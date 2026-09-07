2026 Maruti Suzuki Baleno: तस्वीरों के जरिए जानिए नई प्रीमियम हैचबैक कार में क्या कुछ मिलता है खास

Published On सितंबर 07, 2026 13:27 ist

last updated on Sep 07, 2026 13:27 IST

published on Sep 07, 2026 13:27 IST

Maruti Suzuki ने अपनी सबसे लोकप्रिय प्रीमियम हैचबैक कार Baleno का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 6.1 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। Baleno भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 5 कार में अपनी जगह बनाए रखती है। इस नए अपडेट के साथ Maruti ने Baleno को और भी आकर्षक बनाने की कोशिश की है, जिसमें नए फीचर्स, एक नया इंजन और डिजाइन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। तो, नई Baleno में असल में क्या बदला है और क्या यह अपने सेगमेंट में अपनी बादशाहत कायम रख पाएगी? चलिए, इसे तस्वीरों के साथ विस्तार से जानते हैं।

एक्सटीरियर

फ्रंट डिजाइन

2026 Maruti Baleno का फ्रंट नया लगता है और यह इसे एक फ्रेश और मॉडर्न लुक देता है।

सबसे पहले ध्यान इसकी बड़ी ग्रिल पर जाता है, जिस पर एक मोटा क्रोम बार दिया गया है जो इसकी चौड़ाई में फैला हुआ है। यह डिजाइन कार को पहले से ज्यादा प्रीमियम और बोल्ड बनाता है।

ग्रिल के ठीक बीच में एक ब्लैक प्लास्टिक पैनल है, जिसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) के लिए रडार लगाया गया है।

अब फॉग लैंप्स का शेप बदल गया है। पुरानी Baleno में जहां गोल फॉग लैंप्स मिलते थे, वहीं नए मॉडल में बंपर के निचले हिस्से में आयताकार LED फॉग लैंप्स दिए गए हैं।

हेडलैंप्स का डिजाइन पहले जैसा ही है, जिसमें सिग्नेचर 3-डॉटेड LED DRLs दिए गए हैं।

एक और सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव विंडस्क्रीन पर देखने को मिलता है, जहां ADAS सिस्टम के लिए कैमरा लगाया गया है, और इसी के साथ डीफॉगर भी दिया गया है।

साइड डिजाइन

साइड से देखने पर 2026 Baleno का सिल्हूट काफी हद तक पुराने मॉडल जैसा ही लगता है, जो एक अच्छी बात है क्योंकि इसका डिजाइन पहले से ही काफी पसंद किया जाता था।

Maruti ने इसकी खूबसूरत क्रोम विंडो लाइन्स को बरकरार रखा है, जो C-पिलर पर एक आकर्षक बूमरैंग शेप में खत्म होती है। यह एक छोटा सा डिटेल है जो कार के प्रीमियम फील को बढ़ाता है।

कार की रेक्ड विंडस्क्रीन और पीछे की तरफ ढलान वाली रूफलाइन इसे एक स्पोर्टी और कूपे जैसा स्टांस देती है।

दिलचस्प बात यह है कि एक फेसलिफ्ट होने के बावजूद, Maruti ने इसके 16-इंच के ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स के डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया है।

कार में ब्लैक्ड-आउट A, B, और C-पिलर्स को भी पहले की तरह ही रखा गया है, जो फ्लोटिंग रूफ का इफ़ेक्ट देते हैं और Baleno को एक यूथफुल टच देते हैं।

प्रैक्टिकैलिटी के लिए ORVMs (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर्स) के नीचे 360-डिग्री कैमरे के लिए कैमरा दिया गया है, जो पार्किंग और तंग जगहों पर काफी मददगार होता है।

रियर डिजाइन

नई Baleno का रियर प्रोफाइल भी काफी हद तक जाना-पहचाना लगता है, लेकिन यहां भी कुछ छोटे-छोटे अपडेट्स किए गए हैं जो इसे पुराने मॉडल से अलग बनाते हैं।

Baleno के सबसे यूनिक डिजाइन एलिमेंट्स में से एक C-शेप्ड LED टेल लैंप्स नए मॉडल में भी मौजूद हैं।

बूटलिड पर दी गई क्रोम स्ट्रिप रियर लुक को पूरा करती है और इस यूथफुल हैचबैक में एक प्रीमियम टच जोड़ती है।

2026 Baleno में रियर वाइपर और वॉशर के साथ-साथ रियर डीफॉगर भी दिया गया है, जो बारिश और सर्दियों के मौसम में विजिबिलिटी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है।

कलर ऑप्शन: नई Baleno सात कलर ऑप्शंस: Enigmatic Teal (नया), Nexa Blue, Grandeur Grey, Arctic White, Splendid Silver, Opulent Red, और Bluish Black में उपलब्ध है।

