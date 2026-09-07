2026 किआ सोरेंटो के वेरिएंट अनुसार फीचर: आपके लिए नई एसयूवी कार का कौनसा वेरिएंट रहेगा बेहतर?

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Published On सितंबर 07, 2026 11:34 ist

Sep 07, 2026 11:34 IST

last updated on Sep 07, 2026 11:34 IST

Sep 07, 2026 11:34 IST

published on Sep 07, 2026 11:34 IST

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सालों के इंतजार के बाद, किआ ने आखिरकार भारत में सोरेंटो एसयूवी कार को 27.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च कर दिया है। यह SUV छह वेरिएंट: HTE, HTE(O), HTK, HTK(A), HTX और HTX(A) में मिल रही है, और इसमें यूरोपियन कॉम्पिटिटर को टक्कर देने के लिए लंबी फीचर्स लिस्ट है।

इस स्टोरी में, हम इसके वेरिएंट अनुसार फीचर पर एक नजर डालेंगे, और देखेंगे कि कौनसा वेरिएंट आपके लिए सबसे अच्छा है:

एक्सटीरियर

फीचर एचटीई एचटीई(ओ) एचटीके एचटीके(ए) एचटीएक्स एचटीएक्स(ए) डीआरएल के साथ एलईडी हेडलाइट्स ✅ (रिफ्लेक्टर) ✅ (प्रोजेक्टर) ✅ (प्रोजेक्टर) ✅ (प्रोजेक्टर) ✅ (प्रोजेक्टर) ✅ (प्रोजेक्टर) फॉग लैंप्स ❌ ❌ ✅ (एलईडी) ✅ (एलईडी) ✅ (एलईडी) ✅ (एलईडी) फ्रंट और रियर स्किड प्लेट ✅ (सिल्वर) ✅ (सिल्वर) ✅ (सैटिन) ✅ (सैटिन) ✅ (सैटिन) ✅ (सैटिन) एलईडी इंडिकेटर्स के साथ ओआरवीएम ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ अलॉय व्हील्स 18-इंच ड्यूल-टोन 18-इंच ड्यूल-टोन 19-इंच ड्यूल-टोन 19-इंच ड्यूल-टोन 19-इंच ड्यूल-टोन 19-इंच ड्यूल-टोन शार्कफिन एंटीना ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ रूफ रेल्स ✅ (ग्लॉस ब्लैक) ✅ (ग्लॉस ब्लैक) ✅ (ग्लॉस ब्लैक) ✅ (ग्लॉस ब्लैक) ✅ (ग्लॉस ब्लैक) ✅ (ग्लॉस ब्लैक) एलईडी टेललाइट्स ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

• बेस HTE वेरिएंट से ही, सोरेंटो में LED हेडलैंप, स्किड प्लेट, 18-इंच अलॉय व्हील, रूफ रेल और यहां तक ​​कि सीक्वेंशियल इंडिकेटर जैसे एक्सटीरियर एलिमेंट मिलते हैं जो आमतौर पर टॉप वेरिएंट के लिए रिजर्व होते हैं।

• HTK वेरिएंट से LED फॉगलैंप, बड़े अलॉय व्हील, सैटिन स्किड प्लेट और प्रोजेक्टर हेडलैंप के रूप में छोटे अपग्रेड मिलते हैं।

केबिन

फीचर एचटीई एचटीई(ओ) एचटीके एचटीके(ए) एचटीएक्स एचटीएक्स(ए) कैबिन थीम काला और ग्रे काला और ग्रे काला और ग्रे काला और ग्रे काला और भूरा काला और भूरा लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ लेदरेट-रैप्ड गियर नॉब ✅ (केवल डीजल) ✅ (केवल डीजल) ✅ ✅ ✅ ✅ मेटल पैडल्स ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ दूसरी पंक्ति की कैप्टन सीटे ❌ ❌ ✅ (वैकल्पिक) ✅ (वैकल्पिक) ✅ (वैकल्पिक) ✅ (वैकल्पिक) क्रोम डोर हैंडल्स ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ एलईडी कैबिन लैंप्स ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ पीछे 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग सीट ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ पीछे एसी वेंट्स ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ पीछे टिनटेड विंडोज ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ विंग्ड हेडरेस्ट्स ❌ ❌ ❌ ❌ ✅^ ✅^

