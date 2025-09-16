सभी
    मारुति विक्टोरिस vs फोक्सवैगन टाइगन vs स्कोडा कुशाक : ग्लोबल एनकैप रेटिंग कंपेरिजन

    प्रकाशित: सितंबर 16, 2025 06:22 pm । भानु

    77 Views
    हाल ही में मारुति विक्टोरिस को भारत में लॉन्च किया गया है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा और मारुति ग्रैंड विटारा कॉम्पेक्ट एसयूवी से है। लॉन्च से पहले विक्टोरिस का ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट भी किया गया था, जिसमें इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी जिसके चलते यह सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कार बन गई है। इसका कंपेरिजन फोक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कुशाक से है, इन दोनों कारों को भी ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है।  

    क्या मारुति विक्टोरिस सेफ्टी के मामले में फोक्सवैगन और स्कोडा की कारों को कड़ी टक्कर दे पाएगी? जानते हैं क्रैश टेस्ट रेटिंग और स्कोर के जरिए :- 

    ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग और स्कोर कंपेरिजन 

    पैरामीटर 

    ग्लोबल एनकैप

    फोक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कुशाक 

    वयस्क सेफ्टी रेटिंग 

    ⭐⭐⭐⭐⭐

    ⭐⭐⭐⭐⭐

    वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन स्कोर 

    33.72 / 34 पॉइंट 

    29.64 / 34 पॉइंट 

    फ्रंटल ऑफसेट डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट स्कोर  

    15.807 पॉइंट 

    14.1 पॉइंट 

    साइड मूवेबल डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट स्कोर  

    15.913 पॉइंट 

    14.5 पॉइंट 

    साइड पोल इम्पेक्ट टेस्ट 

    ओके 

    ओके

    चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग  

    ⭐⭐⭐⭐⭐

    ⭐⭐⭐⭐⭐

    चाइल्ड पैसेंजर प्रोटेक्शन स्कोर

    41 / 49 पॉइंट

    42 / 49  पॉइंट

    चाइल्ड सेफ्टी डायनामिक स्कोर 

    24 / 24 पॉइंट

    24 / 24 पॉइंट

    सीआरएस इंस्टॉलेशन स्कोर 

    12 / 12 पॉइंट

    12 / 12  पॉइंट

    व्हीकल असेसमेंट स्कोर  

    5 / 13 पॉइंट

    6 / 13  पॉइंट

    मारुति विक्टोरिस ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रिजल्ट 

    Maruti Victoris Global NCAP crash test

    ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में मारुति विक्टोरिस को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। फ्रंटल ऑफसेट डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट में ड्राइवर के सिर, गर्दन, जांघ, पैर और बाएं टिबिया के हिस्से को 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला, जबकि को-ड्राइवर के सभी हिस्सों की सुरक्षा 'अच्छी' पाई गई। ड्राइवर के छाती और दाएं टिबिया के हिस्से को 'पर्याप्त' रेटिंग दी गई।  

    साइड मूवेबल डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट में को-ड्राइवर के सिर, पेट और पेल्विस के हिस्से को 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला, जबकि छाती के हिस्से की सुरक्षा 'पर्याप्त' बताई गई। साइड पोल इम्पेक्ट टेस्ट में पैसेंजर के सभी हिस्सों को 'अच्छा' करार दिया गया। 

    चाइल्ड पैसेंजर सेफ्टी के लिए इसमें चाइल्ड सीटों को आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज में पीछे की तरफ फेसिंग करके इंस्टॉल किया गया था। फ्रंटल और साइड क्रैश टेस्ट में 18 महीने और 3 साल के बच्चे की डमी को पूरे पॉइंट्स मिले। 

    फोक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कुशाक ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रिजल्ट 