केबिन

कार के अंदर कदम रखते ही आपको एक जाना-पहचाना केबिन मिलेगा, क्योंकि एक्सटीरियर की तरह ही इंटीरियर में भी इन्क्रीमेंटल अपडेट्स किए गए हैं।

इसका लेयर्ड डैशबोर्ड डिजाइन बरकरार है, जिसे एक सैटिन सिल्वर एक्सेंट लाइन दो हिस्सों में बांटती है। यह एक्सेंट डैशबोर्ड की पूरी चौड़ाई में फैला है और केबिन को एक वाइड फील देता है।

ब्लू और ब्लैक इंटीरियर थीम को बहुत सुरुचिपूर्ण ढंग से एग्जीक्यूट किया गया है। यह न सिर्फ दिखने में अच्छा लगता है, बल्कि हल्के रंग के इंटीरियर्स की तरह जल्दी गंदा भी नहीं होता, जो भारतीय परिस्थितियों के लिए एक प्लस पॉइंट है।

Maruti की कारें अपनी बेहतरीन एर्गोनॉमिक्स, स्पेस और प्रैक्टिकैलिटी के लिए जानी जाती हैं, और नई Baleno भी इसमें कोई अपवाद नहीं है।

रियर सीट का स्पेस भी इस साइज की कार के हिसाब से काफी अच्छा है। यह सेगमेंट में सबसे बेस्ट तो नहीं है, लेकिन चार वयस्क यात्री इसमें आराम से बैठ सकते हैं। हालांकि, पीछे की सीट पर तीन लोगों के बैठने पर यह थोड़ा टाइट महसूस हो सकता है।

एक एरिया जहां सुधार की गुंजाइश थी, वह है पीछे के पैसेंजर्स के लिए विंडो एरिया। अगर विंडो थोड़ी और बड़ी होती, तो केबिन में ज्यादा रोशनी आती और यह और भी स्पेशियस महसूस होता।

फीचर्स और सेफ्टी

Maruti Baleno पहले से ही एक फीचर-लोडेड कार थी, और 2026 फेसलिफ्ट के साथ यह लिस्ट और भी लंबी हो गई है।

केबिन का सेंटरपीस अब एक नई 10.1-इंच की बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। यह वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट करती है, जिससे आप अपने फोन को बिना तार के कनेक्ट कर सकते हैं।

साउंड एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए, इसमें अब 6-स्पीकर वाला Clarion साउंड सिस्टम दिया गया है।

Maruti ने फ्रंट सीट्स में वेंटिलेशन का फंक्शन भी जोड़ा है, जो इस सेगमेंट में एक बेहद प्रीमियम फीचर है।

इसके अलावा, वायरलेस चार्जर में अब कूलिंग फंक्शन भी है, जो यह सुनिश्चित करता है कि चार्जिंग के दौरान आपका फोन गर्म न हो।

अन्य प्रमुख फीचर्स में हेड्स-अप डिस्प्ले, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, और USB Type-A के साथ Type-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स शामिल हैं।

सेफ्टी के लिए Baleno में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, हिल-होल्ड कंट्रोल (HHC), रियर पार्किंग सेंसर्स, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स, 360-डिग्री कैमरा और ऑटो हेडलैंप्स जैसे मिलते हैं।

इस अपडेट के साथ, इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी जोड़ा गया है।

पावरट्रेन

बलेनो फेसलिफ्ट में नया 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और CNG के साथ 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी पावर 83 पीएस 70 पीएस टॉर्क 112 एनएम 102 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी

एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

कीमत और मुकाबला

नई 2026 Maruti Suzuki Baleno फेसलिफ्ट की शुरुआती कीमत 6.1 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जो एक फेस्टिव इंट्रोडक्टरी ऑफर है। Maruti ने अभी तक इसकी पूरी वेरिएंट-वाइज प्राइस लिस्ट जारी नहीं की है। इस सब-4-मीटर हैचबैक का मुकाबला Tata Altroz, Hyundai i20 और Toyota Glanza जैसी कारों से है। इसके साथ ही, बलेनो फेसलिफ्ट का मुकाबला मारुति स्विफ्ट, फ्रॉन्क्स और टाटा पंच से भी है।

कारदेखो का क्या है कहना

बलेनो फेसलिफ्ट में मारुति के खास अंदाज में थोड़े-बहुत अपडेट किए गए हैं। हालांकि, नया इंजन, बड़ी स्क्रीन और वेंटिलेटेड सीटें 2026 बलेनो की अपील को और बढ़ाने में मदद करेंगी। हालांकि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां SUV की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, फिर भी यह हैचबैक देश में खरीदारों के एक बड़े हिस्से के लिए अभी भी बहुत काम की है।

आप 2026 बलेनो फेसलिफ्ट के बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।