^केवल कैप्टन सीट वर्जन

अंदर भी कहानी वैसी ही है, सोरेंटो में फुल लेदरेट सीट, रियर AC वेंट, लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और क्रोम डोर हैंडल जैसे प्रीमियम एलिमेंट स्टैंडर्ड आते हैं।

• मिड और टॉप वेरिएंट में विंग्ड हेडरेस्ट, मेटल पेडल कवर और दूसरी रो के लिए ऑप्शनल 6-सीटर लेआउट जैसे छोटे टच जोड़े गए हैं।

इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन

फीचर एचटीई एचटीई(ओ) एचटीके एचटीके(ए) एचटीएक्स एचटीएक्स(ए) टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ✅ (12.3-इंच) ✅ (12.3-इंच) ✅ (12.3-इंच) ✅ (12.3-इंच) ✅ (12.3-इंच) ✅ (12.3-इंच) साउंड सिस्टम 6-स्पीकर 6-स्पीकर 12-स्पीकर बोस 12-स्पीकर बोस 12-स्पीकर बोस 12-स्पीकर बोस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एमआईडी के साथ एनालॉग एमआईडी के साथ एनालॉग 12.3-इंच डिजिटल 12.3-इंच डिजिटल 12.3-इंच डिजिटल 12.3-इंच डिजिटल स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ एआई असिस्टेंट ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ओटीए (ओवर-द-एयर) अपडेट्स ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅

• लोअर HTE और HTE(O) वेरिएंट में एक बेसिक इंफोटेनमेंट सेटअप मिलता है जो स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल और वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ अपना काम करता है।

• सोरेंटो की एक खास बात है इसमें दिया गया इनबिल्ट पर्प्लेक्सिटी-बेस्ड AI असिस्टेंट। हालांकि, यह सिर्फ़ टॉप दो वेरिएंट तक ही सीमित है।

• ऑडियो के लिए 12-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम मिड HTK ट्रिम से उपलब्ध है।

आराम और सुविधा

फीचर एचटीई एचटीई(ओ) एचटीके एचटीके(ए) एचटीएक्स एचटीएक्स(ए) कीलेस एंट्री और पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ऑटो हेडलाइट्स ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ पैनोरमिक सनरूफ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ वायरलेस चार्जर ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅ (ड्यूअल-जोन) ✅ (ड्यूअल-जोन) ✅ (ड्यूअल-जोन) ✅ (ड्यूअल-जोन) ✅ (ड्यूअल-जोन) ✅ (ड्यूअल-जोन) ड्राइव मोड्स ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ ✅ ✅ (अडेप्टिव) ✅ ✅ (अडेप्टिव) ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ डिजिटल आईआरवीएम ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ रिमोट पार्किंग ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ पावर्ड फ्रंट सीट्स ❌ ✅ (10 तरह ड्राइवर, 8 तरह को-ड्राइवर) ✅ (10 तरह ड्राइवर, 8 तरह को-ड्राइवर) ✅ (10 तरह ड्राइवर, 8 तरह को-ड्राइवर) ✅ (दोनों 10 तरह, ड्राइवर के लिए मेमोरी के साथ) ✅ (दोनों 10 तरह, ड्राइवर के लिए मेमोरी के साथ) बॉस मोड ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ हेड-अप डिस्प्ले ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ वेंटिलेटेड रियर सीट्स ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ पावर्ड टेलगेट ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ टेरेन मोड्स ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅

• SUV के वेरिएंट्स के बीच मुख्य अंतर आराम और सुविधा वाले फीचर्स के रूप में है।

• हालांकि, बेस वेरिएंट में अभी भी ड्राइव मोड्स, वायरलेस चार्जर, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और ऑटो-डिमिंग IRVM जैसे फीचर्स मिलते हैं।

• HTK वेरिएंट एक कदम आगे है और आपको ज्यादा पैसे खर्च किए बिना ज्यादातर फैंसी टेक्नोलॉजी देता है।

• अगर आप अभी भी लंबी फीचर लिस्ट चाहते हैं, तो टॉप HTX और HTX (A) आपके लिए है, जिनमें आगे और पीछे वेंटिलेटेड सीटें, पावर्ड टेलगेट, डिजिटल IRVM, बॉस मोड, हेड-अप डिस्प्ले और भी बहुत कुछ है।

