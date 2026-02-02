सभी
    जनवरी 2026 में ये सात कारें भारत में हुई लॉन्च व शोकेस, देखिए पूरी लिस्ट

    जनवरी में सात कार कंपनियों ने अपनी नई गाड़ियां लॉन्च और शोकेस की, जिसमें कई पॉपुलर सेगमेंट में रोमांचक लॉन्च देखने को मिले

    प्रकाशित: फरवरी 02, 2026 12:36 pm । स्तुति

    New Cars In January

    भारत के कार बाजार के लिए नए साल की शुरुआत काफी जोरदार रही। जनवरी 2026 में अलग-अलग सेगमेंट की कई सारी गाड़ियों को लॉन्च और शोकेस होते देखा गया। लंबे समय से इंतजार किए जा रहे मॉडल्स और कुछ महत्वपूर्ण फेसलिफ्ट कारों से लेकर नई इलेक्ट्रिक कारों और स्पोर्टी परफॉर्मेंस एसयूवी तक, पिछले महीने कई सारी गाड़ियों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। 

    यदि आप मार्केट में किसी नई कार की तलाश कर रहे हैं तो आप इनमें से कुछ ऑप्शन देख सकते हैं। भारत में जनवरी 2026 में लॉन्च और शोकेस हुई सभी कारों पर एक डालते हैं एक नजर :-

    रेनो डस्टर (शोकेस हुई)

    संभावित कीमत : 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) 

    2026 रेनो डस्टर की कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में फिर से वापसी होने जा रही है। इस एसयूवी कार से भारत में पर्दा उठ चुका है। इस गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपये के आसपास (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इच्छुक ग्राहक इसे 21,000 रुपये का टोकन अमाउंट देकर बुक करवा सकते हैं। नई रेनो डस्टर के टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट की डिलीवरी अप्रैल से शुरू होगी, जबकि हाइब्रिड वेरिएंट ग्राहकों को दिवाली के आसपास मिल सकेंगे। 

    Renault Duster

    नई रेनो डस्टर की डिजाइन बॉक्सी है और इसमें कई प्रीमियम डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं। केबिन के अंदर इसमें मॉडर्न डुअल-स्क्रीन लेआउट, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ और कुछ जरूरी फंक्शन के लिए फिजिकल कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस एसयूवी कार के फीचर हाइलाइट में गूगल ओएस-बेस्ड टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पावर्ड टेलगेट, 360-डिग्री कैमरा और कैमरा-बेस्ड एडीएएस, छह एयरबैग और ईएससी शामिल हैं। 

    इसमें 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, ज्यादा पावरफुल 1.3-लीटर माइल्ड हाइब्रिड टर्बो पेट्रोल इंजन और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप दिया गया है। नई रेनो डस्टर का मुकाबला क्रेटा, सेल्टोस और ग्रैंड विटारा से रहेगा। यहां देखें नई रेनो डस्टर से जुड़ी पूरी जानकारी। 

    2026 किआ सेल्टोस (लॉन्च) 

    कीमत : 10.99 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    दूसरी जनरेशन किआ सेल्टोस भारत में लॉन्च हो गई है। इस गाड़ी की कीमत 10.99 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा और मारुति विक्टोरिस से रहेगा। नई किआ सेल्टोस कार की डिजाइन एकदम नई है और इसमें शार्प स्टाइलिंग दी गई है, साथ ही इसमें प्रीमियम और टेक्नोलॉजी लोडेड केबिन भी दिया गया है। इसमें पहले वाले पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन मिलने जारी हैं। 

    Kia Seltos 2026 Front Look

    इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार में डुअल 12.3-इंच स्क्रीन, एक डेडिकेटेड क्लाइमेट कंट्रोल टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, बोस साउंड सिस्टम, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और 360-डिग्री कैमरे के साथ लेवल-2 एडीएएस सूट जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं। किआ ने सेल्टोस कार में सेकंड रो स्पेस को सुधार दिया है और अब इसमें ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लोअर वेरिएंट भी मिलते हैं। यहां देखें इससे जुडी पूरी जानकारी। 