    Skoda Kushaq and Volkswagen Taigun Global NCAP crash test

    फोक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कुशाक दोनों कार को एमक्यू-ए0-इन प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इन दोनों गाड़ियों का ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट 2022 में किया गया था। फ्रंटल ऑफसेट डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट में को-ड्राइवर के सभी हिस्सों को 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला। जबकि, ड्राइवर के सिर, गर्दन और जांघ के हिस्से को 'अच्छी' रेटिंग दी गई। ड्राइवर के छाती, दाएं टिबिया और पैर के हिस्से को 'पर्याप्त' प्रोटेक्शन मिला, जबकि बाएं टिबिया को 'मार्जिनल' करार दिया गया।
    साइड मूवेबल डिफॉरमेबल टेस्ट में पैसेंजर के सिर, पेट और पेल्विस के हिस्से को अच्छा प्रोटेक्शन मिला, जबकि छाती के हिस्से को 'मार्जिनल' करार दिया गया। साइड पोल इम्पेक्ट टेस्ट में पैसेंजर के सिर और पेल्विस के हिस्से को 'अच्छी' रेटिंग दी गई, जबकि पेट के हिस्से को 'पर्याप्त' और छाती के हिस्से की सुरक्षा को 'मार्जिनल' करार दिया गया।
    चाइल्ड पैसेंजर टेस्ट में 18 महीने और 3 साल के बच्चे की डमी को फ्रंटल टेस्ट में 8 में 8 पॉइंट्स और साइड क्रैश प्रोटेक्शन टेस्ट में 4 में से 4 पॉइंट्स मिले।  

    उपर के विवरण और क्रैश टेस्ट इंपैक्ट से, यह साफ है कि  फोक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कुशाक की तुलना में विक्टोरिस यात्रियों के शरीर के अधिक हिस्सों के लिए 'अच्छी' सुरक्षा प्रदान करता है। फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में, टाइगन और कुशाक एसयूवी में ड्राइवर की छाती और दाएं पैर की हड्डी को ‘पर्याप्त’ सुरक्षा मिलती  है, जबकि विक्टोरिस में ड्राइवर के पैरों और बाएं पैर की हड्डी को अच्छी सुरक्षा मिलती है, जो कि टाइगन और कुशाक में नहीं मिलती है।

    साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में, इन एसयूवी पर चेस्ट प्रोटेक्शन को झटका लगता है, लेकिन टाइगन और कुशाक की कम 'मार्जिनल' सेफ्टी की तुलना में विक्टोरिस में अभी भी 'पर्याप्त' सुरक्षा मिलती है।

    साइड पोल इंपैक्ट टेस्ट में, विक्टोरिस में पैसेंजर के सभी अंगों को 'अच्छी' सुरक्षा मिलती है, जबकि टाइगन और कुशाक में पैसेंजर्स की छाती को 'मामूली' और पेट को 'पर्याप्त' सुरक्षा मिलती है। इन सब बातों से साफ़ ज़ाहिर होता है कि विक्टोरिस बेहतर एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन प्रदान करती है।

    सीओपी के नतीजे 18 महीने और 3 साल के बच्चों की डमी कारों के समान हैं, जिन्हें आगे और पीछे से सुरक्षा के मामले में पूरे अंक मिले हैं। हालांकि, व्हीकल असेसमेंट पैरामीटर्स में, टाइगन और कुशाक को 13 में से 6 अंक मिले हैं, जबकि विक्टोरिस को 5 अंक मिले हैं। यही मुख्य कारण है कि विक्टोरिस की तुलना में टाइगन और कुशाक के चाइल्ड सेफ्टी स्कोर बेहतर हैं।

    सेफ्टी फीचर्स

    Maruti Victoris Global NCAP crash test
    Skoda Kushaq and Volkswagen Taigun Global NCAP crash test

    मारुति विक्टोरिस कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सबसे नई कार है, और इसलिए इसमें सुरक्षा के कई सारे विकल्प मौजूद हैं। इसके मुख्य फीचर्स में 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, टीपीएमएस, लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 360-डिग्री कैमरा और हिल स्टार्ट असिस्ट शामिल हैं।

    Maruti Victoris 6 airbags

    फोक्सवैगन टाइगन और कुशाक में भी 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), टीपीएमएस और हिल-होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन इनमें सेंसर वाला रियर पार्किंग कैमरा ही मिलता है। दोनों ही कारों में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) के तहत कोई फीचर नहीं दिया गया है।

    कीमत और कंपेरिजन

    Maruti Victoris Global NCAP crash test

    मॉडल 

    कीमत

    मारुति विक्टोरिस (इंट्रोडक्ट्री)

    10.50 लाख रुपये से लेकर  19.99 लाख रुपये

    फोक्सवैगन टाइगन

    11.80 लाख रुपये से लेकर  19.83 लाख रुपये

    स्कोडा कुशाक

    10.99 लाख रुपये से लेकर  19.09 लाख रुपये

    कीमत एक्सशोरूम पैन इंडिया के अनुसार

    मारुति विक्टोरिस,फोक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कुशाक ये तीनों ही कॉम्पैक्ट एसयूवी कैटेगरी की कारें है और इनका मुकाबला किआ सेल्टोस,टोयोटा हाइराइडर और हुंडई क्रेटा से है। 

