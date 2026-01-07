टाटा हैरियर और सफारी के पेट्रोल वेरिएंट हुए लॉन्च, जानिए कीमत

प्रकाशित: जनवरी 07, 2026 07:20 pm । भानु

टाटा ने अब हैरियर और सफारी के पेट्रोल वेरिएंट लॉन्च कर दिए हैं। इनमें 1.5 लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है, जो सिएरा में भी दिया गया है और यही इंजन अब हैरियर और सफारी एसयूवी में भी उपलब्ध है। इसके साथ ही, टाटा ने दोनों कारों में कुछ बदलाव भी किए हैं और नए फीचर्स भी जोड़े हैं। टाटा ने हैरियर पेट्रोल और सफारी पेट्रोल को क्रमशः 12.89 लाख रुपये और 13.29 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है।

इस इंजन के बारे में पूरी जानकारी और पेट्रोल वेरिएंट की कीमतों के बारे में जानिए आगे:

टाटा हैरियर और सफारी पेट्रोल वेरिएंट कीमत

हैरियर पेट्रोल की कीमतें 12.89 लाख रुपये से लेकर 24.69 लाख रुपये तक हैं, जबकि सफारी पेट्रोल की कीमत 13.29 लाख रुपये से शुरू होकर 25.20 लाख रुपये तक जाती है।

वेरिएंट हैरियर पेट्रोल हैरियर पेट्रोल ऑटोमैटिक स्मार्ट 12.89 लाख रुपये ----- प्योर एक्स 16 लाख रुपये 17.53 लाख रुपये प्योर एक्स डार्क 16.63 लाख रुपये 17.91 लाख रुपये एडवेंचर एक्स 16.86 लाख रुपये 18.47 लाख रुपये एडवेंचर एक्स डार्क 17.38 लाख रुपये 18.9 लाख रुपये एडवेंचर एक्स प्लस 17.14 लाख रुपये 18.74 लाख रुपये एडवेंचर एक्स प्लस डार्क 17.66 लाख रुपये 19.26 लाख रुपये फियरलेस एक्स 20 लाख रुपये 21.79 लाख रुपये फियरलेस एक्स डार्क 20.65 लाख रुपये 22.31 लाख रुपये फियरलेस एक्स प्लस 22.12 लाख रुपये 23.54 लाख रुपये फियरलेस एक्स प्लस डार्क 22.64 लाख रुपये 24.06 लाख रुपये फियरलेस अल्ट्रा 22.72 लाख रुपये 24.14 लाख रुपये फियरलेस अल्ट्रा रेड डार्क 23.27 लाख रुपये 24.69 लाख रुपये

अब आइए टाटा सफारी पेट्रोल की कीमतों पर एक नजर डालते हैं:

वेरिएंट सफारी पेट्रोल मैनुअल सफारी पेट्रोल ऑटोमैटिक स्मार्ट 13.29 लाख रुपये ----- प्योर एक्स 16.49 लाख रुपये 17.91 लाख रुपये प्योर एक्स डार्क 17.01 लाख रुपये 18.53 लाख रुपये एडवेंचर एक्स प्लस 17.75 लाख रुपये 19.36 लाख रुपये एडवेंचर एक्स प्लस डार्क 18.27 लाख रुपये 19.88 लाख रुपये फियरलेस एक्स 20.84 लाख रुपये 22.5 लाख रुपये फियरलेस एक्स डार्क 21.36 लाख रुपये 23.02 लाख रुपये अकंम्प्ल्श्डि एक्स प्लस 22.73 लाख रुपये 24.15 लाख रुपये अकंम्प्ल्श्डि एक्स प्लस डार्क 23.07 लाख रुपये 24.48 लाख रुपये अकंम्प्ल्श्डि एक्स प्लस 6-सीटर 22.83 लाख रुपये 24.25 लाख रुपये अकंम्प्ल्श्डि एक्स प्लस डार्क 6-सीटर 23.16 लाख रुपये 24.58 लाख रुपये अकंम्प्ल्श्डि अल्ट्रा 23.33 लाख रुपये 24.75 लाख रुपये अकंम्प्ल्श्डि अल्ट्रा 6-सीटर 23.43 लाख रुपये 24.85 लाख रुपये अकंम्प्ल्श्डि अल्ट्रा रेड डार्क 23.68 लाख रुपये 25.10 लाख रुपये अकॉम्प्लिश्ड अल्ट्रा रेड डार्क 6-सीटर 23.78 लाख रुपये 25.20 लाख रुपये

