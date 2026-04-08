2026 स्कोडा कुशाक ऑन रोड प्राइस: जानिए आपके शहर में एसयूवी कार की कीमत कितनी है

प्रकाशित: अप्रैल 08, 2026 12:28 pm । सोनू

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स्कोडा ने नई कुशाक एसयूवी कार को 10.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) शुरुआती कीमत पर पेश किया है, इसके डिजाइन और फीचर में कई बदलाव किए गए हैं। लेकिन ये एक्स-शोरूम कीमत है, यहां हम जानेंगे भारत के टॉप 5 शहर में 2026 स्कोडा कुशाक की ऑन रोड प्राइस कितनी है:

ऑन रोड कीमत की गणना कैसे होती है?

कार खरीदते समय एक्स-शोरूम कीमत में केवल गाड़ी की कॉस्ट शामिल होती है। हालांकि, कार को घार लाने से पहले आपको कुछ और टैक्स देने होते हैं। इनमें ये शामिल हैं:

इंश्योरेंस प्रीमियम

रोड टैक्स (पंजीकरण वाले राज्य के अनुसार अलग-अलग हैं)

पंजीकरण शुल्क

फास्टैग शुल्क

टीसीएस - उन कार के लिए जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपये से अधिक है

एसेसरीज (वैकल्पिक)

डिस्क्लेमर: इंश्योरेंस शुल्क कई फैक्टर के आधार पर अलग-अलग होता है। हमारा सुझाव है कि आप इस बारे में अपने स्थानीय डीलर से संपर्क करें और बेहतर डील के लिए मोलभाव करें।

स्कोडा कुशाक ऑन रोड प्राइस: दिल्ली

शुल्क स्कोडा कुशाक क्लासिक प्लस एमटी (बेस) स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो 1.5 टीएसआई (टॉप) एक्स-शोरूम 10.69 लाख रुपये 18.99 लाख रुपये एक्स-शोरूम कीमत का 1% टीसीएस 10,690 रुपये 18,990 रुपये इंश्योरेंस 25,400 रुपये 41,200 रुपये रोड टैक्स 1,14,030 रुपये 1,97,030 रुपये पंजीकरण शुल्क 1,500 रुपये 1,500 रुपये फास्टैग 500 रुपये 500 रुपये ऑन रोड कीमत 12,20,620 रुपये 21,56,720 रुपये

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, दिल्ली में कुशाक की ऑन रोड प्राइस 12.21 लाख रुपये से 21.57 लाख रुपये के बीच है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि इस प्राइस में एसेसरीज, एक्सटेंडेड वारंटी और सर्विस पैकेज जैसी अतिरिक्त चीजें शामिल नहीं हैं।

यहां दिल्ली में कुशाक के सभी वेरिएंट की ऑन रोड कीमत देखें।

स्कोडा कुशाक ऑन रोड प्राइस: मुंबई

शुल्क स्कोडा कुशाक क्लासिक प्लस एमटी (बेस) स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो 1.5 टीएसआई (टॉप) एक्स-शोरूम 10.69 लाख रुपये 18.99 लाख रुपये एक्स-शोरूम कीमत का 1% टीसीएस 10,690 रुपये 18,990 रुपये इंश्योरेंस 63,845 रुपये 1,07,412 रुपये रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन चार्ज 1,40,316 रुपये 2,41,908 रुपये फास्टैग 800 रुपये 800 रुपये ऑन रोड कीमत 12,84,651 रुपये 22,68,110 रुपये

मुंबई में कुशाक की ऑन रोड कीमत 12.85 लाख रुपये से 22.68 लाख रुपये के बीच है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें एसेसरीज, एक्सटेंडेड वारंटी और सर्विस पैकेज जैसी अतिरिक्त चीजें शामिल नहीं हैं।

यहां मंबई में कुशाक के सभी वेरिएंट की ऑन रोड कीमत देखें।

स्कोडा कुशाक ऑन रोड प्राइस: बेंगलुरु

शुल्क स्कोडा कुशाक क्लासिक प्लस एमटी (बेस) स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो 1.5 टीएसआई (टॉप) एक्स-शोरूम 10.69 लाख रुपये 18.99 लाख रुपये एक्स-शोरूम कीमत का 1% टीसीएस 10,690 रुपये 18,990 रुपये इंश्योरेंस 39,177 रुपये 69,970 रुपये रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन चार्ज 2,05,422 रुपये 3,62,043 रुपये फास्टैग 600 रुपये 600 रुपये ऑन रोड कीमत 13,24,889 रुपये 23,50,603 रुपये

बेंगलुरु में कुशाक की ऑन रोड कीमत 13.25 लाख रुपये से 23.51 लाख रुपये के बीच है। इस प्राइस में एसेसरीज, स्थानीय नगरपालिका टैक्स, सर्विस पैकेज और अन्य अतिरिक्त चीजें शामिल नहीं हैं।

यहां बेंगलुरु में कुशाक के सभी वेरिएंट की ऑन रोड रेट देखिए।

महंगी! कर्नाटक में रोड टैक्स की दर देश में सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से बेंगलुरु में इसे खरीदना ज्यादा महंगा पड़ता है।