    स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट (शोकेस)

    संभावित कीमत : 10.5 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)  

    स्कोडा इंडिया ने 2026 कुशाक फेसलिफ्ट से पर्दा उठा दिया है। इस गाड़ी की प्री-बुकिंग 15,000 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ शुरू हो चुकी है, जबकि इसकी डिलीवरी मार्च के आखिर में शुरू होगी। नई स्कोडा कुशाक कार में जानी पहचानी यूरोपियन डिजाइन थीम दी गई है और इसमें एक्सटीरियर पर कई हल्के फुल्के बदलाव किए गए हैं जिसमें कनेक्टेड डीआरएल्स, सिक्वेंशियल इंडिकेटर और नए लाइटिंग एलिमेंट शामिल हैं। 

    Skoda Kushaq Facelift

    केबिन के अंदर इसमें नई अपहोल्स्ट्री, डुअल-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरमिक सनरूफ, एक बड़ा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और सेगमेंट फर्स्ट रियर सीट मसाज फंक्शन जैसे काम के फीचर दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग, टीपीएमएस दिए गए हैं। इसे ग्लोबल एनकैप से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है, हालांकि, इसमें एडीएएस और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर की कमी है। 

    इसकी पावरट्रेन में सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ है कि इसमें 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ अब 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलने लगा है। यहां देखें कुशाक फेसलिफ्ट से जुड़ी पूरी जानकारी। 

    2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट (लॉन्च) 

    कीमत : 5.59 लाख रुपये से 10.54 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) 

    टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली माइक्रो एसयूवी कार पंच फेसलिफ्ट को भारत में पेश कर दिया है। इस गाड़ी की डिजाइन, फीचर और पावरट्रेन को अपडेट किया गया है। पंच फेसलिफ्ट कार में क्लीन ईवी इंस्पायर्ड डिजाइन के साथ अपडेटेड एलईडी लाइटिंग, कनेक्टेड रियर लाइट बार और मॉडिफाइड बंपर दिया गया है। 

    2026 Tata Punch Facelift

    इस माइक्रो एसयूवी कार में बड़ी 10.25-इंच टचस्क्रीन, एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, नई अपहोल्स्ट्री और बेहतर रियर सीट कंफर्ट मिलता है। इसमें 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, वायरलेस चार्जिंग, सिंगल-पेन सनरूफ और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दी गई है। सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं और इसे भारत एनकैप से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है। 

    इसमें नया 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके साथ एएमटी और सीएनजी का ऑप्शन मिलता है, जो इसे सेगमेंट की सबसे वर्सेटाइल कार बनाता है।  नए अपडेट के साथ पंच अब ज्यादा दमदार लगती है और यह अपने मुकाबले में मौजूद गाड़ियों को टक्कर देने के लिए भी तैयार है। 

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ (लॉन्च)  

    कीमत : 13.66 लाख रुपये से 24.92 लाख रुपये  

    जनवरी 2026 में महिंद्रा ने एक्सयूवी700 का पहला फेसलिफ्ट वर्जन पेश किया, जिसे एक्सयूवी 7एक्सओ नाम दिया गया है। इस गाड़ी की कीमत 13.66 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और इसकी बुकिंग फिलहाल जारी है। एक्सयूवी 7 एक्सओ में मॉडर्न डिजाइन अपडेट दिए गए हैं जिससे यह गाड़ी काफी आकर्षक नजर आती है। इस गाड़ी के केबिन में बेस वेरिएंट से नई ट्रिपल 12.3-इंच स्क्रीन स्टैंडर्ड मिलती है। इसमें 540-डिग्री कैमरा, 16-स्पीकर वाला हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, बॉस मोड के साथ पावर्ड को-ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड रियर सीटें, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और अपडेटेड लेवल-2 एडीएएस सूट जैसे फीचर दिए गए हैं। यह सभी फीचर गाड़ी के केबिन को पहले से कहीं ज्यादा  प्रीमियम बनाते हैं। 

