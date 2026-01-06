नई महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ 13.66 लाख रुपये में हुई लॉन्च : एसयूवी कार की पूरी प्राइस लिस्ट, बुकिंग और डिलीवरी डिटेल्स, वेरिएंट और अन्य जानकारी यहां देखें

संशोधित: जनवरी 06, 2026 02:34 pm | स्तुति

इस फेसलिफ्ट के साथ महिंद्रा की आईसीई फ्लैगशिप और भी बेहतर हो गई है!

महिंद्रा एक्सयूवी700 फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च हो गई है। इस गाड़ी को महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ नाम से पेश किया गया है। इस एसयूवी कार की डिजाइन, केबिन और फीचर लिस्ट में कई महत्वपूर्ण अपडेट किए गए हैं।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ : वेरिएंट और पूरी प्राइस लिस्ट

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ का वेरिएंट नॉमनक्लेचर पहले जैसा ही है, लेकिन इसमें कई नए वेरिएंट जुड़े हैं। यह गाड़ी छह वेरिएंट : एएक्स, एएक्स3, एएक्स5, एएक्स7, एएक्स7 टी और एएक्स7 एल में उपलब्ध है।

इस गाड़ी के इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं हुए हैं। इसमें अभी भी 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन ऑप्शन मिलते हैं।

यहां देखें इसकी पूरी प्राइस लिस्ट :-

इंजन एएक्स एएक्स3 एएक्स5 एएक्स7 एएक्स7 टी एएक्स7 एल 2-लीटर टर्बो पेट्रोल एमटी 13.66 लाख रुपये 16.02 लाख रुपये 17.52 लाख रुपये 18.48 लाख रुपये ----- ----- 2-लीटर टर्बो पेट्रोल एटी ----- 17.47 लाख रुपये 18.97 लाख रुपये 19.93 लाख रुपये 21.97 लाख रुपये (7-सीटर ) / 22.16 लाख रुपये 23.45 लाख रुपये (7-सीटर ) / 23.64 लाख रुपये (6-सीटर ) 2.2-लीटर डीजल एमटी 14.96 लाख रुपये 16.49 लाख रुपये 17.99 लाख रुपये 18.95 लाख रुपये 20.99 लाख रुपये (7-सीटर ) / 21.39 लाख रुपये (6-सीटर ) 22.47 लाख रुपये 2.2-लीटर डीजल एटी ----- 17.94 लाख रुपये 19.44 लाख रुपये 20.4 लाख रुपये 22.44 लाख रुपये (7-सीटर ) / 22.84 लाख रुपये (6-सीटर ) 24.11 लाख रुपये (केवल 6-सीटर ) 2.2-लीटर डीजल एटी एडब्लूडी ----- ----- ----- 21.4 लाख रुपये 23.44 लाख रुपये 24.92 लाख रुपये

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सभी कीमतें पहले 40,000 कस्टमर के लिए मान्य हैं।

यहां देखें : महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ की वेरिएंट-वाइज फीचर लिस्ट।

किस वेरिएंट में कौनसे इंजन ऑप्शन दिए गए हैं।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ : बुकिंग और डिलीवरी से जुड़ी जानकारी

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ की बुकिंग दिसंबर 2025 से जारी है।

चूंकि यह महिंद्रा की कार है, ऐसे में इसका वेटिंग पीरियड भी पहले वाले कस्टमर के लिए थोड़ा ज्यादा हो सकता है।

जो ग्राहक इस गाड़ी को पहले बुक करवा चुके हैं उनको इसकी डिलीवरी 14 जनवरी से मिल सकेगी। लेकिन, यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने इसके एएक्स7, एएक्स7 टी, और एएक्स7 एल वेरिएंट प्री-बुक किए हैं।

जबकि, एएक्स, एएक्स 3 और एएक्स 5 वेरिएंट की डिलीवरी अप्रैल 2026 से शुरू होगी।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ : एक्सटीरियर डिजाइन

हमें खुशी है कि महिंद्रा ने इस एसयूवी कार के पहले फेसलिफ्ट वर्जन के लिए इवॉल्यूशनरी अप्रोच अपनाई है।

इसकी फ्रंट डिजाइन में सबसे ज्यादा बदलाव हुआ है जिससे यह पहले से ज़्यादा शानदार लगती है।

छोटी जानकारियां: महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के आगे का लुक अपने इलेक्ट्रिक वर्जन एक्सईवी 9एस से काफी अलग है।

इसकी डीआरएल्स अब सिंगल स्ट्रिप यूनिट है, जबकि एक्सयूवी700 में डीआरएल्स के लिए दो पतली स्ट्रिप मिलती थी।

स्मॉल पिक्सेल जैसे फॉगलैंप्स इसे काफी आकर्षक लुक देते हैं।

नए अलॉय व्हील्स को छोड़कर इसकी साइड प्रोफाइल में कोई दूसरा बदलाव नहीं हुआ है।

ध्यान देने वाली बात : महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के टॉप वेरिएंट में 19-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि इसके लोअर वेरिएंट में स्मॉल 18, 17-इंच अलॉय और स्टील व्हील्स मिलेंगे।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ : इंटीरियर डिजाइन

केबिन के अंदर हुए सभी बदलावों का पता लगाना एकदम आसान है।

इसका सबसे हाइलाइट फीचर नई ट्रिपल 12.3-इंच स्क्रीन है जो इसके डैशबोर्ड को एकदम मॉडर्न लुक देती है।

नया ब्लैक/ टैन/ व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन बेहद आकर्षक लगता है, लेकिन इसे मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है।

