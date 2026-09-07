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    2026 Maruti Baleno Facelift को कैसे करें बुक? डिलीवरी कब तक मिलेगी? जानिए ऐसे तमाम सवालों के जवाब

    नई मारुति बलेनो की बुकिंग शुरू हो गई है और इस महीने के आखिर में इसकी डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है

    स्तुति
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    Published On सितंबर 07, 2026 10:40 ist
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    published onSep 07, 2026 10:40 IST
    last updated onSep 07, 2026 10:40 IST
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    Maruti Baleno Facelift Bookings and Delivery Explained

    मारुति सुजुकी ने अपनी सबसे पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक बलेनो का फेसलिफ्ट वर्जन भारत में लॉन्च कर दिया है। इस गाड़ी की डिजाइन, फीचर्स और सेफ्टी लिस्ट में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो इसे अपने सेगमेंट में एक बार फिर से एक मजबूत दावेदार बनाते हैं। कंपनी ने इसकी बुकिंग लेनी भी शुरू कर दी है, इच्छुक ग्राहक इसे 11,000 रुपये का टोकन अमाउंट देकर बुक करवा सकते हैं। क्या आप भी नई Baleno को बुक करना चाहते हैं, लेकिन बुकिंग प्रक्रिया के लिए गाइडेंस चाहते हैं? तो यहां इससे जुड़ी पूरी जानकारी देख सकते हैं :- 

    2026 मारुति बलेनो कैसे बुक करें?

    नई बलेनो को बुक करने के लिए मारुति ने दो आसान तरीके दिए हैं: ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर आप घर बैठे अपनी कार बुक करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस आपके लिए सबसे बेहतर है। इसके लिए आपको मारुति सुजुकी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और हैचबैक सेक्शन को चुनना होगा। फिर, कार सेक्शन के तहत आपको Baleno मॉडल को चुनना है। इसके बाद, आपको अपनी पर्सनल जानकारी जैसे नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरना होगा। अगले स्टेप में, आपको अपनी पसंद का वेरिएंट और कलर चुनना होगा। फिर, आपको अपने शहर का सबसे नज़दीकी नेक्सा डीलरशिप चुनना होगा। वेबसाइट पर आपको फाइनेंसिंग और एक्सचेंज जैसे ऑप्शन भी मिलेंगे, जिन्हें आप अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। आखिर में, 11,000 रुपये का बुकिंग अमाउंट देकर आपकी बुकिंग कन्फर्म हो जाएगी। ध्यान रखें कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपनी दर्ज की गई जानकारी की समीक्षा जरूर करें।

    डीलरशिप बुकिंग प्रोसेस

    जो ग्राहक कार को खरीदने से पहले उसे करीब से देखना और टेस्ट ड्राइव लेना पसंद करते हैं, उनके लिए ऑफलाइन बुकिंग का ऑप्शन भी मौजूद है। इसके लिए आपको अपने नजदीकी मारुति सुजुकी नेक्सा डीलरशिप पर जाना होगा। वहां आप सेल्स एग्जीक्यूटिव से नई बलेनो के सभी वेरिएंट्स और फीचर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। डीलरशिप पर आप कार की टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं, जिससे आपको इसके परफॉर्मेंस और कंफर्ट का सही अंदाजा हो जाएगा। टेस्ट ड्राइव के बाद, आप अपनी पसंद का वेरिएंट और कलर फाइनल कर सकते हैं। बुकिंग के लिए आपको अपनी डिटेल्स देनी होंगी और 11,000 रुपये का बुकिंग अमाउंट जमा करना होगा। 

    ध्यान दें :

    यह सलाह दी जाती है कि बुकिंग करने से पहले अपने परिवार को साथ ले जाएं और डीलरशिप से कैंसलेशन पॉलिसी, फाइनेंस के सभी विकल्पों और डिलीवरी की अनुमानित समय-सीमा के बारे में स्पष्ट रूप से पूछ लें, क्योंकि डिलीवरी का समय चुने गए कलर और वेरिएंट पर निर्भर कर सकता है।

    डिलीवरी टाइमलाइन 

    2026 Maruti Baleno कार डीलरशिप्स पर पहुंचना शुरू हो गई हैं और इसकी डिलीवरी सितंबर के आखिर में शुरू होगी। मारुति अपनी डिलीवरी टाइमलाइन मैनेज करने और आपकी नई कार जल्दी उपलब्ध कराने में काफी अच्छी है, फिर भी यह आपके चुने हुए वेरिएंट और कलर पर निर्भर करेगा।

    फीचर्स और सेफ्टी  

    मारुति ने नई बलेनो फेसलिफ्ट को टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी तरह से अपडेट कर दिया है।

    • फीचर्स: कार में अब एक नया 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें वायरलेस चार्जर, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और एक USB Type-C पोर्ट भी दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि इसमें सेगमेंट-फर्स्ट वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स दी गई हैं, जो गर्मियों में ड्राइविंग को काफी आरामदायक बनाती हैं।

    2026 Maruti Baleno Facelift Ventilated Seats

    • सेफ्टी : सेफ्टी के मामले में नई बलेनो अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गई है। इसमें 6 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) भी मिलता है, जिसके तहत  रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग, सेफ एग्जिट वार्निंग, हिल होल्ड असिस्ट (HSA), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर जैसे फीचर्स शामिल हैं।

    2026 Maruti Baleno Facelift ADAS Camera

    इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन 

    नई मारुति बलेनो में Swift वाला 1.2-लीटर 3-सिलेंडर इंजन और 1.2-litre petrol-CNG ऑप्शन दिया गया है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी

    पावर

    83 पीएस

    70 पीएस

    टॉर्क

    112 एनएम

    102 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

    एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    2026 Maruti Baleno Facelift Gear Lever

    कीमत और मुकाबला

    2026 Maruti Baleno फेसलिफ्ट के बेस वेरिएंट की कीमत 6.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसका मुकाबला Hyundai i20Tata Altroz, और Toyota Glanza से है।

    CarDekho का क्या है कहना..

    मारुति बलेनो फेसलिफ्ट सिर्फ एक मामूली कॉस्मेटिक अपडेट नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण अपग्रेड है जिसने कार को हर पहलू में बेहतर बनाया है। खास तौर पर फीचर्स और सेफ्टी के मामले में किए गए बदलाव इसे अपने सेगमेंट में सबसे आगे खड़ा करते हैं। 6 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स इसे उन ग्राहकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं जो सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा बिकने वाली हैचबैक होने के नाते, यह देखना दिलचस्प होगा कि इसके प्रतिद्व्न्दी कैसा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि बलेनो को सबसे पहले अपडेट मिला है।

    Maruti Baleno Facelift

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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