    Mahindra XUV 7XO

    इस एसयूवी कार के इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसमें 2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.2-लीटर डीजल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलना जारी है। इसमें डीजल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ एडब्लूडी सेटअप ऑप्शनल दिया गया है। यहां देखें महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ से जुड़े अपडेट। 

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी (लॉन्च) 

    कीमत : 13.89 लाख रुपये से 14.96 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    जनवरी 2026 में महिंद्रा की एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक कार 3एक्सओ ईवी को भारत में पेश किया गया। एक्सयूवी 3एक्सओ के इलेक्ट्रिक वर्जन के तौर पर पोजिशन की गई 3एक्सओ ईवी में आईसीई वर्जन के मुकाबले कई ईवी-स्पेसिफिक डिजाइन अपडेट दिए गए हैं जिसमें कॉपर एक्सेंट और बॉडी कलर्ड ग्रिल शामिल है। फैमिलियर बॉक्सी स्टेंस, स्क्वायर व्हील आर्क और कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स इसे ज्यादा दमदार और मॉडर्न अपील देते हैं। 

    Mahindra XUV 3XO EV

    इसका केबिन काफी प्रीमियम और टेक्नोलॉजी लोडेड है। इसमें डुअल 10.25-इंच स्क्रीन, सॉफ्ट-टच मटीरियल और कॉपर-फिनिश हाइलाइट दिए गए हैं। महिंद्रा ने इसमें क्लाइमेट फंक्शन के लिए फिजिकल कंट्रोल्स दिए हैं। इस इलेक्ट्रिक कार में हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, 360-डिग्री कैमरा और एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं, जो इसे सेगमेंट की सबसे फीचर लोडेड इलेक्ट्रिक कार बनाते हैं। 

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी गाड़ी में 39.4 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है और इसमें लगी मोटर 150 पीएस की पावर और 310 एनएम का टॉर्क देती है। इसकी सर्टिफाइड रेंज 285 किलोमीटर है। यहां देखें महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी की डिजाइन, फीचर और चार्जिंग ऑप्शन से जुड़ी जानकारी।  

    टोयोटा एबेला (शोकेस)  

    संभावित कीमत : 17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला ईवी के साथ टोयोटा ने मास-मार्किट ईवी सेगमेंट में एंट्री की है। यह मारुति ई विटारा का रिबैज्ड वर्जन है जिसमें कई हल्के फुल्के स्टाइलिंग अपडेट दिए गए हैं। मारुति ई विटारा के मुकाबले एबेला ज्यादा स्लीक और अर्बन लगती है, जबकि ई विटारा ज्यादा रग्ड नजर आती है। 

    Toyota Urban Cruiser Ebella

    एबेला का केबिन लेआउट ई विटारा जैसा है, इसमें डुअल स्क्रीन, सॉफ्ट-टच मटीरियल और फिजिकल बटन दिए गए हैं। इस गाड़ी में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, पावर्ड ड्राइवर सीट, फिक्सड ग्लास रूफ और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं। हालांकि, इसमें उभरे हुए फ्लोर की वजह से रियर सीट कंफर्ट के साथ थोड़ा समझौता करना पड़ता है।

    इस गाड़ी में 49 केडब्ल्यूएच और 61 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बड़े बैटरी पैक वर्जन की सर्टिफाइड रेंज 543 किलोमीटर (एआरएआई सर्टिफाइड) है। यह एक फ्रंट-व्हील-ड्राइव कार है और इसमें बैटरी-एज-ए-सर्विस ऑप्शन मिलता है। इस गाड़ी की कीमत फिलहाल सामने आनी बाकी है। यहां देखें टोयोटा एबेला से जुड़ी पूरी जानकारी।  

    फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन (शोकेस) 

    संभावित कीमत : 60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन फोक्सवैगन की नई फ्लैगशिप 7-सीटर एसयूवी कार है, जिसे टिग्वान आर-लाइन के ऊपर पोजिशन किया गया है। इसमें जानी पहचानी आर-लाइन स्टाइलिंग, कनेक्टेड एलईडी लाइटिंग, इल्युमिनेटेड फोक्सवैगन लोगो, ग्लॉस ब्लैक एक्सेंट और 19-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। लंबी बॉडी की वजह से इसमें तीसरी रो भी दी गई है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 