सेफ्टी

फीचर एचटीई एचटीई(ओ) एचटीके एचटीके(ए) एचटीएक्स एचटीएक्स(ए) एयरबैग 7 एयरबैग 7 एयरबैग 7 एयरबैग 7 एयरबैग 10 एयरबैग 10 एयरबैग एडीएएस ❌ ❌ ❌ ✅ (21 फ़ंक्शन के साथ लेवल 2) ❌ ✅ (29 फ़ंक्शन के साथ लेवल 2+) इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ हिल होल्ड कंट्रोल ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ इनबिल्ट डैशकैम ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ पार्किंग कैमरा ✅ (रियर व्यू) ✅ (रियर व्यू) ✅ (360-डिग्री) ✅ (360-डिग्री) ✅ (360-डिग्री) ✅ (360-डिग्री) पार्किंग सेंसर ✅ (फ्रंट और रियर) ✅ (फ्रंट और रियर) ✅ (फ्रंट, साइड और रियर) ✅ (फ्रंट, साइड और रियर) ✅ (फ्रंट, साइड और रियर) ✅ (फ्रंट, साइड और रियर) आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

• किआ सोरेंटो के साथ एक मजबूत सेफ्टी सूट स्टैंडर्ड आता है, जिसमें फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, TPMS, ESC, HHC और 7 एयरबैग शामिल हैं।

• HTK(A) और HTX(A) वेरिएंट में उनके स्टैंडर्ड वेरिएंट के मुकाबले एक एक्स्ट्रा सेफ्टी सूट मिलता है।

• सोरेंटो टॉप मॉडल के मालिकों को 10 एयरबैग, इनबिल्ट डैशकैम, 360-डिग्री कैमरा और साइड पार्किंग सेंसर के साथ सेफ्टी का भरोसा मिलता है।

इंजन

सोरेंटो में स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और डीजल इंजन का विकल्प दिया गया है, दोनों के साथ ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप भी दिया गया है। यहां देखिए एसयूवी कार के डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड 2.2-लीटर डीजल पावर 180 पीएस + 65 पीएस (इंजन + मोटर) 193 पीएस टॉर्क 265 एनएम + 264 एनएम (इंजन + मोटर) 442 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एटी 8-स्पीड डीसीटी ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील ड्राइव/ऑल-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव/ऑल-व्हील ड्राइव

एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

यहां आप किआ सोरेंटो के वेरिएंट अनुसार पावरट्रेन ऑप्शन देख सकते हैं।

प्राइस और कंपेरिजन

किआ सोरेंटो की कीमत 27.99 लाख रुपये से 40.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई है। इसकी पूरी प्राइस लिस्ट यहां देखें।

सोरेंटो कार मुकाबला जीप मेरिडियन, स्कोडा कोडिएक और फॉक्सवैगन टेरॉन जैसी प्रीमियम एसयूवी कार से है।

कारदेखो का क्या है कहना

प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में किआ मोटर्स ने एक ऐसा प्रोडक्ट पेश किया है, जिसमें कई इंजन ऑप्शन, ऑल-व्हील क्षमता और सबसे जरूरी अच्छे खासे फीचर हैं, जो हर ग्राहक के लिए कुछ न कुछ सुनिश्चित करते हैं। अगर आप एक पैसा वसूल, सक्षम और एफिशियंट एसयूवी देख रहे हैं तो एचटीई वेरिएंट आपके लिए ही बना है।

क्या आप कार में एडीएएस फीचर चाहते हैं? तो एचटीके (ए) वेरिएंट आपके लिए सही है। अगर आपको फीचर ज्यादा पसंद हैं तो टॉप मॉडल एचटीएक्स और एचटीएक्स(ए) आपकी सभी जरूरतों को पूरा करेंगे। मुकाबले में मौजूद कारों के सामने सोरेंटो काफी भरोसेमंद लगती है।

आप किआ सोरेंटो का कौनसा वेरिएंट लेना पसंद करेंगे? हमें नीचे कमेंट में बताएं!

यह भी देखें: किआ सोरेंटो ऑन रोड प्राइस