डिटेल : इसमें 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील पर दिए गए लोगो पर क्रोम फिनिश दी गई है, जबकि इसके इलेक्ट्रिक वर्जन में इल्युमिनेटेड यूनिट मिलती है।

इसमें एयर कंट्रोल्स के लिए कोई फिज़िकल बटन नहीं दिए गए हैं।

इसकी सेकंड रो अब स्लाइड हो सकती है, जिससे यह गाड़ी और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई है।

इसमें मिडल-रो पैसेंजर के लिए रियर सनशेड और वायरलेस फोन चार्जर की सुविधा दी गई है।

डिटेल : पहले की तरह इसमें चुनने के लिए 6-सीटर और 7-सीटर का ऑप्शन मिलता है।

आगे वाली सीटों के पीछे लगे ब्रिंग यॉर ओन डिवाइस (बीवाओडी) डॉक्स आपकी एंटरटेनमेंट की जरूरतों का ख्याल रखेंगे!

महिंद्रा एक्सयूवी 7 एक्सओ : फीचर

नया मिड-लाइफ अपडेट मिलने के साथ महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ गाड़ी में कई सारे नए फीचर भी जुड़ गए हैं जिसके बारे में आप नीचे देख सकते हैं :-

फीचर नोट 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले बेहतर कंफर्ट के लिए यह अब एडीएएस विज़ुअलाइजेशन और लेन वॉच कैमरा दिखाता है। 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। 12.3-इंच को-ड्राइवर एंटरटेनमेंट सिस्टम वीडियो देखने और ऐप्स के जरिए ग्रॉसरी या फ़ूड ऑर्डर करने में भी मदद करता है। बॉस मोड के साथ पावर्ड को-ड्राइवर सीट इस फीचर के जरिए सीट को ज्यादा बेहतर तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है। बॉस मोड फंक्शन के साथ अब पीछे बैठने वाले पैसेंजर को ज्यादा लेगरूम स्पेस मिल सकती है। 16-स्पीकर हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम शानदार साउंड क्वालिटी। म्यूजिक के शौकीन लोगो को काफी पसंद आएगा। 540-डिग्री कैमरा गाड़ी के नीचे का व्यू दिखाता है। स्लाइडिंग सेकंड रो सीट तीसरी रो के पैसेंजर के लिए प्रेक्टिकेलिटी को बेहतर बनाता है। मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग खासकर रात में केबिन एक्सपीरिएंस को सुधारता है। पैनोरमिक सनरूफ केबिन को हवादार बनाता है। पावर्ड टेलगेट आपके हाथ में सामान होने पर यह फीचर सबसे ज्यादा काम आता है। वेंटिलेटेड रियर सीट गर्मियों के दिनों में मिडल-रो पैसेंजर के लिए सबसे ज्यादा काम आता है।

इसके अलावा इसमें डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, डुअल वायरलेस फोन चार्जर, पुश-बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, मेमोरी फंक्शन के साथ पावर्ड ड्राइवर सीट, और कनेक्टेड कार फीचर्स का एक अपडेटेड सूट जैसे फीचर दिए गए हैं।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ : सेफ्टी

सुरक्षा के लिए इसमें 7 एयरबैग (6 स्टैंडर्ड), एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर दिए गए हैं।

नोट : महिंद्रा एक्सयूवी 700 महिंद्रा की पहली कार थी जिसे 2021 में ग्लोबल एनकैप से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल हुई थी। अनुमान है कि एक्सयूवी 7एक्सओ को भी भारत एनकैप से पूरे अंक मिल सकते हैं।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ : इंजन ऑप्शन

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ कार में एक्सयूवी 700 वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

इंजन 2-लीटर टर्बो पेट्रोल 2.2-लीटर डीजल ट्रांसमिशन* 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी पावर 200 पीएस 185 पीएस तक टॉर्क 380 एनएम 450 एनएम तक ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील-ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव/ऑल-व्हील-ड्राइव (केवल एटी)

*एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

एक्सयूवी700 के हमारे एक्सपीरिएंस के मुताबिक यह दोनों इंजन ऑप्शन शानदार परफॉरमेंस देते हैं और इनमें लंबी दूरी की शानदार क्रूज़िंग क्षमताएं हैं।

ज्यादा पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन से शहर में सिंगल डिजिट माइलेज की उम्मीद की जा सकती है।

हम इसका डीजल इंजन चुनना पसंद करेंगे जो बेहतरीन ड्राइवबिलिटी और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता है।

डीजल इंजन के साथ ऑप्शनल एडब्लूडी आपको एक्सयूवी 7एक्सओ गाड़ी को मुश्किल रास्तों पर भी ले जाने में मदद करेगा।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ : हमारी राय

हमें एक्सयूवी700 बहुत पसंद आई थी। इस गाड़ी की डिजाइन मस्कुलर और बोल्ड है और इसमें अपमार्केट केबिन के साथ लंबी फीचर लिस्ट दी गई है, साथ ही यह गाड़ी पैसेंजर को अच्छा कंफर्ट भी देती है और इसकी परफॉरमेंस भी बेहद शानदार है। एक्सयूवी 7एक्सओ भी इसी फॉर्मूला पर बनी है और यह गाड़ी अब पहले से ज्यादा फीचर लोडेड हो गई है। सभी नए अपडेट यह सुनिश्चित करते हैं कि एक्सयूवी 7एक्सओ पॉपुलर मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में सबसे आगे रहे!

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ : मुकाबला

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ का मुकाबला इन सभी कारों से है :-