालिटी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रही है। लेकिन बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज-बेंज लगातार अपना लाइनअप अपडेट करते रहे, और इस दौड़ में ऑडी के मौजूदा मॉडल्स अक्सर पीछे दिखे।

    नई ऑडी कार की कीमत सही और कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन फीचर्स, स्टाइल और सेफ्टी के मामले में काफी आगे निकल चुका है। आने वाले सालों में ऑडी अपनी टॉप पोजीशन वापस हासिल कर पाएगी या नहीं, यह उनकी स्ट्रैटेजी और समय ही बताएगा।

    आप कौनसी ऑडी कार का बेशब्री से इंतजार कर रहे हैं? हमें कमेंट्स में बताएं।

    *ऊपर इस्तेमाल की गई सभी तस्वीरें ऑडी कारों के ग्लोबल वेरिएंट्स की हैं, जिन्हें केवल संदर्भ के तौर पर दिखाया गया है।

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    सोनू
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