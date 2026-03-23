2026 स्कोडा कुशाक: नई एसयूवी कार कैसे बुक करें? बुकिंग राशि कितनी है? डिलीवरी कब तक मिलेगी? जानिए ऐसे तमाम सवालों के जवाब

प्रकाशित: मार्च 23, 2026 12:20 pm । स्तुति

स्कोडा ने कुशाक फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार की कीमत 10.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) से शुरू होती है। नई स्कोडा कुशाक उन खरीदारों के लिए अच्छी है जो कि मॉडर्न फीचर, एडवांस सेफ्टी फीचर और दमदार परफॉरमेंस वाली एक प्रीमियम कॉम्पेक्ट एसयूवी कार चाहते हैं। 2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कार में पुराने मॉडल के मुकाबले नई स्टाइलिंग, नए ट्रांसमिशन ऑप्शन और फीचर लिस्ट में कुछ छोटे-मोटे अपडेट दिए गए हैं।

अब आप नई कुशाक एसयूवी को स्कोडा की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर नजदीकी डीलरशिप से बुक भी करवा सकते हैं। यदि आप नई स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कार को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसकी बुकिंग प्रक्रिया और डिलीवरी टाइमलाइन से जुड़ी जानकारियां नीचे प्राप्त कर सकते हैं :-

स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट को कैसे बुक करें?

फेसलिफ्ट कुशाक को आप ऑफिशियल वेबसाइट या फिर अपनी नजदीकी डीलरशिप से बुक करवा सकते हैं।

ऑनलाइन बुकिंग

ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको कुशाक की वेबसाइट पर जाना होगा और नीचे दी गई जानकारियां चुननी होगी :-

डीलर का राज्य, शहर और नाम

वेरिएंट

इंजन ऑप्शन

ट्रांसमिशन

एक्सटीरियर कलर

एक्सेसरीज

बुकिंग पूरी करने के लिए आपको अपना पूरा नाम, राज्य, शहर, मोबाइल नंबर, ओटीपी (मोबाइल-जनरेटेड) और ईमेल आईडी डालना होगा। 15,000 रुपये की बुकिंग राशि का भुगतान करने के बाद आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाएगी।

डीलरशिप से बुकिंग

आप कुशाक को अपने नजदीकी स्कोडा डीलरशिप पर जाकर भी बुक करवा सकते हैं।

वहां जाकर आप एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से जुड़ सकते हैं जो आपको पूरी बुकिंग प्रक्रिया में गाइड करेगा।

सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होगी, ठीक वैसे ही जैसे आप ऑनलाइन कार बुक करते समय करते हैं।

इसके बाद आपको कुशाक फेसलिफ्ट का पसंदीदा वेरिएंट, इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन, और कलर कंफर्म करना होगा।

महत्वपूर्ण जानकारी : हम आपको कार बुक करने से पहले टेस्ट ड्राइव लेने की सलाह देंगे। आप अपनी नई गाड़ी को कैंसिल करने की शर्तें और डिलीवरी टाइमलाइन का भी जरूर पता लगा लें।

डिलीवरी टाइमलाइन

कुशाक फेसलिफ्ट कार की डिलीवरी मार्च के आखिर या फिर अप्रैल के शुरुआत में शुरू हो सकती है। हमें उम्मीद है कि फेसलिफ्ट कुशाक एसयूवी पर 1 से 2 महीने का वेटिंग पीरियड रह सकता है।

2026 स्कोडा कुशाक से जुड़ी जानकारी

फेसलिफ्ट स्कोडा कुशाक कार में जानी-पहचानी यूरोपियन डिजाइन दी गई है, लेकिन इसमें कई नए स्टाइलिंग और फीचर अपडेट दिए गए हैं जिससे यह अपने सेगमेंट में एकदम नई लगे। इस गाड़ी में आगे की तरफ एलईडी डीआरएल्स दी गई हैं जो ग्रिल के जरिए एक एलईडी लाइटिंग स्ट्रिप से जुड़ी हुई हैं। इसमें नए एलईडी लाइटिंग एलिमेंट और नए डिजाइन का बंपर भी दिया गया है, जो इस एसयूवी कार को ज्यादा प्रीमियम लुक देता है।

कुशाक एसयूवी का एक्सटीरियर लेआउट और साइज प्री-फेसलिफ्ट मॉडल जैसा है। इसमें बेस वेरिएंट से अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि पीछे की तरफ इसमें नए एलईडी टेललैंप्स के साथ इल्युमिनेटेड 'स्कोडा' लोगो और ग्लॉस ब्लैक बंपर इंसर्ट दिया गया है।

इसका केबिन लेआउट पुराने मॉडल जैसा है, लेकिन इसमें अब नई कलर स्कीम दी गई है और इसमें अब ज्यादा प्रीमियम एम्बिएंस भी मिलता है। केबिन के अंदर इसमें लाइट बेज कलर थीम, क्रोम एक्सेंट के साथ 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और बेहतर एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है।

2026 स्कोडा कुशाक कार में 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, पीछे वाली सीटों के लिए मसाज फ़ंक्शन, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, और दो कलर वाली एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। इस गाड़ी में वायरलेस फोन चार्जिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, क्रूज कंट्रोल और पुश-बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री जैसे कंफर्ट फीचर भी दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), रेन-सेंसिंग वाइपर, फ्रंट पार्किंग सेंसर और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं। कुशाक फेसलिफ्ट कार को ग्लोबल एनकैप से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है। यहां देखें स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट की शोकेस रिपोर्ट।

इंजन ऑप्शन

स्कोडा कुशाक न्यू मॉडल में प्री-फेसलिफ्ट वर्जन वाले 1-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। हालांकि, इसमें 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ अब नया 8-स्पीड एटी गियरबॉक्स दिया गया है, जिसे पुराने मॉडल में मिलने वाले 6-स्पीड एटी गियरबॉक्स से रिप्लेस किया गया है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी / 8-स्पीड एटी* (नया) 7-स्पीड डीसीटी पावर 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील-ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव

*एटी = टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, डीसीटी = डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

यदि आप यह जानना चाहते हैं कि नई कुशाक फेसलिफ्ट अपने प्री-फेसलिफ्ट मॉडल से कितनी अलग दिखती है तो यह स्टोरी देख सकते हैं।

मुकाबला

नई स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कार का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, टाटा कर्व, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट, रेनो डस्टर, सिट्रोएन बसॉल्ट और फोक्सवैगन टाइगन से है।

क्या आपको मुकाबले में मौजूद गाड़ियों की तुलना में कुशाक फेसलिफ्ट को बुक करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।