    एमजी विंडसर ईवी बनी 2025 की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार, टाटा नेक्सन ईवी को पीछे छोड़ा

    प्रकाशित: जनवरी 06, 2026 07:01 pm । स्तुति

    44 Views
    विंडसर ईवी की 46,000 से ज्यादा यूनिट्स बेची गईं!

    MG Windsor EV

    एमजी विंडसर ईवी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। कंपनी ने घोषणा की है कि पिछले साल विंडसर ईवी की 46,375 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं, जिसके चलते यह 2025 की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बन गई है। इस डेवलपमेंट से यह भी सुनिश्चित हो गया है कि विंडसर ईवी ने नेक्सन ईवी को पीछे छोड़ दिया है, जिसने काफी लंबे समय से सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार का टाइटल अपने नाम किया हुआ था।

    एमजी विंडसर ईवी : यहां देखें इसके सेल्स आंकड़े  

    नीचे देखें विंडसर ईवी के मंथली सेल्स आंकड़े :- 

    2025 के महीने 

    कितनी यूनिट्स बिकीं

    जनवरी

    3277 यूनिट्स 

    फरवरी 

    2431 यूनिट्स 

    मार्च 

    3641 यूनिट्स 

    अप्रैल

    3660 यूनिट्स 

    मई

    3939 यूनिट्स 

    जून 

    3799 यूनिट्स 

    जुलाई

    4308 यूनिट्स 

    अगस्त

    4511 यूनिट्स 

    सितंबर

    4741 यूनिट्स 

    अक्टूबर 

    4445 यूनिट्स 

    नवंबर

    4025 यूनिट्स 

    दिसंबर

    3958 यूनिट्स 

    कुल 

    46,735 यूनिट्स 

    MG Windsor EV Pro Interior

    2025 के हर महीने में कंपनी ने विंडसर ईवी की औसत 3,864 यूनिट्स बेचीं। हम इसके सेल्स आंकड़ों की तुलना सबसे करीबी मुकाबले वाली टाटा नेक्सन ईवी से करना चाहते थे। हालांकि, टाटा मोटर्स ने नेक्सन आईसीई और ईवी के सेल्स आंकडे साझा नहीं किए जिससे सेल्स आंकड़ों को बांटना मुश्किल हो गया। हाल ही में टाटा ने घोषणा की थी कि नेक्सन ईवी ने 1 लाख सेल्स का आंकड़ा पार किया है। 

    एमजी विंडसर ईवी : यह गाड़ी इतनी पॉपुलर क्यों है? 

    अपनी अनोखी डिजाइन के बावजूद विंडसर ईवी लोगों के बीच एक पॉपुलर चॉइस बन गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि विंडसर ईवी लगभग हर मामले में खरी उतरती है। यह गाड़ी बेहद स्पेशियस है और इसकी 135-डिग्री तक रेक्लाइन होने वाली रियर सीटें इसे एक परफेक्ट इलेक्ट्रिक कार बनाती हैं। इसकी फीचर लिस्ट भी काफी लंबी है। 

    MG Windsor EV Pro Rear Action Shot

    विंडसर ईवी में सबसे पहले 38 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया था, जिससे इसे ज्यादातर शहर में चलाना और कभी-कभी हाइवे पर चलाना आसान था। हालांकि, जल्द ही एमजी ने इसमें बड़ा 51.4 केडब्लूएच बैटरी पैक (विंडसर ईवी प्रो) शामिल किया जिससे यह हाइवे पर चलाने के हिसाब से भी एक प्रेक्टिकल कार बन गई। 

    इन सभी चीजों ने एमजी विंडसर ईवी को ग्राहकों के बीच पॉपुलर बनाया है। यदि आप एमजी विंडसर ईवी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा फर्स्ट ड्राइव रिव्यू देख सकते हैं।

    एमजी विंडसर ईवी : कीमत और मुकाबला

    कस्टमर एमजी विंडसर ईवी को दो तरह से खरीद सकते हैं : बैटरी एज ए सर्विस और आउटराइट परचेज। पहला तरीका गाड़ी की बैटरी इस्तेमाल करने के लिए किराया देना है। यहां देखें कीमत :- 

    विंडसर ईवी बैटरी एज ए सर्विस 

    विंडसर ईवी प्रो बैटरी एज ए सर्विस 

    आउटराइट परचेस 

    9.99 लाख रुपये से 12.29 लाख रुपये + 3.9 रुपये/किलोमीटर

    12.25 लाख रुपये से 13.39 लाख रुपये + 4.5 रुपये/किलोमीटर

    14 लाख रुपये से 18.39 रुपये 

    एमजी विंडसर ईवी का मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी और अपकमिंग महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी से है। एमजी विंडसर ईवी के कुछ वेरिएंट की टक्कर टाटा पंच ईवी से भी है। 