टाटा की हाल ही में लॉन्च हुई सिएरा में भी यही इंजन विकल्प मिलता है और यह हैरियर से थोड़ी सस्ती है। अगर आप सिएरा खरीदने की सोच रहे हैं, तो यहां एसयूवी की हमारा रिव्यू देखें ।

टर्बो पावर से और भी रोमांचक होगी ड्राइविंग

हैरियर और सफारी काफी फुर्तिली एसयूवी कार हैं, और इनका डीज़ल इंजन एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस का बढ़िया संतुलन देता है। हालांकि, यह नया टर्बो-पेट्रोल इंजन पेट्रोल के शौकीनों और ड्राइविंग का ज़्यादा आनंद लेने वालों को पसंद आएगा। आइए इसके स्पेसिफिकेशन्स पर एक डालते हैं एक नज़र:

इंजन 1.5-लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल) 2-लीटर डीजल इंजन ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी* 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी* पावर 170 पीएस 170 पीएस टॉर्क 280 एनएम 350 एनएम

*एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

कागजों पर, डीज़ल इंजन ज़्यादा पावरफुल दिखता है। हालांकि, असल परफॉर्मेंस अलग हो सकती है। इन दोनों इंजन विकल्पों के साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है, जो सहूलियत देगा। ध्यान दें कि टाटा ने हैरियर और सफारी के टर्बो-पेट्रोल इंजन को ज़्यादा आउटपुट देने के हिसाब से ट्यून किया है।

कंपनी ने हैरियर की फ्यूल एफिशिएंसी 25.9 किलोमीटर प्रति लीटर बताई है, जबकि सफारी 25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी। पेट्रोल वेरिएंट की दावा की गई टॉप स्पीड 216 किलोमीटर प्रति घंटा है।

हैरियर और सफारी के फीचर्स और इंटीरियर

हैरियर और सफारी के पेट्रोल वेरिएंट में कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं, जो आपको रोज़ाना इस्तेमाल करने में पसंद आएंगे। इनमें नया 14-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, डॉल्बी एटमॉस वाला 10-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, फ्रंट और रियर कैमरा वॉशर, फास्ट यूएसबी चार्जिंग (65वॉट) और हैरियर ईवी से लिया गया डिजिटल आईआरवीएम शामिल है। अन्य फीचर्स में 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, डुअल-ज़ोन ऑटो एसी, वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर, 9-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम और पावर्ड टेलगेट शामिल हैं।

सेफ्टी के लिहाज से इसमें 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसेे फीचर्स दिए गए हैं। सुरक्षा के मामले में हैरियर अभी भी 5-स्टार रेटिंग वाली कार है।

नए फीचर्स के अलावा, हैरियर पेट्रोल में व्हाइट और ब्राउन कलर का नया डुअल-टोन इंटीरियर कलर कॉम्बिनेशन और स्लाइडिंग आर्मरेस्ट भी मिलता है। सफारी में आपको व्हाइट और गोल्ड कलर का नया इंटीरियर थीम मिलता है, जो अंदर से और भी प्रीमियम लुक देता है। सफारी में भी अब स्लाइडिंग आर्मरेस्ट दिया गया है।

एक्सटीरियर और इंटीरियर में ये हुए बदलाव

डिजाइन और स्टाइल में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे छोटे-मोटे बदलाव किए गए हैं जो हैरियर को और भी आकर्षक बनाते हैं। सबसे पहले, आपको नया नाइट्रो क्रिमसन रेड कलर मिलता है, जो स्पोर्टी लुक देता है। जो लोग थोड़ा शांत रंग पसंद करते हैं, उनके लिए रेड डार्क एडिशन फिर से उपलब्ध है, जो एसयूवी को स्टैंडर्ड वर्जन से भी ज्यादा कूल लुक देता है।

ध्यान रहे कि रेड डार्क केवल टॉप-स्पेक वेरिएंट में ही उपलब्ध है, जो केवल पेट्रोल इंजन के साथ आते हैं। स्टेल्थ और डार्क एडिशन डीजल इंजन के साथ भी उपलब्ध हैं।

कंपेरिजन

टाटा हैरियर का मुकाबला एमजी हेक्टर और जीप कंपास से है, जबकि टाटा सफारी कार एमजी हेक्टर प्लस, महिंद्रा एक्सयूवी 700 और हुंडई अल्कजार को कड़ी टक्कर देती है।

