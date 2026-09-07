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    2026 मारुति बलेनो फेसलिफ्ट देती है पहले से ज्यादा माइलेज, यहां देखें इसके फ्यूल एफिशिएंसी के आंकड़े

    मारुति ने हमेशा ऐसी कारें पेश की हैं जो अपने सेगमेंट में सबसे अच्छी माइलेज देती हैं, और बलेनो फेसलिफ्ट भी इस मामले में कोई अलग नहीं है!

    स्तुति
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    Published On सितंबर 07, 2026 11:50 ist
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    published onSep 07, 2026 11:50 IST
    last updated onSep 07, 2026 11:50 IST
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    2026 Maruti Baleno Facelift

    मारुति सुजुकी ने 2026 बलेनो फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती फेस्टिव कीमत 6.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। इस अपडेट का सबसे बड़ा आकर्षण नया Z-सीरीज इंजन है, जो परफॉर्मेंस की बजाए माइलेज पर ज्यादा फोकस करता है। इस गाड़ी में कई कॉस्मेटिक अपडेट देने के साथ-साथ नए फीचर्स भी शामिल किए गए हैं। यदि आप भी नई Baleno की माइलेज के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां देख सकते हैं :-

    इंजन ऑप्शन 

    नई मारुति बलेनो में Swift वाला 1.2-लीटर 3-सिलेंडर इंजन और 1.2-litre petrol-CNG ऑप्शन दिया गया है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+ CNG

    पावर

    82 पीएस

    70 पीएस

    टॉर्क

    112 एनएम

    102 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी 

    एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    2026 मारुति बलेनो फेसलिफ्ट फेसलिफ्ट में अब पुराने 4-सिलिंडर K-सीरीज इंजन की जगह नया 1.2-लीटर, 3-सिलिंडर Z-सीरीज़ पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो हाल ही में नई स्विफ्ट में भी पेश किया गया था। पावर आंकड़ों पर नजर डालें तो नया इंजन पुराने मॉडल के मुकाबले पेट्रोल मोड में 82 PS की पावर और 112 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो पुराने इंजन से 8 PS और 1 Nm कम है। हालांकि, CNG वर्जन में एक दिलचस्प बदलाव हुआ है वो यह है कि इसकी पावर 8 PS घटकर 70 PS हो गई है, लेकिन टॉर्क आउटपुट 3 Nm बढ़कर 102 Nm हो गया है। ट्रांसमिशन विकल्प पहले जैसे ही हैं: 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT। मैनुअल गियरबॉक्स के साथ गियर आसानी से लगते हैं और इसका क्लच भी हल्का है। जबकि, 5-स्पीड AMT इस सेगमेंट की सबसे स्मूद यूनिट्स में से एक है। 

    2026 Maruti Baleno Facelift

    माइलेज 

    अब अलग-अलग पावरट्रेन कॉम्बिनेशन के माइलेज आंकड़ों की बात करते हैं आगे :- 

    इंजन 

    1.2-लीटर 3-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    1.2-लीटर 3-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + CNG

    ट्रांसमिशन 

    MT

    AMT

    MT

    फ्यूल एफिशिएंसी*

    23.80 kmpl

    24.77 kmpl

    33.61 km/kg

    *ARAI-सर्टिफाइड आंकड़े 

    मारुति का दावा है कि नया Z-सीरीज इंजन बलेनो को अपने सेगमेंट की सबसे फ्यूल-एफिशिएंट कारों में से एक बनाता है। मारुति के अनुसार, नई बलेनो हैचबैक कार के माइलेज आंकड़ों में अच्छा सुधार हुआ है:

    • पेट्रोल MT: 23.80 kmpl (6.4% ज़्यादा)

    • पेट्रोल AMT: 24.77 kmpl (7.9% ज़्यादा)

    • CNG: 33.61 km/kg (9.8% ज़्यादा)

    2026 Maruti Baleno Facelift

    2026 Maruti Baleno फेसलिफ्ट से जुड़ी जानकारी

    2026 बलेनो फेसलिफ्ट पहली नजर में जानी-पहचानी लगती है, लेकिन इसमें कई अहम बदलाव किए गए हैं। इसके फ्रंट को एक नई, बड़ी क्रोम ग्रिल और एक नए डिजाइन के बंपर के साथ अपडेट किया गया है, जो इसे पहले से ज़्यादा मॉडर्न लुक देते हैं। इसमें ऑल-LED लाइटिंग, क्रोम डोर हैंडल्स और डुअल-टोन अलॉय व्हील्स जैसे कई प्रीमियम टच दिए गए हैं। केबिन के अंदर इसमें डैशबोर्ड और डोर पैनल्स पर ग्लॉस ब्लैक इंसर्ट दिए गए हैं जो इंटीरियर को एक प्रीमियम फील देते हैं। फीचर्स के मामले में मारुति ने इसे बड़ा अपग्रेड दिया है। नई बलेनो में अब वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और एक नया क्लैरियन साउंड सिस्टम मिलता है। इसके अलावा इसमें पहले वाले फीचर्स भी मिलना जारी है, जिसमें 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, क्रूज कंट्रोल और ऑटो-डिमिंग IRVM शामिल हैं। 

    2026 Maruti Baleno Facelift

    2026 Maruti Baleno Facelift

    सेफ्टी के मोर्चे पर भी यह कार अब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गई है। इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल होल्ड असिस्ट, 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), रियर वॉशर, वाइपर और वॉशर और ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इस गाड़ी में लेवल 2 ADAS टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जो इस सेगमेंट में एक बड़ा एडिशन है।

    2026 Maruti Baleno Facelift

    कीमत और मुकाबला 

    2026 Maruti Baleno की पूरी प्राइस लिस्ट फिलहाल सामने नहीं आई है। इसके बेस वेरिएंट की कीमत 6.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। यहां देखें इससे जुड़ी जानकारी। 

    इस गाड़ी का मुकाबला Hyundai i20Tata Altroz, और Toyota Glanza से है।

    कारदेखो का क्या है कहना…

    नई मारुति बलेनो फेसलिफ्ट उन खरीदारों के लिए एक जबरदस्त पैकेज है जो स्टाइल, फीचर्स और माइलेज को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। पावर में 8 PS की कमी कागज पर भले ही ज्यादा लगे, लेकिन शहर की ड्राइविंग कंडीशंस में ज्यादातर ड्राइवरों को इससे कोई खास फर्क महसूस नहीं होगा। बेहतर माइलेज इसे एक बेहद प्रैक्टिकल और किफायती कार बनाती है। वेंटिलेटेड सीट्स और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स का जुड़ना Baleno को टेक्नोलॉजी और सेफ्टी के मामले में अपने सेगमेंट में सबसे आगे रखता है। नया अपडेट ना केवल इसे एक वैल्यू-फॉर-मनी कार बनाता है, बल्कि उन खरीदारों के लिए भी एक आकर्षक ऑप्शन बनाता है जो एक मॉडर्न और सुरक्षित प्रीमियम हैचबैक चाहते हैं।

    2026 Baleno facelift की नई पावरट्रेन को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। 

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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