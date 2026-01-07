सभी
    टोयोटा अर्बन क्रूजर प्रोडक्शन वर्जन का टीजर हुआ जारी, जनवरी 2026 के आखिर में हो सकती है लॉन्च

    संशोधित: जनवरी 07, 2026 02:47 pm | स्तुति

    टोयोटा अर्बन क्रूजर मारुति ई विटारा का रिबैज्ड वर्जन है जिसमें ई विटारा वाली पावरट्रेन दी गई है, लेकिन इसकी डिजाइन इससे थोड़ी अलग है

    Toyota Urban Cruiser

    मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा को लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार जनवरी में पेश किया जाने वाला है, वहीं टोयोटा अर्बन क्रूजर भी जल्द लॉन्च होने वाली है। टोयोटा इंडिया के नए टीजर से इसकी लॉन्चिंग कंफर्म हो गई है। जारी हुए नए टीजर में टोयोटा ईवी के प्रोडक्शन वर्जन की झलक देखने को मिली है। टीजर में क्या कुछ आया है नजर, यह जानने से पहले मारुति ई विटारा के बारे में जान लें। 

    टीजर में क्या कुछ आया है नजर?

    टीजर में अर्बन क्रूजर गाड़ी में आइब्रो स्टाइल एलईडी डीआरएल्स के साथ मोनोपॉड एलईडी हैडलैंप नजर आए हैं जिस पर पिक्सेल स्टाइल एलिमेंट दिए गए हैं, जबकि मारुति ई विटारा में वाय-शेप्ड लाइटिंग सिग्नेचर दिया गया है। साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें चार्जिंग फ्लैप पर 'बीईवी' बैजिंग दी गई है।

    क्या उम्मीद की जा सकती है? 

    टोयोटा की रिबैज्ड मॉडल को लेकर अप्रोच के अनुसार, अर्बन क्रूजर में थोड़ी ज्यादा बेहतर डिजाइन थीम मिलेगी। हालांकि, इसका साइज, एक्सटीरियर लेआउट और डाइमेंशन ई विटारा जैसा ही रहेगा, लेकिन टोयोटा ने इसमें क्रीज और बॉडी लाइंस को थोड़ा मॉडिफाई किया है जिससे यह अब ज्यादा क्लीन और दमदार नजर आएगी। मारुति ई विटारा से अलग दिखाने के लिए इसमें नए स्टाइल के व्हील्स भी मिलेंगे।

    Toyota Urban Cruiser

    फीचर और सेफ्टी 

    टोयोटा अर्बन क्रूजर का इंटीरियर लेआउट ई विटारा जैसा हो सकता है, लेकिन इसमें अलग कलर थीम दी जा सकती है। ई विटारा अंतरराष्ट्रीय मॉडल में ऑल-ब्लैक डैशबोर्ड दिया गया है, जबकि इसके भारतीय वर्जन में ब्लैक/टैन कलर थीम दी गई है। इस गाड़ी में ई विटारा जैसे फीचर मिलेंगे जिसमें 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल होंगे। इसके अलावा इसमें फिक्स्ड ग्लास रूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 10-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर भी दिए गए हैं। 

    Toyota Urban Cruiser

    सुरक्षा के लिए इस एसयूवी कार में सात एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर दिए जाएंगे। मारुति ई विटारा को भारत एनकैप से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है।

    नोट : टोयोटा अर्बन क्रूजर को ऑटो एक्सपो 2025 में कॉन्सेप्ट वर्जन में शोकेस किया गया था। 

    बैटरी पैक, मोटर व रेंज 

    टोयोटा अर्बन क्रूजर ईवी में ई विटारा वाली पावरट्रेन दी जाएगी। अर्बन क्रूजर अंतरराष्ट्रीय वर्जन में ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप दिया गया है, जबकि इसके भारतीय वर्जन में फ्रंट-व्हील-ड्राइव कॉन्फिगरेशन दिया जा सकता है।

    बैटरी ऑप्शन

    49 केडब्लूएच 

    61  केडब्लूएच 

    इलेक्ट्रिक मोटर 

    1

    1

    पावर

    144 पीएस

    174 पीएस

    टॉर्क 

    192.5 एनएम

    192.5 एनएम 

    सर्टिफाइड रेंज 

    344 किलोमीटर (डब्लुएलटीपी) 

    543 किमी (एआरएआई)

    ड्राइवट्रेन

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव 

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव 

    *एडब्लूडी - ऑल-व्हील-ड्राइव 

    संभावित लॉन्च और मुकाबला 

    टोयोटा अर्बन क्रूजर को जनवरी के आखिर में लॉन्च किया जा सकता है। इस गाड़ी की कीमत 18 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला अपकमिंग टाटा सिएरा ईवी, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा बीई 6, एमजी जेडएस ईवी और टाटा कर्व ईवी से रहेगा। 

