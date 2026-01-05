2026 टाटा पंच से पर्दा उठा: 13 जनवरी को लॉन्च होगी, जानिए क्या खास मिलेगा

प्रकाशित: जनवरी 05, 2026 07:40 pm । सोनू

नए अपडेट के साथ पंच कार काफी शानदार दिख रही है!

टाटा मोटर्स ने 2026 पंच फेसलिफ्ट से पर्दा उठा दिया है। भारत में इसे 13 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा। यह माइक्रो एसयूवी कार का पहला फेसलिफ्ट अपडेट है और इसमें नया एक्सटीरियर, अपडेट केबिन, नए फीचर और पावरफुल इंजन का विकल्प दिया गया है। तो बिना किसी देरी के, यहां देखिए नई टाटा पंच गाड़ी में क्या-क्या है:

2026 टाटा पंच: एक्सटीरियर डिजाइन

नई टाटा पंच में अब कुछ डिजाइन एलिमेंट्स पंच ईवी और अल्ट्रोज फेसलिफ्ट से लिए गए हैं, लेकिन पंच इलेक्ट्रिक से अलग दिखाने के लिए इसमें काफी डिजाइन एलिमेंट्स हैं।

इसमें अब पतली एलईडी डीआरएल और एक स्लीक ब्लैक ग्रिल है। बंपर पर ज्यादातर ब्लैक क्लेडिंग है जो इसे शानदार लुक देती है और इंजन को हवा देने के लिए एक एयरडैम है। हेडलैंप्स अब एलईडी है और शार्प हाउसिंग में है। सिल्वर स्किड प्लेट इसके आगे के डिजाइन को पूरा करती है।

साइड प्रोफाइल काफी हद तक प्री-फेसलिफ्ट वर्जन जैसी है, यहां अपडेट के तौर पर केवल नए 16-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं। फोटो और टीजर में हम यह भी देख सकते हैं इसमें एक नया ब्लू कलर भी है। नए कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स और पीछे नया बंपर इसके डिजाइन अपडेट को पूरा करता है।

2026 टाटा पंच: केबिन डिजाइन

इसके बाहरी डिजाइन में जरूर बड़े बदलाव हैं, लेकिन डैशबोर्ड लेआउट काफी हद तक पुरानी कार जैसा ही है।

इसमें पांच नए एलिमेंट्स हैं जो इस प्रकार हैं:

इल्लुमिनेटेड टाटा लोगो के साथ एक 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील

फैन स्पीड और टेंपरेचर एडजस्ट करने के लिए टॉगल के साथ टच-बेस्ड एयर-कॉन कंट्रोल्स

ग्रे और ब्लू अपहोल्स्ट्री के साथ नई सीटें

7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

पतले बेजल के साथ अपडेट 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

2026 टाटा पंच: फीचर और सेफ्टी

टाटा पंच के कुछ नए फीचर में एक 360 डिग्री कैमरा और हिल डिसेंट कंट्रोल शामिल है। ऊपर बताई गई स्क्रीन के अलावा पंच गाड़ी में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, 6 स्पीकर साउंड सिस्टम, पुश बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री और एक सिंगल-पैन सनरूफ मिलेगी।

सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, पीछे पार्किंग कैमरा, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

2026 टाटा पंच: इंजन और गियरबॉक्स

यहां पर भी पंच में बड़ा अपडेट किया गया है। इसमें नेक्सन वाले 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा।

इसके अलावा यह 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और सीएनजी विकल्प में भी उपलब्ध होगी। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1.2-लीटर पेट्रोल 1.2-लीटर पेट्रोल+सीएनजी 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल (नया) पावर 88 पीएस 73.5 पीएस 120 पीएस^ टॉर्क 115 एनएम 103 एनएम 170 एनएम^ गियरबॉक्स 5-स्पीड मैनुअल/5-स्पीड एएमटी* 5-स्पीड मैनुअल 6-स्पीड मैनुअल

*एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

^संभावित आंकड़े

2025 टाटा पंच: संभावित प्राइस और कंपेरिजन

हमारा मानना है कि 2026 टाटा पंच की कीमत करीब 6 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, सिट्रोएन सी3, रेनो काइगर, मारुति फ्रॉन्क्स/टोयोटा टाइजर, निसान मैग्नाइट और मारुति इग्निस से रहेगा।