    Volkswagen Tayron R-Line

    टेरॉन कार में कई प्रीमियम फीचर दिए गए हैं जिसमें पावर्ड, वेंटिलेटेड और मसाज वाली फ्रंट सीटें, और पावर्ड टेलगेट शामिल हैं। सेफ्टी के लिए इसमें 9 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा और एडीएएस सूट दिया गया है। 

    इसमें 2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (204 पीएस) के साथ 7-स्पीड डीसीटी और एडब्लूडी का ऑप्शन दिया गया है। यह गाड़ी अच्छी ऑन-रोड परफॉरमेंस और कंफर्ट देगी। यहां देखें इससे जुड़ी पूरी जानकारी। 

    स्कोडा कोडिएक आरएस (शोकेस)  

    संभावित कीमत : 60 लाख रुपये से शुरू 

    इस गाड़ी को एक फैमिली को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह उन लोगों के लिए परफेक्ट कार है जो गाड़ी में अच्छी प्रेक्टिकेलिटी चाहते हैं। यदि कोडिएक आपके लिए इतनी रोमांचक कार नहीं थी, तो अब यूरोपियन कंपनी कोडिएक आरएस को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसे कुशाक फेसलिफ्ट की लॉन्चिंग के दौरान शोकेस किया गया था। 

    Skoda Kodiaq RS

    इसमें ग्लॉस-ब्लैक आरएस डिटेलिंग, चौड़ा बंपर, 20-इंच अलॉय व्हील्स, रेड ब्रेक कैलिपर और स्पोर्टी इंटीरियर हाइलाइट दिए गए हैं। यह गाड़ी प्रेक्टिकल थ्री-रो लेआउट में आएगी। 

    केबिन के अंदर इसमें 13-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड और मसाज सीटें, थ्री-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और कैंटन साउंड सिस्टम, 9 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा और पूरी सेफ्टी टेक्नोलॉजी दी गई है। 

    स्कोडा कोडिएक आरएस गाड़ी में 2-लीटर मोटर (265 पीएस/400 एनएम) दी गई है जिसके साथ 7-स्पीड डीसीटी और एडब्लूडी का ऑप्शन मिलता है। यह गाड़ी 0 से 100 किमी/घंटे की रफ्तार को 6.3 सेकंड में तय कर लेगी। कोडिएक आरएस आने वाले सबसे हॉट लॉन्च में से एक क्यों है, इसके बारे में और जानने के लिए यह स्टोरी देखें।  

    टाटा हैरियर और सफारी पेट्रोल 

    पेट्रोल-पावर्ड हैरियर और सफारी की लॉन्चिंग के साथ टाटा ने आखिरकार एसयूवी लाइनअप के गैप को भर दिया है। इन दोनों एसयूवी कार में नई टाटा सिएरा वाला 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है।

    इस नई पेट्रोल कार में लगी मोटर 170 पीएस की पावर और 280 एनएम का टॉर्क देती है और इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया है। यह इंजन शहर में चलाने और हाइवे क्रूजिंग दोनों के हिसाब से बेहद अच्छा है। टाटा ने इस इंजन को खास तौर पर हैरियर और सफारी के लिए ट्यून किया है, ताकि इन दोनों गाड़ियों के साइज के बावजूद परफॉर्मेंस में कोई कमी ना आए।

    Tata Harrier

    नई पावरट्रेन के अलावा टाटा ने दोनों कार में कई फीचर अपडेट, नई इंटीरियर थीम और नए कलर ऑप्शन दिए हैं। यहां देखें इनकी वेरिएंट-वाइज कीमत और अन्य जानकारी।  

    2026 की शुरुआत बेहद शानदार रही। अब फरवरी में कुछ और रोमांचक लॉन्च देखने को मिले वाले हैं। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौनसी गाड़ी ने आपका सबसे ज्यादा ध्यान खींचा।

