निसान ने ग्रेवाइट की लॉन्च डेट की कंफर्म, टेक्टॉन की शोकेस डेट से भी उठाया पर्दा

प्रकाशित: जनवरी 05, 2026 06:18 pm । स्तुति

2026 में निसान का प्रोडक्ट लाइनअप 1 से बढ़कर 3 हो जाएगा

निसान इंडिया ने अपने 2026 के प्लान साझा कर दिए हैं, जिसमें निसान ग्रेवाइट एमपीवी की लॉन्चिंग और निसान टेक्टोन कॉम्पेक्ट एसयूवी का शोकेस होना शामिल है। भारत में निसान ग्रेवाइट को नई डस्टर की लॉन्चिंग से पहले 21 जनवरी को पेश किया जाएगा, जबकि निसान टेक्टॉन से अंतरराष्ट्रीय बाजार में 4 फरवरी 2026 को पर्दा उठेगा। यहां देखें इससे जुड़ी पूरी जानकारी :-

निसान ग्रेवाइट से जुड़ी जानकारी

निसान ग्रेवाइट रेनो ट्राइबर की तरह सब-4 मीटर 7 सीटर एमपीवी कार होगी। अभी तक निसान ने इस एमपीवी कार के आगे और पीछे की झलक दिखाई है।

ग्रेवाइट में ट्राइबर वाले कई सारे फीचर दिए जा सकते हैं जिसमें 8-इंच इंफोटेनमेंट, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, छह एयरबैग, रियर पार्किंग कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) शामिल हो सकते हैं।

निसान अपनी ग्रेवाइट कार में ट्राइबर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ऑप्शन दे सकती है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1-लीटर 3-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 72 पीएस टॉर्क 96 एनएम ट्रांसमिशन ऑप्शन 5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी

एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

संभावनाएं : हमारा मानना ​​है कि निसान सेगमेंट में मुकाबले को बनाए रखने के लिए अपनी ग्रेवाइट कार में 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी दे सकती है।

निसान टेक्टॉन

निसान टेक्टॉन कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट की कार होगी जिसमें हुंडई क्रेटा और नए मॉडल्स जैसे टाटा सिएरा, मारुति विक्टोरिस और नई किआ सेल्टोस जैसी कारें पहले से मौजूद हैं।

जैसा की टीजर में देखा गया है, टेक्टॉन की डिजाइन निसान पैट्रोल अंतरराष्ट्रीय मॉडल से काफी इंस्पायर्ड लगती है। अनुमान है कि इसमें कई मॉडर्न फीचर दिए जा सकते हैं।

निसान ने इस गाड़ी के इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन को लेकर फिलहाल कोई जानकारी साझा नहीं की है। इसमें कई सारे इंजन ऑप्शन दिए जा सकते हैं।

निसान टेक्टॉन को भारत में 2026 के आखिर में लॉन्च किया जा सकता है। यहां इस गाड़ी से 4 फरवरी को पर्दा उठेगा।

संभावित कीमत और मुकाबला

निसान ग्रेवाइट की कीमत 6.20 लाख रुपये से शुरू हो सकती है, जबकि निसान टेक्टॉन की शुरूआती प्राइस 10.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) रखी जा सकती है। निसान ग्रेवाइट का मुकाबला रेनो ट्राइबर, मारुति अर्टिगा, मारुति एक्सएल6, किआ कैरेंस और किआ कैरेंस क्लाविस से रहेगा। जबकि, निसान टेक्टॉन गाड़ी हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, टाटा सिएरा, मारुति विक्टोरिस, किआ सेल्टोस और फोक्सवैगन टाइगन को कड़ी टक्कर देगी।