स्कोडा कुशाक ऑन रोड प्राइस: चेन्नई

शुल्क स्कोडा कुशाक क्लासिक प्लस एमटी (बेस) स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो 1.5 टीएसआई (टॉप) एक्स-शोरूम 10.69 लाख रुपये 18.99 लाख रुपये एक्स-शोरूम कीमत का 1% टीसीएस 10,690 रुपये 18,990 रुपये इंश्योरेंस 41,142 रुपये 71,935 रुपये रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन चार्ज 1,95,920 रुपये 3,45,320 रुपये फास्टैग 500 रुपये 500 रुपये ऑन रोड कीमत 13,17,252 रुपये 23,35,745 रुपये

अगर आप चेन्नई में स्कोडा एसयूवी कार लेना चाहते हैं तो इसकी ऑन रोड कीमत 13.17 लाख रुपये से 23.36 लाख रुपये के बीच है। आप एसेसरीज, एक्सेंटेंडेड वारंटी और सर्विस पैकेज जैसे एड-ऑन भी अलग से पैसे देकर चुन सकते हैं।

यहां चेन्नई में कुशाक के सभी वेरिएंट की ऑन रोड प्राइस देखें।

स्कोडा कुशाक ऑन रोड प्राइस: कोलकाता

शुल्क स्कोडा कुशाक क्लासिक प्लस एमटी (बेस) स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो 1.5 टीएसआई (टॉप) एक्स-शोरूम 10.69 लाख रुपये 18.99 लाख रुपये एक्स-शोरूम कीमत का 1% टीसीएस 10,690 रुपये 18,990 रुपये इंश्योरेंस 38,922 रुपये 69,715 रुपये रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन चार्ज 1,07,840 रुपये 1,90,840 रुपये फास्टैग 500 रुपये 500 रुपये ऑन रोड कीमत 12,26,952 रुपये 21,79,045 रुपये

इस लिस्ट के सभी शहरों में से कोलकाता में कुशाक की शुरुआती कीमत सबसे कम है, यहां इसके बेस मॉडल की प्राइस 12.27 लाख रुपये है। वहीं टॉप मॉडल मोंटे कार्लो 1.5 की प्राइस 21.79 लाख रुपये है।

नोट: पंश्चिम बंगाल में 15 साल के लाइफटाइम टैक्स के बजाय 5 साल का रोड टैक्स चुकाने का विकल्प भी है, जिससे ऑन रोड कीमत काफी कम हो जाएगी। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए अपने स्थानीय डीलर से संपर्क करें।

यहां कोलकाता में कुशाक के सभी वेरिएंट की ऑन रोड कीमत देखें।

डिस्क्लेमर: ऊपर बताई ऑन रोड कीमत केवल सांकेतिक हैं और इंश्योरेंस शुल्क, स्थानीय नगरपालिक टैक्स, एसेसरीज और डिस्काउंट जैसी चीजें अलग-अलग शहरों में अलग-अलग हो सकती है। हम आपको अपने शहर में कुशाक की ऑन रोड कीमत की स्पष्ट जानकारी के लिए अपने स्थानीय स्कोडा डीलरशिप से संपर्क करने की सलाह देते हैं।

स्कोडा कुशाक ओवरव्यू

स्कोडा ने इसी साल की शुरुआत में कुशाक को फेसलिफ्ट अपडेट दिया। इस अपडेट के तहत इसके एक्सटीरियर डिजाइन में काफी बदलाव किए गए हैं। आगे आपको इसमें एक इल्लुमिनेटेड ग्रिल, पतले एलईडी हेडलैंप्स, फॉग लैंप्स और एक नया बंपर मिलता है।

साइड से यह प्री-फेसलिफ्ट वर्जन जैसी ही दिखती है, यहां केवल बड़े बदलाव के तौर पर नए अलॉय व्हील दिए गए हैं। पीछे का स्टाइल भी वैसा ही है, हालांकि यहां पर नया कनेक्टेड एलईडी टेललैंप क्लस्टर दिया गया है जो ज्यादा अपमार्केट फील देता है और चमकीला लोगो एक यूनीक टच देता है।

फीचर लिस्ट की बात करें तो इसमें एक बड़ा 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एआई असिस्टेंट के साथ अपडेटेड 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक पैनोरमिक सनरूफ और पीछे सीट मसाजर जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं। सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), रियर व्यू कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड कंट्रोल (एचएचसी), इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक (ईडीएल), और ट्रेक्शन कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

स्कोडा कुशाक एसयूवी कार में 1-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प दिया गया है। 1-लीटर इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है, जबकि 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ केवल डीसीटी गियरबॉक्स मिलता है। यहां इसके स्पेसिफिकेशन देखिए:

इंजन 1-lलीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई पावर 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/8-स्पीड एटी 7-स्पीड डीएसजी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कनवर्टर)

डीएसजी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

यहां कुशाक के वेरिएंट अनुसार फीचर देखिए।

स्कोडा कुशाक: कंपेरिजन

कुशाक का मुकाबला रेनो डस्टर, किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, टाटा सिएरा, होंडा एलिवेट, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, और एमजी एस्टर जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से है। इसकी टक्कर फॉक्सवैगन टाइगन से भी है, जो इसी प्लेटफॉर्म पर बनी है और इस महीने इसका फेसलिफ्ट वर्जन आने वाला है।

यह भी देखें: स्कोडा कुशाक ऑन रोड प्राइस