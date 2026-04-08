2026 स्कोडा कुशाक ईएमआई गाइड: आपको हर महीने कितना करना होगा भुगतान? जानिए यहां
ये कीमतें 1.5 टीएसआई इंजन के साथ आने वाले टॉप मोंटे कार्लो वेरिएंट पर लागू होती हैं
प्रकाशित: अप्रैल 08, 2026 05:26 pm । स्तुति
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स्कोडा ने कुशाक फेसलिफ्ट एसयूवी को भारत में 10.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कीमत पर 2026 के शुरुआत में लॉन्च किया था। नया अपडेट मिलने से यह गाड़ी अब अपने सेगमेंट में एक कॉम्पिटिटिव ऑप्शन बन गई है।
हो सकता है कि आप कुशाक फेसलिफ्ट गाड़ी को घर लाने के लिए विचार कर रहे हों और आप इस एसयूवी कार को लोन पर लेना चाह रहे हों। ऐसे में अनुमानित मंथली ईएमआई को समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह लोन की अवधि के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है। आपकी मदद के लिए हमनें नई कुशाक फेसलिफ्ट कार के टॉप वेरिएंट कुशाक मोंटे कार्लो 1.5 की ईएमआई डिटेल्स को विस्तार से समझाया है।
नई दिल्ली में इसकी अनुमानित ऑन-रोड कीमत और आपकी ईएमआई से जुड़ी जानकारी नीचे दी गई है :-
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वेरिएंट
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कुशाक मोंटे कार्लो 1.5
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ऑन रोड कीमत (नई दिल्ली)
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21.90 लाख रुपये
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डाउन पेमेंट (एक्स-शोरूम कीमत का लगभग 20%)
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4.40 लाख रुपये
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लोन राशि
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17.50 लाख रुपये
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ब्याज दर
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8.8%
ईएमआई दरों के बारे में और विस्तार से जानने के लिए आप इस सेक्शन को विजिट कर सकते हैं। यहां हमनें टॉप 5 शहरों में अनुमानित ऑन-रोड कीमतों की भी स्टोरी कवर की है।
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नोट : ये आंकड़े केवल एक अनुमान हैं, और ईएमआई की वास्तविक राशि आपके सिबिल स्कोर, ब्याज दर, फाइनेंसिंग ऑफर, डाउन पेमेंट और अन्य फैक्टर के आधार पर अलग हो सकती है। सटीक अनुमान के लिए हम आपको नजदीकी डीलरशिप और अपना पसंदीदा बैंक या फिर ऋणदाता से संपर्क करने की सलाह देंगे।
यहां देखें ईएमआई से जुड़ी जानकारी :-
स्कोडा कुशाक : 3 साल का ईएमआई प्लान
डाउन पेमेंट: 4.40 लाख रुपये
ईएमआई राशि : 55,504 रुपये
3 साल के बाद कीमत : 24.38 लाख रुपये (ब्याज समेत)
स्कोडा कुशाक : 4 साल का ईएमआई प्लान
डाउन पेमेंट: 4.40 लाख रुपये
ईएमआई राशि : 43,396 रुपये
4 साल के बाद कीमत : 25.23 लाख रुपये (ब्याज समेत)
स्कोडा कुशाक : 5 साल का ईएमआई प्लान
डाउन पेमेंट: 4.40 लाख रुपये
ईएमआई राशि : 36,169 रुपये
5 साल के बाद कीमत : 26.10 लाख रुपये (ब्याज समेत)
स्कोडा कुशाक : 7 साल का ईएमआई प्लान
डाउन पेमेंट: 4.40 लाख रुपये
ईएमआई राशि : 27,987 रुपये
7 साल के बाद कीमत : 27.90 लाख रुपये (ब्याज समेत)
स्कोडा कुशाक से जुड़ी जानकारी पहला
2021 में सबसे पहले लॉन्च होने के बाद अब इस साल स्कोडा कुशाक को पहला बड़ा फेसलिफ्ट अपडेट मिला है। इस गाड़ी में कई नए डिजाइन अपडेट दिए गए हैं, जिसमें इल्युमिनेटिंग ग्रिल, नए हेडलैंप्स, कनेक्टेड एलईडी टेललैंप क्लस्टर और नए अलॉय व्हील्स शामिल है।
इस एसयूवी कार में 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, एआई असिस्टेंट के साथ 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-वे पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, रियर सीट मसाजर, वायरलेस चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं।
सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड कंट्रोल (एचएचसी), चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक (ईडीएल), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और फ्रंट व रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं।
2026 स्कोडा कुशाक गाड़ी में 1-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-
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इंजन
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1-लीटर टर्बो पेट्रोल
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1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल
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पावर
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115 पीएस
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150 पीएस
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टॉर्क
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178 एनएम
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250 एनएम
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ट्रांसमिशन
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6-स्पीड एमटी/8-स्पीड एटी
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7-स्पीड डीसीटी
एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कन्वर्टर), डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)
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वेरिएंट :
नई स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कार पांच वेरिएंट: क्लासिक प्लस, सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन, प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो में आती है। यहां देखें इससे जुड़ी जानकारी।
स्कोडा कुशाक कीमत और मुकाबला
स्कोडा कुशाक न्यू मॉडल की कीमत 10.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। यहां देखें इसकी वेरिएंट-वाइज कीमत की जानकारी।
इसका मुकाबला रेनो डस्टर, किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, टाटा सिएरा, होंडा एलिवेट, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर और एमजी एस्टर जैसी कॉम्पेक्ट एसयूवी कार से है। यह गाड़ी फोक्सवैगन टाइगन को भी कड़ी टक्कर देती है, जिसे कुशाक वाले प्लेटफॉर्म पर ही तैयार किया गया है और अब इसे अप्रैल में नया फेसलिफ्ट अपडेट भी मिलने वाला है।